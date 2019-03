Dha Yurt Bülteni-11

Kaynak: DHA

BAKAN ERSOY: MALATYA'YA TANITIM DESTEĞİ VERECEĞİZ (ek)1)BAKAN ERSOY: 70 MİLYON TURİST HEDEFLEDİKKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi ile İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, İspendere'nin sadece sağlık değil turizm çeşitliliği açısından da oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Biz yeni dönemde turizm hedeflerini büyüttük. 70 milyon turist gibi yeni bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşmak için de geleneksel turizm alanları dışında tüm Türkiye'yi kapsayan, turizmi 81 ile yayan çalışmalar yapmamız gerekiyor. Potansiyeli olan her yerin turizmden pay alması gerekiyor ki biz bu rakamları yakalayalım ve geçelim" dedi.Bakan Ersoy, bir ilin tek başına tanıtımının çok faydalı olmadığını söyleyerek, turizm potansiyeli olan komşu illerle birleştirilip bir paket halinde tanıtımın daha faydalı sonuç vereceğini söyledi. Aslantepe Höyüğü'nün kazılarının tamamlanmasın ve UNESCO geçici miras listesinden kalıcı listeye geçirilmesinin hayati önem taşıdığını, ifade eden Bakan Ersoy, "Biz bölgelere baktığımız zaman iki noktada ayrıştırıyoruz. Birinci noktası Türkiye için değer olanları ayrı bir önem veriyoruz bir de bölgesel kendisi açısından önemli olanlara ayrı bir önem veriyoruz. Zaten turizmde bir yere gelmek istiyorsanız öncelikli olarak o ilin halkının, belediyesinin, idaresinin istekli olması lazım. Önce siz isteyeceksiniz" diye konuştu.Turizme sadece arkeoloji ve kültür olarak bakılmaması gerektiğine değinen Ersoy, turizmde kültür, sanat, arkeoloji, deniz, kum, güneş ve gastronomi gibi tüm ögeleri birleştirildiği zaman çok iyi sonuçlar alınacağını ifade etti.'MÜZE TANITIMINA BAŞLAYACAĞIZ'Müzelerle ilgili bir çalışmalarının olduğunu hatırlatan Ersoy, "En önemli sıkıntı ziyaretçi sayısı. Yani Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin ziyaret programını Avrupa'nın yarısı kadar. Bizim bunlari eşitlememiz gerekiyor. O yüzden Mayıs ayı içerisinde çok ciddi bir şekilde müze tanıtımına başlayacağız. Her bölgenin kendi ön planda olan müzesini, orayı ziyaret eden ziyaretçilere ulaşacak şekilde ciddi bir tanıtımla müze ziyaret oranlarını arttıracağız. Bu hem mevcut turistin memnuniyeti arttıracak hem olası potansiyel tursit artışı sağlayacak. Sosyal medya iletişimi ve dijital medya sayesinde kişiden kişiye çok hızlı bir şekilde iletiliyor" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, katılanlarla müzenin ve geleneksel tıp merkezinin açılışını yaptı.Bakan Ersoy açılışın ardından tarihi ve turistik öneme sahip Aslantepe Höyüğü ve Levent Vadisi'ni gezerek incelemelerde bulundu.Görüntü Dökümü-------------------------------------Açılıştan detay görüntülerSaygı duruşu ve İstiklal MarşıKatılanlarBakan Ersoy'un konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 542 MB===================================================2)GAZİANTEP'TE İPLİK YÜKLÜ TIR YANDIGAZİANTEP'te, iplik yüklü TIR, motor bölümünde başlayan yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün yara almadığı TIR'da yüklü iplikler de büyük zarar gördü.İpekyolu üzerinde seyir halinde bulunan Feridun Akcin'in kullandığı 63 FL 076 plakalı iplik yüklü TIR'ın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Akcin, can havliyle araçtan indi. Yoldan geçen sürücüler de itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak TIR yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangında ipliklerin bir kısmı da zarar gördü. Polis, soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-----------------------------Alev alan TIRİtfaiye ekiplerinin müdahalesiTIR'ın yanmış haliTIR sürücüsü( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 273 MB=====================================================3)HAVALANDIRMADA MAHSUR KALAN KEDİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDISİVAS'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.Kent merkezinde, Yahyabey Mahallesi Bağdatın Kadir Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğun giren 3 kedi yaklaşık 4 metrelik yükseklikten tekrar çıkamadı. Binadan miyavlama sesi duyan ve kedileri fark eden mahalle sakinlerinden Mahsun Balçık(38), mahsur kalan hayvanları kendi imkanıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri merdivenle havalandırma boşluğuna inerek özel bir aparat yardımı ile mahsur kalan kedileri çıkardı.Kedilerin 3 gündür havalandırma boşluğunda olduğunu belirten Mahsun Balçık "3 gündür sesler geliyordu. Ben çatıdan geldiğini sandım, sonra buraya baktığımda aşağıya düşmüşlerdi. Hayvanlar aç kalmıştı, yemek verdik. Aşağıya inemedim hem yüksekti hem de kediler biraz saldırgandı. İtfaiyeyi çağırdık, onlar kurtardı" dedi. Şefliğe kadar yükselen Kocabıyık, çalıştığı yerde haksızlığa uğrayınca işi bıraktı. 2015 yılında 2 kişiyle kendi atölyesini kuran Emine Kocabıyık, diktiği etek ve penyeleri halk pazarında satmaya başladı. Kocabıyık'ın şansı, medikal ürün ihracı yapan bir firma temsilcinin kendisini fark etmesiyle değişti. Firmanın kendi ürünlerini dikmesini istediği Emine Kocabıyık, zamanla atölyesini büyüttü. Aynı zamanda istihdamı da arttıran Kocabıyık, çalışan sayısını 5'e, ardından 8'e yükseltti. Hastanelerde kullanılan çarşaf, perde gibi tekstil ürünlerini diken Emine Kocabıyık, 25 kadına istihdam alanı sağladı.İŞİNİ BÜYÜTTÜKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alarak işini büyüten Kocabıyık, bugünlere gelebilmeyi hayal bile edemediğini söyledi. İlk günkü heyecanla çalışmasına devam ettiğini belirten Emine Kocabıyık, şöyle dedi:"Kendi çabamla bir şeyler yapmaya karar verdim. Köyde evimin altında iki makineyle başladım bu işe. Pazarda sattım diktiklerimi. İç piyasacı beni bulunca onla çalışmaya başladım. KOSGEB'ten destek aldım. Onunla makinelerimi büyüttüm. Çalışan sayımı arttırdım. Daha büyük bir yere geçtik. Şu anda 20-25 arası personel ile çalışıyorum. Hepsi kadın. Hiç işi bilmeyen ev kadınlarını burada iş sahibi yaptım. Hiç hayal etmezdim böyle olacağını. Planlanmış bir şey değildi. Köşede param olup başlamadım bu işe. Kredi çekip yaptım. Çalıştığım yerde yaşadığım sıkıntılar nedeniyle özgüvenimi kendime göstermek istedim. Hala makinelerde çalışmaya devam ediyorum. Oturarak kimse bir şeye sahip olamaz. Ben yine ilk günkü gibi çalışıyorum. Belki öyle olmasa başarılı olamazdım."İŞİNİ BIRAKIP EŞİNİN YANINDA İŞE BAŞLADIMustafa Kocabıyık da (47), tekstil atölyesi büyüyünce kendi çalıştığı fabrikadan istifa ederek eşine yardım etmeye başladı. Eşinin çok çalışarak başarılı olduğunu söyleyen Mustafa Kocabıyık, "Ben başka bir firmada çalışıyordum. Eşim böyle girişimci olunca işimden ayrıldım ve yanına geldim. Tesadüf arkadaş ortamında tanıştık. Çok iyi birisi. O da bizim gibi makinecilikten başladı. İnşallah daha başarılı olur. 5 kişiyle başladık biz şu an 25 kişiyiz" diye konuştu.