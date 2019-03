Dha Yurt Bülteni -11

Kaynak: DHA

Bakan Pakdemirli: Bunların siyaseti çamur siyasetiİzmir'in Torbalı ilçesinde üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ithalatıyla ilgili eleştirileri hatırlatarak, "Yağışlı bir sezon geçirdik. Patates ekimleri biraz gecikti. 15- 20 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede üreticiyi rahatsız etmeyecek 20 Nisan'da bitecek bir kota getirdik. 'Bakan dondurulmuş bir patates firmasının danışmanıydı, onun firması bu patatesleri getirecek' diyorlar. 3 tane kuyruklu yalan arka arkaya. Bu iftiraların bedelini yargı yoluyla ödeyecekler" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir otelde muhtarlar, tarım sektörü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, Ankara'dan uçakla gelirken İzmir'in ve havaalanının haline baktığını ve yapılan hizmetlerle gurur duyduğunu dile getirdi. Konuşmasında İzmir'e yaptığı hizmetler nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım'ı da anan Pakdemirli, Torbalı'nın bir evladı olarak rahmetli babası sayesinde bu ilçede iş yapıp aşını kazandığını söyledi. Bu dönemde kendi çiftliğini biraz ihmal ettiğini dile getiren Pakdemirli, Torbalı'nın her zaman gözünde tüttüğünü ifade etti. Toplantıya katılanlara Torbalılı bir bakanları olduğunu hatırlatan Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu:"24 Haziran'da sizden vize aldık. Tayyip Erdoğan 5 yıllığına bu ülkeyi yönetecek. Muhalefet oy oranlarında bir düşüş olmasını bekliyor. Son 16 yılda bize destek oldunuz ve bu iktidara her desteği verdiniz. 'Türkiye'ye koalisyon yaramıyor başkanlık sistemi olsun' dedik, ona da destek oldunuz. Oy oranları düşerse bu seçim demek. Seçim demek her yatırımın ertelenmesi anlamına gelir. Bu seçim bittikten sonra yeni bir seçim atmosferi olmamalı. AK Parti'nin ilk dönemleri gibi çok çalışan bir meclisle birlikte sizlere hizmet etmesi lazım. Bu vizenin devamı gerekiyor. AK Parti belediyeciliğin devamı önemli. Torbalı'nın projelerini dik duruşuyla Ankara'da takip eden bir başkanınız var. Yerel ve genel iktidarın aynı parti olmasının avantajı var. Başkan ne isterse o oluyor. 31 Mart'tan sonra da Adnan başkan emredecek Tarım ve Orman Bakanı yapacak."'ARTAN MALİYETLERİ AVANTAJA ÇEVİRİN'Torbalı'nın hem sanayi hem turizm hem de tarım kenti olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, sorunlara hakim olduğunu söyleyerek Torbalı'da sürdürülen tüm üretim faaliyetlerini bildiğini kaydetti. Zeytinin gelir getirmediği ile ilgili bazı eleştiriler olduğunu hatırlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarımda daha az kazanan kalemler var. Biz stratejik üretime önem veriyoruz. Türkiye 16 yılda bu kadar desteğe rağmen istikrarsızlaştırma hareketi yaşadı. Kapatma davası, darbe girişimi ve ardından dövizi hiçbir sebebi yokken 4.5 liradan 7 liraya tırmandıran bir operasyon geçirdik. Kontrolü ele aldık ama bütün girdiler arttı. Düşmesi için pazarlık yaptık. Gübre yüzde 50, yem yüzde 40 arttı geçen seneye göre. Bunu da bir avantaja çevirmemiz lazım. Buğday ve arpada geçen yıla göre yüzde 30 fiyatla toprak mahsülleri ofisi alım fiyatı açıklayacak. Yani artan maliyetlere karşılık ürünleri daha pahalıya alacağız."Torbalı'da tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetleri de anlatan Pakdemirli 215 milyon lira hibe verildiğini söyleyerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan adetinin arttığını belirtti. Torbalı'da zeytin ve bağcılık kadar mısır, buğday ve pamuk ürünlerinin de önemli olduğunu açıklayan Pakdemirli, üreticileri desteklerle rahatlatacaklarını belirterek "2018 yılına ait kalan destek ödemelerinin birçoğunu sizleri rahatlatmak için mart sonuna kadar ödeyeceğiz. Türkiye'nin destekleri 1.9 milyar lira iken 16.1 milyar liraya geldi. Daha fazlasını vermek istiyoruz. Çünkü 20 yıl içinde gıda üretimini yüzde 50 arttırmalıyız. Bunu üretecek olan sizlersiniz" diye konuştu.PATATES İTHALATINI AÇIKLADITarımın günlük siyasete konu edilen bir alan olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:"Bir partinin genel başkanı 'Patates üretimi Türkiye'de yasaklandı', diyor. Oysa ülkemizde 4.5 milyon ton patates üretiliyor. Ekim alanları daraldı ama verimlilik arttı. Karantina alanlarına 20 yıl yasak konabiliyor. Bu karar bana aksettirilmeyecek derecede önemsiz bir karar. 'Karantina alanlarını bahane ederek yasak getirildi' deniyor. Bu bir cahilliktir. 'Şimdi de ithalat yapıyorsunuz' diyorlar. Yağışlı bir sezon geçirdik. Patates ekimleri biraz gecikti. 15- 20 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede üreticiyi rahatsız etmeyecek 20 Nisan'da bitecek bir kota getirdik. 'Bakan dondurulmuş bir patates firmasının danışmanıydı, onun firması bu patatesleri getirecek' diyorlar. 3 tane kuyruklu yalan arka arkaya. Bu iftiraların bedelini yargı yoluyla ödeyecekler. Bir projeleri yok, yapabilecekleri tek şey çamur at izi kalsın. Parti dediğin proje üretir vatandaşa anlatır destek alır. Bunların siyaseti çamur siyaseti. Bunlardan ne köy olur ne kasaba."'2019 DAHA İYİ BİR YIL OLACAK'Bütçeyi zorlayarak üreticilere katkı verdiklerini anlatan Bakan Bekir Pakdemirli, çiftçinin elektriği daha ucuz kullanması için bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Besicilere 2 ay vadeli arpa desteği sunduklarını belirten Pakdemirli, "Tarsim sigortasını yaptırın yeminizi alın. Mazot çok önemli. 2.8 katrilyon lira mazot desteği veriyoruz. Ben sizin yani üreticinin yanındayım. 2019 daha iyi bir yıl olacak" dedi. Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde 1334 dekar alanda tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurduklarını anlatan Pakdemirli, 150 besi işletmesi, 30 bin büyükbaş hayvanın bulunacağı bölge sayesinde Torbalı' tarımda olduğu kadar hayvancılıkta da iddialı olacağını kaydetti. Böylelikle ilçede 750 kişiye istihdam sağlanacağını anlatan Pakdemirli, 18 milyon liraya mal olacak bir sulama yatırımını da yatırım programına aldıklarını belirtti. Pakdemirli, "6 bin dekar alanda 1 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. Yoğurtçular mahallesinde toplam 4 bin fidan dikip 3 yıllığına bakımını biz yapacağız. 49 yıllığına bedelsiz çiftçiye tahsis edeceğiz. Her konuda sizlerin Ankara'da bir elçisi var. Torbalı'nın hala hizmete ihtiyacı var, devamını sağlayacağız. İktidarla yerel yönetimin el ele yürümesi lazım. Oyunuzu istiyoruz. AK Parti belediyeciliğinin devamı için oyunuza talibiz" diye konuştu.Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra özel bir tütün fabrikasını ziyaret etti. Firmanın sahibi İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte üretim alanlarını gezen Bakan Pakdemirli, farklı tütün çeşitlerini inceledi. İşçi kadınlarla bir araya gelen Pakdemirli, tütün işlemeciliği hakkında bilgi aldı.Görüntü Dökümü---------------Bakan Bekir Pakdemirli'den detay görüntü,-Toplantı salonundan genel ve detay görüntü,-Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından görüntü,-Bakan Bekir Pakdemirli'nin fabrika ziyaretinden görüntüHaber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,=================Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (2)BUĞRA GÖKÇE: İHMAL OLUP OLMADIĞI SORUŞTURULACAK, ÖNCELİĞİMİZ CANLARA ULAŞMAKİzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, metro vagonları için inşa edilen yeraltı otoparkında meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulundu. Bekçilerden Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi'yi arama çalışmalarının sürdüğü alanda gazetecilere açıklama yapan Buğra Gökçe, kazanın yaşanmasıyla ilgili yüklenici şirketten de bilgi aldığını belirtirterek şunları söyledi:"Geçtiğimiz gece saat 03.42 civarlarında yoğun bir yağışın ardından muhtemelen toprağın da killi olması ve suya yeterince doygunluk yaşanmasından dolayı zemin hareketlenmesi oluyor. İnşaatta müteahhit firmanın bekçiliğini yapan iki canımız hareketlenen zemini kontrol etmek amacıyla alana hareket ediyorlar. Sesin, gürültünün yere geldiği doğru… Güvenlik kamera kayıtlarından görebildiğimiz bu. Muhtemelen elektriğin kesilmesi yönünde bir durum oluşuyor ondan da emin değiliz çünkü sonra kayıtlar kayboluyor. Arkadaşlarımızın elektrik kaynağının olduğu odaya doğru yönlendiğini, diğerinin de suyun geldiği perde duvara doğru yönlendiğini tahmin ediyoruz. Çünkü kayıtlardan daha ötesini göremiyoruz. Arkasından kuvvetli bir gürültü ile perde duvarının 20 metrelik kısmı çöküyor. Ne yazık ki iki değerli canımız da bunun altında. Ekiplerimiz gerek AFAD, gerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri öncelikle yer altındaki canlarımızı bulabilmek için bir çaba sarf ediyor. Şu an birinci öncelik bu. İş makinelerinin çalışması anlamında canlara zarar vermemek ve onarla ulaşmak anlamında zorluklar var. Bir zemin hareketi olduğu için güvenliği sağlamak zorunluluğu var."'BİRİNCİ ÖNCELİKLİ İŞİMİZ CANLARIMIZA ULAŞABİLMEK'Lokal olarak bu bölgeden Şehitler Caddesi'ne uzanan duvarda bir risk bulunduğunu aktara Buğra Gökçe, şantiye alanında ihmal olup olmadığı sorusunu da yanıtladı. Gökçe, "Olabilen en geniş risk alanında önlem almaya çalışıyoruz. Gece duvarla ilgili bir hareketlenme olunca vilayet makamının da kararı ile çalışmalar durduruldu. AFAD ekipleri gece çalışmayı durdurdular, sabah zemin hareketini durdurduktan sonra ekipler yeniden çalışmaya başladı. Göçüğe ilişkin hem teknik hem idari soruşturma açılmış vaziyette. En derin biçimde soruşturma yürütülecek. Kurumumuz bunun sonuna kadar takipçisi olacak. Nedir sorun, nerede eksik olmuş, öngörülemeyen zemin hareketi nedir, bunu bulmaya çalışacağız. Ama bunlar daha sonraki işler. Birinci öncelikli işimiz canlarımıza ulaşabilmek. İkinci öncelik de güvenliğin sağlanması. Zorluğu var; hem zemin içerisinde toprak killi olduğu için ağır iş makinesi çıkardığımızda makineler göçüyor hem de altta canlı olma ihtimali var. Mümkün mertebe zarar vermeyecek bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Çalışmalar bu hızla devam edecek. Ekiplerimizin çalışmasını sabırla bekleyeceğiz. Az bilgiyle ahkam kesip kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. İhmal olup olmadığı soruşturulacak. Teknik olarak değerlendirme yapılmadan kimin ihmali olduğunu cevaplamak doğru olmaz" diye konuştu.Burada aileleri de bilgilendiren Gökçe, "Ne olduğunu, neresinden çıkacağını bilemiyoruz. Canlı varsa, öldürme riski var. Köprünün altına girdiği bir yer varsa umalım ki yaşam üçgeni oluşturup altında kalmış olsunlar. Dua edelim. Uzmanlara itibar etmekten başka çaremiz yok. Hepinize sabır diliyorum, duacıyız inşallah sağ salim çıksınlar. Önce güvenliği sağlamaya çalışıyoruz" dedi.DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Karakülçe de, göçüğün yaşandığı Halkapınar'a geldi. Burada ailelerle konuşan Karakülçe, kaybolan iki kişiye sağ salim ulaşılmasını temenni etti.Görüntü Dökümü-----------İnşaat sahasından görüntü-Çalışmalardan görüntü-Alanda bekleyen ailelerden ve vatandaşlardan görüntü-İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin açıklaması-Genel ve genel detayHaber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,====================Dünyanın en iyi 50 öğretmen listesindeki Türk ve ABD'li iki öğretmen buluştuHint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı'nın 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nce geçen yıl dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilen Samsunlu Nurten Akkuş'u, aynı vakıf tarafından ilk 50 arasında gösterilen Amerikalı öğretmen Akash Patel ziyaret etti. Türkiye'ye ilk kez gelen Patel, Ayvacık Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü, 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı'nın 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nce 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Akkuş, yapılan değerlendirme ile dünyanın en iyi 10 öğretmen listesinde yer aldı. Başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olan Akkuş'u aynı yarışmada en iyi 50 öğretmen arasına giren Amerikalı İspanyolca öğretmeni Akash Patel, ziyaret etti. Türkiye'de ki eğitim ortamını görmek ve arkadaşını ziyaret etmek için Samsun'a gelen Patel, Ayvacık Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.Nurten öğretmeni merak ettiği için Türkiye'ye gelme karar verdiğini söyleyen Patel, "Bir dil ile dünyanın her yerinde iletişim kurabilmenin ne kadar kolay olduğunu ve imkanlı olduğunu göstermek istedim. Gelmeden önce sosyal medya ile Nurten öğretmenle irtibata geçtim. Nurten öğretmende bana 'kesinlikle Samsun'a gel, okullarımız gör, ziyaret et' dedi. Bende bu yüzden buradayım. Samsun'u ve Türkiye'yi çok sevdim. Türkiye'ye mutlaka tekrar gelmek istiyorumö dedi.Kendisine mesaj attığında çok sevindiğini dile getiren Nurten Akkuş da "Katıldığım yarışmada bir çok ülkeden öğretmen vardı. Oradayken bir anda farklı bir dünyanın içine girmiş gibi oldum. Farklı kültür ve öğretmenleri tanıma fırsatına sahip oldum. Biz oradaki öğretmenlerimizle sadece orada değil sonrasında da sürekli irtibat halinde oluyoruz. Kendisi bana mesaj atıp tatilde İstanbul'a gelmek istediğinin dile getirdi ve beni de ziyaret etmek istediğini söyledi. Bende onu Samsun'a davet ettim. Buraya gelmesi benim için büyük bir mutluluk. Birlikte çok güzel etkinlikler yapacağızö diye konuştu.Görüntü Dökümü:--------------Sınıftan detaylar-Öğrencilerden detaylar-Nurten ve Arkash öğretmenin ders işlemesi-RöportajlarHaber-Kamera: Hüseyin KALAY/AYVACIK(Samsun),==================Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişiye gözaltıBursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen Ö.K., G.K., E.E., Ö.A. ve H.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 105 gram eroin, 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap, bir miktar kokain, bir miktar bonzai ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:----------------şüphelilerin emniyetten çıkarılması-narkotik köpeğinin araçtan uyuşturucu bulmasından görüntüSüre: 2.20 Boyut: 262 MBHaber-kamera: Muammer İRTEM/BURSA,==================Büyük Birlik Partisi'nden Adana'da Cumhur İttifakı adayı Sözlü'ye destekBüyük Birlik Partisi (BBP) Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceklerini açıkladı.31 Mart Yerel Seçimleri'nde 15 ilçeden belediye başkan adayı gösteren BBP, mevcut Büyükşehir Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'yü destekleme kararı aldı. BBP'nin adayları ile Hüseyin Sözlü, TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. BBP Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, BBP'li 15 başkan adayının seçimde Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceğini belirtti. Başkan Hüseyin Sözlü ise BBP İl Başkanı Şahin ile 15 ilçe belediye başkan adayının desteği nedeniyle kendilerine teşekkür ederek, "Ülküdaşımız, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'yu da bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu işbirliği inşallah hem ülkemizin, hem milletimizin, hem şehrimizin, hem de hemşehrilerimizin hayrına olacaktır. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'yu İslamlaştırırken, Türkleştirirken ortaya koyduğu temel ilkedir. İnşallah bu ilkeler çerçevesinde milletimizin birliği, dirliği, iriliği noktasında katkı koyacaktır. Adanamız'a, hemşehrilerimize muhakkak ki hizmet noktasında şevkimizi artıracaktır" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------BBP İl Başkanı Ahmet Şahin'in açıklamasıHüseyin Sözlü'nün açıklamasıGenel ve detaylarSÜRE: 02'50" BOYUT: 173 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,=================Dünyanın dört bir yanından heliski heyecanı için geldiler (YENİDEN)Türkiye'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı için dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 250 macera tutukunu, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı.Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da sürdü. Başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcu, Kaçkarlar'da kayak yaptı. Şubat ayı başından itibaren Kaçkarlar'a gelen sporcular, kişi başı haftalık 9 bin euro'yu bulan ücret ödeyerek zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin dolu anlar yaşadı. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere indi. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kaydı. Gelecek hafta sona erecek heliski sırasında kayda alınan görüntüler nefes kesti.Kaçkar Dağları'na son 10 yılda heliski için aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), -