Dha Yurt Bülteni -11

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BAKAN SOYLU: DÜNYADAKİ ZULME VERDİĞİMİZ CEVAP BİRİLERİNİN KULAĞINA KÜPEDİR (3)1)'İRAN'LA ORTAK PKK OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADIK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran'la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran'a İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.Alparslan ÇINAR-ANTALYA/DHA=========================================================2)ŞEHİDİ 800 NÜFUSLU KÖYDE BİNLERCE KİŞİ UĞURLADIIrak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi Hediye Çakır, şehit oğullarını tabutuna sarılarak 'Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanına' diye gözyaşı döktü. 800 nüfuslu köyde şehidi son yolcuğuna binlerce kişi uğurladı. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesi Kevet üs bölgesine, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada şehit olanlar askerlerden Piyade Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Van'a oradan da özel uçakla dün gece memleketi Kütahya'ya getirildi. Şehit Yaşar Çakır için memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde cenaze töreni yapıldı. Buradaki törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Ak Parti milletvekili İshak Gazel, Ahmet Tan, CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin babası Kadir Çakır, ağabeyi Aziz Çakır, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişilik binlerce kalabalık katıldı.'ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTEDİ'Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü camiye getirilen Yaşar Çakır'ın Türk bayrağına sarılı cenazesine sarılan anne Hediye Çakır, "Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişim, hem dünyada mekanımı yaptı, hem de ahirette mekanımı yaptı. Vatan sağ olsun. Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanınaö diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Kadir Çakır ise "Vatan sağ olsun, bizde şehit olmaya hazırızö dedi. Köy camiinde kılınan öğle namazının ardından şehit bekar ve 4 yıllık asker olan şehit Yaşar Çakır, askerlerin omuzlarında götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.Görüntü Dökümü:------------------Cenazenin camiye gelişi-Toplanan kalabalık-Şehit ailesi-anne ve babanın tabutun başına gelmesi-Şehidin resmini öpmesi-Cenaze namazı-Cenaze namazına katılanlar-Bakan Fatih Dönmez-Askerlerin omuzunda şehidin taşınması-Binlerce kişilik kabalalık-Genel görüntüler-Şehit Yaşar Çakır fotosuHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-=========================================3)'AZMETTİRME' İDDİASINA GÜLBEN ERGEN'DEN TEPKİ: ROMA'YI DA YAKMIŞ OLABİLİR MİYİM?Antalya'da, 1988 yılında, Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i öldüren, kendisi de 2005'te öldürülen Gürinan Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, o dönem mahkemede, kardeşini şarkıcı Ergen'in öldürttüğünü öne sürdü. Ergen ise iddialar ortaya atıldığında, doğru olmadığını söyledi. Bayramoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapis yattıktan sonra 2015'te tahliye edilen, 11 Mart'ta ise emlak zengini Asım Bayram'ı öldürmekten tutuklanan Murat Güneş'in kendisini bir ünlünün azmettirdiğini iddia etmesiyle Gülben Ergen'in adı, tekrar gündeme geldi. Bunun üzerine Ergen'in, Instagram'dan 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' paylaşımında bulunması dikkat çekti.Antalya'da, 22 Ocak'tan beri kayıp olarak aranırken, 11 Mart'ta Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 8 parçaya bölünmüş cesedi toprağa gömülü bulunan gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın katil zanlıları olarak Murat Güneş, Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. Murat Güneş, adliyeye getirilirken, daha önce de cinayet işlediğini, kendisini Türkiye'de tanınan ünlü bir ismin azmettirdiğini ileri sürdü. Cinayeti işlemek için 12 milyon dolara anlaştığını; fakat cinayet sonrası parasının ödenmediğini iddia eden Güneş, ünlü ismin adını açıklamadı. Murat Güneş'in sözlerinin haberlerde yer almasıyla sosyal medyada, ünlü ismin, Gülben Ergen olduğu ileri sürüldü. Gülben Ergen'in, cinayet azmettiricisi olduğuna dair iddia, sanatçının ağabeyi Rıfat Ergen'in öldürülmesiyle ilişkilendirildi.MAHKEMEDE GÜLBEN ERGEN'İN ADINI VERMİŞTİGülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen, 1988 yılında disko işletmecisi Gürinan Bayramoğlu tarafından öldürülmüştü. Gürinan Bayramoğlu ise 27 Temmuz 2005'te Beldibi'nde işlettiği diskonun önünde öldürülmüştü. Gürinan Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşmada, kardeşini şarkıcı Gülben Ergen'in öldürttüğünü iddia etmişti. Kardeşinin basit küfürleşme sonucu öldürüldüğüne inanmadığını belirten Bayramoğlu, o dönem mahkemede, şunları söylemişti:"Ölen kardeşim, 1988'de şarkıcı Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla öldürmüştü. 1991 affından çıktı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum."ERGEN 'İFTİRA' DEMİŞTİİddianın gündeme geldiği dönem, ağabeyi Rıfat Ergen'in kaza kurşunuyla öldüğünü savunan Gülben Ergen ise avukatı aracılığıyla 'Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen'in böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir' açıklamasında bulunmuştu.'ROMA'YI DA BEN YAKMIŞ OLABİLİR MİYİM?' PAYLAŞIMIGürinan Bayramoğlu cinayetinden 10 yıl hapis yatan ve 2015'te tahliye edilen Murat Güneş'in sözlerinin medyaya yansımasının ardından 'azmettirici' iddiasının yeniden gündeme gelmesiyle şarkıcı Gülben Ergen, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Ergen, fotoğrafını, üzerine 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' yazarak, paylaştı.Görüntü Dökümü---------------------Sanık Murat Güneş in görüntüleri (Polislerin arasında en önde çıkan şahıs) ARŞİVHaber: Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, -======================================================4)FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE SITMAYA YAKALANAN BABA ÖLDÜ, OĞLU DENİZLİ'DE TEDAVİYE ALINDIDenizli'den geçen yıl ticaret yapmak için gidip yerleştikleri Fildişi Sahili'nde sivrisinek ısırması sonucu rahatsızlanan ve kaldırıldıkları hastanede sıtma teşhisi konulan baba -oğuldan 46 yaşındaki Himmet Kara yaşamını yitirdi. Babasının ölümünün ardından taburcu edilen oğlu 25 yaşındaki Ali Kara ise annesi ve kardeşi ile döndüğü Türkiye'de hastalık belirtilerinin devam etmesi nedeniyle başvurduğu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baba Kara'nın cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın (salı) Türkiye'ye gönderileceği bildirildi. Denizlili iş insanı Himmet Kara, plastik malzeme ve temizlik ürünü satışı yapmak için ailesiyle birlikte bir yıl önce Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara, geçen 9 Mart'ta buradaki Abidjan şehrinde sivrisinek ısırması sonucu rahatsızlandı. Ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran baba ve oğluna sıtma teşhisi konuldu. Himmet Kara, tedavi gördüğü hastanede 14 Mart Perşembe günü yaşamını yitirdi. Hastaneden taburcu edilen Ali Kara, annesi Meryem ve kardeşi Murat Kara ile birlikte 16 Mart Cumartesi günü Denizli'ye döndü. Hastalık belirtileri devam eden oğul Kara, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kara'nın burada yapılan ön tanısında sıtma hastası olduğu belirlenip, tedavisine başlandı.GÖZLEM ALTINDA TUTULUYORBüyük hayallerle gittikleri Fildişi Sahili'nde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Ali Kara, "Fildişi Sahili'nde akşamları çok fazla sivrisinek oluyor. Sinek ısırması sonucu babamla sıtma olduk. Kusmaya başladık, ateşimiz vardı ve başımız dönüyordu. Tedavi için hastanede yattık. Tedavi görürken babamı kaybettik. Babamı kaybetmemizin ardından Türkiye'ye döndük. Şu an ben hastanede gözetim altında tutuluyorum. Babamın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın (salı) Türkiye'ye gönderilecek. Hastane masrafları ve cenaze masrafları toplam 80 bin lira tuttu. 40 bin lirasını oradaki bir hayırsever karşıladı. Kalan 40 bin lirasını ise kendimiz yatırmamız gerekiyor" diye konuştu.YANLİŞ TEŞHİS İDDİASIFildişi Sahili'nde eşinin tedavisinin tam olarak yapılamadığını ileri süren Meryem Kara, "Ailemizde sadece eşim İngilizce biliyordu. Derdimizi orada tam olarak anlatamadık. Bu nedenle tedavisi tam olarak yapılamadı. Oradaki hastaneler Türkiye'deki gibi değil. Doğru dürüst ilgilenen olmuyor. 1 serumu bile 1 saatte ancak takıyorlar. Acımız büyük" dedi.Görüntü Dökümü----------------------Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devcam edilen Ali Kara'nın görüntüsü-Ali Kara ile röp.-Anne Meryem Kara ile röp.-Meryem Kara'nın ölen eşi için gözyaşı dökmesi ve yakınlarının teselli etmesi-Kara Ailesi'nin fotoğraflarıHaber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=========================================5)HES'E SU TAŞIYAN KANAL PATLAYINCA TARLALAR SULAR ALTINDA KALDIKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, hidroelektrik santrali kanalı patlayınca çevredeki tarlalar zarar gördü. Kanala su verilmesine kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.Safranbolu'ya bağlı Aşağı Güney Köyü'nden geçen Soğanlı Çayı üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründen yükleme havuzuna su taşıyan iletim tünellerindeki beton kanallar, önceki gece saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte taşan su yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Soğanlı Çayı'na karıştı. Çevrede ekili olmayan çok sayıda tarla zarar gördü. Tarlası zarar gören vatandaşlardan biri seli cep telefonuyla görüntüleyip duruma tepki gösterdi.Kanala su verilmesi kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.Görüntü Dökümü----------------------Seli görüntüleyen vatandaşın tepkisi(cep telefonu)Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,=========================================6)CEZAEVİ FİRARİSİ HÜKÜMLÜ YAKALANDIMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü 26 yaşındaki Kayahan A., polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 13.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi'nde şüpheli kişilere yönelik denetim yaptı. Çalışma sürürken polis ekiplerini gören bir kişi, kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Yapılan kontrolde, isminin Kayahan A. olduğu tespit edilen şüphelinin, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlendi. 9 ayrı suçtan daha arandığı belirlenen Kayahan A., emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü---------------------Şehir Hastanesi'nden genel görüntüŞüphelinin hastaneye getirilişinden görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=========================================