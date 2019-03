Dha Yurt Bülteni-11

Kaynak: DHA

1)DENİZLİ 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDENİZLİ'nin geçen 20 Mart'ta 'da 5.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Acıpayam ilçesinde bugün 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 14.27'de merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, 20 Mart'taki 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Sansıntı, Acıpayam ve çevre ilçelerinde de hissesildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==========================================================2)CİLVEGÖZÜ'NDE TIR YOĞUNLUĞUHATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.Görüntü Dökümü-------------------------Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası-Çıkış için bekleyen TIR'lar-TIR'ların hareket halinde görüntüsü-Gümrük sahasına giren TIR'lar-Yükünü boşalttıktan sonra tekrar gelen TIR'larSÜRE: 2'44"BOYUT: 307 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),================================================3)MHP'Lİ KALAYCI: HALKIMIZ PKK VE FETÖ İLE YAN YANA GELENLERE DERSİNİ VERECEKMHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Çıkıp, 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar; ama Atatürk ile de hiçbir ilişkileri kalmadı. Halkımız sağduyuludur. 31 Mart seçimlerinde PKK ile FETÖ ile yan yana gelenlere sandıkta dersini verecek" dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Demirören Haber Ajansı'nın Konya bürosunu ziyaret etti. MHP'li Kalaycı, ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirme yapan Kalaycı, "Yurt içinde ve yurt dışında evlatlarımıza kurşun sıkanlar, pusu kuranlar ve her tarafta Türkiye'yi bölme çalışması yürütenler, belediye meclis üyeliklerine girip, belediyeye taşınıyor. Bunu kabullenmek mümkün mü? CHP böyle bir sorumsuzluğu nasıl yapabilir? İYİ Parti böylesi bir ortaklıkta nasıl yer alabilir? Benim askerlerimi, polislerimi şehit eden o katil terör örgütü, PKK'nın temsilcilerin nasıl meclislere taşınabilir? Bunu hangi vicdan kabul edebilir?" diye konuştu.HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan MHP'li Kalaycı, şunları söyledi:"Eş başkanları açıklamalar yapıyor. Bir de ayar veriyor; CHP'ye, İYİ Parti'ye. Belediye başkanlarının seçilirse kendi oylarıyla seçileceğini söylüyorlar. Bir taraftan 'Kürdistanda kazanacağız; batıda AK Parti'ye, MHP'ye kaybettireceğiz' diyorlar. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Nereye varmak istiyorlar, anlamak mümkün değil. Türk milleti, terör örgütlerinin desteğini almış, terör örgütleriyle iş birliği yapmış hiçbir siyasiye oy vermez. Bu; şehitlerimize, tarihimize saygısızlıktır. Bir belediye almak için belediye meclis üyeliğine yüksek oy almak için neden bu yola başvuruyorlar? Bunun izahını versinler, öyle inkar etmesinler. Her şey açık seçik ortada. Belediye meclis üyeliklerine HDP'den giren, PKK ile bağlantısı olan kişilerin bütün şecereleri ortaya çıkmış durumda. Hangi tarihte, PKK'da ne yapmış, İmralı'daki cani ile ilgili ne yapmış hepsinin dökümleri var. Bu nasıl kabul edilebilir? Belediyelere bunları taşımak, ne demektir bu? Bunun altında ne yatıyor, izah etmeleri lazım. Bu bir zillettir. Bu teşhisimizin de doğru olduğu ortada. Ben insanımızın buna asla müsaade etmeyeceğine inanıyorum."'HDP'NİN EŞ BAŞKANI AYAR VERİYOR, GIKLARI ÇIKMIYOR'Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Kalaycı, "İşin ilginç tarafı; CHP'nin bakışına baktığımızda PYD'ye 'terör örgütü' diyemeyen, YPG'ye 'terör örgütü' diyemeyen bir CHP yönetimi var. Hatta 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Bizim Suriye'de ne işimizi var?' diyerek, bu harekata karşı çıkan, yine CHP Genel Başkanı ve sözcüleriydi. HDP'nin eş başkanı, kendilerine ayar veriyor, hiç gıkları çıkmıyor. Ne HDP'ye ne de PKK, PYD ve YPG'ye geldi mi ağızlarını açmıyorlar. Çıkıp, 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar; ama Atatürk ile de hiçbir ilişkileri kalmadı. Türk halkımız sağduyuludur. 31 Mart seçimlerinde PKK ile FETÖ ile yan yana gelenlere sandıkta dersini verecek. Buna sonun kadar inanıyoruz" dedi.'GEREKLİ DELİLLERE ULAŞILDIĞINI ANLIYORUM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili açıklamalarına değinen MHP'li Kalaycı, şunları söyledi:"Biz terörle mücadelede FETÖ olsun, PKK olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, sonuna kadar destek verdiğimizi her zaman söyledik. Her defa da o desteği gerek yasama çalışmalarında gerekse yaptığımız açıklamalarla destekledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Konya mitinginde gerek 'Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağıyla ilgili gerekse de '15 Temmuz'da başbakan olacağım' söylemleri ve o dönemde her gittiği yerde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' söylemlerinde bulunmuş olmasının, bunun bir hesabının sorulacağını burada açık açık ifade etti. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda olduğunu 'Öyle benim dokunulmazlığım var, güvenmesin. Yasama ve yargı seçimden sonra gereğini yapacak' dedi. Bu çok açık bir ifade. Belli ki devletimizin elinde dosyalar oluşmuş. Bu darbe girişimiyle ilgili yapılanmada bunların da sorumlulukları var ki 'Yurtta Sulh Konseyi'nin diğer ayakları ortaya çıktı; ama siyasi ayağı ortaya çıkmadı. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı açıklamalarda bu konuda da gerekli delillere ulaşıldığını, dosyanın tekamül ettiğini anlıyorum. Seçimden sonra da düğmeye basılacak anladığım kadarıyla."'OPERASYONLARA DESTEK VERİRİZ'Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili de konuşan MHP'li Kalaycı, "Samimi bir şekilde bu operasyonlar yapıldı; ama bir tek siyasi ayağı kalmıştı. Siyasi ayağa girmeden bu mücadele bitmiş sayılmaz; çünkü siyasi ayak olmadan bunların yapılanması, buralarda istedikleri gibi yapılanması mümkün olmazdı. Sürekli siyasi ayak üzerine operasyon yapılmasını talep ettik. Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarında bunun hemen seçim sonrası başlatılacağını anlıyoruz. MHP olarak destek veriyoruz tabi ki. Biz zaten baştan beri talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapılacak operasyonlara da tabi ki destek veririz" dedi.Görüntü Dökümü-------------------Mustafa Kalaycı röp.(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))=========================================4)BAŞKAN SÖZLÜ: MİHRAÇ URAL, BANA OY VERİLMEMESİ YÖNÜNDE PAYLAŞIMDA BULUNDUADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olarak aranan terör örgütü üyesi Mihraç Ural'ın, sosyal medyada kendisine oy verilmemesi yönünde paylaşımlar yaptığını söyledi. Türk Kızılayı ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde bir hastanenin yapımına katkıda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırının bir numaralı faili olarak aranan, terör örgütü THKP/C- Acilciler grubu elebaşı Mihraç Ural'ın, kendisine oy verilmemesi yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu söyledi. Esad rejiminin Türkiye üzerinde bazı emellerini hayata geçirmeye çalıştığını tahmin ettiğini aktaran Başkan Sözlü, "Bu adam Samandağlı ama Suriye'de Esad rejimine çalışan, onlar adına terör eylemleri yapan, Reyhanlı'da Müslüman insanlarımızı katleden eylemin faili olarak zaten Türkiye tarafından arananlar listesinde" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Başkan Hüseyin Sözlü'nün açıklamasıHastane için teşekkür eden görevlilerSÜRE: 02'40" BOYUT: 296 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,=========================================5)VALİ GÜL ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE PARKTA KİTAP OKUDUGAZİANTEP Valis Davut Gül, 'Kütüphane Haftası' etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte parkta kitap okudu. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kırkayak Parkı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Parkta yapılan etkinlikte protokol üyeleri öğrenciler ile beraber 1 saat boyunca kitap okudu. Farkındalık oluşturmak için parkta kitap okuduklarını ifade eden Vali Gül, "Gaziantep'te Ben okuyorum, Gaziantep Okuyor' kitap kampanyamız var. Bu olay özetle, öğretmenlerimizin evlere giderek ailelerle kitap okuması etkinliğidir. Bu etkinliğimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta da Kütüphaneler Haftası bizde bu hafta dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bu etkinliği parkta gerçekleştiriyoruz. Yine bu etkinlik çerçevesinde Gaziantep'ti farklı yerlerinde kitap okunuyor. Bizim isteğimiz gündemimizin kitap olması, bir farkındalık olması, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve bizler için bir değişiklik olmasıdır. Ben bu etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Gaziantep Valisi Davut Gül'ün öğrencilerle kitap okumasıParkta kitap okuma etkinliğiÖğrencilerin kitap okumasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB=======================================================6)YALIKAVAK'TA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILDIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği kapsamında, Yalıkavak Mahallesi'nde çalışma yapıldı.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon önderliğinde 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliği, bu hafta Yalıkavak Mahallesi'yle sürdü. Bodrum Belediyesi dalış ekibine, gönüllü dalgıçlar da katıldı. Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde katılan Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri de çevreyi temizledi. Deniz dibinden 57 kilo plastik, 61 kilo demir, 179 kilo cam, 130 kilo araç lastiği, 140 kilo tekstil atığı çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Yerli ve yabancı turistlerin çalışmayı takdir ettiklerini belirten dalgıç Öner Karaçiçek, "İnsanlar kolay yolu seçip çöplerini denize atmaktan çekinmiyorlar. Gerek meşrubat şişeleri olsun gerek cam şişeler olsun, denize atmışlar. Bunun yanı sıra yağmur suyuyla derelerden denize kavuşan atıklar da var. Bodrum Belediyesi dalgıç ekibi olarak bugün Yalıkavak'ta temizlik yaptık. Amacımıza ulaşmaya başladık. Deniz dibi temizlikleri vatandaşlarımız tarafından duyulmakta ve takip edilmekte. Tüm halkımızın bize destek olmasını bekliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Deniz dibi temizliğinden çalışmaGenel ve detay görüntülerBODRUM (Muğla),