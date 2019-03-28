Dha Yurt Bülteni-11

Kaynak: DHA

1)AK PARTİ'Lİ MAHİR ÜNAL: REKLAM FİLMİNDE AKŞENER 15 TEMMUZ'UN İNTİKAMINI ALMAYI PLANLIYORAK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İyi Parti'nin reklam filmini eleştirerek, "Reklam filmine baktığınız zaman Meral Akşener 15 Temmuz gecesinin intikamını almayı planlıyor" dedi.Seçim çalışmalarını memleketi Kahramanmaraş'ta sürdüren Mahir Ünal, Memur-Sen Şubesi'ni ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün de eşlik ettiği ziyarette Ünal, Şube Başkanı Abdülaziz Aydın ve sendika üyeleriyle bir araya gelip sohbet etti. Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Memur-Sen'in ne yaptığını, hangi mücadelelerden geçtiğini ve 15 Temmuz'da nasıl bir duruş sergilediğini çok iyi bildiklerini söyledi.31 Mart seçimlerinin sadece belediye başkanı ya da muhtar seçmekten ibaret olmadığını ifade eden Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerinin, ırkçıların, faşistlerin ve İslam düşmanlarının hedefinde olduğunu belirtti. Erdoğan'ı hedefine alanların 31 Mart'ta sevinmek için beklediklerini ve onların seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na desteğin ölçüldüğü bir seçim olarak gördüklerini kaydeden Ünal, şöyle devam etti:"Hüsamettin Cindoruk bunu ifşa etti biliyorsunuz. Hüsamettin Cindoruk, eski Türkiye'nin bir aktörü olarak çıktı ne dedi? '31 Mart intikam günü olacak' diyor. Neyin intikamı olacak? Yani onların zamanındaki Türkiye'de ne yapılıyordu? Birileri bunlara 'Şak' diye emrediyordu, bunlar 'Tak' diye yapıyorlardı. Bunlara birileri diyordu ki 'Necmettin Erbakan'a hükümeti kurma görevini vermeyeceksin, Tansu Çiller'e hükümeti kurma görevini vermeyeceksin. Verirsen tanklar kışladan çıkıyor ha' diyorlardı. Onlar da ne yapıyorlardı hiç olmayacak bir şey, demokrasinin, demokrasi kültürünün bütün teamüllerini yok sayarak Yalım Erez'e hiç olmayacak bir şekilde hükümeti kurma görevi veriyorlardı. Kimin emriyle veriyorlardı? Bu milletin seçtiklerinin emriyle mi veriyorlardı, yoksa bu millete ve bu milletin iradesinin üzerinde kendilerini hak ve karar sahibi gören vesayetçilerin emriyle mi hareket ediyorlardı? Hüsamettin Cindoruk herhalde vesayetçilerin karşısında zafer kazanan millet iradesinin bu zaferini hazmetmemiş olacak ki herhalde vesayetçilerin intikamını almak istiyor.""FETÖ'CÜLERE DE 'SİZİ KURTARACAĞIZ' MESAJI VERİYORLAR"Bu intikamın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in reklam filminde de görüldüğünü belirten Mahir Ünal, şöyle devam etti:"Reklam filmine baktığınız zaman Meral Akşener 15 Temmuz gecesinin intikamını almayı planlıyor. Reklam filmine bakıyorsunuz Türk polisi birisini gözaltına alıyor. Tabi orada neyin kastedildiği açık, kimlerin kastedildiği açık. Yani 15 Temmuz gecesi darbe yaparken suçüstü yakalanmış darbecileri yakalamıştır Türk mahkemeleri ve kahraman Türk polisi de, özel harekatı da, emniyeti de o gece kahramanca darbecilere karşı mücadele vermiş darbenin milletle beraber engellenmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Onları da derdest edip içeri atmıştır. E herhalde bunlar bundan rahatsızlar. reklam filmini izlediğiniz zaman şunu görüyorsunuz Türk polisi yakalıyor bunları içeri atıyor, sonra bakmışsınız ki bahar gelmiş. Yani FETÖ'cülere de 'Sizi kurtaracağız' mesajı veriyorlar. Bunları doğru okuma gerekir." CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener ve Hüsamettin Cindoruk'un verdiği mesajları doğru okumak gerektiğini ifade eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal son olarak şunları söyledi:"Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadele eder mi? PKK ile mücadele eder mi? Meral Akşener FETÖ ile PKK ile mücadele eder mi? Burada mesele son derece açık, Mücadelenin bir memleket meselesi mücadelesi olduğu son derece açık. O yüzden Memur-Sen yine burada tavrını, duruşunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Dün gördünüz bir grup başkan vekili çok ağır hakaretlerle Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'ye kullandığı ağır hakaretleri ve hücrede hesap vermek gibi ifadelerini gördünüz. Daha önce de bunların bir milletvekili İzmir'den bizi denize döküyordu hatırlarsanız. O yüzden bu seçimlerin bir belediye seçimleri olmaktan ziyade bu seçimlerin açık ve net olarak bütün dünyada Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na verilen desteğin test edildiği bir seçim olarak görüldüğü dünya tarafından da açık ve net olarak görülüyor."Görüntü Dökümü-------------Mahir Ünal'ın şube başkanı ile tokalaşmasıÜnal'ın üyeler tarafından karşılanmasıÜnal'ın konuşmasıSendika üyeleriHaber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 982 MB====================================================2)OKULDA FENALAŞAN ÖĞRENCİYİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDIGAZİANTEP'de, Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, okul bahçesinde top oynadığı sırada arkadaşıyla çarpıştıktan sonra yere yığıldı. Dili boğazına kaçtığı için nefes alamayan ve baygınlık geçiren Çınar'a ilk müdahaleyi okulun güvenlik görevlisi yaptı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay, dün öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, arkadaşı Muhammet Mustafa Özdemir'le çarpıştıktan sonra yere yığıldı. Dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren Çınar'ı gören okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve nefes almasını sağladı.OKULUN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIÖğrenci daha sonra çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşanan müdahale anlarının ise okulun güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar, bahçedeyken olayı fark ettiğini belirterek, "Öğrenciler futbol oynarken iki öğrenci çarpışarak yere düştü. Bir öğrencinin fenalaştığını fark edince yanlarına gittim. Öğrencinin boğazına kaçan dilini çıkararak nefes almasını sağladım. Müdahale ederken kendi çocuklarım aklıma geldi ve elimden gelen çabayı gösterdim" dedi. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-------------- Vali Aksu İmam Hatip OrtaokuluGüvenlik kamerası görüntüsüÇocukların bahçede oynamasıHüseyin Kayar ile Röp.Genel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB====================================================3)4 KATLI BİNANIN TEPESİNDEN DÜŞÜP ÖLDÜMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kaçan köpeklerini almak isterken dengesini kaybedip, 4 katlı binanın terasından düşen 30 yaşındaki Kemal Dar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Evli, bir çocuk babası Kemal Dar, dün (Çarşamba) saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Duatepe Sokak'taki dört katlı bir binada bulunan evinin terasında baktığı 4 köpeğini beslemeye çıktı. Ancak, köpeklerinin yan binanın terasına kaçtığı farketti. Köpeklerini almak için yan binaya geçmek isteyen Dar, dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Dar, ağır yaralandı. Gürültüye koşan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık memurunun ilk müdahaleyi yaptığı Dar, bu sırada gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü--------------Yaşamını yitiren Kemal Dar'ın fotoğrafı-Kemal Dar'a olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasından görüntü(Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),==================================================4)AMBULANS HELİKOPTER, KAZADA YARALANAN KADIN İÇİN YOLA İNDİDİYARBAKIR- Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan araçta sıkışan biri için bölgeye istenen ambulans helikopter, yola inip, durumu ağır olan kadını hastaneye ulaştırdı.Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice yol ayrımında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 6'sı, ilk müdahalenin ardından kara ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan ve durumu ağır olan yaralı kadın için ise ambulans helikopter istendi. Kazanın meydana geldiği yolun güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılmasının ardından ambulans helikopter yola indi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulans helikoptere taşınıp, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.Görüntü Dökümü-------------Helikopterin yola inmesiFotoğraflarHaber: Emrah KIZIL-Kamera: DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB=================================================5)FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN MEYDANDA KİTAP OKUDULARTOKAT'ta Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 250 öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okudu.Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11'nci Sınıf öğrencileri ve Gazi Osman Paşa Ortaokulundan gelen toplam 250 öğrenci farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okudu. Daire şeklinde oturma düzeni alan öğrencilerden bazısı masal kitaplarındaki karakterlerin kostümünü giydi. Öğrenciler zaman zaman 'Hediyeniz kitap olsun' sloganı atarak dikkat çekti. Tokat Valisi Ozan Balcı da destek vermek amacıyla öğrencilerin yanına geldi.Tokat'ı kitabın başkenti yapacaklarını belirten Vali Balcı, "Bu kapsamda 'Kitap Tokat' projesini yürütüyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu proje için çalışıyorlar. Ben şuna inanıyorum. Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Çocuklara yatırım yapmak lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların her alandaki başarısı bizim için çok önemli. Gelecek kuşaklar için bir şeyler yapmak gerekiyor" dedi.Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Yılmaz ise, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için öğrencilerimiz ile birlikte kitap okuma farkındalık etkinliği yaptık. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu" dedi.Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11'inci Sınıf öğrenci sınıf öğrencisi Merve Bakan ise "Buraya farkındalık yaratmaya geldik. İnsanların çoğu kitap okumuyor, kitabı alçak buluyor, sevmiyorlar. Bence kitap okumak çok güzel bir şey. Kitap okumayı sevsinler. Kitap bizim geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-------------------Öğrencilerin görüntüsü-Daire şeklinde kitap okumaları-Valinin ziyareti ve açıklaması-KonuşmalarHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,