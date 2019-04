Dha Yurt Bülteni-11

Kaynak: DHA

1)DİYARBAKIR'DA DOLU YAĞIŞI, ZOR ANLAR YAŞATTIDİYARBAKIR'da etkili olan yağmur sonrası başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Trafikte araçlar güçlükle ilerlerken, yollarda ise beyaz örtüyle kaplı su birikintileri oluştu. Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, doluya çevirdi. Doluya hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerine sığındı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollarda beyaz örtüyle kaplı su birikintileri oluştu.Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise yağış nedeniyle ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.Görüntü dökümü---------Dolu yağışıDoluya yakalananlarTrafikte ilerleyen araçlarBeyaza bürünen yerSu birikintisiDoludan kaçanlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB=================================================2)SEVGİLİSİNİ OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİSAntalya'da, sevgilisi Ziynet T.'yi (36), 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldüren Ekrem Çatal (62), ömür boyu hapse mahkum edildi. Olay, geçen yıl 5 Ekim'de Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta meydana geldi. Masörlük yapan Ziynet T., oğlu M.C.T.'yi okula götürmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. T., sokakta, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kafeterya işletmecisi sevgilisi Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden T.'ye bağıran Ekrem Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan vurulan T., oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ziynet T. olay yerinde ölürken, Ekrem Çatal kaçtı. Annesinin ölümüne şahit olan M.C.T. ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Cinayetten 4 gün sonra yolda yürürken polis ekiplerince yakalanan Ekrem Çatal, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı, T.'nin yakınlarının avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Sanık avukatı ise olayın haksız tahrik altında meydana geldiğini belirterek, hükümle birlikte müvekkilinin tahliyesini talep etti.Son sözü sorulan Ekrem Çatal, hem ihanete uğradığını hem dolandırıldığını iddia ederek, "Bana ağır hakaretlerde bulundu. Olaydan dolayı pişmanım. Ben tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık gelişen bir olay. Bu durumun göz önünde bulundurmasını talep ediyorum" dedi.Mahkeme heyeti Ekrem Çatal'ı önce 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın duruşmalardaki saygılı tutumu ve davranışlarını indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı ömür boyu hapse çevirdi.Görüntü Dökümü:-------------------------Arşiv görüntülerHABER: Süleyman EKİN/ANTALYA,==================================================3)KAMYONET DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 2 YARALIHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye uçan kamyonetin sürücüsü Yaşar Arslan yaşamını yitirirken, araçtaki 2 kişi de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Keçili Köyünden Dilektaşı'na, hayvanları için ot toplamaya giden Yaşar Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Dilektaşı Deresi'ne düşen kamyonetin sürücüsü Yaşar Arslan, hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedaviye alınırken, Yaşar Arslan'ın cansız bedeni ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Olay yerinden detaylar-Dereye düşen kamyonetten detaylar-Köy sakinlerinden Kinyas Aslan ile röp-Çevreden detaylarHABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),==================================================4)UZMANLARDAN 'MAVİ BALİNA' UYARISI: "AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"VAN'da 'mavi balina' oyunu oynayan 14 yaşındaki Sevda E.'nin, arkadaşlarıyla piknik yapmaya gittiği tepeden atlayarak intihar etmesinin ardından gözler yine internet üzerinden oynanan ve çocuklar için büyük tehlike saçan bu oyunlara çevrildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü öğretim üyesi Prof. Dr. Eray Çelik, bu konuda hem ailelerin hem de öğretmenlerin üzerine büyük görevler düştüğünü, çocukların davranışlarını sürekli kontrol edip gözlemlemeleri gerektiğini söyledi.Merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Sevda E., 14 ve 15 yaşlarındaki 5 kız arkadaşıyla birlikte 2 Nisan günü çıktığı Akköprü Tepesi'nden atlayarak intihar etti. Olaya tanıklık eden diğer kızların Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadeleri alındı. Olayın ardından valilik tarafından yapılan açıklamada, 14 yaşındaki kız çocuğunu intihara motive eden faktörün 'mavi balina' isimli sanal oyun olduğu belirtildi. Aynı eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunan çocukların olup olmadığının tespiti amacıyla polis helikopteri ile tespit çalışmaları başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda, çocuğu intihara motive eden faktörün 'mavi balina' isimli sanal oyun olduğu da belirtildi. Bu gelişme üzerine yetkililer aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek, istenmeyen olası vakaların oluşumuna karşı önlem aldı.ÇOCUKLARDAKİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖZLEMLEYELİMSevda'nın ölümünün ardından gözler yine sonu ölümle biten bu oyunlara çevrildi. Van YYÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü öğretim üyesi Prof. Dr. Eray Çelik, çocukların korunması konusunda ailelerin üzerine düşen görevlerin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çelik, "Hangi sosyo ekonomik düzeyde olursak olalım, çocuklarımızın davranışlarını sürekli olarak ve düzgün bir şekilde gözlemlememiz gerekiyor. Okul çağındaki çocuklarımızın öğretmenleriyle sürekli temas halinde olmamız ve onların davranışlarında herhangi bir değişikliğin olup olmadığını gözlemlememiz gerekiyor. Mutlaka çocuklarımızın günlük rutin davranış ve tutumlarında içe kapanma, asosyalleşme, yalnızlık hissi, sinirli davranışlar, fazla sessiz kalma gibi farklı davranışlar gözlemlemeye başladığımızda aileler önce okulların PDR servislerine başvurmaları ve çocuklarının durumlarından haberdar etmeleri ve okul içinde de aynı davranışların olup olmadığını öğrenmeleri ve sonrasında destek almaları gerekiyor" dedi.ESKİSİNDEN DAHA FAZLA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYORÇocukların oynadığı çevrimiçi oyunlardan kaynaklı intihar vakalarının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Eray Çelik, "Bizim dijitalleşen dünyada eskisine göre çok daha mücadele etmemiz gereken parametreler ve alanlar var. Bunların en önemlisi çevrimiçi şiddet oyunlarıdır. Daha önce de bu konu hakkında gereken açıklamaları yapmıştık ve halen intihar vakaları sürüyor. Demek ki çocuklarımızı tek başına bundan koruma konusunda yetersiz kalıyoruz" dedi.DİJİTAL OKUR-YAZARLIĞIMIZI ARTIRMALIYIZEbeveynler olarak dijital okur yazarlığımızı, sosyal medya okur yazarlığımızı ve oyun okur yazarlığımızı geliştirmemiz ve bir farkındalık düzeyine getirmemiz gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Eray Çelik, şöyle konuştu:"Çocuklarımızın teknolojik araçları varsa bunları mutlaka ekran süresi kısaltma programları kurmamız, birebir takip etmemiz gerekiyor. Çocukların kullandığı oyunlar, sosyal medya platformalar ne varsa bununla ilgili uzman görüşlerini okuyup önlem almamız gerekiyor. Önce kendimize şunu sormamız gerekiyor. Çocuklarımızdan bunları isterken bizim internet kullanış davranışlarımız tutumumuz nedir, bizler ebeveynler olarak çocuklarımızın bu mağduriyetini yada bu sınırsız kontrol edemediğimiz dünyada neler yaptığını görebilmemiz için kendimiz nasıl bir internet politikası izliyoruz, çocuklarımız evde ders çalışırken bizler nasıl bir internet kullanışı davranışı içindeyiz? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Sadece bugün konuştuğumuz 'mavi balina' ve Sevda'nın vefat etmesi üzerinden, geldiği noktayı söylüyoruz. Bizim bir bütün olarak eğitimin her kademesinden, Cumhurbaşkanımızın da ısrarla sürekli işaret ettiği dijitalleşen dünyada dijital okur yazarlığımızı dünya standartlarına çıkartmamız ve buna ilişkin önlemler almamız gerekiyor."ÇOCUKLARI İYİ GÖZLEMLEMELİYİZEvlerinde bilgisayar, internet olmayanların da çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Eray Çelik, çocuklar ile ilgili gözlemlenen her olumsuzlukta ve farklılıkta öğretmenleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Eray Çelik, "Bunları bildirmek ve gerekiyorsa okulda internet bağımlılığı, davranış bozukluğu, kaygı gibi tanı ölçeklerinin yapılmasını sağlamak daha sonra da bununla ilgili, hastanelerde ilgili servislere müracaat etmek gerekiyor. Bu da yetmiyorsa bilişim suçlarından destek alıp adımlar atılması gerekiyor. Bu oyunların erişimi yasaklanabilir. Ama bizim yasaklama ve engellemeden önce bu oyunun içerikleri ve zararları konusunda çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Çocuğa doğru internet kullanım alışkanlıklarını öğretmek gerekiyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Üniversitede bilgisayar başında öğrencilerden detaylar-Bilgisayar ile çalışan öğrenciler-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uyguluma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eray Çelik ile röportaj-DetaylarSÜRE: 6 DAKİKA 3 SANİYEBOYUT: 1 GB 140 MB====================================================5)ARNAVUT SANATÇI NİĞDE'DE 250 BİN VİDAYLA ATATÜRK PORTESİ YAPIYORNiğde'de, Arnavut Sanatçı Saımır Stratı, 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Türkiye Haritası' adlı çalışmasına başladı. Arnavut Sanatçı Saımır Stratı, 2'nci Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri'nde 11'inci Guinness rekorlarını kırmak amacıyla 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Türkiye Haritası' adlı çalışmasına başladı. Serkan Haliloğulları tarafından organize edilen Necmi Pişkin'in proje koordinatörlüğünü üstlendiği NİĞ-BOR Sanat Günleri, yurtiçi ve yurtdışından 30 sanatçının katılımı ile gerçekleşiyor. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Rum Kilisesi'nde açılacak sanat günlerinde resim, heykel, fotoğraf, mozaik, cam ve müzik gibi birçok sanat eseri sergilenecek. Ayrıca etkinlik Guiness rekor denemesine de ev sahipliği yapacak.NİĞDE'Yİ DÜNYA TANIYACAKProje organizatörü Serkan Haliloğulları etkinlikteki amaçlarının Niğde'yi kültür sanat merkezi haline getirmek olduğunu söyleyerek, "Yapılacak olan olağanüstü çalışma ile amacımız, ülkemizin ve Niğde'nin ismini dünyaya duyurmayı sağlamak. Bir hayalle başladı her şey. Yıllar önce memleketimden ayrılıp uzun bir yola çıktım ve bu uzun yolda sanatla kavruldum. Ben sanatı keşfettikçe, öğrendikçe içimdeki hayal belirdi. Ben sanata ulaşabilmiştim, peki ya memleketimdeki çocuklar dedim ve bu soru sanatı Niğde'ye ve Bor'a getirmemize sebep oldu. Bizim çocuklarımız da sanatla büyümeli, galerileri, müzeleri gezebilmeli, uluslararası sanatçıları tanıyıp onlarla resim yapabilmeli. Çocuklarımız sanatla tanışırken ilimize gelen sanatçılar, Niğde'nin köklü tarihini tanıyabilmeli" dedi.Projede sergilenecek olan 'Atatürk ve Türkiye Haritası' adlı çalışmayı yürüten Arnavut sanatçı Saımır Stratı ise "Arnavutluk, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seven bir ülke. 2 ülke arasında diyaloglar iyi bir şekilde devam ediyor. Bu eseri de 250 bin vida ile gerçekleştiriyoruz. 2 ülke olarak bu rekor denemesini başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çalışmalara başladık. 1 ay içerisinde bu rekor denemesini tamamlayacağız" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------------Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın çalışırken görüntü-Keman sanatçısından görüntü-Vidalardan görüntü-Çalışmalardan detay görüntüler-Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın açıklaması-Proje Organizatörü Serkan Haliloğulları'nın açıklamasıSÜRE: 03'55" BOYUT: 248 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,==================================================