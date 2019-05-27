DHA YURT BÜLTENİ -11

Tunceli'deki STK'lardan Vali Sonel'e destek ziyareti

Tunceli'de 8-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası öncesi kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek desteklerini illetti.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in çağrısıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dünya Rafting Şampiyonası etkinliğine desteklerini bildirmek amacıyla Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.

'TUNCELİ'DE OTELLERDE YER YOK'

Sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin desteklerinin çok anlamlı olduğunu ziyarette anlatan Vali Sonel, kentte turizm alanında önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Vali Sonel, "Bu birlik ve beraberlikle Dünya Rafting Şampiyonası daha sorunsuz ve eksiksiz geçecektir. Tunceli artık bir huzur şehri oldu. Tunceli'de yakalanan huzur ve güven ortamı ile birlikte kentimiz hem huzur şehri, hem turizm şehri hem de spor şehri kimliğine kavuştu. 2018 yılı öncesinde kente gelen araç sayısı ortalama 2 milyon idi. Ama yapılan hizmetler ve Türkiye çapında ses getiren organizasyonlar ile sadece 2019 yılında Tunceli'ye giriş yapan araç sayısı 4 milyondan fazla oldu. Geçmiş yıllarda Munzur Vadisi'nde ve Pülümür Vadisi'nde çatışmalar ve terör olayları olurdu. Şimdi Munzur Vadisi'nde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenecek. ve Munzur artık terörle değil dünya çapında organizasyonlar ile adını duyuruyor. Tunceli'de otellerde yer yok. İnanılmaz bir turizm sezonu geçiriyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ise Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de yapılacağından dolayı valiliğe desteklerini sunmak için bu ziyareti düzenlediklerini ifade ederek, "Dünya çapında bir organizasyon olan Dünya Rafting Şampiyonası 8-11 Haziran tarihlerinde ilimizde yapılacak. Bizler neler yapabiliriz ne tür yardımımız olur diye valimizi ziyaret ederek bu konuda kendisine desteklerimizi sunduk. Devletimizin terörle mücadele eden kurumları tarafından teröre indirilen büyük darbelerden sonra yakalanan huzur ortamı ile birlikte Tunceli'miz dünya çapında bir organizasyon yapacak. Tunceli artık hak ettiği hizmetleri alıyor. Tunceli bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

Ak Parti İl Başkanı Fatih Tek'in açıklamaları

Vali Tuncay Sonel'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DMİR/TUNCELİ-

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Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)



41 KİŞİ GÖZALTINDA

Bursa'da, 2 bin polisin katılımıyla 50 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 41 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle evlerde yapılan aramalarda; 550 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 49 ecstasy, 70 sentetik ecza tablet, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü;

-Havadan görüntüler (Drone)

-Araçlardan detaylar

Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Liselilerin robotu 'Paşa' yürüyüp konuşabiliyor

Antalya'da atık malzemeleri bir araya getiren 5 lise öğrencisi, yürüyüp konuşabilen 'Paşa' adını verdikleri robot yaptı.

Muratpaşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri İsmail Efe Işıksal, Gökhan Emre Kaya, İsmail Can Karayel, Batuhan Aydoğdu ve Enes Akdoğan, Görsel Sanatlar dersinde öğretmenleri Aynur Yücetürk'ün tavsiyesiyle sıfır atık projesi kapsamında atıklardan heykel yapmaya karar verdi. 5 demir profil ve kutular kullanarak yaklaşık 1.80 metre boyunda heykel yapan 5 öğrenci, insan yapısına benzettikleri heykeli robota çevirmeye karar verdi. Robotun yürümesi için sanayide atık malzemeler toplayan öğrenciler, aynı zamanda küçükken kullandıkları bozuk oyuncakları bir araya getirdi.

BOZUK MOTOR ÇALIŞINCA 'GAZA' GELDİLER

Öğrencilerden biri bilgisayar ortamında robotun çizimini gerçekleştirirken, bir diğeri bozuk malzemeleri birleştirerek çalışabilen parçalar elde etti. Bozuk iki motoru bir araya getirip çalışabilir bir motor elde edince 'gaza' geldiklerini dile getiren öğrenciler, oyuncak arabaların sağa sola dönen mekanizmasını da robotun kafasına yerleştirdi. Kafasını sağa sola 180 derece döndürebilen, kollarını hareket ettirebilen robota sanayi parçalarından yürüme mekanizması ekleyen öğrenciler, robotun yürümesini sağladı.

'KİMSE BUNU YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORDU'

Gruptaki bir öğrencinin yazılımıyla aynı zamanda öğrencilerin bazı sorularına da cevap verebilen robota, öğrenciler 'Paşa' adını verdi. Öğrencilerden Gökhan Emre Kaya, "Robotumuz paşa gibiydi, biz de adını 'Paşa' koyduk. Biz teknoloji açısından biraz geri bir ülkeyiz. Ancak biz robotumuzu çöpten yaptık diyebiliriz. İmkan verilirse iyi yerlere gelebiliriz. İki kişi mühendis olmayı düşünüyorduk. Robottan sonra 5'imiz de mühendislik okumayı düşünüyoruz. Paşa'yı okulda bırakacağız, okulumuza bir başarı armağanı olarak kalacak. Kimse bizim bu kadar ileriye gidebileceğimizi düşünmüyordu. 5'imiz kenetlendi ve ortaya bu proje çıktı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul dış plan görüntü

Öğrencilerin robot üzerinde çalışırken görüntüleri

Robotun görüntüsü

Robotun yürütülmesi

Öğrencinin robot ile konuşması

RÖP: Gökhan Emre Kaya

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bin öğrenci 'zorbalığa' karşı aynı anda şarkı söyledi

TOKAT'ta ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan bin kişilik grup, akran zorbalığına dikkat çekmek için matematik öğretmeni Ahmet Öztav'ın yazdığı rap şarkıyı hep bir ağızdan seslendirdi.

Kent merkezinde Halil Rıfat Paşa İlkokulunda bin öğrenci akran zorbalığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Aynı yaştaki öğrencilerin arkadaşlarına zorbalık yapmaması ve şiddet eğilimli olmamalarına dikkat çekmek adına okulun Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav, 'Zorba Çocuk' isimli rap şarkı yazdı. Öztav'ın yazdığı rap şarkı okulun bahçesinde toplanan öğrenciler tarafından aynı anda seslendirildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Akran zorbalığı ile ilgili öğrencilerin hep birlikte şarkı söylediğini belirten Halil Rıfat Paşa İlkokulu Müdürü Sadettin Aktaş, "Bugün burada sosyal etkinlikler çerçevesinde akran çocuklarda gördüğümüz emsallerine karşı uygulanan zorbalığa karşı bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Akran zorbalığı ile büyüyen nesil ilerleyen yıllarda şiddete başvuruyor. Bunu günümüzde görebiliyoruz. Biz de bazen çocuklarda gördüğümüz bu akran zorbalığıyla ilgili bir farkındalık yaratmak, onları bu konuda bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kaba davranışı önlemek adına çocuklarla birlikte bu etkinliği planladık. Güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerime ve öğretmenlerime teşekkür ederim" dedi.

Hep bir ağızdan seslendirilen 'Zorba Çocuk' adlı şarkının sözleri şöyle:

Evet, çocuklar zorbayım ben.

Duyduklarımla zordayım ben.

Kantine geldim sıranızı kaptım.

Merdivende omuz attım.

Arkanızdan çelmeyi taktım.

Elinizdekileri anında kaptım.

İttim, vurdum, kırdım belki.

Artık içimde iyilik meleği.

Ben de küçüktüm unuttum sanki

Bundan sonra sevgi baki.

Evet, zorbayım çok pişmanım.

Artık sizinleyim gelin sarılalım.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlikten görüntüler

-Öğrencilerin birlikte rap şarkısını seslendirmesi

-Okul müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Ak Parti Gaziantep İl Teşkilatı'ndan 27 Mayıs açıklaması

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, 27 Mayıs askeri darbenin yıldönümü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanlığında düzenlene toplantıya AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve partililer katıldı. Özkeçeci, 'Millet ne derse o', 'Bu dava millet davası' 'Halkın adamı Menderes', 'Söz milletin karar milletin' yazılı pankartlar eşliğinde yaptığı açıklamada 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışanlar tarafından yapılan cumhuriyet döneminin ilk darbesi olduğunu söyledi.

27 Mayıs'ın, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu kaydeden Özkeçeci, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle de Türkiye'nin demokrasi tarihine silinmez bir leke oluşturulduğunu belirek, "Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir" dedi.

15 Temmuz darbesinin temelerinin 27 Mayıs darbesi ile atıldığını belirten Özkeçeci, şöyle devam etti:

"O zor gecede genç bir annenin 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Eski Türkiye'de koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eyüp Özkeçeci'nin açıklaması

Pankartlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Karir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Foça'da öğrenci ve askerlerden kıyı ve sualtı temizliği

İzmir'in Foça ilçesinde ortaokul öğrencileri, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi öğrencileri ve Dalış Timi'nin de desteğiyle kıyı ve sualtı temizliği yaptı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü okulların bayram tatilinde olması nedeniyle 10 gün önceden yapılan etkinlikte denizden 1 tonu aşkın çöp çıkarıldı.

Foça Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça Turizm Derneği, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nin destek verdiği Kıyı ve Sualtı temizliğine Reha Necla Midilli Ortaokulu'nun 60 öğrencisi ile Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 20 yedek subay adayı, 30 kadın subay adayı, Jandarma Dalış Timi ve Foça Turizm Derneği üyeleri katıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki Çanak Koyu'nun derinliği fazla olmayan sularına şnorkel takarak dalan öğrenciler, kıyı ve sualtı temizliğine destek veren büyüklerinin de yardımıyla plastik ve cam şişe, bardak, tabak, araba lastikleri, plastik ve naylon poşetler, misina ve balık tutma aparatları, konserve kutuları, meşrubat kutuları, ağlar, usturmaça ve tekne parçaları gibi çöpleri kıyıya ve kendilerini takip eden teknelere çıkardı. Halen Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Tarihi Foça Öğretmen Evi önünde bir ağaç dalına asılan çöpler, gün boyu sergilendi. Gün boyunca sergilenecek olan çöplerin daha sonra Foça Belediyesi araçlarıyla çöp istasyonuna gönderileceği bildirildi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu çıkarılan çöplerin çevre duyarlıliğı açısından üzüntü verici bir manzara oluşturduğunu belirterek, çalışmaya katılan öğrenci, asker ve vatandaşlara teşekkür etti.

'DENİZİ 1 TONU AŞKIN ÇÖPTEN ARINDIRDIK'

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde okulların bayram tatilinde olması nedeniyle 10 gün önceden 'Yaşadığım Kente Sahip Çıkıyorum' sloganıyla kıyı ve sualtı temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu Müdürü Ahmet Okur, 60 öğrencinin şnorkelle serbest dalış yaparak deniz temizliği yaptığını söyledi. Ahmet Okur, " Yıllardır sadece kıyı ve plaj temizliği yaparak gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl çeşitlendirerek deniz temizliğini de kattık. Çocuklarımız alabilecekleri, 30 denizden 30 çuval dolusu çöp çıkardı. Bize destek verenlerin de katkılarıyla denizi yaklaşık 1 ton çöpten arındırdık. Bundan sonra çocuklarımızı daha çok katarak ve faaliyetlerimizi geliştirerek çevre bilinci ve duyarlılığına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çöplerin Foça Öğretmen Evi önünde sergilenmesi

-Teknelerden sudan çıkartılan çöplerin alınması

-Toplanan çöplerin görüntüsü

-Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'ın konuşması

-Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu Müdürü Ahmet Okur ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: DHA