DHA YURT BÜLTENİ - 11

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinden de belirlenen PKK hedefleri, ateş destek vasıtaları ile vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı 'Pençe Operasyonu', tüm hızıyla devam ediyor. Operasyona karadan komandolar da destek veriyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinin karşısındaki, sınırın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de bugün askeri hareketlilik yaşandı. Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki ateş destek vasıtaları ile daha önce belirlenen PKK hedefleri vuruldu. Hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de rahatlıkla izlenebildi.

Bu arada bölgede yoğun bir helikopter trafiğinin de yaşandığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), -

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Oyun oynarken, tel çitlere eli saplandı

Aksaray'da, okulun bahçe duvarı kenarında oyun oynarken, eli tel çitlere saplanan Cuma Üşenmez (10), itfaiye ekibince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bahçe duvarı kenarında oyun oynayan, 4'üncü sınıf öğrencisi Cuma Üşenmez'in eli, tel çitlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üşenmez, itfaiye görevlilerinin çitleri kesmesi sonucu kurtarıldı. Üşenmez, itfaiyecilerin çalışması sırasında "Öğretmeni çağırın" diyerek, gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan Üşenmez, hastaneye kaldırıldı. Elinde kalan çit parçası da hastanede çıkarılan Cuma Üşenmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin Cuma Üşenmez'i kurtarma çalışmaları

Cuma Üşenmez'in kurtarılması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Yürüyemeyen 3 çocuğu için akülü araç istedi

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Elif Çelikdede (29), DMD hastası olan ve yürüyemeyen 3 çocuğu için akülü araç isteğinde bulundu.

Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Çelikdede ailesinin çocukları Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi (9), tedavisi olmayan kas hastalığı DMD nedeniyle yürüyemiyor. Eşi inşaatlarda çalışmak için il dışına giden Çelikdede, çocuklarına hem annelik, hem babalık yapıyor. Her gün çocuklarını okula ve fizyoterapiste götüren Elif Çelikdede, çocukları için akülü araç, yaz aylarında inşaatlarda çalışan eşi için sürekli iş talebinde bulundu. Elif Çelikdede, "Eşim il dışında olduğu için kas hastası 3 çocuğuma tek başıma bakıyorum. 3'ü de yürüyemiyor ve bir anne olarak çok zorlanıyorum. Ben çocuklarımı okutmak istiyorum. Bu konuda da yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kas hastası çocukların görüntüleri

-Kas hastası 3 kardeşin şarkı söylemesi

-Röportajlar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ, (Van), -

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Dere yatağındaki köpeği barınak görevlileri kurtardı

Tokat'ta dereye düşen sahipsiz köpeği Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri kurtardı.

Kent içinden geçen Behsat Deresi yatağında sahipsiz bir köpeğin dışarı çıkmaya çalıştığını görenler durumu Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Dereye gelen barınak görevlileri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dere yatağı içindeki köpek kendisini kurtarmak isteyen ekiplerden korkarak köprünün altına kaçtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda görevlilerce yakalanan köpek tedavi edilmek üzere Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğin görüntüsü

-Ekiplerin kurtarma çalışmaları

-Havanın yakalanıp çıkarılması

-Barınağa götürülmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Minik öğrenciler temiz çevre için yürüdü

SİVAS'ta Dünya Çevre Günü nedeniyle kentte öğrenim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından yürüyüş düzenlendi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin giydiği çeşitli kostümler ilgi gördü.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında kentte çeşitli okullarda öğrenim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri çeşitli kostümler giyerek yürüdü. Kent meydanında başlayan yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüş sırasında öğrenciler 'Temiz çevre, temiz insan' sloganı attı. Yürüyüş kutlama programının yapılacağı Atatürk Kültür Merkezinde sona erdi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ve öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, çevre bilincinin çocuklara aşılanması gerektiğini belirterek, "Çevre bilincini kutlamadan öte eğitim alt yapımızı kullanarak özellikle çocuklarımıza nakşetmemiz gerekmektedir. Herkesin toplumsal bir şekilde hassasiyet göstermesi önemli bir husustur" dedi. Konuşmanın ardından çocuklar tarafından hazırlanan çevre konulu çeşitli oyunlar sergilendi.

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşten görüntüler

-Öğrencilerin giydiği kostümler

-Attıkları slogan

-Program görüntüleri ve Valinin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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5 bin çocuk mutluluğun resmini çizdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürütülen proje kapsamında kırsalda eğitim gören yaklaşık 5 bin çocuk, mutluluğun resmini çizdi. Çocukların resimleri Alanya Kültür Merkezi (AKM) fuaye alanı ve cadde boyunca kurulan yaklaşık 300 metrelik alanda sergilendi.

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz öncülüğünde köy okullarındaki yaklaşık 5 bin çocuğa mutluluğun resmini çizdirerek sergi oluşturdu. Bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Orada bir köy var, uzakta' isimli proje çerçevesinde ilçedeki köy okullarına giden ekipler, çocuklara tiyatro oyunları, kitap günü, çeşitli yardımlar gibi etkinlikler yaptı. Geçen yıl öğrencilere en çok yapmak isteğini şeyi sorarak onu gerçekleştiren ekip, bu yıl ise öğrencilere 'Mutluluğun resmini çizer misiniz' diye sordu. Kırsalda bulunan 50 köy okulundan yaklaşık 5 bin çocuğun hayallerindeki mutluluğu resmetmesinin ardından oluşturulan sergi Alanya Kültür Merkezi (AKM) fuaye alanı ve cadde boyunca kurulan yaklaşık 300 metrelik alanda sergilendi. Sergiye öğrenciler ve davetlilerin yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.

ŞARKILARA EŞLİK ETTİLER

Sergi etkinliği AKM salonunda 'Orada bir köy var, uzakta' projesinin tanıtım filmiyle başladı. Çocukların videodaki şarkılara eşlik ettiği filmin ardından kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin sadece yol, su, denetim gibi işlerle anılmadığını belirterek, belediyenin kültür, sanat gibi birçok alanda vatandaşa hizmet sunabilen, çocuk kreşleri açan ve birçok sosyal etkinliği vatandaşa ulaştıran bir kurum olduğunu söyledi.

Proje sorumlusu Nilbanu Engindeniz, projeyi 5 yıldır yürüttüklerini ve bu yılki temalarının 'Mutluluk çocuğa yakışır' olduğunu söyledi. Engindeniz, projedeki katkılarından dolayı Başkan Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal'a teşekkür ederek, "Ben onlara müdür veya başkan oldukları için değil, çocukları bu kadar çok sevdikleri için teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve davetliler resim sergisini gezdi.

Görüntü Dökümü

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Sergiden genel ve detay görüntüler

Salon gösteriminden görüntüler

Nilbanu Engindeniz röportaj

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA