DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TUNCELİ BELEDİYESİ'NE 'DERSİM' SORUŞTURMASI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildi. Tunceli Belediye Meclisi, 7 Mayıs 2019 günü yaptığı olağan toplantısında Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesi yönünde karar aldı. Erzincan İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı almasının ardından İçişleri Bakanlığı da, kararla ilgili soruşturma başlatarak, müfettiş görevlendirdi. İçişler Bakanlığı, Tunceli Belediye Meclisi'nin aldığı 'Dersim' kararının belediye meclisinde oylanması ve oylama sırasında karara 'evet' oyu veren meclis üyeleriyle ilgili soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirdiği müfettişin Tunceli'ye gelerek soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği Mülkiye Başmüfettişi'nin dün Tunceli Belediyesi'ne giderek gerekli belgeleri aldığı, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile bir süre görüştüğü bildirildi. Müfettiş, soruşturmasını Tunceli Valiliği'nde yürüttüğü, bugün Belediye Meclisi'nde 'Dersim' kararına evet oyu veren 9 belediye meclisi üyesinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA

==================================================

2)İZMİR'DE PARK KAVGASI KANLI BİTTİ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, apartman görevlisi 37 yaşındaki Ali Işık, daha önce otomobil park etme meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay saat 13.30 suralarında Uzundere TOKİ Konutları 6004 sokaktaki Gül Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Apartman görevlisi Ali Işık (37), birkaç gün önce bölgede oturan ancak kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle araba park etme meselesi yüzünden kavga etti. Ali Işık, bugün yine otomobiliyle apartmanın önüne gelen kişiyle bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ali Işık kalçasından bıçaklandı. Çok kan kaybeden Işık, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

Olay yerinden görüntü

Akan kanlardan görüntü

Apartmandan görüntü

Ali Işık'ın fotoğrafı

( Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

============================================

3)YOZGAT'TA TOKİ KONUTLARININ HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

YOZGAT'ta, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 708 konut için 3 bin 599 kişi başvuru yaptı. Hak sahipleri, kura çekimi ile belirlendi.

Yozgat merkez Mutafoğlu Mahallesinde, TOKİ tarafından yapımı planlanan 524 adet 2 artı 1, 184 adet 3 artı 1 olmak üzere toplam 708 konut için 3 bin 599 kişi talepte bulundu. Taleplerin konut sayısından fazla olması nedeniyle, kura çekimi yapıldı. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri belirlenirken salonda duygulu anlar yaşandı. Kurada isimleri çıkanlar sevinç gözyaşı dökerken, isimleri çıkmayanlar üzüldü. Konut alma talebinde bulunan 10 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu.

'KİRADA OTURMAK ZOR'

Kura sonucu hak sahibi olan Zeynep Fakılı, kiracı olmanın çok zor olduğunu belirterek, "Allah herkesi kiradan kurtarsın. Kiracıları kimseye muhtaç etmesin, kirada oturmak çok zor. Erkek çocuklarımdan dördünün evi yok, sadece birinin var. Çocuklarım da İstanbul'da müracaat ettiler, inşallah onlara da çıkar. Daha önce ev alma imkanımız olmadı. 6 kız gelin ettik, senede 2 düğün yaptık. Kendimize ev alma imkanı bulamadık. Buna da şükür. Allah olmayanlara da nasip etsin" dedi.

Kura çekiminde isimleri çıkmayanlar ise salondan üzgün olarak ayrılırken, kura sonuçlarının yarın TOKİ'nin internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Salondan görüntü

-Kura Çekimi

-Kurada ismi çıkanların sevinçleri ve konuşmaları

-Kurada isimleri çıkınca ağlayan ve babasını arayan genç kızın gözyaşları

-İsmi çıkan Zeynep Fakılı'nın konuşması

-Salondan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

================================================

Kaynak: DHA