DHA YURT BÜLTENİ - 11

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı

Antalya'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü. (55), boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü., ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dilek Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

------------

Sağlık görevlilerinin yaralı kadına müdahalesi

Evin dış plan görüntüsü

Olay yeri ekibinin çalışmasından görüntü

RÖP: Yılmaz Yavuz ( Mahalle Sakini )

Polis araçlarının görüntüsü

Eşini vuran Süleyman Ü.'nün vesikalık resmi

Yaralı kadın Dilek Ü.'nün resmi

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

============

Akrabaları tarafından dövülerek öldürülen çiftçi toprağa verildi

Malatya'da, dün gece arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 akrabası tarafından sopalarla dövülerek öldürülen çiftçi Ümit K. (50), toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ümit K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabaları Tayfur ve İzzettin K. ile karşılaşınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tayfur ve İzzettin K., yanlarındaki sopalarla Kartal'a vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ümit K., yakınları tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisine alınan Ümit K., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından polis, şüpheliler Tayfur ve İzzettin K.'yi gözaltına aldı.

Ümit K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ümit K.'nin cenazesi, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

Cenaze namazı

Namaz kılanlar

Katılanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

============

Mersin'de oteller doldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla sahillerde ve otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, havanın sıcak ve güneşli olmasıyla sahilleri doldurmaya başladı. Mersin'in en önemli turizm merkezlerinden olan Kızkalesi'nde ise sahillerde ve otellerde yoğunluk yaşanıyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop, Ramazan Bayramında otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını belirterek, "2019 yaz sezonu turizmi Ramazan Bayramı ile birlikte başlamış bulunuyor. Kızkalesi denizi ve güneşi ile muhteşem bir yer. Yaşlı, emekli, engelli vatandaşlarımızın da çok rahat bir şekilde denize girebileceği bir yer. Kızkalesi'nde günlük yat turu, dalış turizmi ve rafting gibi aktivitelerde yapılmaktadır. Kızkalesi sahilinin en önemli özelliği de kumunun çok ince olması ve taşın bulunmaması. Ramazan Bayramı öncesinde otellerimizin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı" dedi

Başkan Yardımcısı Öztop, Mersin'in yaz aylarında güneşi ve denizi ile muhteşem bir yer olduğunu ifade ederek, "Onun için bu yıl 90 günlük yaz sezonunda dolu dolu bir tatil sezonu geçirmeyi bekliyoruz. Kızkalesi, yaz sezonuna hazır ve bütün tatilcilerimizi Kızkalesi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

Ramazan Bayramı nedeniyle Doğu Akdeniz'in tatil ve turizm yerlerinden olan Kızkalesi, Ayaş, Susanoğlu bölgelerinde deniz ve güneşin tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar, doyasıya denize girip tatilin tadını çıkartıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kızkalesinde denize giren tatilciler

-Şenzlong üzerinde yatan tatilciler

-Çocuklar kumda oynarken

-Kızkalesinin görüntüsü

-Kızkalesi sahil görüntüsü

-Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop ile röportaj

-Kızkalesi genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

==========

Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi

Malatya'da, dün otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) ile Malatya Adliyesi'nde görevli memur Sevgi Demirci (31) toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya- Kayseri yolu üzerindeki Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a giden Ayşenur Baysal (30) yönetimindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, kent merkezine ilerleyen Tuncay Demirci yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Sevgi Demirci ile diğer araçtaki Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Yaşamını yitiren Gül ve Demirci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Sevgi Demirci ile Özcan Gül, kılınan öğle namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Cenaze namazı

Namaz kılanlar

Katılanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

===========

Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önüden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda minik Ecrin'e ait yeni bir iz bulunamazken, soruşturmaya, kemikler ile kafatasını incelemeye alan Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun yön vereceği belirtildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz Ailesi'nin kızları Ecrin, geçen 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan buna rağmen Ecrin'den bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.

27 Mayıs'ta ise Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası Ecrin'e ait olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının eşi de bulundu.

Arama çalışmaları bugün itibarıyla sona erdirildi. Kafatası ve kemiklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor sonucunda soruşturmaya yön verileceği öğrenildi.

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, -

====================



Kaynak: DHA