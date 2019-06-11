DHA YURT BÜLTENİ - 11

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı (2)

'KİMSE UYANMADAN GELDİLER'

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımları sürüyor. Vadide yıkımı gerçekleşen tesis sahibinin akrabası olan Adnan Çağatay, üzgün olduklarını söyledi. Çağatay, "Üzgünüz, mağduruz. 3 milyon lira yatırmışlar tesise, bu kadar kolay yıkılmaması gerekiyordu. İmarın girmesi gerekiyor buraya. Bunu devletin kendisi yapıp süreci hızlandırması gerekiyordu. Tüm sorunlar çözüldü mü şimdi? Yıktık, molozları yığdık olay bitti mi yani. Biz rahat değiliz. Bugün bunu yapan yarın gelip köydeki evimizi yıkar. 15 gün önce gelmişlerdi tebligat olayları olmuştu. Tebligatları göndermişler araya bayram girdi. Bu sabah saat 04.30 civarında tekrar geldiler. Kimse uyanmadan geldiler yıkıma başladılar. Mağduruz söylenecek hiçbir şey yok. Buraya imar verilecek mi? Yoksa bizi oyalıyorlar mı buraya imar verilecekse bir an önce verilsin" dedi.

'PERİŞAN OLDUK'

Yöre sakinlerinde Yaşar Çepnioğlu da, ekiplerin ani baskın yaparak yıkımlara başladığını ifade ederek, "Sabah erken saatte geldiler darbe yaptılar. Adam bir sürü para yatırmış, ceza yatırmış. Şimdi darbe yapıyorlar. Gece pusuda geldiler darbeyi yaptılar. 15 gün önce gelmişlerdi, gittiler. Perişan olduk. Adamlar bileziklerini, arabalarını sattılar yazık milli servet buö diye konuştu.

'ŞANTİYE ALANINA ÇEVİRDİLER'

Fırtına vadisinde işletme sahibi olan Çağlar Uluşahin ise, yıkımların turizm sezonunda yapılmasına tepki göstererek, "Burada 3-4 aylık bir turizm sezonumuz var. Sezonun ortasında burayı şantiye alnına çevirdiler. Aynı zamanda yukarıları da yıkacaklar. Bu bölgede zaten 3 aylık bir sezon olduğu için bu sezon boyunca burası şantiye alanı gibi geçecek. Toz, toprak ve hafriyat arabaları bu şekilde geçecek" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Drone ile Fırtına vadisinden görüntüler

-Röportajlar

-Anons

Haber Kamera: Selçuk BAŞAR- Mehmet Can PEÇE/RİZE-DHA

=========================

Kuş Cenneti'ndeki Homa Dalyanı'nda tonlarca çöp topladılar

İZMİR'de Çiğli Belediyesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de flamingoların iki üreme alanından biri olan Kuş Cenneti sınırları içerisindeki Homa Dalyanı'nda, tonlarca çöp topladı. Belediye çalışanları, çevreciler ve öğrenciler, yaptıkları temizlik çalışması sırasında yorgan, araba lastiği, sandalye gibi çöplerle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Çiğli Belediyesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek için flamingolar başta olmak üzere binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti içerisinde bulunan Homa Dalyanı'nda, kıyı temizliği yaptı. Belediyenin çağrısına çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. Kıyı temizliğine katılanlar, belediyenin dağıttığı büyük naylon poşetlerle çöp topladı. Yorgan, sandalye, araba lastiğinin bile doğaya atılması şaşkınlık yarattı. Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü de gönüllülerle birlikte çöp topladıktan sonra açıklama yaptı. Kuş Cenneti'nin, şehir merkezinde kalan dünyadaki en önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu, içerisinde 60 binden fazla kuş türünün barındığını vurgulayan Gümrükçü, bölgede Homa Dalyanı'nın bulunduğunu da anımsatarak, "Burası balıkların yetişme alanı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınma çabası var. Biz de Gediz Deltası'nın dünya mirası listesine alınması çabasını destekliyoruz" dedi.

'ÇİĞLİ İÇİN YAŞAMSAL ÖNEMDE'

Yaptıkları çalışmayla hem doğa bilincini geliştirme hem dalyanın ve bölgenin temizliğinin sağlanması, hem de Çiğli'nin kendini tanıtması ve Kuş Cenneti ile ilgili Türkiye'nin bilgi sahibi olmasını istediklerini belirten Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi temizlik konusunda çalışmaları yıllardır yapıyor ama biz bu yıl ve bundan sonra İzmir ve Türkiye'de bulunan bütün çevre aktivistlerine bu çalışmayı açarak daha da genişleteceğiz ve yaygınlaştıracağız. Burasının UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması Çiğli ve Gediz Deltası için yaşamsal önemde" dedi.

GÖNÜLLÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Temizlik kampanyasına katılan öğrencilerden Eda Doğru (9), daha çok kapak ve plastik poşet topladığını dile getirirken İpek Belevi (9) isimli öğrenci de, "Buraya otobüsle geldik, çevrede biraz gezindik. Gördüklerim beni çok şaşırttı. Lastiği ortaya atmışlar. Büyük plastik kapakları yere gömmüşler. Yorgan bile vardı" diye konuştu. Eda Ertutar (10) da, "Bugün bir sürü plastik kapak topladık. Çevre temizliğine katkı sunduğum için çok mutluyum" dedi. Süheyla Esen (57) de, şunları söyledi:

"Kapak, cam kırıkları, çakmaklar topladım. Çöpü toplamak değil atmamak önemli. Kızlarımı da bu şekilde yetiştirdim. İsterim ki çocuklarımıza bebeklikten itibaren çöplerini çöp kutularına atmalarını öğretelim. Büyüklerimizde bu bilinç yok ki çocuklarımıza ne vereceğiz. Gördüklerim beni şaşırttı ama bu manzara her yerde var."

Kıvanç Uzun (10) isimli öğrenci de, kıyı kenarında sandalye bulduğuna dikkat çekerek, "Bazı demirleri ve eskimiş ağları kumun içerine gömmüşler. Oradan çıkardık. Eskiyen eşyaları buraya gömmeliler. Bu tür şeyleri ya geri dönüşüme ya da çöpe atmalarını tercih ederiz" dedi.

Homa Dalyanı'nda en fazla çöp toplayanlara, ödül de verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Vatandaşların Homa Dalyanı'nda toplanması

-Kıyıda yapılan temizlikten görüntü

-Vatandaşların çöpleri topması

-Toplanan çöplerden görüntü

-Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve temizliğe katılanlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

-DRONE görüntüsü

******

BÖLGEDEN ARŞİV DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ-Drone: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

====================

Park halindeki araçları ezip, TIR'a yükleyen 3 kişi yakalandı

Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde olan ve tamir bekleyen 5 aracı kepçe ile ezip, TIR'a yükleyerek çalmak isteyen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Çanakkale kent merkezinde önceki gün Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde bulunan ve tamir bekleyen 5 aracın kepçe ile ezilerek TIR'a yüklendiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, kepçe ile park halindeki araçların ezilerek metal yumağı haline getirilip, TIR kasasına yüklendiğini tespit etti. Oto hırsızlığı şüphesi üzerine ekipler olayla bağlantısı bulunan Mehmet K. (63), Sezer K. (46) ve Tuğrul G.'yi (32) gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE 11 ARACI EZDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemede TIR üzerine yüklenmiş halde ezilmiş ve kullanılmaz hale geldiği tespit edilen 5 araç, yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, gözaltına alınan 3 şüphelinin 24 Mayıs tarihinde de aynı kepçe ile aynı yerde 11 aracı ezip, başka bir TIR ile yükleyip götürdüklerini tespit etti. Parçalanan araçların tespit edilen sahiplerinin ifadesine başvururken, sahipleri tespit edilemeyen araçlarla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. Öte yandan, bugün emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Çanakale İl Emniyet Müdürlüğünden görüntü.

-Oto hırsızlarının emniyetten çıkarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

====================

Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemisi demir attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer gemisi demirlerken 4 bin 800 turist ile 2 bin 370 mürettebat kente giriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na bu sabah yanaşan Bahama bayraklı 'Marella Discovery' 2 bin 846 yolcu, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' 1664 yolcu, Bahama bayraklı 'Wind Star' 170 yolcu ve Malta bayraklı 'Star Flyer' ise 120 yolcuyu kente getirdi. Ayrıca 4 gemiyle toplam 2 bin 370 mürettebatta Kuşadası'na giriş yaptı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı yolculardan bazıları, otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcuların çoğunluğu ilçe merkezine yöneldi. Büyük umutlar bağlanan kruvaziyer turizmindeki hareketliliğin her geçen gün giderek artığını belirten Kuşadası Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kuşadası Limanı'na bugün de 4 gemi yanaştı. Toplam 4 bin 400 turist ile 2 bin 370 mürettebat limandan ülkeye günübirlik olarak giriş yaptı" dedi.

Öte yandan bu yılın şubat ayında gemileri ağırlamaya başlayan limana bugüne kadar 56 gemi ile toplam 46 bin 602 yolcu taşındı. Ayrıca 112 feribotla da, 10 bin 428 yolcu kente taşındı.

Görüntü Dökümü

-----------

Gemilerin limana yanaşması

Gemilerden inen turistler

Gemilerin limanda genel ve detay görüntüleri

Haber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),

====================

Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden kıyafet yaptı

Burdur'un Bucak ilçesinde Sıfır Atık Festivali kapsamında anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerle yaptıkları kıyafetleri sergilediği defile ilgiyle izlendi.

Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi tarafından Sıfır Atık Festivali düzenlendi. Cumartesi pazarı alanında yapılan festivale Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanvekili Yasin Çiçek, kamu kurumlarının amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanvekili Yasin Çiçek ve Kaymakam Yalçın Sezgin konuşma yaptı.

Konuşmalardan sonra da Zübeyde Hanım Anaokulu ve Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı kıyafetleri defileyle sergiledi. Öğrencilerin birbirinden ilginç kıyafetlerle yaptıkları defile ilgiyle izlendi. Programda, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşüm şarkısı eşliğinde ront gösterisi, Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin step gösterileri de yer aldı.

Daha sonra Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanvekili Yasin Çiçek ve davetliler Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık ile Burdur Gölü'ne 1 Damla da Sen Ol Festivali'nin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Protokolden görüntü

Festival alanından görüntü

Minik öğrencilerin atıktan yapılmış kıyafetlerin defilesi

Festivalde yer alan stantlar

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

==================

Sivas'ta ortaokullar arası robot şenliği

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında 'Ortaokullar Arası Robot Şenliği' düzenlendi.

Ortaokullar arasında 'Çocuklarımızın Hayallerinde Buluşalım' sloganıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen Robot Şenliği'ne Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

4 kategoride 150 robotun katıldığı şenlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Böyle bir tarihi mekanda, böyle bir atmosfer içerisinde çocuklarımızın geleceğe dair, hayallerini sergilemesi çok anlamlıdır. 100'üncü yılımızı özellikle eğitim anlamında nitelikli bir şekilde kutluyoruz. Özellikle 100'üncü yılın duygularını çocuklarımızın yüreğine kaydetmemiz lazım. Çünkü ecdadımızın o mücadelesi, o gayreti ve azminin ancak bu genç neslin yüreğine ülke sevdasını, bilim aşkı olması için hep beraber gayret göstermeliyiz" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler tek tek stantları gezerek öğrencilerin yaptığı robotların gösterilerini izledi.

Görüntü Dökümü

------------

-Programdan görüntüler

-Valinin konuşması

-Okulların yaptığı robot projeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

Kaynak: DHA