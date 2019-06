DHA YURT BÜLTENİ - 11

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 üniversiteli öldü, 1 yaralı

Sinop'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu, Kabalı köyü mevkisinde meydana geldi. Sinop'tan Kastamonu yönüne giden Muhammed Kadiroğlu'nun (22) kullandığı 39 NJ 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım idaresindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtama ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Muhammed Kadiroğlu ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Seyfi Yıldırım ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkartılan ve Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen Muhammed Kadiroğlu ve Filiz Polat'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımları sürüyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca koruma altına alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisinde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Yıkıma karşı çıkan kaçak yapı sahibinin yakını Havva Kalay, "Yetim çocukların evini niye yıkıyorsunuz, alın teriyle çalıştık, yaptık" diyerek gözyaşı döktü.

Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Kaçak yapıların yıkımı için ekipler, 15 gün önce polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında tartışmalar yaşandı. Tebligatların kaçak yapı sahiplerine ulaşmadığı gerekçesiyle ara verilen yıkımlar için ekipler, dün sabah yeniden vadiye geldi. Yıkım ekipleri, iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başladı. Günboyu süren yıkımlar, akşams aatlerinde tamamlandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Ekipler, bu sabah vadide kaçak yapıların yıkımını sürdürdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı vadide ekipler, iş makineleri ile kaçak yapıları yıktı. Yıkımlar sırasında bazı kaaçk yapı sahipleri fenalık geçirdi, gözyaşlarını tutamadı. Jandarma görevlileri kaçak yapı sahiplerini teselli etmeye çalıştı.

Jandarma görevlilerinin arasında yıkım ekiplerine seslenen kaçak yapı sahibi Havva Kalay, "Biz bu evi alın teriyle çalıştık, yaptık. Abim bu evi yaparken can verdi. Çocukları yetim kaldı. Başkasının burslarıyla okuyorlar. Abim keserin ucuyla okutuyordu çocuklarını, o öldükten sonra başkaları burs veriyor. Sen şimdi niye onların evini yıkıyorsun. Cumhurbaşkanım sana yalvarıyorum, niye yıkıyorsun evimizi?" diyerek gözyaşı döktü.

Aynur Kalay da yapının yıkılmasıyla canlarından can gittiği belirterek "Bizi de yıktılar, canımızıda can aldılar. Yetim çocukların evini yıktılar" diye konuştu.

Çayda akıntıya kapılan sandallar kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Alaplı Çayı'nda sürüklenen sandallar son anda balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alaplı'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı Çayı'nda su seviyesi bir anda yükseldi. Su seviyesinin yükselmesi amatör balıkçılara zor anlar yaşattı. Alaplı Köprüsü yanında bağlı olan sandalların halatların koptuğunu gören balıkçılar, sürüklenen 3 sandalı kurtarmak için büyük caba harcadı. Akıntıya kapılan sandallar halatlarla kıyıya çekildi.

Balıkçı Tahsin Turan, saat 06.00 sıralarında aniden bastıran sağanakla birlikte Alaplı Çayı'nda su seviyesini bir anda yükseldiğini belirterek, "Sabah bir anda yağmur bastırdı. Alaplı Çayı'nda su seviyesi yükselince akıntı da artmaya başladı. Sandalların halatları kopunca balıkçı arkadaşlarımızla birlikte bağlamaya çalıştık. Sandal akıntıya kapılınca bağlamak için çok uğraştım. Allah yardım etti ekmek teknemi denize sürüklenmeden kurtardık" dedi.

Tekirdağ'da tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen Tevrat ve 2 dua kitabı ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştığını belirledi. Bu kişilerle alıcı gibi davranarak bağlantı kuran polis, kitapları satın almak için pazarlık yaparak, buluşma noktası belirledi. Polisler buluşma noktasına giderken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarihi eser niteliğindeki kitapları satmak isteyen 6 şüpheli, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde Tevrat ve 2 'tasvir' tabir edilen dua kitabı ve ayrıca ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan polisin merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde gözaltına aldığı İ.K.'nin üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 değişik ebatlarda metal ok, 5 metal yüzük, 8 metal sikke, 5 kolye ucu, 1 metal çan, 1 çivi, 1 heykele benzeyen obje, 1 aslan figürüne benzeyen obje, 4 çeşitli ebatlarda olmak üzere toplamda 34 metal obje ele geçirildi.

Sakarya'da, Tevrat operasyonu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı kişilerin Sapanca'da bir dinlenme tesisinde araçta bulundukları sırada operasyon düzenledi. T.O., K.Ç., H.G. ve S.S. gözaltına alınırken, K.Ç.'nin üzerinde bulunan 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen deriye İbranice yazılı Tevrat ile araçta bulunan tüfeğe el konuldu. H.G. ve S.S. jandarmadaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. T.O. ve K.Ç.'nin ise jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Operasyonda ele geçirilen 2 adet Tevrat'ın Sakarya Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldü

Kahramanmaraş'ta, dut toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması ile yere düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal (66), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Duykal, evinin bahçesindeki ağaca tırmanarak dut toplamaya başladı. Duykal, bastığı dalın kırılması ile yere düştü. Gürültüye bakmak için dışarı çıkan Fatma Duykal, eşini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duykal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal'ın cenazesi otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Rize'deki çay tarlasına ziyaretçi akını

Rize'nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen yayılan çay tarlası, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en önemli geçim kaynakları arasında çay tarımı, bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor. Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen gün yayılan çay tarlası ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yerli- yabancı turistler çay tarlasında fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

Çay tarlası sahibi Kenan Çiftçi, hergün onlarca ziyaretçinin tarlayı görmeye geldiğini belirterek "İlgi çıok fazla. Herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Buda beni mutlu ediyor" dedi.

