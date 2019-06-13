DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bergama'daki yasağa piknikli protesto

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde alkol tüketiminin yasaklanması ve çalışanlara mobbing uygulandığı iddiaları üzerine piknikli basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından aileler, çocuklarıyla birlikte tesisteki piknik alanında çay demleyip, mangal yaktı.

Bergama Belediyesi, ilk olarak Tüm Yerel-Sen ve Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçilerine sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapıldığı ve çalışanlara mobbing iddiaları ile gündeme geldi. Ardından Bergama Kleopatra Güzellik Ilıca Tesisleri'nde alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. Özellikle de tesislerde bulunan restoranın yanı sıra Bergamalıların ilgi gösterdiği piknik yerine gelenlerin çantalarında güvenlik tarafından alkol araması yapıldığı iddiasına ilçe sakinleri, sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun üzerine Bergama Demokrasi Platformu üyeleri, tesislere giderek, piknikli basın açıklaması yaptı.

ZEYBEKCİ'NİN SÖZÜ PANKART YAPILDI

Basın açıklamasına katılanlar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin yerel seçim öncesindeki "Belediye tesislerinde alkolü niye yasaklayalım?" sözünün yazılı olduğu pankartı açtı. 'Yasak olan yerde turizm olmaz', 'Yaşam alanıma dokunma', 'Ilıca halkındır, halkın malı özelleştirilemez', 'Yasak değil hizmet istiyoruz', 'Dayatmaya karşı dayanışma', 'Koltuğu aldın özgürlüğümüzü değil', 'Belediye çalışanları yalnız değildir', 'Belediyede mobbinge hayır' ve 'Dünya mirasına dokunma' yazılı dövizler de taşındı.

Bergama Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Sevilay Parlas tarafından okunan basın açıklamasında ise "Bergama Belediyesi'nde yönetimin mazbatayı almasıyla birlikte çalışanlara özellikle de belediyede örgütlü ve yetkili sendika üyelerine baskı başladı. Sosyal demokrat, ilerici, Alevi kimlikleriyle bilinen çalışanların görev yerleri değiştirildi" denildi.

Basın açıklaması şöyle sürdürüldü:

"Ramazan Bayramı sonrası belediyenin sosyal tesisinde ve piknik alanında alkollü içecek satışı ve kullanımı yasaklandı. Bu yasaklama Kleopatra Güzellik Ilıcası girişine kocaman bir pankart asılarak ilan edildi. 10 yıla yakın süredir Ilıca'da özellikle alt gelir seviyesindeki vatandaşların düşük maliyetlerle ve aile ortamında huzurluca yemeğini yediği, pikniğini yaptığı, alkollü içecek kullananların ya da kullanmayanların birbirlerine herhangi bir olumsuz müdahalesi olmadan vakit geçirdiği, özgürlük ve huzur dolu bir mekandı. Tesis sadece Bergama halkının değil Bergama'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de sıklıkla kullandığı bir yerdi. Belediye yönetimi attığı son adımla halkın yaşam tarzına doğrudan müdahale ederek alkol içme ve satma yasağı getirildi. Belediye için bir gelir kaynağı, halk içinse ailesi ve dostlarıyla hoş vakit geçirdiği bir tesis olan Ilıca'nın özelleştirileceğinin konuşulduğu şu günlerde alkol yasağının getirilmesi, halkın aklında bir dizi soru işareti doğurmuştur."

Basın açıklamasının ardından aileler, çocukları ile birlikte piknik alanında çay demleyip, mangal yaktı.

Görüntü Dökümü

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-Bergama Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Sevilay Parlas'ın basın açıklamasını okuması

-Açıklamaya katılanların çocukları ile piknik yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Oben ULU/ BERGAMA (İzmir),

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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu

Diyarbakır'da polisin düzenleriği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, 4 heykel ile sikke ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 2 şüphelinin ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait 4 heykel ile sikkeyi satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Ekipler, dün Kaldırım Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, tarihi objeleri satmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 kadın figürü şeklinde bronz heykel, 1 erkek figüründe bronz heykel, 2 hayvan figüründe bronz heykel ve Bizans dönemine ait 1 bronz sikke ele geçirildi. Objelere el konulurken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Operasyon anı

Şüphelilerden ele geçirilen haykeller

Heykellerin sergilenmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Saksağanın yılan avı kamerada

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Tunceli- Pertek yolunda giden sürücü, saksağan ile yılanı yol ortasında görünce aracını durdurdu. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla saksağanın, yılanı avladığı anları saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde; saksağanın sekerek, yılanı gagasıyla yaralamaya çalıştığı, yılanın da kaçamadığı anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

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Saksağan ile yılanın kavgası

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber: Erkan BAY-Kamera: TUNCELİ,

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82 motor sürücüsüne 117 bin lira ceza kesildi

Adana'da polis, kent genelinde yaptığı motosiklet uygulamasında kurallara uymayan 82 motosiklet sürücüsüne 117 bin 339 lira para cezası yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Trafik Denetleme ekipleri kent genelinde yakalamalı, hacizli ve tescilsiz motosikletlere yönelik uygulama yaptı. 52 polisin yaptığı denetimlerde 356 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 38 motosiklet trafikten men edilirken, 82 motosiklet sürücüsüne 117 bin 339 lira para cezası yazıldı.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Motorsiklet sürücülerinin durdurulması

Motorsiklet plakalarının kontrolü

Sürücünün GBT sorgulamasının yapılması

Telsiz anonsları

Çekiciye konulmuş motorsikletler

SÜRE: 03'02" BOYUT: 336 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Karaman'da fuhuş operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltı

Karaman'da, boş arazideki lüks aracın içinde fuhuş yapan Gürcistan uyruklu Natalia J. ve kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 3 kişi gözaltına alındı. İsmail G.'nin, çevresinde 'Hacı Baba' lakabıyla tanındığı ve poliste 'fuhuş yaptırmak' suçundan 3 kaydı olduğu belirtildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki boş arazide, lüks aracın içinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Dereköy yolunda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Natalia J.'yi otomobilde fuhuş yaparken yakaladı. Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Natalia J. ve onunla ilişkiye girdiği adam, fuhuş için sıra bekleyen 2 kişi ve kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G., gözaltına alındı. İsmail G.'nin, 'fuhuş yaptırmak' suçundan emniyette 3 kaydının bulunduğu ve çevresinde 'Hacı Baba' lakabıyla tanındığı belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Arazide polislerin araçları alması

Hacı Baba lakaplı İsmail G.'nin Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi

Natalia J.'nin ve müşterilerinin Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Kaynak: DHA