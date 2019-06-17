DHA YURT BÜLTENİ -11

1)FETÖ ŞÜPHELİSİ 49 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Adana'da FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması içinde olduğu öne sürülen 6 eğitim kurumuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumuna 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de operasyon düzenledi. Baskınlarda 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan 49 kişinin ev ve eğitim kurumlarında yapılan aramalarda, 7 bin dolar para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü A.T.'nin bulunduğu 49 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 özel eğitim ve etüt merkezi de kapatıldı. Bu arada polis, evlerde yaptığı aramada örgüte bağlı kişilerin yakalanmaları halinde şifreli haberleşme programı olan ByLock yazışmaları hakkında nasıl savunma yapacaklarının yazıldığı dökümanlar buldu. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, 49 kişiyi adliyeye sevk etti.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli Tıp önünde sıra bekleyen zanlılar

Kadın zanlılardan detay

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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2)İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Şahin yönetimindeki 41 RR 863 plakalı otomobil ile Nezahat Tilki yönetimindeki 41 R 6594 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan İbrahim Şahin, Nezahat Tilki ile aynı araçta bulunan Yücel Yüksel'i ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırdı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında 41 EE 863 plakalı araçtan fırlayan içi para dolu poşet, kazayı görerek yardıma gelen çevredeki vatandaşlar tarafından bulunarak polise teslim edildi. İçerisinde 14 bin TL olduğu öğrenilen poşet polis tarafından hastaneye kaldırılan araç sürücüsü İbrahim Şahin'e götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

Ambulans içerisindeki yaralı

Araçların çekilmesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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3)BOLU'DA DEAŞ OPERASYONU



Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A. (27) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın DEAŞ üyesi olduğunu belirledi. Takibe alınan Qasım Ahmet A., kentin en işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü DökümüRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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4)FAKÜLTE TEKNİKERİ YÜKSEK GERİLİME KAPILIP ÖLDÜ

Konya'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin çiftliğinde çalışan fakülte teknisyenlerinden Yusuf Adıgüzel (45), çiftlikteki elektrik direğinde bulunan sigortaları kontrol ettiği sırada yüksek gerilime kapıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adıgüzel'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü :

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-Ziraat Fakültesinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Detaylar

Tolga YANIK/ KONYA

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5)VALİ BEKTAŞ'TAN KAÇAK OCAK İSYANI: 19 YAŞINDAKİ GENCİN FARE YUVASINDA ÖLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİM

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ruhsatsız işletilen kaçak maden ocaklarında meydana gelen işçi ölümleriyle ilgili olarak, "19 yaşındaki çocuk öldü benim canım gitti. O çocukların orada çalışmalarına göz yummayacağız, yummamalıyız. 19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade etmeyeceğizö dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, valilik toplantı salonunda gazetecilerin soruları cevaplandırıldı. Vali Bektaş, bölgede çok sayıda ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağı bulunduğunu belirterek, "Artık işçi ölümü yaşamak istemiyorum. Meclis görevini yaptı. 3 yıldan 5 yıla bu işi hapis cezası olarak açıkladı. Enerji Bakanlığı çalışma yaptı. Üstelik taşeronların ve kaçak maden işletmecilerin gözüne baka baka yaptı. TTK ve biz de görevimizi yapıyoruz. Kaçak madenciliğin gündemimizden kesin olarak çıkması gerekiyor. Zonguldak alıştı ama ben alışmayacağım. 19 yaşındaki çocuk öldü benim canım gitti. O çocukların orada çalışmalarına göz yummayacağız, yummamalıyız. Siz alıştınız, kanıksamayın. 19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade etmeyeceğiz. Eski amatör işlerden kurtulacağızö dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI O ÇUKURDA KAYBETMEYELİM'

Kaçak kömür ocaklarını görenlerin ihbarda bulunmasını isteyen Vali Bektaş, el birliğiyle bu sorunun üstesinden gelmek istediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Vatandaşlarımız da bizi uyarsın. Falanca yerde kaçak kömür ocağı işletiliyor desin. Bu lüksümüz yok. 19 yaşındaki çocuğu orada kurban veremem. İşçi çalışıyorsa sigortası olacak, güvenliği olacak. Ben herkesten yardım istiyorum. Bu iş gündemde olsun. Bu acıyı taze tutalım, acıları yaşamayalım. Hassasiyet toplum içinde oluşsun. Çocuklarımızı o çukurlarda kaybetmeyelim.ö

Vali Bektaş, bölgede devletin ve özel sektörün kömür madenleri alanında büyük yatırımlar ve atılımlar gerçekleştirdiğini, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin 500 işçi aldığını hatırlatarak, "Zonguldak'taki taş kömürü Türkiye'de başka yerde yok. Çelik üretimi için vazgeçilmez bir ürün. Onun için Kardemir ve Erdemir burada. Onun için Tosyalı Holding Filyos'a geliyor. Bu kömürün dolayısıyla çıkartılması gerekiyor. Kömür çıkartılmasında sorunlar var. Arazi zor. Çıkartılması sorunlu. İş güvenliği açısından pahalı ve riskli. Çekimserlikle yaklaşılan bir alan. Biz geçen gün madene gittik. Aşağıda yarı otomasyon sistemi diye bir şey düşünmüşler. Kurmuşlar ve çalışıyor. Yarı otomasyon sistemiyle yapılan gerçekten Zonguldak için bir devrim. Mühendislerin de işçilerin de gözlerinin içi gülüyordu. İşçi başına çıkartılan kömür arttı. Zonguldak'ta taşkömürü çıkartma işini dünya standartlarına getirdi. İş güvenliği riskini çok azaltıyor. Eski ahşap direklerle yapılan tahkimatlar bir defa ahşap ihtiyacını ortadan kaldırıyor. TTK kendini geliştiriyor. İthalatı azaltabilir ve bu işten para kazanılır. Canlarımızı vermeden para kazanabilme haline gelme umudumuz varö diye konuştu.

Görüntü Dökümü :

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-Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklamaları

-Toplantı salonundan detaylar

-Vali Erdoğan Bektaş'tan detaylar

-Kaçak maden ocaklarından detaylar

-Kömür üretiminden detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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6)KEMALPAŞA'DA KİRAZ FESTİVALİ'NE KONSERLİ KUTLAMA

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bu yıl 48'incisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Dere Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcılar Mehmet Erdem ve Merve Özbey ile Erzurumlu Ayaz Toprak'ın sahne aldığı festivalde, en iyi kiraz üreticisi de seçildi.

Kemalpaşa'da bu yıl 48'incisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Dinçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile vatandaşlar katıldı. Saat 15.00'te Dere Mesire Alanı'na kortej eşliğinde gelen Rıdvan Karakayalı ve beraberindekiler, festival alanında kurulan stantları gezen vatandaşları selamladı. Dere Mesire Alanı Amfitiyatro'daki etkinlik saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Karakayalı, festivalin açılış konuşmasında, geleneksel hale gelen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nin Kemalpaşa kirazının ve ilçenin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Kemalpaşa, sanayisi ve tarımı ile İzmirimizin gözde ilçelerinden biri. Kirazımız kuzey yarım kürede yetişen ilk kiraz olma özelliğini taşımakta. Bu özelliği ile sadece ülkemizde değil, dünyada adından söz edilen bir ilçe Kemalpaşa. Festivali düzenlemekteki amacımız ilçemizin hem ülkemizde hem de dünyada tanınırlığını arttırmak, üreticimize destek olmak, vatandaşlarımıza da hoşça vakit geçireceği bir ortam sunmak. Kemalpaşa Belediyesi olarak en büyük hedeflerimizden biri olan ve yıllardır söylenen ancak bir türlü faaliyete geçirilemeyen meyve işleme tesisi ve kiraz kooperatifini kurmak. Bu sayede hem üreticimiz mağdur olmayacak, hem de ürünlerini çok daha rahat bir şekilde piyasaya sunabilecek."

Festival kapsamında daha sonra 'En İyi Kiraz Üreticisi Yarışması' yapıldı. Yarışmada, birinciliği Ufuk Sivaz, ikinciliği, Ramazan Savran ve üçüncülüğü de Hüseyin Kanlı kazandı. Dereceye giren üreticilere plaket ve çeşitli ödüller takdim edildi. Ödül töreninin ardından, sanatçılar Mehmet Erdem ile Merve Özbey sahne aldı. Merve Özbey'in konseri sırasında yağan yağmur sebebi ile izleyicilere Kemalpaşa Belediyesi tarafından yağmurluk ve şemsiye dağıtıldı. Yağmura rağmen vatandaşlar konseri büyük bir keyifle izledi. Festival, Erzurumlu Ayaz Toprak'ın konseri ile sona erdi.



Görüntü Dökümü :

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-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Konserlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA (İzmir),

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7)KURUMA TEHLİKESİNDEKİ KUYUCUK KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ FESTİVALİ

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Ramsar sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Kuyucuk Gölü'nde, 7'inci Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1'inci, Türkiye'nin ise Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan

Kuyucuk Gölü, 4 yıldır kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Kurumasına rağmen bu yıl yine Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi. Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Muhtar Hasan Ayaz, Köy Derneği Başkanı Medet Aydın, KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban'ın katıldığı festival, gölde başladı. Kurumuş gölü ziyaret edenler göl etrafında gezi yapıp gölün son durumunu görme imkanı buldular.Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve muhtarlık tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalde gölde çok az su olması, göç eden kuşların az sayıda görülmesi ziyaretçileri de üzdü.

Kullanılamayan Kuş Gözlem Kulesi'nin tadilat nedeniyle kapatıldığı gölde, az sayıda kalan kuşları gözlemlemek için KuzeyDoğa Derneği tarafından teleskop ve dürbün hizmeti verildi. Festivalde ayrıca, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Başköy Atlı Spor Kulübü cirit gösterisi ve mahalli sanatçıların konseri de yapıldı. Festivale katılanlar davul zurna eşliğinde bol bol halay çekti.

Kaymakam Abdil Koç, gölün 4 yıldır kuruma tehlikesinin önüne geçilmesi için Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla çalışmaların başlatıldığını belirtti. İlgili tüm kurumlarla gölü kurtarmak için büyük bir gayret içinde olduklarını da ifade eden Kaymakam Abdil Koç, amaçlarının gölü tanıtmak ve her geçen gün ziyaretçi sayısını artırmak olduğunu söyledi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da gölün önemini anlatarak gölün göçmen kuşların adeta benzin istasyonu olduğunu gölün kurumasıyla bu kuşların dinlenme mevsimlerinde gölde su olmayınca ne yazık ki hayatlarını kaybetme riski yaşadıklarını anlattı.

Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Medet Aydın ise "Köye adını veren Kuyucuk Kuş Cenneti'nin kurtarılması için dernek olarak tüm desteği vereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü :

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Kuş gözlem kulesi

Gölden genel ve detaylar

Kule önünde halay

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban'ın konuşması

Kaymakam Abdil Koç'un konuşması

Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Medet Aydın'ın konuşması

Bir çocuğun konuşması

Köydeki etkinlikler

Halaylar

Cirit gösterisi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



