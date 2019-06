DHA YURT BÜLTENİ - 11

Adana'da DEAŞ şüphelileri adliyede

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran'da Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin demir kapıları özel harekat polisleri tarafından koç başıyla kırılarak girildi. 19 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu. Emniyete götürülen 19 kişinin, sohbet toplantısı düzenlediği ve terör örgütüne eleman kazandırdıkları iddia edildi. Sorgulanan 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 13 kişi yoğun güvenlik önmeli altında sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

-Adli tıp biriminden çıkarılması

-Araca bindirilmeleri

-Detaylar

SÜRE: 01'25" BOYUT: 158 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

==================

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kürşat Serbest yönetimindeki 02 AAC 353 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan Remziye Pektaş'ın kullandığı 02 LC 818 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile Beyza ve Abdullah Pektaş yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

--------------

Olay yeri ve araçlar

-Yaralıların ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

===================

Safranbolu'ya Tayvanlı ve Çinli turist ilgisi (ÖZEL)

1994 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan Safranbolu' nun tarihi evleri yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Son üç yılda en fazla Tayvan ve Çinli turistler tarafından ziyaret edilen tarihi ve turistik ilçe, internet aramalarında da merak edilen yerlerinde başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi' nde yer alan Safranbolu, geçen yıl ağırladığı 1 milyon 263 bin turist sayısını arttırarak, 2019 yılında 1,5 milyon yerli ve yabancı konuğunu zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin yer aldığı ilçe, geçen yıl konaklamalı ve günü birlik 1 milyon 263 bin 368 turist ağırlayarak rekor kırdı. Safranbolu'da 2018'de turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarken, ilçedeki konaklayan yabancı turist sayısı da yüzde 67 yükseldi. Bu rakamın 2019 yılında 1.5 milyonu bulması beklenirken turistik ilçe son 3 yıldır en fazla Tayvanlı ve Çinli turistler tarafından ziyaret edildi.

İlçeyi 2019 yılının ilk beş ayında 107.218 turist ziyaret ederken bu rakamın 34.210' unu yabancı turistler oluşturuyor. Yabancı turistlerin başını ise Tayvanlı ve Çinli turistler çekiyor. Safranbolu' yu ilk beş ayda 17 982 Çinli, 14.612 Tayvanlı turist ziyaret etmiş.

HAYRAN KALDILAR

Saranbolu' yu UNESCO listesinden takip ettiklerini belirten Tayvanlı turistler, "Safranbolu ismi bize çok sıcak geldi. Safranbolu' nun romantik olduğunu düşündük. Özellikle Safran bitkisiyle birlikte anılması bizi cezbetti ve buraya gelmemize sebep oldu." dediler.

Daha önce böyle bir mimariye rastlamadıklarını söyleyen Tayvanlı turistler, " Çok hoş ve mutlaka görülmesi gereken bir yer. Gezdiklerimiz arasında en çok Kaymakamlar evini beğendik. Çok iyi korunmuş ve geleneksel bir ev, çok az zaman geçirmemize rağmen Safranbolu' nun herşeyini çok beğendik" diye konuştular.

ESNAF MEMNUN

Safranbolu' da kahve işi yapan esnaf Erhan Karataş ise, Çinli ve Tayvanlı tusitlerin son 3 yıldır ilçeye ilgisinin arttığını belirterek;

"Çinli ve Tayvanlı turistler Safranbolu' ya gelmek için özellikle kış mevsimini tercih ediyor, buda bizim işimize geliyor. Turizmin bittiği durgun geçen dönemde kış sezonunu hareketlendiriyorlar" dedi. Karataş yazında ağırlıklı olarak yerli turistlerin tarihi ilçeyi ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

--------------

-İlçenin havadan drone görüntüsü

-Tarihi evlerin genel ve detay görüntüleri

-Tarihi turistik ilçeyi gezen Tayvanlı ve Çinli turistlerden görüntü

-Tayvanlı turistlerle röp

-Esnaf Erhan Karatay ile röp

Haber: Bülent DİKTEPE-Kamera: Murat ÇİMEN-SAFRANBOLU/DHA

===================

Paraşütçüyü gören Afyonluların şiveli konuşması ilgi çekti

Afyonkarahisar'da yamaç paraşütüyle uçan kişiyi gören 2 vatandaşın şiveli konuşmayla yorum yaptıkları video sosyal medyada ilgi çekti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinin kırsal alanında yamaç paraşütü yapan kişiyi fark eden 2 kişi, cep telefonlarıyla paraşütçüyü görüntülemeye başladı. Yöresel şiveyle paraşütçüyle ilgili yorumlar yapan 2 kişi, videoyu sosyal medyada yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alırken, pek çok kişi tarafından da paylaşıldı. Videoyu izleyenler hem gülümsedi hem şaşırdı. Videodaki kişilerin mısır tarlasına doğru inen paraşütçüye "Mısıra inme kırarsın, buğdaya in" diye seslenmeleri ise en dikkat çeken bölüm oldu.

VALLA DÜŞECEK O KİMSE

Videoda ilgi çeken konuşmalar ise şunlar oldu;

"Valla düşecek o kimse. Eyvah vallahi çalılara takılacak. Şuraya inse bari. İstediği yere inemez ki, rüzgar bunu alıp gidecek bir yere. Bizim köylü mü ki kim bu? Az daha yaklaşsa görürüz kim olduğunu. Akıl yok yemin ediyorum bunda. Oradan düşse geberir bu. Eyvah vallahi düşecek. Buraya inecek o motosiklet onu bekliyor. Ben deyivereyim. İnecek yer arıyor. Nasıl iniyor gördün mü bak. Mısıra inme de, kıran de. Mısıra inme mısıra, buğdaya in. Kırar mısırı. Eyvah vallahi kıracak mısırları. İn usta in neresi sağlıklıysa oraya in boş ver sen. Burhan'ın tarlaya indi."

Görüntü Dökümü

--------------

-Paraşütçüyü uçarken

-Paraşütçü uçtuğu esnada 2 vatandaş konuşurken

-Genel detaylar

(Cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

======================

Hababam Sınıfı oyuncuları Mersin'de

Mersin'e gelen Hababam Sınıfı'nın yaşayan efsaneleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Oyuncular, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra Mersin'e de Hababam Sınıfı Müzesi kazandırılmasını istedi.

Usta Yazar Rıfat Ilgaz'ın eserinden sinemaya uyarlanan, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi birçok duayen ismi buluşturan Hababam Sınıfı'nın hayattaki oyuncuları Dilaver Gür, Ümit Doğru, Cengiz Nezir, Yılmaz Kaya, Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Mehmet Çatay, Faruk Şavlı ve Teoman Ayık, belirlenen program dahilinde dün Mersinli sevenleri ile buluştu. Oyuncu grubu bugün de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Geçmiş yılların anıldığı ziyarette Hababam Sınıfı eserinin önemini vurgulayan Başkan Seçer, "Birçok Türk insanı gibi ben de Hababam Sınıfı filmini bir değil, birkaç kez izledim. Salt ekran karşısına geçerek bir filmi izleyip, birtakım esprilerden, nüktelerden gülüp sonra unuttuğumuz bir film değil. Birçok mesaj aldığımız bir film. Hoşgörüyü, yardımlaşmayı, iyilikseverliği, acıyı, mutluluğu, muzipliği, nüktedanlığı, aile olmayı, bir ve birlik olmayı, zor günde arkadaşınıza yardımcı olmayı öğreten bir yapıt olması açısından da Türk Sinema Tarihi'nin önemli bir kazanımı diye düşünüyorum" dedi.

Oyuncu grubu adına konuşan Ercan Gezmiş ise Mersin'e bir müze kazandırılmasını talep ederek, "Hababam Sınıfı filmini çektiğimiz odayı birebir müze yaptık. Aynı sıraları, aynı perdeyi, aynı masayı, aynı sobayı kullandık. Bal mumu heykelleri yaptık. Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Bey de Kepez'de muhteşem bir Hababam Sınıfı Müzesi açtı. Bizim açtığımız müzeden daha teferruatlı. Haydi gelin hep beraber el ele vererek en teferruatlısını Mersin'de açalım" diye konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------

Oyuncuların genel ve detay görüntüleri

Başkan Seçer ile tokalaşmaları

Ziyaretten genel ve detaylar

Başkan Seçer ile Ercan Gezmiş'in konuşmaları

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

SÜRE: 02'51" BOYUT: 309 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

======================

Tokat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muhammed Mursi için Tokat Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar öğle namazı sonrasında Ali Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Öğle namazının ardından Mursi için İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazına katılanlar tekbirlerle Mursi'yi andı.

Gıyabi namaz sonrası Tokat Sivil Toplum Platformu adına basın açıklamasını yapan Bekir Durupınar, "Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün şehit olmuştur" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazı kılınması

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

=========================