DHA YURT BÜLTENİ-11

Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi



Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerine, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darbedilip, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda döviz çalınması olayına karıştıkları öne sürülen, kaçarken Bulgaristan'da yakalanan 5'i kadın, 8 Moldovalıdan 6'sı, Türkiye'ye iade edildi.

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta geçen ay giren yüzleri maskeli ve ellerinde silah bulunan kişiler, çiftin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp darbettikten sonra, kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak, kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada, olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 8 kişinin, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından bu ülkeye hafif ticari araçla geçiş yapan 5'i kadın, 8 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Anna Azukova, Aleksandar Arikov, Georg Dobrioglu, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova, İvan Grizan ve Nadejda Pateli, Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, yakalandı. Moldovalı şüpheliler, Türkiye'nin iade talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantsi Yabancılar Kapalı Tip Kampı'na konuldu.

Türkiye'nin iade talebi üzerine Interpol'ün haklarında kırmızı bülten çıkardığı şüpheliler, Sofya'da bir süre tutulduktan sonra Edirne'ye 100 kilometre mesafedeki Haskova'ya bağlı Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na nakledildi. Bulgaristan Temyiz Savcılığı, Haskova Bölge Savcılığı'na sevk edilen şüpheliler için gözaltı hallerinin devam etmesi ve kapalı hücrede kalmasına yönelik kararını da Haskova Bölge Mahkemesi'ne iletti. Bulgaristan Ulusal Savcılık Dairesi'nin 40 gün boyunca gözaltında tutulması istediği şüphelilerle ilgili bu süre içinde Türkiye'den iade talebini içeren ayrıntılı belgelerin gelmesinin bekleneceği belirtildi.

6 MOLDOVALI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Bulgaristan'ın Haskova kentinde 19 Haziran'da Haskova Bölge Mahkemesi'ni çıkarılan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi ve Eskişehir'in nerede olduğunu bilmediklerini ileri sürdü. Mahkemenin ardından yeniden Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na konulan şüphelilerden Anna Azukova, Aleksandar Arikov, Georg Dobrioglu, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova, Haskova Bölge Mahkemesi'ne başvurarak, gönüllü olarak Türkiye'ye iade edilmelerini talep etti. Mahkeme bu isteği kabul ederken, İvan Grizan ve Nadejda Pateli hakkında delil yetersizliği bulunduğunu saptayarak, Türkiye'den iadeleri için ek evrak istedi.

4'ü kadın 6 Moldovalı, bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye iade edildi. Eskişehir'den gelen polis ekipleri tarafından teslim alınan şüpheliler, Edirne 1'inci Sultan Murat Hastanesi'nde sağlık kontrülünden geçirildi. Şüpheliler, daha sonra soruşturmalarının yürütüleceği Eskişehir'e götürüldü.



Görüntü dökümü:

Zanlıların gelişi

Hastaneye girişi

Geniş güvenlik önlemi

Detaylar

Araca binip gitmeleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın



Kocaeli'de, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması kapsamında kentte ev süsü verilerek açılan dershaneleri takibe aldı. Orta okul ve lise öğrencilerine ders verilen 6 dershaneye bu sabah saatlerinde baskın düzenleyen ekipler öğrencilere eğitim verdikleri tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Masaların olduğu dershanelerde inceleme yapan polis örgütün yayınevlerine ait kitap ve dokümanlara el koydu. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında daha önce örgüt üyeliği suçlamasıyla işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak işletilen dershaneler mühürlenerek kapatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dershane olarak kullanılan adresin içerisinden görüntüler

Ders kitaplarından görüntüler

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Alkol zehirlenmesinden başvuranların sayısı artıyor

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde farklı hastanelere 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

Kentte günün konusu olan metil alkol zehirlenmesinin yankıları sürerken gece geç saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanelere gelenler yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kentteki değişik hastanelerde şu an 10 yoğun bakımda toplam 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti. Hayatlarını kaybedenlerden 3'ü Mersin ve biri Silifke ilçesinde, biri Kayseri'de toprağa verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehir Hastanesi'nin bina ve giriş görüntüleri

-Toros Devlet Hastanesinin binası ve giriş görüntüsü

-Ambulans görüntüsü

-Emniyet Müdürlüğü bina ve giriş görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN,

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Pazar esnafının su ve trafik sıkıntısı



Mersin'in Anamur ilçesinde pazarcı esnafı, çevre yolu kenarında kurulan pazarlarının su ve çamur içinde olduğunu belirterek, serbest halde seyreden araçlar yüzünden can güvenliklerinin olmadığından yakındı.

Anamur ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı esnafı, çevre yolu kenarında kurulan pazarlarının hem su ve çamur içinde kaldığını, hem de kurul sırasında serbest halde seyreden araçlar yüzünden can güvenliklerinin olmadığını söyledi. 3 haftadır salı günleri kanalizasyon suyunun tezgahlarını kurdukları alana aktığını ve bu nedenle müşterilerin tezgahlarına yanaşamadığını belirten esnaf, "Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ali Kubilay Erdal ve Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Şinasi Aslan da konuyu meclis gündemine getirdi. Erdal, pazar yerinde hem su baskını olduğunu hem de trafiğe açık olmasından dolayı çevre yolundan geçen araçların buradaki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti. Ak Partili Aslan ise pazar yerinin hemen üzerindeki su tahliye ızgaralarının tıkanması nedeni ile suyun taştığını, birçok kez eli ile ızgaraları temizleyerek geçici bir çözüm getirdiğini söyledi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise pazarın yoğun ihtiyaçtan dolayı kurulduğunu ve bu eksikliklerin en kısa sürede giderilerek hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının durumlarının iyileştirileceğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazar yerinin su çukurları ile görüntüleri

-Pazarcı esnafının konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

-Yoldan hızla geçen araçlar

-CHP'li Meclis Üyesi ve Ak Partili üyenin konuyu meclise taşıması

-Başkan Hidayet Kılınç'ın konuşması

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

