DHA YURT BÜLTENİ - 11

Burdur'a şehit ateşi düştü



Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) şehadet haberi, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde oturan ailesine verildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun şehadet haberi, Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde oturan baba Mehmet ve anne Ayşe Mertoğlu'na verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde şehit ailesinin evine gelen Burdur Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, aileye başsağlığı diledi.

Oğlunun şehadet haberi alınca fenalaşan Ayşe Mertoğlu, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Haberi alan ailenin yakınları ve köy sakinleri de şehidin evine geldi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun yaklaşık bir yıl önce göreve başladığı, bekar olduğu öğrenildi.

Dalaman'a şehit ateşi düştü



Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın acı haberi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

==============================

Kaza yaparak kardeşinin ismini veren şüpheliyi dövmesi ele verdi

KÜTAHYA'da kullandığı otomobille 2 araca çarparak yaya olarak kaçan Ahmet K. (29), polis ekiplerince yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan Ahmet K. kardeşinin T.C. kimlik numarasını verirken, polis çelişkili ifadeler veren Ahmet K.'nın gerçek kimliğini sosyal medyadaki fotoğrafında bulunan el ve kol dövmesinden tespit ederken, 2 suçtan arandığı belirlenen şüphelinin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da oturan Ahmet K., gece bir süre alkol aldıktan sonra 66 LH 864 plakalı otomobille dolaşmaya çıktı. Kütahya çevre yoluna gelen Ahmet K., bir otomobile ve emniyet şeridinde park halindeki bir kamyonete çarparak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri otomobili bırakarak yaya olarak kaçan Ahmet K.'yı yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Ahmet K. polis ekiplerine erkek kardeşi Muhammet Ali K.'nın ezberlediği T.C. kimlik numarasını söyledi. Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) çıkan fotoğrafın Ahmet K.'ye benzememesi ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, cep telefonundan yakınlarıyla görüştürdü. Telefonda sesini değiştirerek isminin Muhammet Ali olduğunu söyletmeye çalışan Ahmet K.'nın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede el ve kolundaki dövmesinden gerçek kimliği tespit edildi.

2 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Gözaltına alınan Ahmet K.'nın 4.25 promil alkollü olduğu ve 'alkol ve uyuşturucu maddenin tesirinde araç kullanmak ile hırsızlık' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K., ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın (2)

VALİ GÜNAYDIN AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yetkililerden aldığı bilgi sonrası açıklamada bulundu. Vali Günaydın, itfaiyenin anında müdahalesiyle yangının tarihi Kapalı Çarşısına sıçramadan söndürüldüğünü söyleyerek, "Arkadaşlarımız, yangının çıkış sebebiyle ilgili bizlere bilgiler verdi. İskeleden çıkan bir yangın, iskele de gördüğünüz gibi yanmış. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Sökülen pencerelerde ve kapılarda yanma söz konusu. Bizim için önemli olan herhangi bir vatandaşımızın canına bir iş gelmemesidir. Daha dikkatli olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

KAYSERİ

===================

Diyarbakır'da termometre 44 dereceyi gösterdi



Diyarbakır'da sıcaklığın etkisini artırmasıyla termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan yaşlılar, tarihi surların gölgesine sığınırken, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte özellikle öğle saatlerinde termometreler, 44 dereceyi gösterdi. Gün ortasında cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı kentte yaşayanlar, sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan Ongözlü köprü çevresi ile parklara akın ediyor.

YAŞLILAR SUR GÖLGESİNDE, ÇOCUKLAR SÜS HAVUZLARINDA

Kentte sıcaktan bunalan yaşlılar, Turistik caddesinde, tarihi surların gölgesini tercih ediyor. Yüksek surların gölgesinde oturarak zaman geçiren yaşlılar, sıcaktan korunmaya çalışıyor. Çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen Sur ilçesindeki Anzele süs havuzuna akın ediyor. Süs havuzuna giren çocuklar, yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Surların gölgesinde zaman geçirenlerden Mehmet Emin Acu (65), "Biz serinlemek için geliyoruz. Burası da diğer yerlere göre daha serin. Her gün gelip burada oturuyoruz. Sıcaklardan kaçıp surların altında serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Sıcaktan bunalıp soluğu Dicle Nehri'ndeki tarihi Ongözlü köprüde alan Erol Erkılıç (33) ise "Buradaki insanlar sıcaklığa alışmışlar. Biz de serin yerlerde oturarak sıcaktan korunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Uzmanlar ise özellikle çocuk, hamile ve yaşlıların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını ve bol su tüketmelerini istedi.

Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botunu çekerek Karadeniz'e götürüyor.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', çektiği 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botu ile birlikte saat 12.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus askeri römorkörü, çektiği karakol botu ile birlikte Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra saat 12.30'da Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter'in, yedeğindeki karakol botu ile birlikte Karadeniz'e gittiği öğrenildi.

Can balkonda düşüp yaralandı, annesi 'Benim yüzümden oldu' diye ağladı

Aksaray'da, annesi Elif Çatoğlu'nun (34) yıkadığı balkonda ayağı kayan Can Muhammed Çatoğlu'nun (9) üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle kolu kesildi. Oğluyla birlikte hastaneye gelen Elif Çatoğlu, "Annem benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi 1407 Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Elif Çatoğlu, evin balkonunu yıkadığı sırada yanına gelen oğlu Can Muhammed Çatoğlu, ayağı kayıp yere düştü. Can Muhammed, üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle, sağ kolunda kesi oluştu. Kanlar içinde kalan Can Muhammed, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oğluyla birlikte hastaneye gelen Elif Çatoğlu da "Annem benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.

Yürümekte güçlük çeken Elif Çatoğlu, görevliler tarafından sedyeyle acil servise alınan oğlunun yanına götürüldü. Can Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çocuğu dilendiren anne ve ağabeye ceza

Gaziantep'te, engeli bulunmayan 12 yaşındaki çocuğu engelli ayakkabısı giydirerek dilendiren anne ve ağabey, zabıta tarafından yakalandı. Bir saat boyunca dilendirilen çocuğun üzerinden 435 lira çıkarken, anne ve ağabeye 153'er lira ceza kesildi.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler ek hizmet binasında dün sabah görevliler bir kız çocuğunun dilendiğini gördü. Engelli ayakkabısı giyen çocuğu bu sırada bir kadın ile erkeğin yönlendirdiğini gören görevliler durumu zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekibi, dilenen S.Ç. (12) isimli kız çocuğunu kaçmaya çalışırken yakaladı. Çocuğun annesi Sermin Çakıcı ile ağabeyi Umut Çakıcı da hastane bahçesinde zabıtalar tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Burada yapılan kontrolde ayakkabısı çıkarılan kız çocuğunun herhangi bir engeli olmadığı görüldü. Zonguldak'tan geldikleri anlaşılan ailenin küçük kıza engelli ayakkabısı giydirerek vatandaşların duygularını istismar edecek şekilde dilendirdiği belirlendi. Hastanede yaklaşık 1 saat dilenen kız çocuğunun üzerinde yapılan aramada 435 lira para bulundu. Paraya el koyan zabıta ekipleri, Gaziantep'e neden geldiğini açıklayamayan anne Sermin ile ağabey Umut Çakıcı'ya, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 153 lira idari para cezası kesti.

Petshop'ta kitap karşılığı kuş

Van'ın Erciş ilçesinde petshop işleten Regaip Bayram kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, aldığı kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor.

Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde petshop işleten Regaip Bayram, ilçede kitap okumaya dikkat çekmek için farklı bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor. Bayram, öncelikli hedefinin okumaya dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Amacımız okuma bilincini oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptık. Müşterilerimizin getirdiği kitapları da ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz" dedi.

Kitap getirip kuş alan Muhammet Çağrı Aliş, böyle bir kampanyanın olduğunu duyduğunda evde okuyup bir kenarda kalan kitapları getirdiğini belirterek, "Umarım bu kampanyayı duyan kitapseverler gelip bu çalışmaya katkı sunar" diye konuştu.

