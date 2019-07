DHA YURT BÜLTENİ - 11

PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş (24), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'de, 9 Temmuz günü PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden askeri araca düzenlenen saldırıda Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, Uzman Çavuş Salih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Altuntaş, bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Annesi Sultan ve babası Kenan Altuntaş'a acı haber hastanede verildi.

Bekar olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesinin yarın memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Uzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra'nın ailesinden tepki (ÖZEL)



Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzman çavuş eşi Gökhan Kuzdan'ın (27) tabancasından çıkan kurşunla başından ağır yaralanan 3 çocuk annesi Müberra Kuzdan'ın (24) ailesi konuştu. Beyninde ağır hasar oluşması nedeniyle kendisini acı sona hazırlayarak kızının organlarını bağışladığını belirten Mevlüt Gürsanlı, ifadesinde kazara olduğunu söyleyen damadının kızını daha önce defalarca darp ettiğini öne sürdü. Gürsanlı, "En son olayda da kızımı düğüne götürdü ve maalesef kızımı katletti" dedi.

Söğütlü Mahallesi'nde, pazartesi günü akrabalarının düğünden dönen Gökhan-Müberra Kuzdan çiftinin bulunduğu 27 FB 278 plakalı otomobilden silah sesi duyuldu. Başından vurulan Müberra Kuzdan, aynı araçla eşi tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Müberra Kuzdan yoğun bakıma alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde olayın kaza olduğunu öne süren Kuzdan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ORGANLARI BAĞIŞLADILAR

Beyninde ağır hasar oluşan kızının organlarını bağışlayan baba Mevlüt Gürsanlı, "Benim çocuğumun organları, kendisine hayat vermedi. Başka canlara hayat versin diye çocuğumun organlarını bağışladım" dedi.

DAHA ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Olayın kazara olmadığını öne süren Mevlüt Gürsanlı, kızının eşinden devamlı şiddet gördüğünü söyledi. 2015'te evlenen kızının birinci yılından sonra eşi tarafından dövülünce eve geldiğini belirten Gürsanlı, "Kızım, evliliğinin birinci yılından sonra evime geldi, kocası tarafından dövüldü, işkence gördü. Evime geldikten sonra bekledim ki aileleri gelsin, bizim gönlümüz alınsın. Bu yapılmadığı gibi, çocuğumun çeyizlerini hurdacıya satmış, kolundaki takılarını almış. Bunun üzerine kocası olacak kişiye boşanma davası açtık. Kızımın her tarafı morluklar, yara bere içindeydi. Bunları yaşadıktan sonra 'Kızım, senin kullandığın eşyanı sattıysa, bu insandan sana koca olmaz' dedim. O da 'Baba gidelim boşanma davamızı açalım' dedi. Gittik, boşanma davasını açtık" diye konuştu.

"DÜĞÜNDE KISKANMIŞ, OYNAMA DEMİŞ"

Kızının o olaylardan sonra eşine döneceğini tahmin etmediğini, ancak birkaç hafta sonra damadının kızına ulaştığını belirten Mevlüt Gürsanlı, şöyle devam eti:

"Beni ve kardeşlerini vurmakla tehdit edince, kızım gitmek zorunda kalmış. Dar çevrede yaşadığımız için babamın boynu eğilmesin, bizlere bir söz gelmesin, belki de kendini o caniye feda etti benim çocuğum. Tartıştıkça tehdit eder, çocuğuma silah çekermiş zaman zaman. Bunu bize söylemezmiş ki; 'Babam rencide olmasın' diye. En son olayda da kızımı düğüne götürdü ve maalesef kızımı katletti cani. En ağır cezayı almasını istiyorum. Düğünde de kıskanmış, 'Oynama' demiş."

'EVE GETİRDİĞİNDE KOLLARI, BOYNU HEP MORDU'

Anne Vildan Gürsanlı ise torunları 3 aylık Asena, 1.5 yaşındaki Ahmet ile 3.5 yaşında Aylin'in annesiz kaldığını söyledi. Kızının eşinin kendisine yaptıklarını zaman zaman anlattığını belirten Vildan Gürsanlı, ise şunları söyledi:

"Kızım bana anlatırdı. Daha önce tartışmalarında kayınpederinin yanında, 'Baba çekil ben bunu vurayım' der ve en ufak bir şeyde vurmak istermiş. Bir yere çıkartmazdı, çıktığı zaman 'Seni vururum' dermiş. Her zaman tehdit ve dayak vardı. Ben gittiğimde görürdüm vücudundaki morlukları. Kız fazla söylemezmiş babamın, kardeşimin başı belaya girmesin diye. Onun için çileleri çekmiş, şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gaziantep'te otururken komşusu aradı, bunu darp etmiş, yol parası dahi vermeden sokağa atmış. Komşusu bunu Kahramanmaraş'a kadar getirdi, babası alıp geldi. Evini dağıtmış, eşyalarını satmış, 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit etmiş. Babası kızı Kahramanmaraş'tan getirdiğinde her tarafı mordu."

'KUCAĞINDA ÇOCUK VARKEN KAFASINA SIKTI'

Müberra Kuzdan'ın dayısı Musa Şahan ise olayın kazara olmadığını söyledi. Birçok kişinin olay öncesi yeğeni ile eşinin tartışmasına şahit olduğunu ifade eden Sahan, şunları anlattı:

"Düğünde esnasında eğleniyorlar, dans ediyorlar, daha sonra tartışıyorlar. Tartışma arabanın içerisinde cereyan ediyor. Yeğenimin vurulmasının kazayla en ufak bir alakası yok. İnsan, kucağında 3 aylık çocuk varken, arkada 1,5 yaşındaki çocuğu varken bir insan hanımına kurşun sıkıyorsa onun cezasını devletimiz, büyüklerimiz, yetkililerimizin vermesi gerekiyor."

DEVAMLI DÖVERDİ

Öte yandan Müberra Kuzdan'ın yaralanmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir haberin altına yapılan yorum ise dikkat çekti. Müberra Kuzdan'ın komşusu olduğunu belirten Songül S., "Müberra benim komşumdu. Kocasının Allah belasını versin. Kadını devamlı döverdi. Allah ailesine sabır versin" diye yorum yazdı.

Bakan Pakdemirli denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Çeşme'deki Eşek Adası açıklarında, dalış yaptı. Dalış kıyafeti giyen ve tüple su altına dalan Pakdemirli, dalgıçlarla birlikte denizde bırakılan atıl vaziyetteki ağları temizledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Denizlerdeki Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi' kapsamında, dalış yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 'Reis Bey' isimli su ürünleri kontrol tekne ile Çeşme Dalyan'dan hareket eden Bakan Pakdemirli ve dalış ekibi, Eşek Adası yakınlarında demir attı. Dalış yapmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Bugün denizlerdeki av araçların temizlenmesi projesi kapsamında buradayız. Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, Bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum örgütleri de olacak" dedi.

'ELİMİZDE BİR TANE DÜNYA VAR'

Denizleri gelecek nesillerden emanet aldıklarını ifade eden Bekir Pakdemirli, "Bunun farkında olmamız gerekiyor. Her kaynağı olduğu gibi denizlerimizi de çok verimli kullanmamız lazım. Denizlerin altını su gibi görmemek lazım. Alta bir ekosistem, bitki örtüsü var. Bunları koruma anlamında her türlü çabayı ve gayreti sarf etmemiz lazım. Koruma kullanma dengesine riayet etmemiz lazım. Elimizde bir tane dünya var ama 7 dünya varmış gibi tüm dünya bunu harcıyor. Biz de bu işe bir katkı olsun diye başta ağların, sepetlerin ve diğer av gereçlerinin temizlenmesiyle ilgili bir kampanya başlattık" diye konuştu.

'DENİZDEN 4 BİN 500 ADET SEPET VE BENZERİ AV ARAÇLARI TOPLADIK'

600 lokasyonda 65 bin dekar alanı taradıklarını, burada da 450 bin metrekare ağ tespit ettiklerini ve bunları toparladıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "4 bin 500 adet de denizlerden sepet ve benzeri av araçları topladık. Şöyle izah edeyim 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısını, organizmasını ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla 1.5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz. Dünyada da böyle bir durum söz konusu. Geçen yıl 650 bin ton ağ atılmış dünyada. Bunlar bir şekilde denize karıştı" dedi.

'BULDUĞUMUZ AĞLARI PAZAR FİLESİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında da atıkları değerlendiklerini belirten Pakdemirli, "Denizlerimizin temiz olması, kaynakları düzgün kullanmamız, israf etmemiz ve gelecek nesillerden emanet aldığımız çevremizi daha iyi koruma anlamında değerli görüyoruz. Ben de arkadaşlarıma destek olmak istedim. Uzun süredir dalmamıştım. Bulduğumuz ağları pazar filesine dönüştürüyoruz. O da bir sosyal sorumluluk projesi" diye konuştu. Açıklamasının sonunda 15 Temmuz Darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Millete ait olan tankları, silahları çalıp bunları halka çeviren bir FETÖ çetesiyle karşı karşıya kaldık. İnşallah rabbim vatanımızı milletimizi bir daha böyle bir illet ve zilletle karşı karşıya getirmez. Demokrasi ne diyorsa biz orada varız. Demokrasi ne diyorsa, kim iktidara gelecekse gidecekse bunların hepsi sandıkta olacak. İnşallah milletimiz bir daha böyle bir illet ve zillet yaşamaz."

Bakan Pakdemirli ve dalgıçlar daha sonra dalış yaparak, denize atılmış ağları çıkardı.

Otomobilin üzerine tomruk düştü: 3 yaralı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyondan üzerine tomruk düşen otomobildeki 3 kişiyi yaraladı. Otomobildekiler ölümden dönerken, jandarma kamyonla kayıplara karışan sürücünün bulunması için soruşturma başlattı.

Olay, gün gece saatlerinde Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam mahallesi'nde Karadeniz-Akdeniz yolunda meydana geldi. Tokat'tan Ordu'ya gezmeye gelen Fatih Yumşakkaya, yanındaki arkadaşları Muharrem Çelebi ve Mustafa Güner ile dün gece geri dönerken ölümden döndü. Trafikte seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyonun üzerinden Fatih Yumşakkaya'nın kullandığı otomobilin üzerine tomruk düştü. Tomruklardan biri araca otomobilin arkasından yere düşerken, biri ise üzerinde kaldı. Otomobilde sıkışan Fatih Yumşakkaya ve arkadaşları yoldan geçen başka bir kamyon sürücüsü ve köylülerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek ayakta tedavi gören 3 kişi daha sonra taburcu edildi. Olayın ardından kamyonuyla kaçan sürücünün yakalanması için jandarma soruşturma başlattı.

40 DAKİKA SONRA KURTARILDILAR

O anları anlatan otomobil sürücüsü Fatih Yumşakkaya, kamyon sürücüsünün ihmali nedeniyle ölümden döndüklerini belirterek, "Ordu'ya arkadaşlarımızın yanına ziyarete geldik, geri dönüşte Mesudiye yolunda kendi şeridimizde ilerlerken karşı yönden kamyon üzerimize gelmeye başladı. Korna çalıp kaçmaya çalıştık, sürücü bizi son anda fark edip birden direksiyon kırdı. Üzerindeki tomruklar bizim arabamızın üzerine geldi, orada ölüyorduk. Allah'a şükürler olsun ucuz atlattık. Bu bir insanlık vahşeti. En azından insan bir durur bakar, 'insanlar bu arabanın içinden çıkabildi mi, çıkamadı mı, yaralı mı' diye. Kaçtı gitti, bu vicdansızın bulunmasını istiyorum. Hepimizin çoluk çocuğu var. Allah kimseye böyle bir acıyı göstermesin. 40 dakika sonra orada köylüler bizi arabanın içinden yardım ederek çıkardılar. Ambulansla hastaneye sevk ettiler. Bu insan insan değil, burada insanların hayatı söz konusu" dedi.

'İNSANLIK BURAYA KADAR DÜŞTÜYSE'

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Muharrem Çelebi ise, "Araçta sıkıştık, panikle kamyonun uçurumdan düştüğünü düşündük aradık. Malesef kaçmış gitmiş. Allah hayvanla insanı bir birinden ayırmış. Biz insanız neden hayvanlaşmak için uğraşıyor o beyfendi. Biz orada yardıma muhtacız, gecenin saat 02: 30. İnsanlık buraya kadar düştüyse artık konuşacak bir şey kalmamış. Bizden yaralı, kan kaybı olan olabilirdi. Arabamız alev alabilirdi, telefonumuz da olmayabilirdi. Orada ölürdük" şeklinde konuştu.

Çorum'da motosikletli gösteriler nefes kesti

Çorum'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nde motosikletli gruplar gösteri sundu. Tehlikeli şovlar yapan motosikletliler nefesleri kesti.

Çorum'da valilik ve belediye tarafından düzenlenen 36'ncısı Hitit Fuar ve Festivali'nde, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası'nca motosikletli gösteri düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 500 motosikletlinin yaptığı akrobatik hareketler büyük alkış aldı. Kimi zaman tehlikeli şovlar yapan motosikletliler nefesleri kesti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Motosiklet tutkunları olarak her şeyden önce can güvenliğiniz olmalıdır. Kasksız, eksizsiz yola asla çıkmayın" uyarısında bulundu.

Papağana dondurma şakası gülümsetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 'Şakir' isimli papağanın, dondurmacının demir çubukla kendisine uzattığı dondurmayı alıp yemeye çalıştığı anlar, izleyenleri gülümsetti.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mustafa Kıvılcım (16), dün (cumartesi) 'Şakir' isimli papağanıyla birlikte, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye gitti. Papağanıyla birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi gezen Kıvılcım, daha sonra buradaki bir kafeteryaya oturdu. Bu sırada papağan Şakir, sahibinin yanından ayrılarak dondurma standının önüne gitti. Papağanı fark eden dondurmacı, bir külah maraş dondurmasını külahıyla papağana uzattı. Ancak, daha sonra geri çekti, 'Şakir' ise gagasıyla ve pençeleriyle dondurmayı yakalamaya çalıştı. Papağan, birkaç denemenin ardından başarısız olunca, yere düşen külahları gagasıyla parçaladı. Bunun üzerine papağanının yanına gelen dondurmacı eliyle dondurma yedirdi. O anlar ise papağanın sahibi Kıvılcım tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler izleyenleri gülümsetti.

