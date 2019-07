DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SEL SULARININ VURDUĞU DÜZCE'NİN KÖY YOLUNDA GÖÇÜKLER OLUŞTU

DÜZCE'de sel sularının vurduğu Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nden Esmahanım Köyü'ne giden kara yolunda bir çok noktada asfalt çöktü. Can güvenliklerinden endişe eden köylüler bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Düzce'de iki gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrası çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selin en çok etkilediği Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde asfalt yolda bir çok noktada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 şeritli yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bölge 'Heyelan Mıntıkası' ilan edildi. Dokuzdeğirmen Köyü'nden Esmahanım gibi sel sularının en çok vurduğu noktalara ulaşım kara yolundan kontrollü bir şekilde yapılabiliyor.

"ŞUAN CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Göçen asfaltın hemen yanı başındaki konutlarında yaklaşık 25 yıldır yaşadığını söyleyen 45 yaşındaki Havva Varol, "Gece 1 gibi yağış başladı. Çok korktuk, kaçtık komşunun evine gittik. Buralardan hep sel suları geldi. En son çare kendimizi yola attık bekledik. Burada yol göçtü. Bu durum bizi tedirgin ediyor. Bu göçük ile birlikte bizim evimizin arkası da gitti. Şuan can güvenliğimiz yok. Daha önce bir sel olmuştu ama bu kadarı olmamıştı. Yollarımız yıkılmamıştı. Bu sefer çok fazla olduö dedi.

"TOPRAKLARIMIZ YUMUŞADI, OYNADIĞI İÇİN TEHLİKEDEYİZ"

Bir başka köy sakini Nurhayat Varol da"Korkudan başka bir şey yaşamadık. Çok felaket oldu, suyu baya bir kuvvetli geldi. 5 yıl önce de bir sel olmuştu ama bu kadar etkili değildi. Benim evim su içinde kalmıştı. Bu sefer de eltimin evi tehlikede, yani evin arka tarafı yok, her an gidebilir. Tehlikeli, göçtü mü bilmiyorum artık ne olur. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz, tehlikedeyiz şu anda. Toprak oynuyor çünkü. Topraklarımız yumuşadı, oynadığı için tehlikedeyiz" diye konuştu.

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor

2)SEL BÖLGESİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında bir ceset bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



TEZCAN SOLMAZ -DÜZCE/ AKÇAKOCA - DHA

3)TIR'IN YAKIT DEPOSUNA MAZGAL DEMİRİ SAPLANDI



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı. Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola döküldü.Olay, saat 12.00 sıralarında, Hüseyin Yılmaç Caddesi'nde meydana geldi. Beytullah Akarsu yönetimindeki 52 K 55 32 plakalı TIR'ın yakıt deposuna kanalizasyon mazgalının demir ızgarası saplandı. Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola döküldü. TIR'ı yolun ortasına durduran sürücü, polisi arayıp, yardım istedi. Çevreye yoğun bir mazot kokusu yayılırken, yayalar ve sürücüler caddede ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yayalar kayganlaşan yolda düştü. Gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Depoya saplanan mazgalın çıkartılmasının ardından, TIR kenara çekilip, yolun bu şeridinin tekrar ulaşıma açılması sağlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yola dökülen mazot temizlendi.

TIR şoförü Beytullah Akarsu, Yalova'dan Denizli'ye fidan getirdiğini, yükünü boşalttıktan sonra dönüş yolunda deposuna yoldaki döküm mazgalın saplandığını söyledi. Akarsu, hasar gören yakıt deposunun değişmesi gerektiğini belirtti.

4)KAVŞAKTA 3 MOTOSİKLETLİ BİRBİRİNE GİRDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde peş peşe giden 3 motosikletten biri, iddiaya göre, aşırı hız sonucu kontrolden çıkıp, kavşakta diğer motosikletlere çarptı. Motosiklet sürücüsü Ali Sercan Ortaç'ın (20) öldüğü kazada, diğer sürücüler Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Jandarma Kavşağını geçen ve peşi sıra giden 3 ayrı motosikletliden Ali Sercan Ortaç, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini yitirdi. Ortaç'ın kullandığı motosiklet, Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş'ın motosikletlerine çarpıp devrildi. Yerde sürüklenen Ortaç, motosikletiyle yol kenarındaki bir işyerinin önündeki demir direğe ve duvara çaparak durdu. Kazada sürücüler Ortaç, Yonka ve Akbaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde, Ali Sercan Ortaç'ın öldüğünü belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ortaç'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde; Ortaç'ın işyeri önündeki demir direğe ve duvara çarpma anı yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Ortaç'ın memleketi Hatay'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerası

