DHA YURT BÜLTENİ-  11

BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım



Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınıf Kapısı'ndan kente hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-BM araçları

-Yardım tırları

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor(3)



ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 7 kişiden birinin daha cesedi bulundu. Kız çocuğuna ait olduğu öğrenilen cesedin henüz kimliği belirlenemezken, zor araziden çıkarılan ceset Sağlık Bakanlığı'na ait arazi tipi ambulansla bulunduğu yerden alındıktan sonra Esmahanım köyü mevkii üzerinden Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin çürümesi nedeniyle taşındığı ambulanstaki sağlık personellerinin maske taktığı görüldü.

KIZ ÇOCUĞUNUN BULUNDUĞUNU HELİKOPTERDE ÖĞRENDİ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı sel felaketinde kaybolan 4 çocuktan birinin bulunduğunu bölgede arama çalışması yapan helikopterde olduğu sırada öğrendi. DHA ekibinin de bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterde açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Şimdi helikopterde aldığımız habere göre bir tane çocuğumuz bulundu. Muhtemelen kız olduğu düşünülüyor." dedi.

Vali Dağlı, kayıp 4 kişinin en kısa zamanda bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat KÜÇÜK anons

-Helikopterden görüntüler

-Selin yaşandığı bölgelerin helikopterden görüntüler

-Vali'nin açıklamaları

-Bulunan cesedin ambulansla götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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Karlıova'da kene ısıran 5 kişiden birinde KKKA şüphesi



Bingöl'ün Karlova ilçesinde, bir hafta içinde kene ısıran 5 kişiden 1'i Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde geçen hafta İsmail Genç (9), Ahmet Cebba (52), Uğur Cebba (20), Yunus Kaldık (19) ve Zülküf Bek'i (55) kene ısırdı. Dördü götürüldükleri hastanede kenenin çıkarılmasının ardından evlerine gönderildi. Zülküf Bek ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) şüphesiyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sudurağı Köyü Muhtarı Sıddık Kaya, "Bir hafta içerisinde köyümüzde 5 kişiyi kene ısırdı. Dördü keneler alındıktan sonra taburcu oldu. Birinin tedavisi ise sürüyor. Köyde kenelerden dolayı aileler çocuklarını dışarı bırakamıyor. Yetişkinler de mecbur olmadıkça dışarı çıkamıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduk. Önümüzdeki günlerde köye gelip inceleme yapacaklarını bildirdiler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köyden görüntü

Köy muhtarı Kaya ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(Bingöl),

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ABD savaş gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 312 askeri personeli bulunduğu öğrenilen yüksek hızlı transfer gemisi Ege Denizi'ne yol aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisi 'USNS Yuma'dan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Doktor ve hemşirelere saldıran 3 kız kardeşin yargılanmasına başlandı



Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, babalarının ölüm haberini alınca yoğun bakım servisine girip, doktor ve hemşirelere saldıran 3 kız kardeş hakkında 12 yıl 3 aydan, 38 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören İsmail Ç., geçen yıl 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun tüm müdahalesine rağmen İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayıp, durum hakkında bilgi verdi. Babalarının ölüm haberini alan kardeşler Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç., içeri girmek istedi. 3 kardeş, Yoğun Bakım Ünitesi'nin şifreyle açılan kapısını zorlayıp, açtı. Kardeşler, iddiaya göre babalarının ölümünden yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarını sorumlu tuttu. 3 kardeş, sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınlarının yoğun bakım odasındaki hemşire Esma Yel'e de "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diye bağırarak, defalarca tokat atıp, parmaklarını büktüğü iddia edildi.

3 kadın, 'Beyaz kod' (Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı) vermek isteyen klinik destek personeli Buket Buse Var'a ise "Kimi arıyorsun sen?" diyerek, saçını çekip başını beton zemine vurdu. Buket Buse Var aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Hemşire Esra Gedikli'yi de döven 3 kadın, bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliğince güçlükle dışarı çıkarıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, güvenlik kameralarına anbean kaydedileh saldırıyla ilgili hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hanife Y. hakkında 'kamu görevlisinin kasten yaralanması', 'tehdit', 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 38 yıl 6 aya kadar, Sema Ü. hakkında aynı suçlardan toplam 20 yıla kadar, Semiha Ç. hakkında ise 'tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Hanife Y., şikayetçiler Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu, klinik destek personeli Buket Buse Var, hemşireler Esma Yel ve Esra Gedikli ile taraf avukatları katıldı, diğer sanıklar Semiha Ç. ve Sema Ü. ise katılmadı.

Duruşmada ifade veren Hanife Y., babasının rahatsızlığı ve vefatı üzerine çok etkilendiğini belirterek, "İddianamede okunan üzerime atılı suçlar ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyordum. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra, üzerime atılı kasten yaralama suçunu kabul ediyorum. Bunun dışında tehdit ve hakaret suçlarını işleyip işlemediğimi, olay günü yaşadığım sıkıntılar ve babamın vefatı gibi ağır olaylar nedeniyle hatırlamıyorum" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Hanife Y. ifadesinde şunları kaydetti:

"Okunan kayıtlara bir diyeceğim yoktur. Müştekilerden ayrıca özür diliyorum, haklarını helal etmelerini istiyorum. Olay günü şuurumu kaybetmiştim aksi halde yapılan şeyler bana yakışan şeyler değildir, ben herhangi birisine sinkaflı bir şeyler söyleyecek yapıda bir insan da değilim. Ailemiz de öyledir. Tekrar özür diliyorum. Babamın defninden sonra başhekimliğe giderek özürlerimi bildirdim. Başhekim bey de 'mahkemede görüşürüz' dedi. Sonuç itibarıyla ceza verilecekse hakkımdaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını talep ediyorum."

Sanık avukatı Hakan Sil ise diğer sanıklar Sema Ü. ve Semiha Ç.'nin rahatsızlıkları nedeniyle duruşmaya katılamadıklarını söyledi.

'ÖNCE DIŞARI ÇIKTILAR SONRA SALDIRDILAR'

Müştekilerden Fahri Doğukan Celepoğlu, hastanın ölümünün ardından 15 dakika sonra hasta yakınlarına haber verildiğini, kendisinin haber vermediğini söyledi. Dr. Celepoğlu'nun avukatı Onur Bilge Özdemir ise sanıkların, babalarının öldüğünü öğrendikten sonra dışarı çıktığını, bir süre sonra gelerek müştekilere saldırdığını belirtti.

'SİNKAFLI SÖZLER SÖYLEDİLER'

Şikayetçilerden Buket Buse Var da olay sırasında ellerini yıkamak için lavaboya gittiğini anlatıp, "Döndüğümde, sanıkların Yoğun Bakım Ünitesi'nin şifreli kapısını açmaya çalıştıklarını gördüm. Şifreyi bilmedikleri için kapıyı zorlayarak içeri girdiler. Peşlerinden koşarak diğer personelle içeri girmelerine engel olmaya çalıştık. Ancak bu arada arbede yaşanıyordu. Sanıklar elimizden sıyrılarak içeri girdi. Kolumda meydana gelen sıyrığın hangi sanık tarafından yapıldığını bilmiyorum. Ancak her üç sanığın da bize karşı hakaret ve tehdit içeren sözleri vardı. Sanık Hanife Y.'nin Dr. Fahri Dorukhan'a sinkaflı sözler söylediğini duydum" dedi.

'HEMŞİRENİN PARMAKLARINI BÜKTÜ, YÜZÜNE TOKAT ATTI'

Şikayetçi Esma Yel ise ifadesinde sanıkların Yoğun Bakım Ünitesi'ne zorla girdiklerini belirterek, "Sanıklardan Hanife Y., 'Babamı bu ellerinle mi öldürdün' diyerek parmaklarımı kırmaya çalıştı. Yüzüme birkaç kez tokat attı" dedi.

Şikayetçi Esra Gedikli de benzer şekilde ifade verdi.

Sanıklardan Hanife Y.'nin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-6 Ocak 2019 tarihli arşiv görünütler

Mithat ABAKAN/ANTALYA,

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Otomobilinden uçan evrakı toplarken araç çarpmasıyla öldü

Gaziantep'te otomobilinin açık olan camından yola uçan evrakı toplamak isteyen Kazım Vural'a (42), başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Vural, bugün yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen cumartesi günü D 400 İpekyolu üzerinde meydana geldi. Otomobili ile iş yerine giden

Kazım Vural'ın yan koltuğa koyduğu evrak, rüzgarın etkisi ile açık olan camdan uçtu. Vural, yola savrulan evrakı toplamak için aracını durdurup, indi. Ancak Vural'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı. Vural, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ağır yaralı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kazım Vural, bu sabah yaşamını yitirdi.

Vural'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazım Vural'ın Fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

