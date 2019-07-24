DHA YURT BÜLTENİ-11

DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR

1)BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI

Düzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, arama çalışmalarında yer alan ekiplere aşı yapıldı. Ayrıca bölgede görev yapan her kurumdan kişilere ve gazetecilere de tetanoz aşısı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aşı yapılırken görüntüler

-Detaylar

Süre: 00.46-Boyut. 88.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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2)ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI BACAĞINDAN VURDULAR

KOCAELİ'nin Derince ilçesinin eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, bacağından vuruldu. Bulut tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı. Derince Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Ali Haydar Bulut, bugün öğle saatlerinde Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta saldırıya uğradı. İddiaya göre, yolda yürüyen Ali Haydar Bulut'un yanına yaklaşan 2 kişiden biri tabanca ile Bulut'un bacaklarına doğru 2 el ateş açtı. Bulut, sağ bacağına bir kurşun isabet etti. Yaralanan eski belediye başkanını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Bulut'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut tedavi altına alındı.2 kişi saldırının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin çalışması

-Mermi kovanları

-Hastaneden görüntü

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

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3)NİĞDELİ ÜRETİCİLERDEN AVM VE ZİNCİR MARKETLERE "KURBANLIK" TEPKİSİ

KURBAN Bayramı'na bir aydan kısa bir süre kala kurban piyasasında hareketlenmeye başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 ila 10 arasında bir artış yaşanıyor. Niğdeli Üreticiler, AVM'lerle zincir marketlerin kurbanlık satmasının üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi. Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz, bu yıl yüzde 5 ila 10 arasında bir artış yaşandığını belirterek, bu artışın Kurbanlık fiyatlarında girdi rakamlarının yükselmesinden kaynaklandığını kaydetti. Başkan Yılmaz, "Büyükbaş erkek tosun fiyatı, canlı kilosu 19 ila 21 lira arasında, küçükbaş hayvanlar içinde kilo başına belirlenen fiyat (şişek ve toklu) 19 ila 21 lira arasında değişiyor. Düve fiyatları 15 ila 17 lira arasında yer alıyor. Bu fiyat artışının, girdi maliyetlerini, yem fiyatlarını düşündüğümüzde kayda değer bir artış olmadığını görüyoruz. Yetiştiricinin hayvan beslemek için almış olduğu sığır besi yemi geçen sene 60-65 TL (torba) iken bu sene aynı yem 85-90 TL aralığına çıkmıştır. Hayvan fiyatlarında yüzde 5 ila 10 arasında artış olurken yem fiyatlarındaki artış yüzde 25 ila 30 arasında gerçekleşmiştir. Kaba yemi, silajı, arpayı, yoncayı da eklersek arada çok ciddi bir uçurum oluşmaktadırö dedi.

KURBANLIK SIKINTISI YOK

Niğde'de hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ifade eden Yılmaz: "Kurban Bayramı'na 1 aydan kısa bir süre kala kurbanlık piyasasında da canlanma başladı. Vatandaşlarımız yavaş yavaş kurbanlık fiyatı araştırması yapıyor. Niğde ilimiz hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Yeterli sayıda hayvan bulunmaktadırö

KURBANLIKLARI ÜRETİCİDEN ALIN

Vatandaşların kurbanlıkları direk üreticilerden almalarını tavsiyesinde bulunan Yılmaz: "Vatandaşlarımızın kurbanlıkları direkt üreticilerden almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bununla ilgili olarak aylardır kurbanlık hazırlamak için mücadele eden üreticilerimize destek olmamız gerektiğine inanıyorum.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz, kurbanlık alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi verdi. Hayvanın, küpesine, yaşının tutup tutmadığına, boy yapılarına, sağlık kontrollerine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Kurbanlık hayvanların yaşlarının dişlerine bakıldığında rahatlıkla anlaşılabileceğini belirten Yılmaz, "Özellikle de ağız ve burunlarından gelebilecek akıntılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanın; gözlerinin parlaklığı, kulaklarının dik olması, hayvanın canlılığı da dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. Sağlıklı olmayan bir hayvanın kulakları düşük olur. Hayvan hareket etmekte zorlanır. Gözyaşı akıntısı olabilir. Zaten normalde her kurbanlık alıcısının hemen anlayabileceği emarelerdir bunlar. Kurbanlık kuzularda da bu emareler aynı paraleldedir. Mesela hayvan dişlerini gıcırdatabilir. Bu da bir emaredir. Hayvanın bedeninde yaralar olmamalı, buna ek olarak, kör, kulağı kopuk, bir veya iki boynuzu kırık, kuyruksuz, dişleri dökük olmamalı diyen Yılmaz, ayrıca hayvanın yürüyemeyecek kadar topallığının da olmaması gerektiğini vurguladı.

"KESİLEN KURBANIN ETLERİNİ HEMEN TÜKETMEYİN!

Kurbanlıkların kesildikten sonra etlerinin hemen buzdolabı veya derin donduruculara konulmasını öneren Aliyye Yılmaz, "Bizim tavsiyemiz kesilen etlerin derin donduruculara veya buzdolaplarına konulup en az 24 saat bekletilmesi ve suyunun çökmesini sağlamaktır. Biz şahsen kesilen etlerin hemen tüketilmesini sağlık açısından pek tavsiye etmiyoruz. Hem bekletilen etler daha da lezzetli olacaktır. Ancak derin dondurucularda dondurulan etlerin çözülmesinin hemen ardından kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir.ö Diye konuştu.

DONMUŞ ET İSTEMİYORUZ

Donmuş et ithalatına karşı olduğunu ifade eden Üretici Remzi Selçuk, "Bizim tek isteğimiz var ithalatın kesilmesi değil donmuş etin getirilmemesini istiyoruz. Biz torunlarına yetecek kadar yetecek hayvanımız var. Kurbanlıkta satışlar başladı ama siftah yapmadık"

Diğer üretici İbrahim Üçler ise, "Hayvanlarımızı kestirmek için müşteri bulamıyoruz ama büyük marketlerin kredi kartlarına taksit yaptığı için bizim kurbanlıklarımızı satamıyoruz. Biz kendimiz boşa çabalıyoruz. Marketler bu işe giriyor fiyatı düşürüyor ama biz doğal satıyoruz. Hayvanların yaşları dolmuş tırnakları büyümüş vatandaş gelip seçip alıyor. Biz bu konunun denetim altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büyük baş hayvan çiftliğinden görüntü

-Hayvanlardan görüntü

-Üreticiler ile röportaj

-Niğde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz'ın açıklaması

Süre: 4'32" Boyut: 294 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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4)YARALI YABAN TAVŞANIN BACAĞINA PLATİN TAKILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan sel felaketinde suya kapılması sonucu bacağı kırılan yaban tavşanına platin takıldı.

İlçede geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından yavru yaban tavşanı bulundu. Dala tutunmuş ve hareketsiz duran yaban tavşanını bulan Durdu Yiğitoğlu, tavşanı veterinere götürdü. Röntgeni çekilen yavru tavşanın sağ arka bacağında kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine veteriner hekim Hüseyin Demircan tarafından ameliyata alınan 144 gramlık yaban tavşanının bacağına platin takıldı. Sele kapılarak ormanlık alandan kent merkezine sürüklendiği düşünülen ve tedavisi süren tavşanın iyileştikten sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Veteriner hekim Hüseyin Demircan ameliyatın iyi geçtiğini söyleyerek, "Arka sağ bacakta femur kemiğinde kırık tespit ettik. Tedavi etmeden önce milli parkları aradık. Çünkü bu hayvan doğa hayvanı, isteğimize göre hareket edemiyoruz. Yetkililer gerekli tedavisinin yapılmasını söyledi, biz de tedavisini yaptık. Ayağına platin taktık. Çok riskli bir ameliyattı ama ameliyattan sapa sağlam çıktı. Bundan sonraki süreçte bizle bir müddet durduktan sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü:

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Veteriner hekim Hülya Görkem'in tavşanı yoğun bakımdan alması

Veteriner hekim Hülya Görkem'in yaralı tavşanı sevmesi

Yoğun bakımda yatan tavşan

Hüseyin Demircan'ın açıklaması

Hüseyin Demircan'ın tavşanı sevmesi

Veteriner Hekim Hülya Görkem'in tavşana ağrı kesici yapılması

Tavşanın kırılan ayağı

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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5)FOSEPTİĞE DÜŞEN AYI KURTARILDI

BOLU'da, tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesiyle itfaiye ekiplerince çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Demirciler köyü Çam mevkisindeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikteki foseptiğe düşen ayıyı fark eden çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İş makinesi ayının içinde bulunduğu çukurun üzerindeki malzemeleri kaldırdı. İtfaiye ekipleri de ayının düştüğü çukura tırmanması için kereste koydu. Ayı, keresteye tırmanarak bulunduğu çukurdan çıkmayı başardı. Daha sonra tellerin üzerinden atlayan ayı, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Amatör kamera görüntüler

-Ayı için çukurun üzerindeki malzemelerin kaldırılması

-Ağaç koyulması

-Ayının çıkması

Süre: 00.53-Boyut: 100.4 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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6)FETULLAH GÜLEN İÇİN YAPTIRILAN LÜKS MALİKANENİN İADE TALEBİ İNCELENECEK



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının aralarında bulunduğu 60 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanıkların avukatları itiraz etti. İtirazın içeriğinde Fetullah Gülen için 17 dönüm araziye yaptırılan malikanenin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Şentürk'e iadesi de bulunuyor. Kararı inceleyen Bölge 2. Ceza Dairesi, malikanenin hazineye iade edilip edilmemesi ve dosyanın incelenmesi için davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 60 kişinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla haklarında 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle yargılandığı dava, geçtiğimiz yıl Aralık ayında karara bağlandı. Soruşturma kapsamında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'a örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'ne, örgüt lideri Fetullah Gülen için 17 dönümlük araziye yaptırılan lüks malikanenin sahibi iş insanı Sami Şentürk, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

FETULLAH GÜLEN İÇİN YAPTIRILAN MALİKANENİN İADESİ İNCELENECEK

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile bazı sanıkların avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2'nci Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerinin başlamasına karar verdi. Ceza dairesinin, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Sami Şentürk'ün şirketine ait, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsadere (el konulma) kararının iptali ve devlet hazinesine aktarılıp aktarılmayacağı hakkında karar vermesi de bekleniyor. 17 dönüm arazı üzerine kurulu olan lüks malikanede, yarı olimpik havuz, spor sahaları, türk hamamı ve misafirhane odaları bulunuyordu. İlk duruşma Eylül ayında yapılacak.

ARŞİV GÖRÜTNTÜ

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,-



