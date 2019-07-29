DHA YURT BÜLTENİ - 11

Sinem, anne ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde yaşamını yitiren, dün cenazesi bulunan İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cenazesi yine selde yaşamlarını kaybeden anne ve iki kardeşinin yanında toprağa verildi.

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde meydana gelen selde 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Akçakoca'nın Esmahanım köyünde Nilgün Kaplan (39), kızları Funda (9) ve ikiz kızları 7 yaşındaki Sanem ve İlayda Sinem Kaplan sel sularına kapıldı. 22 Temmuz günü Sanem, 23 Temmuz günü Nilgün ve Funda Kaplan'ın, dün ise İlayda Sinem Kaplan'ın cenazeleri bulundu. Nilgün, Funda ve Sanem Kaplan, Aziziye Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Bugün İlayda Sinem Kaplan'ın Aziziye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, baba Erkan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. İlayda Sinem Kaplan, anne ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin getirilmesinin görüntüsü

Cenaze namazından görüntü

Baba Erkan Kaplan'ın görüntüsü

Dua edilirken görüntü ve detaylar

Çocukların daha önce çekilen görüntüleri

(Sarı tişörtlü Sanem

Kırmızı tişörtlü Funda

Beyaz tişörtlü kuzeni

Mavili tişörtlü Sinem)

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Şambrel ile Yunan adasına gitmek isterken yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden 3 şambreli vücuduna geçirip, yüzerek yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Filistin uyruklu Rafat Hosein (21), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiine gitti. Ekipler, kıyıdan 1 mil açıkta, 3 şambreli şişirdikten sonra vücuduna geçirip, yüzerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Filistin uyruklu Rafat Hosein'i yakaladı. Bitkin olduğu gözlenen Hosein, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve kıyafet yverilen Rafat Hosein, kendisini kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti. Hosein, organizatörlerin kendisini bölgede bırakması üzerine böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

3 AYRI OPERASYONDA 99 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapak isteyen Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, sahil güvenlik botlarına alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Rafat Hosein ile diğer kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan 99 kaçaktan görüntüler.

-Şambrel ile yakalanan kaçaktan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mesut N. (45) bacağından vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitlik Mahallesi'nde M.Y. ile beraberinde bulunan ve adı öğrenilemeyen oğlu, aralarında alacak verecek meselesi olan Mesut N. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kaçmaya çalışan Mesut N., bacağına isabet edilen 2 kurşunla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mesut N. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan M.Y. ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.

Tedaviye alınan Mesut N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Görüntü Dökümü

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Olay yeri inceleme ekipleri

Ekiplerin yaptığı çalışma

Zırhlı araçlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Mahalle meydanında 'tarla' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da Rüstem Özay (63), cezaevindeyken kendisinden habersiz tarlasını ekip biçen Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel'e (65) mahalle meydanında kurşun yağdırdı. Mustafa Toğrul olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Kesel ise ağır yaralandı.

Olay, dün akşam merkez Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2013 yılında karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkında açılan davada hapis cezası alan Rüstem Özay, kısa süre önce tahliye oldu. Rüstem Özay, cezaevindeyken tarlasının Mustafa Toğrul ile Ali Kesel tarafından ekilip biçildiğini öğrendi. Taraflar dün akşam saatlerinde mahalle meydanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rüstem Özay, belinden çıkardığı tabanca ile Toğrul ve Kesel'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Toğrul olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Kesel ise ağır yaralandı. Ali Kesel. çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından otomobille kaçan Rüstem Özay, polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Özay, jandarmadaki ifadesinde, "Ben cezaevindeyken 1,5 dönümlük tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler, tarlamı da terk etmiyorlardı. Köy meydanında ileri geri konuşunca silahımı çektim ve ateş ettim" dedi.

Özay'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Cinayetin işlendiği yerden görüntüler

-Yaralanan ve ölen şahsın fotoğrafları

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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'Kırkpınar Er Meydanı'nın yeri değişirse UNESCO'dan çıkar'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nın yerinin değiştirilmesi tarıtşmalarını yersiz bulduğunu söyledi. Gürkan, "Kırkpınar'ın yerinin değiştirilmesi ile ilgili herkesin düşüncesine saygılıyım. Onlar böyle düşünebilir ama herkes bulunduğu noktadan bakıyor bu işlere. Kırkpınar 2010 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Biz Kırkpınar'ı oradan taşıdığımız anda da UNESCO'dan çıkıyor Kırkpınar, bunun kimse farkında değil" dedi.

'UNESCO'DAN ÇIKAR'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geride kalan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili yaptığı değerlendirme toplantısında, son 15 yılın en başarılı Kırkpınar'ını gerçekleştirdiklerini söyledi. Edirne'de Sarayiçi'nde yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yerinin değiştirilmesi konusunda imza kampanyalarının düzenlenmesine değinen Gürkan, bu fikre karşı olduğunu söyledi. Gürkan, "Kırkpınar'ın yerinin değiştirilmesi ile ilgili herkesin düşüncesine saygılıyım. Onlar böyle düşünebilir ama herkes bulunduğu noktadan bakıyor bu işlere. Kırkpınar 2010 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Biz Kırkpınar'ı oradan taşıdığımız anda da UNESCO'dan çıkıyor Kırkpınar, bunun kimse farkında değil. Bir de UNESCO'ya giren eserlerin gelenekselliği de diye bir kavram var. Kırkpınar 1912'den beri burada yapılıyor. Yani, şimdi nereye taşıyacağız? Kırkpınar yılda 1 hafta. 1 haftada oranın yapısı mı bozuluyor? Oradaki flora, ekosistem 1 haftada mı bozuluyor. Ben bu talepleri saygıyla karşılıyorum, mutlaka değerlendiriyorum ama bunun çok temeli olan bir talep olduğunu da düşünmüyorum açıkçası" diye konuştu.

'ER MEYDANI'NIN YENİLENMESİYLE İLGİLİ BAKAN'LA GÖRÜŞECEĞİM'

Yaklaşık 4 yıldan bu yana yenilenmesi beklenen Kırkpınar Stadı'na değinen Gürkan, "Sayın bakanla stat konusunda bu Kırkpınar'da da görüştüm, anlattım. İlk fırsatta Ankara'ya gidip konuşacağız. O da, 'yaparız, sorun olmaz' dedi. 2015'ten beri 'yapıyoruz, sorun olmuyor' ama bir türlü başlayamadık. Sayın bakana da olayın geçmişini anlattım. Kırkpınar Er Meydanı'nın yenilenmesi, revizyon olayını. Dediğim gibi ilk fırsatta Ankara'ya gidip, sayın bakanla ve bakan yardımcılarıyla baş başa bir görüşme yapacağız. Umarım ki yapılır. Projesi konusunda bir avam proje hazırdı. Ufak tefek değişiklikler yapılabilir" diye konuştu.

"KIRKPINAR'I 2 MİLYON 857 BİN TL EKSİ BAKİYEYLE BİTİRDİK"

Kırkpınar'da 2 bin 380 pehlivan katılımıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyleyen Gürkan, "Gerçi her yıl rekor kırmaya alıştık ama bu yıl yine aşağı yukarı geçen yıla göre 180 pehlivan artışıyla tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Giderlerine baktığımızda bu yıl Kırkpınar'da toplam 4 milyon 272 bin 207 lira giderimiz oldu. Bunun yanında 1 milyon 414 bin 224 lira da toplam gelirimiz oluştu. Gelir gider farkına baktığımızda 2 milyon 857 bin 983 lira bir eksi bakiyeyle 658'inci Kırkpınar'ı da hayırlısıyla bitirmiş olduk. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu gelir - gider makası bir önceki yıla ve ondan önceki yıla göre daha iyi durumda ama Kırkpınar süresince birçok yetkiliyle konuştum, bunlardan biri de sayın Güreş Federasyonu başkanıydı. Hatta şunu söyledim, 'lisansı siz veriyorsunuz, sizin sporcunuz ama her türlü giderini biz karşılıyoruz'. Önümüzdeki yıl için bu anlamda bir destek olacağını umuyor ve bekliyorum, özellikle Güreş Federasyonu'ndan" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kırkpınar güreşleri

Başkan Gürkan'ın açıklaması

Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Kaza yapan otomobil, terzi dükkanına daldı: 1 yaralı

Aksaray'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, yol kenarındaki terzi dükkanına daldı. Kazada, otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Çakır (29) yönetimindeki 68 AS 459 plakalı otomobil, Yasin Biçe (27) yönetimindeki Almanya plakalı DU MI 6061 otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki Mevlüt Kütük'e ait terzi dükkanına daldı. Kazada, dükkana giren otomobilde Yazgül Çakır (39), yaralandı. Yaralı Çakır, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dükkan sahibi Mevlüt Kütük, iş yerinde hasar oluştuğunu belirterek, "İçeride çalışıyordum. Bir baktım iki defa ses geldi .Üçüncüye baktım araba içeride. Çok şaşırdım, şok oldum. Hala dizlerim titriyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İş yerinden detay

-Otomobilden detay

Haber- Kemare: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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Bigadiç'te biri yavru 2 leylek kurtarıldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ayaklarına ip dolaşan biri yavru 2 leylek itfaiye ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bigadiç'in Orta Mahallesi ve Çavuş Mahalleleri'nde elektrik direklerine yuva yapan leylekler, ayaklarına takılan ip nedeniyle hareketsiz kaldı. Vatandaşlar tarafından durumu fark edilen leyleklerin kurtarılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bigadiç İtfaiye Daire Amirliği ve Bigadiç Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Çavuş Mahallesi'ndeki elektrik direğinde bulunan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Orta Mahalle'deki yavru leyleğin imdadına ise, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Leyleğin açlık nedeniyle zayıf düştüğü belirlendi. İplerden kurtarılan leylek bakımının yapılması için Bigadiç Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Leyleğin normal sağlığına kavuşmasının ardından yuvasına bırakılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Leyleklerin kurtarılmasından genel ve detay görüntü

-Leylekleri gören Mehmet Yılmaz Çakır röp

-Leyleklerden genel ve detay görüntü

-Leyleklerin tedavi için götürülmesi

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ(Balıkesir),

