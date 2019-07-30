DHA YURT BÜLTENİ-11

NATO hattından yakıt çalmak isteyen 2 şüpheli kazdıkları çukurda yakalandı



Tekirdağ'da, NATO boru hattından yakıt çalmaya kalkışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mahalle sakinleri, jandarmayı arayarak tanımadıkları 2 kişinin gece yarısı mahallede dolaşıp keşif yaptıkları yönünde ihbarda bulundu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş timlerinin bölgede yaptığı araştırmada NATO boru hattının geçtiği yerlerde kazılar yapıldığını belirledi. Polis bölgede önlem alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktaya gelerek kazı yapmaya başladı. Bir süre sonra harekete geçen ekipler, Veysel A. (29) ile Erdinç K.'yi (29) kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı kazma ve kürek ile boru hattından yakıtı çıkarmak için kullanacakları malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Görüntü dökümü:

Kazılan çukur

Çukur içerisindeki şüpheli

Kazı malzemeleri

Şüphelilerin gözaltına alınması

Farklı açıdan detaylar

Haber-Kamera: RuhanYALÇIN/TEKİRDAĞ,

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4 milyon 795 bin euroluk soygun yapan güvenlikçi, kuru ekmek yemiş (2)



3 TUTUKLAMA

Adana'da, çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmetleri firmasının para transferi sırasında 4 milyon 795 bin euroyu çalıp, kaçan güvenlik müdürü Burak Ekinci (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekinci ile birlikte adliyeye sevk edilenlerden Serdal K. ve Jale E. de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Berkay E., Ayhan Ö., Tolga Y. ile Hasan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA

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HDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemez



HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu, bu sorun çözülmeden, diğer sorunların çözülemeyeceğini öne sürdü.

HDP'li Sezai Temelli, beraberinde HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Nimettullah Erdoğmuş ile birlikte Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin en önemli sorununun Kürt sorunu olduğunu öne süren ve yeni Anayasa yapılması çağrısında bulunan Temelli şöyle dedi:

"Türkiye'nin en önemli sorununa, yani Kürt sorununa çözüm üretmemiz lazım. Bu sorunu yıllardır dile getiriyoruz, Hatta bizden önceki kuşaklar dile getirmiş. Çok eskiden gelen bir soruna işaret ediyoruz. Bu sorunu çözmeden diğer sorunları çözme olanağınız yok. Biz demokrasi olsun istiyoruz, sözün halkta olduğu bir yaşam istiyoruz. Bunu var etmek için bir aradayız. Bunun yolunu açacak ilk adım anayasa olmalıdır. Artık vatandaş, kendi anayasasını yapmalıdır. Sipariş anayasa ile hala yaşamaktayız. Defalarca yama yapıldı ve işler kötüye gitti. Kutuplaşmış siyasete itirazımız var. 2 kutup arasına sıkışmış bir ülkenin kaderi bu olamaz. O yüzde gelin, kendi anayasamızı yapalım."

Temeli ve beraberindekiler toplantının ardından HDP'li Suruç Belediyesini de ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılan HDP Genel Başkanı Sezai Temelli

Gazetecilere açıklamada bulunan Temelli

Toplantıya katılanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu



Sivas'ın Suşehri ilçesinde dün ailesiyle gittiği piknikte mantar toplamak için ormanlık alana giren ve kaybolan Arife Şahin (70), bu sabah bulundu.

Suşehri ilçesine bağlı Yaygınsöğüt köyünde oturan Arife Şahin, dün ailesi ile birlikte pikniğe gitti. İddiaya göre, saat 14.00 sıralarında mantar toplamak için ormanlık alana giren Şahin, geri dönmeyince endişelenen yakınları çevrede arama yaptı. Sonuç alınamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgede jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler de katıldı. Gece boyunca da ormanlık alanda arama çalışmaları devam etti. Arife Şahin'i arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı'na ait 'Hasır' isimli iz takip köpeği de katıldı. Şahin yapılan çalışmalar sonucu kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kirişler Yaylası'nda sabah saatlerinde bulundu. Şahin, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'TAŞ KOVUĞUNDA UYUDUM'

Ormanlık alanda kaybolduktan yaklaşık 19 saat sonra bulunan Arife Şahin, Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Arife Şahin, "Damadımla pikniğe gittik. Ben de dolanmaya çıktım. Tansiyonum yükseldi, dengemi kaybettim. Aşağı gideceğime yukarı gitmişim. Geceyi ormanda geçirdim, taş kovuğunda uyudum. Gece korkmadım ama üşüdüm. Sabah bir kuş geldi, onun ötmesine uyandım. Irmağa doğru yürüdüm ve ırmağı geçtim. İnekler yayılıyordu, onların yanına gittim. Telefonumun sarjı bittiği için çobanlardan yardım isterim diye düşündüm. Ama çobanları bulamadım. Bir traktör yolu vardı, onu takip ettim. Bir bina gördüm ordaki çocukların telefonundan çocuklarımı aradım. Gelip beni aldılar. Ormandan hiç korkmadım" dedi.

Yaşlı kadını hastanede Kaymakam Vekili Adnan Karaosmanoğlu da ziyaret etti. Karaosmanoğlu Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı



Görüntü Dökümü:

-Kadının görüntüsü

-Hastaneye getirilişi

-Yaptığı açıklamalar

-Kaymakam Vekilinin ziyareti

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK-Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas),

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Kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği kartı ile stüdyo dairelerin olduğu apartmana 'Polisim' diyerek giriş yapmaya çalışıp, görevlilerle kavga ettiği iddia edilen Nuri Kemal O. (41) gözaltına alındı. Nuri Kemal O. hakkında 'kamu görevinin üstlenilmesi ve tehdit' suçlarından hakkında işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kendisini 'polis' olarak tanıtıp, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo dairelerin olduğu apartmana girmeye çalışıp, bina görevlileriyle kavga ettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin merkez Karatay ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Nuri Kemal O. olduğunu tespit etti. Polis, dün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Nuri Kemal O.'nun yapılan üst aramasında cebinden Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği kartı çıktı. Şüphelinin kartı 6 yıldır yanında taşıdığı tespit edildi.

Nuri Kemal O., polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben binaya girerken sadece kartı gösterdim. Polis olduğumu söylemedim. Onlarla tartıştığımız için böyle bir iddiada bulunmuş olabilirler" diyerek kendisini savundu. 'Kamu görevinin üstlenilmesi ve tehdit' suçlarından hakkında işlem başlatılan Nuri Kemal O.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



(Görüntü Dökümü

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Şüpheliden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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Uçuruma düşen kadın güçlükle kurtarıldı

Tekirdağ'da dinlenmek için mola verdikleri bölgede bir tepeden 20 metre aşağıya uçuruma düşen R.Ş.(60) adlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Tekirdağ-Şarköy karayolunun Ayvasıl mevkisindeki Seyir Terası yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Şarköy'e otomobille giden R.Ş. ile eşi, Seyir Terası yakınlarında mola verdi. Bu sırada bir tepe üzerinde duran R.Ş., dengesini kaybederek, 20 metre yükseklikteki uçuruma düştü. R.Ş'nin aşağı düştüğünü fark eden eşi, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile R.Ş.'yi sedye alarak yukarıya çıkardı.

Düşme sonucu yaralanan R.Ş., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Sedyeyle taşınan kadın

-Olay yerindeki vatandaşlar ve kurtarma ekipleri

-Kadının ambulansa taşınması

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

