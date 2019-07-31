DHA YURT BÜLTENİ - 11

Rektör, hasta gibi gidip hizmet vermediğini gördüğü polikliniği kapattırdı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hasta bakılmadığı şikayetleri üzerine, hasta gibi gittiği ve hizmet verilmediğini gördüğü, Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı Kuşadası International Dent Care Diş Polikliniği'ni kapattı.

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı International Dent Care Diş Polikliniği, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yabancı turistlere de hizmet vermek üzere, deniz manzaralı olan 1200 metrekarelik alanda kurulu, 3 katlı binada, 8 kişilik personelle 2 yıl önce hizmete girdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, son teknoloji cihazlarla donatılan, 2 lokal ameliyathane ve 4 diş kliniği bulunan poliklinik ile ilgili şikayetler gelmeye başlayınca harekete geçti. Hastalara hizmet verilip verilmediğini yerinde denetlemek isteyen Aldemir, 22 Temmuz'da mesai saatinde, şapka takarak, özel aracıyla Kuşadası'ndaki polikliniğe gitti. Muayene olmak isteyen Aldemir'i elinde sigara ile karşıladığı belirtilen çalışan, "Doktor yok, muayene olamazsınız" diyerek, başka merkeze gitmesini söyledi.

Rektör Aldemir'in dişinin ağrıdığını belirtip, doktorun ne zaman geleceğini sorması üzerine aynı çalışan, "Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. 1 aydır doktor yok" yanıtını verdi. Bunun üzerine Aldemir, "Ben rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz?" diyerek, tepki gösterdi. Rektör Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi ile görüşerek, Kuşadası'ndaki polikliniğin kapatılması, çalışanlarının da başka yere kaydırılması talimatını verdi.

Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmesinin söz konusu olamayacağını belirten Prof. Dr. Selçuk Aldemir, "1 aydır hasta bakılmıyor; ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik harcanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız. Ben vatandaşın mağdur edilmesini ve devletin israfa uğramasına karşıyım. Oraya rektör olarak değil, vatandaş olarak gittim. Vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını görmüş oldum. Gerekeni yaptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kuşadası'ndaki International Dent Care diş polikliniğinden görünütü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN, Latif SANSÜR/ AYDIN,

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Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Aksaray'da, tartıştığı eşi Bahtiyar B. (22) tarafından boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Aysel B. (19), tek katlı evlerinin balkonundan atlayıp, komşularından yardım istedi. Aysel B., hastaneye kaldırılırken, Bahtiyar B. de gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4676 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Gece vardiyasında çalıştığı iş yerinden eve gelen Bahtiyar B., bilinmeyen nedenle eşi Aysel B. ile tartıştı. Bahtiyar B., tartışma sırasında mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşine saldırıp, boğazından bıçakladı. Boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel B., balkondan atlayıp, yandaki komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Aysel B.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada Aysel B., panik içinde sağlık görevlilerine, "Bana ne olacak?" diye sordu. Sağlık görevlileri de durumunun iyi olduğunu belirterek, "Korkma. Çok iyisin. Sana bir şey olmayacak" dedi. Aysel B., hastanede tedaviye alınırken, Bahtiyar B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Genç kadının ambulanstan indirilmesi

-Acil servise alınması

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Salda Gölü Millet Bahçesi'ne karşı yürütülen kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki, turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü'ne yapımı planlanan 140 bin 496 metrekarelik Millet Bahçesi projesine karşı başlatılan kampanyada, imza sayısı 100 bine yaklaştı.

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, bugün saat 15.00'te İstanbul'da yapılacak. İhalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Yeşilovalı 5 kişi adına Isparta İdare Mahkemesi'ne açılan davanın avukatlarından Münip Ermiş, projenin toplamda 140 bin 496 metrekarelik iki alanı kapsadığını açıkladı.

Birinci alanın, Salda Gölü'nün güneydoğusundaki Kayadibi'nden başlayıp, Yeşilova ilçe merkezinden Yeşilova Belediyesi'ne ait halk plajını da içine alarak orman kampına kadar uzadığını belirten Ermiş, ikinci kısmınsa kamuoyunun 'Saldivler' ya da 'Maldivler' diye adlandırdığı Salda köyü sınırındaki beyaz kumsal ve turkuaz rengin en yüksek olduğu bölgeden Doğanbaba köyüne kadar olduğunu söyledi.

Münip Ermiş, ihaleye çıkarılan uygulama projelerine göre iki kısımda toplam 4 bin 413 metrekarenin üzerinde yapı bulunduğunu söyledi. Ermiş, projedeki yapıları şöyle sıraladı:

"Projenin ilk kısmında 42'şer metrekarelik 6 büfe, 70'şer metrekarelik 4 giyinme- soyunma kabini, 79'ar metrekarelik 2 kafe, 125'şer metrekarelik 2 mescit, 332 metrekarelik 1 millet kıraathanesi, 65'şer metrekarelik 2 yönetici birimi, 100'er metrekarelik 5 tuvalet, 77 metrekarelik sağlık birimi, 109 metrekarelik mutfak, 72 metrekarelik bulaşıkhane, 141 metrekarelik oturma birimi ve 71 metrekarelik 2 satış birimi gibi yapılar bulunuyor. İkinci kısımda da yine 41 metrekarelik büfe, 69'ar metrekarelik 2 giyinme- soyunma kabini, 79'ar metrekarelik 2 kafe, 125 metrekarelik mescit, 332 metrekarelik kıraathane, 64 metrekarelik yönetici birimi, 100'er metrekarelik 3 tuvalet, 77 metrekarelik sağlık birimi, 141 metrekarelik oturma alanı, 41 metrekarelik 3 satış birimi, mutfak, bulaşıkhane gibi yapılar var."

İMZA SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Diğer yandan projeye karşı çıkan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in change.org.tr üzerindeki imza kampanyasına 100 bine yakın kişi destek verdi. Kampanyada, "Önümüzde Uzungöl gibi çok kötü bir örnek bulunmaktadır. Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından biri olan Trabzon ilinin simgesi Uzungöl'ün çevresindeki yapılaşma nedeniyle nasıl kirlendiği ve manzarasının yok olduğu herkesin malumudur. Salda Gölü'nün çevresinde yapılacak olan bir yapılaşma, gölün tüm orijinalitesini ve doğal yapısını bozacaktır. Salda Gölü çevresinde herhangi bir yapılaşma, doğa katliamına yol açmakla eşdeğerdir. Millet Bahçesi adı altında yapılması planlanan proje derhal durdurulmalıdır" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Avukatın ofisinden detay görüntüler

-Avukattan ve Dha Muhabiri'nden detay görüntüler

-Projeden detaylar

-Röp1: Av. Münip Ermiş

-Salda Gölü Drone görüntüleri

289 MB/// 2.39"

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Jandarma personeli okul boyadı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma personeli bir ilkokulun boyanmasında görev aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, daha önce göreve gittikleri Serik Yukarı Kocayatak Mahallesi Fedenler mevkiindeki Sakarya İlkokulu'nun bakımsız olduğunu, boyalarının eskidiğini fark etti. Okul müdürüyle konuşan jandarma ekipleri sınıfları boyamak istediklerini iletti. Bu isteği olumlu karşılayan okul müdürüyle askerler gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etti.

Bugün okula gelen jandarma görevlileri, öğretmenler ve öğrencilerle okulu boyadı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Farfar ile bir günde okulun boya işlemini gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri okulun boyasını gerçekleştiren askerlere, bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Boya yapılırken görüntü

-Öğrenci röportaj

-Okuldan detay

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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TIR'ın çarptığı motosikletteki Yakup'tan sonra Mustafa da öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin (12), tedaviye alındığı hastanede bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan ve kazada yaşamını yitiren aynı yaştaki arkadaşı Yakup Kesici ise gözyaşlarıyla toprağa verildi. TIR sürücüsü Mehmet K. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Akşehir- Yunak yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 77 DV 072 plakalı TIR, ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçen Yakup Kesici'nin kullandığı 42 UP 974 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Yakup Kesici ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cansız bedeni, morga götürülürken, Mustafa Oğuzhan Metin ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mustafa Oğuzhan Metin, yapılan ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Metin de bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KASAPTA ÇIRAKLIK YAPIP, OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İSTEMİŞ

Adsız Sedat Sezgin Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Yakup Kesici'nin, yaz tatilinde yakınlarına ait kasapta çıraklık yaparak, okul harçlığını çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kesici'nin, motosikleti ailesinden izinsiz alıp, okul arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin ile gezmeye çıktığı ve gezerken kontrolsüz olarak ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

Mustafa Oğuzhan Metin'den geri, eczanede kalfa olarak çalışan babası Aydın Metin'in, kendisi ve kız kardeşi Zeynep ile bu yıl sonu aldıkları teşekkür ve iftihar belgeleriyle çektirip, 'Sizinle gurur duyuyorum canlarım' notuyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı kaldı.

Haber: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), -