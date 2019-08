DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BİRLİKTE YAŞADIĞINI KADINI ÖLDÜREN TACETTİN YAĞIZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar etmeye kalkışan Tacettin Yağız (42), tedavi edildiği hastaneden taburcu edilerek gözaltına alındı. Olay anını hatırlamadığını savunan Yağız, Ülviye İnce'nin kendisini aşağılayıcı sözlerle bunalttığını söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında oturan Tacettin Yağız, dün 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Yağız aynı bıçakla intihar etmeye kalkıştı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi tamamlanan Tacettin Yağız, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde olay anını hatırlamadığını öne süren Yağız, kendisinden 10 yaş büyük olan Ülviye İnce'nin kendisini sürekli aşağılayıcı sözlerle bunalttığını iddia ederek, "Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup bunaltıyordu. Olayın gecesi de parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, uyanmıştı. Kahvalt7ı için mi uyandığını sorduğumda beni tersledi. Sonra ben sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorumö dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca kendisini bıçaklayıp intihara kalkışan katil zanlısı Tacettin Yağız'ın bir süredir kullandığı depresyon hapların çok sayıda aldığı tespit edildi. Hastanede midesi yıkanan Yağız, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

2)FINDIK TOPLARKEN ORMANA YUVARLANDI, AFAD KURTARDI

DÜZCE'de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu fındık işçisi Abdullah Hamid (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun bulunduğunu gören babası gözyaşlarına hakim olamadı. Olay öğle saatlerinde Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde fındık toplayan Irak uyruklu Abdullah Hamid dengesini kaybederek yokuş aşağı olan fındık bahçesinde yuvarlandı. Tutunamayan Abdullah Hamid daha sonra ormanlık alana düştü. Çocuğunun düştüğünü gören baba İmmad Hamid (43) durumu hemen güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık alana düşen çocuğu aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucunda Abdullah Hamid ormanda bulundu. Oğlunun bulunduğunu gören baba, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Abdullah Hamid'in herhangi bir yarasının olmadığı görüldü.

3)UYURKEN YANGIN ÇIKTI, KOMŞULAR CAMI KIRARAK KURTARDI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can (24), evde uyuduğu sırada yangın çıktı. Can'ı, komşuları camı kırarak dışarı çıkarmayı başardı. Can'ın dışında ayrıca üst kattaki dairede yaşayan bir bebek de dumandan etkilendi.

Yangın, bugün saat 10.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak'taki 3 katlı bir apartman dairesinin 1'inci katında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 4 gencin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp eve yardıma koştu. Yangın esnasında odasında uyuyan ve evde yalnız olan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can, komşuların camı ve demirleri kırmasıyla kurtarılabildi. Yangında dumandan etkilenen Can, ambulansla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca 2'nci katta yaşayan bir bebek de dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evin içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlardan Fuat Çakmak, Can'ın kurtarılma anını cep telefonuyla görüntülendi. O anlarda vatandaşların Can'ı kurtarmak için yoğun çaba harcadığı görüldü. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'DEMİRELRİ KIRARAK KURTARDIK'

Çevredeki esnaflardan Emin Eskici, "Evden duman çıktığı gördükten sonra hep birlikte koştuk. Önce kapıyı zorladık açamadık. Ardından pencereye çıkarak orayı zorladık. İnsan olduğunu öğrendiğimde kapıyı kırdık alevler üzerimize geldi. İçeriye giremeyince pencereye çıkarak demirleri ellerimizle kırdık. İçerde birinin olduğunu ve yardım istediğini görünce, itfaiyeyi bile beklemedik ve onu kurtardık. Zor anlar yaşadık. Serinlemek için vantratörden çıktığını tahmin ediyoruz" dedi.

4)ESKİ ORTAKLARIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde tekstil firması sahipleri ile eski ortakları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı, işyerine ait güvenlik kamerasına yanısıdı. Olay, önceki gün ilçenin Beylerce Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde yer alan bir tekstil şirketi eski ortaklarından A.Ö. (43), ve M.A.(40), iddiaya göre, bulundukları otomobilli firma önünde oturan iş yeri sahipleri D.A.(43) ve V.A.'nın (38) üzerine sürdü. Hızla gelen otomobil, firma önünde bulunan boş taburelere çarparak durdu. Araçtan inen eski ortaklar ile firma sahipleri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İş yeri içi ve dışında süren kavgaya bölgedeki trafik polis ekipleri müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

Tarafların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bu arada, işyerinde çıkan tekmeli yumruklu kavga anı ise işyerindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; eski ortaklardan M.A.'nın D.A.'ya kafa atmaya çalıştığı sırada yere düştüğü yansırken, saldırıya uğrayan M.A.'nın tek yumrukla eski ortağını etkisiz hale getirdiği, ardından taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktığı görülüyor.

5)TIR'DA YÜKLÜ 8 MAKARA BAKIR TELİ SATAN ŞOFÖRE GÖZALTI

KAYSERİ'de Musa S., şoför olarak çalıştığı nakliye firmasına ait TIR'da yüklü olan bakır telin bir kısmını, firma sahibinden habersiz başka birisine 110 bin liraya sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri'de 2 ay önce nakliye firmasında şoför olarak çalışmaya başlayan Musa S., İstanbul'dan TIR'a yüklediği piyasa değeri 900 bin lira olan 13 makaraya sarılı bakır tel ile yola çıktı. Musa S., yolda başka bir TIR şoförüne 8 makara teli 110 bin liraya sattı. Musa S., nakliye firması sahibine ise dolandırıldığını söyledi. Firma sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çelişkili ifadeler veren TIR sürücüsü Musa S. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Musa S., bakır telleri borçları yüzünden sattığını söyledi. Musa S., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

6) KİŞİLİK AİLE, BİSİKLETLE 27 GÜNDE GÖBEKLİTEPE'YE ULAŞTI

MUĞLA'dan bisikletleriyle yola çıkan ve kendilerine 'Küçük 1 aile' adını veren 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, 1400 kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ulaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 Temmuz'da yola çıkan kendilerine 'Küçük 1 aile' adını veren 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, yaklaşık 1400 kilometre pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı. Günde ortalama 50 kilometre pedal çeviren baba Rüştü (42), anne Özgür (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan Pekçedenöz (10), 27 gün süren yolculukları boyunca güzergahlarında bulunan bir çok tarihi yapıyı ziyaret etti. Ailenin son durağı ise Göbeklitepe oldu. Bisikletlerini bırakarak Göbeklitepe ören yerini gezen aile, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslan'dan bilgi aldı.

Zorlu geçen yolculuk sonrasında Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını anlatan baba Rüştü Pekçedenöz, şunları söyledi:

"Çocuklara coğrafyayı, tarihi gerçekten öğretmek istiyorsak bazı zorlukları göze almamız lazım. Çocuklara sadece kitap okuyun demekle olmaz. Ailelerin görevleri onları motive etmek, onlara örnek olmaktır. Biz bu 1400 kilometre boyunca çocuklarımızı birçok tarihi ören yerlerini gezdirdik. Sanıyorum bu temel, onların ufuklarını açacak yeni maceralara teşvik edecek. Bizim dışımızdaki ailelerin de bu motivasyondan etkileneceğini düşünüyorum. Bu yolculuk sayesinde çok güzel insanlarla tanıştık ve çok güzel yerler gezdik. 25 kilometreyi bulan yokuşlar vardı, sosyal medyada bunu paylaştık ama pes etmedik. Çocuklara pes etmemeyi öğretmek de bu yolculuğun vurgulamak istediğim yanlarından biriydi. Göbeklitepe inşallah hak ettiğinden daha iyi yere gelecek."

Anne Özgül Pekçedenöz ise, "Güldük, ağladık, tartıştık kavga ettik, gerildik ama dediğimiz gibi güzel bir yolculuktu. Sonuna baktığımız zaman, bizim hayatımızda yer edecek bir yolculuktu. İleri ki yaşantımızda hep akıllarında güzel bir anı olarak kalacak. Gerçekten çok zorlu yerlerden geçtik tehlikeler atlatmadık mı atlattık. Yani özellikle sürücüler sesleniyorum buradan lütfen bisikletli gördüğünüz zaman onlara biraz daha saygılı olun. Yanlarından, dibinden değil de biraz daha mesafe koyarak geçin. Dibimizden geçtikleri zaman ister istemez bir rüzgar bütün dengemizi bozuyor bu konuda sürücülerin biraz daha dikkatli olması gerek. Çünkü yollar hepimizin, arabaların değil. Bundan dolayı sürücülerin daha dikkatli olmalarını, biraz daha saygılı olmalarını istiyorumö dedi.

Ceren Pekçedenöz de yolculuğun zorlu geçtiğini fakat Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ailenin en küçük üyesi Mithatcan Pekçedenöz de çok zorlandığını ifade ederek, "Zorlandığım zamanlar oldu. Babamın dediği gibi yağmurlu günlerde çadır kurduk çok zorlandık bazen yangın haberleri aldık geçmekten korktuk. Yani yolculuk bizim için zorlu ama eğlenceli geçti. Büyüklerime sesleniyorum ben ve ablam buraya geldiysek, siz de evden işe ekmek almaya bisikletle gitmekle üşenmemelisiniz" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise aileyi Şanlıurfa'da karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 2019 Göbeklitepe yılında Pekçedenöz ailesinin yapmış olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

7)ASSOS'TA KARAVAN TEPKİSİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Kadırga Koyunda sahil boyunca sıralanan karavanlar, otelcilerin ve tatilcilerin tepkisine neden oldu.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden olan Kadırga Koyu, son zamanlarda karavancıların gözdesi oldu. Koyda sahil boyunca park edilmiş karavanlar ise, bölge halkının yanı sıra, otel sahipleri ile yerli ve yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor. Bölge esnafı, karavanların görüntü kirliliği ve plajlara geçişlerde engel yarattığını söyledi.

'PLAJA GEÇMEYE BİLE YER KALMIYOR'

Kadırga Koyu'nda sahili tamamen karavanların gasp ettiğini ifade eden Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, "Burada karavanlar plajı tamamen gasp etmiş durumda. Bazı karavanlar yol üzerine bile duruyor. Kötü bir görüntü oluşturuyor. Trafiğin bile aksadığı oluyor. Plaj kısmında bu karavanların olması doğru değil. Önümüzde Kurban Bayramı var. Zaten bayramda bu bölge çok yoğun oluyor, trafik inanılmaz yoğunlaşıyor. Şu an bu koyda 100'ün üstünde karavan var. Gelen ziyaretçiler karavanını kamping alanlarına değil de plaj kısmına koyuyor ve plajı kapatıyorlar. Neredeyse 2 karavan arasından plaja geçmeye bile yer kalmıyor bazı bölgelerde. Bunun yanında otellerimize gelen müşteriler de bu durumdan rahatsız oluyor" dedi.

Bölgede 40 yıldır otel işletmeciliği yaptığını söyleyen Erten, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir an önce karavanların daha uygun bir yere kaldırılmasını istiyoruz. Bu karavanların kamp alanlarına yönlendirilmesi lazım. Valimiz ve kaymakamımızın bu olaya el atmasını istiyoruz. Haftalarca, aylarca burada kalan karavanlar var. Turizme de büyük zararı var. Otellere gelen turistler de bu karavanlar yüzünden denizi bile seyredemiyor çünkü plaja giden alanı komple kaplamış durumdalar. Şu an bu olay büyük problem. Kanunen de bu karavanların bu şekilde plajı kaplaması yanlış. Burası kamuya ait deyip, buradan ayrılmıyorlar. Bu karavanların kanunen de kamp alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

'KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR'

İstanbul'dan Assos'a tatile gelen Daniel Antikacıoğlu ise karavanlardan rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, "30 yıldır Assos'a geliyorum. Buranın daimi müşterisiyim. 30 yıldır da böyle bir şeyle karşılaşmadım. Çin seddi gibi bu karavanlar plaja giden yola dizildi. Bu yüzden denize bile ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Ayrıca burada kötü bir görüntü oluşturuyor. Bazı turistler de bu durumdan dolayı buradan kaçıyor. Buraya bu karavanların park edilmesi doğru değil, kamp alanlarına gitmeleri gerekiyor ama bunu dinleyen yok. Bu olayın hem bizler için hem de otel işletmecileri için bir an önce çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

