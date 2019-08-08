DHA YURT BÜLTENİ-11

DENİZLİ'DE 6, 0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

1)AFYONKARAHİSAR'DA BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Afyonkarahisar başta olmak üzere çevredeki Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, "Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde yaralı veya can kaybı yok. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz. Ancak kesin olan yaralı ve can kaybı yok" ded

BOZKURT' TA 'BAZI YERLERDE ÇATLAKLAR VAR'

Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI'

Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Uzun süren 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu hissediyorduk sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Dutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

Ramazan ÇETİN/ İZMİR,

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GÖLCÜK'TE HAFRİYAT SAHASINDA YANGIN

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hafriyat sahasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürebilmek için çabaladı.

Öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı'nın üst kısmındaki hafriyat sahasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hafriyat sahasından dumanlar yükselirken, vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gölcük, Başiskele, İzmit'ten gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme ekipleri ve belediyelerin tankerleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri yangına dört bir yandan müdahalede bulundu. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, gökyüzü dumanla kaplandı. Söndürme çalışmaları devam ederken, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Şevket Kaba ve Fikret Ormancıoğlu söndürme çalışmalarını takip etti.

Vatandaşlar, hafriyat sahasının bölgeden kaldırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Yanan alandan görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Bir vatandaşla röp.

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),



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NUSAYBİN'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 10 YARALI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Nusaybin ilçesi Durabaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak'tan Antalya'ya yolcu taşıyan Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Devrilen otobüs

Ambulanslar

İtfaiye ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 153MB

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MUSLIM HANDS DERNEĞİ'NDEN SURİYELİLER İÇİN 1,7 MİLYON DOLARLIK YARDIM

MERKEZİ Londra'da bulunan Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) İdlib ve kırsalı ile Türkiye'de bulunan Suriyeliler için 81 TIR'dan oluşan 1,7 milyon dolarlık pirinç yardımının dağıtımına başlandı.

Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa'da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplam 81 TIR'daki pirinci, AFAD ve Türk Kızılay'ına teslim etti. Yardımlar, Türkiye'de başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'te bulunan konteynır kentte yaşayan sığınmacılara dağıtılacak.

1,7 MİLYONDOLARLIK YARDIM

Toplam maliyeti 1.7 milyon dolar olan pirinç yardımının Türkiye'de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere 50 TIR Türk Kızılayı'na teslim edilirken, 31 TIR ise İdlib kırsalında bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edilmek üzere AFAD'a teslim edildi.

Muslım Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan yardımları Türk yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılay'ına teslim ettiklerini belirterek, "Merkezi Londra bulunan Muslim Hands Derneği örneği olarak Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız gıda yardımı kampanyası kısa sürede amacına ulaştı. Kampanya İngiltere, Fransa ve Güney Afrika'da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından organize edildi" dedi.

Öte yandan Türk Kızılayı adına 50 TIR'ını teslim alan Suriye yardımları operasyon masası sorumlusu Uğur Mahmut, pirincin Türkiye içerisindeki Suriyelilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, "Pirinçler yurt içi kamplarda kalan Suriyeli misafirlerimize dağıtmak üzere her gün sevk edilmektedir. 244 ton Türkiye'de içerisindeki Suriyeli misafirlere dağıtılacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yardım tırları

-Tırlar hareket ederken

-Yardımlar dağıtılırken

-Dernek başkanının konuşması

-Kızılay görevlisinin konuşması

-Genel ve detaylar

SÜRE: 07'23" BOYUT: 826MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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TRAFİKTE ANNE VE BABALARINA VERDİKLERİ NOT BİSİKLET KAZANDIRDI

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesine Kahramanmaraş'tan katılan çocuklardan 3'ü, anne ve babalarına yolculuk sonunda hazırladıkları karne sosyal medyada en çok beğen alanlar arasına girince bisiklet kazandı. Bisikletler törenle çocuklara teslim edildi.

Musa Mirza Atçılı, Süleyman Nergiz ve Buğlem Melis Ekşi, anne ve baları için hazırladıkaları trafik karnesini Twitter'den paylaştı. Çocukların karneleri, en çok beğenilen 100 karne arasına girince projenin ödülü olan bisikleti kazandılar. Bisikletlerin teslimi için Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde Vali Vahdettin Özkan ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün katılımıyla tören düzenlendi. Törende Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Bayram Öz ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz tarafından çocuklara bisikletleriyle başarı belgeleri teslim edildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Vahdettin Özkan, çocukları tebrik ederek, "İnsanların canlarını muhafazası, mallarının muhafazası için yüksek derece bir hassasiyet içinde bütün gençlerimize, toplumumuza örnek oluyorlar. Bütün trafik kurallarına uymak suretiyle can kaybının azaltılması, istenmeyen kazaların önüne geçilmesi için yüksek derecede bir duyarlılık içinde Süleyman ve Musa. onlara bugün başarı belgelerini verdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bisikletler

Vali Özkan'ın çocuklarla sohbet etmesi

Bisiklet ve belgelerin verilmesi

Vali Özkan'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 266 MB

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TRAFİKTE ANNE VE BABALARINA VERDİKLERİ NOT BİSİKLET KAZANDIRDI

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesine Kahramanmaraş'tan katılan çocuklardan 3'ü, anne ve babalarına yolculuk sonunda hazırladıkları karne sosyal medyada en çok beğen alanlar arasına girince bisiklet kazandı. Bisikletler törenle çocuklara teslim edildi.

Musa Mirza Atçılı, Süleyman Nergiz ve Buğlem Melis Ekşi, anne ve baları için hazırladıkaları trafik karnesini Twitter'den paylaştı. Çocukların karneleri, en çok beğenilen 100 karne arasına girince projenin ödülü olan bisikleti kazandılar. Bisikletlerin teslimi için Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde Vali Vahdettin Özkan ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün katılımıyla tören düzenlendi. Törende Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Bayram Öz ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz tarafından çocuklara bisikletleriyle başarı belgeleri teslim edildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Vahdettin Özkan, çocukları tebrik ederek, "İnsanların canlarını muhafazası, mallarının muhafazası için yüksek derece bir hassasiyet içinde bütün gençlerimize, toplumumuza örnek oluyorlar. Bütün trafik kurallarına uymak suretiyle can kaybının azaltılması, istenmeyen kazaların önüne geçilmesi için yüksek derecede bir duyarlılık içinde Süleyman ve Musa. onlara bugün başarı belgelerini verdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bisikletler

Vali Özkan'ın çocuklarla sohbet etmesi

Bisiklet ve belgelerin verilmesi

Vali Özkan'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 266 MB



