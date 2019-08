DHA YURT BÜLTENİ - 11

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Güvenli Bölge uygulamasına ilişkin ABD ile Türk askeri heyetlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması görüşmeleri kapsamında askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığında askeri heyetin gelişi öncesi sınır hattındaki Akçakale'de hareketlilik oldu. Şanlıurfa yönünden öğle saatlerinde gelen askeri heyet, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaştı. Askeri heyet, günlerdir ABD ile Türk askeri heyetlerinin görüşmeler yürüttüğü 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

Kimlerin yer aldığı öğrenilemeyen askeri heyetin, ABD'li Korgeneral Twittiy ve beraberindekiler ile güvenli bölge ve Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.

BİRÇOK KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan ABD ve Türk askeri heyetleri arasında 4 gündür süren görüşmelerde Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapısının önemli ölçüde tamamlandığı belirtildi. Görüşmelerde güvenli bölge uygulamasının kapsamı ve işleyişi, ABD ve Türk askerlerinin yürüteceği faaliyetler ile koordinasyon konularında uzlaşı sağlandığı kaydedildi. İki ülke arasında anlaşma sağlanamayan tek konu olan 'güvenli bölge'nin, Türkiye sınırına derinliğinin ABD'nin isteği olan 15, Türkiye'nin ısrar ettiği 32 kilometre olmasına yönelik belirsizliğin de üst düzey askeri heyetlerin görüşmesinde karara bağlanabileceği öne sürüldü.

Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu

Sinop'ta, yolcuları alan kaptanının tura çıktığı gezi teknesi, karaya oturdu. Yan yatıp, su alan tekne, tahliye edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri de kurtarma çalışması başlattı.

Kaptanının iskeleden aldığı yolcularla tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Gazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Vatani görevini yaparken gazi olan ve yüzde 92 engelli olan Ömür Karaman'ın (40) darbedildiği iddia edilen kafenin sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alınarak kapatıldı. Ayrıca Kıyı Kanunu'na muhalefet ettiği de tespit edilen kafenin plajdaki şezlong ve şemsiyeleri çevik kuvvet ekipleri eşliğinde zabıta ekiplerince toplandı.

2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. Karaman, kafede otururken, iddiaya göre, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darbedildi. Karaman, gazi olduğunu belirtmesine rağmen, yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldüğünü söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını kaydeden Gazi Ömür Karaman, darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 7 kişi gözaltına alındı, Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha adliyeye sevk edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., 'basit yaralama' suçuyla tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gazi Karaman'ın darbedildiği iddia edilen kafe, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlçe Tarım Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, yaptıkları incelemeler sonucunda kafede çalışan bazı personellerin sigortasız çalıştığını belirleyerek işlem yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler neticesinde, kafenin işletme kayıt belgesi olmadığı gerekçesiyle tutanak tutarak bir hafta içinde ruhsat başvurusu yapılmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı yönünde tutanak tuttu. Çevre Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'kapalı alanda sigara yasağı' kanuna muhalefet ettiği tespit edilen kafeye 4 bin 500 lira ceza kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet eden kafenin plaj bölümünde bulunan şezlong ve şemsiyeleri Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde toplayarak belediyeye ait depoya götürdü. Kafenin sözleşmesi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alındı. Kafe, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkacak olan karara kadar kapatıldı.

Deniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlik

YEŞİLÇAM yıldızlarından ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesiyle, denizde yüzen Gülseren Ayvazoğlu'na çarparak yaralaması, yaşanan bu tür tehlikeleri akla getirdi. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Kordinatörü Ayberk Olcay, denizdeki kazaların nedeninin bilinçsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Bodrum'da geçen cumartesi günü Adaboğazı Mevkii Akvaryum Koyu'nda meydana gelen olayda; kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzen Gülseren Ayvazoğlu, Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik 'Cigarettes' isimli sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle bacaklarından yaralandı. Ayvazoğlu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait 'Yaşam ambulans teknesi' ile hastaneye yetiştirildi. İlçedeki özel bir hastanede ameliyat edilen Ayvazoğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ayvazoğlu'na çarpan Gökhan Arsoy ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok üzgün olduğunu belirten Arsoy, "Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim. Hemen Sahil Güvenliğe kendim gittim, denizde sırt üstü yatan hanımefendiyi görmediğim gibi, ayaklarına çarptığını dahi anlamadım. Gerek hukuki, gerekse kazada zarar gören hanımefendiye karşı vicdani ve insani yükümlülüklerim ne ise üstlenmeye hazır olduğumu kendisine ve yakınlarına bildirdim" dedi.

Denizde yaşanan bu son olay, yaz sezonunda meydana gelen çeşitli deniz kazalarını akla getirdi. 1999 yılında her biri kendi alanında uzman gönüllüler tarafından kurulan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin koordinatörü Ayberk Olcay, konu hakkında bilgi verdi. Bu sezon 15 deniz olayına müdahale ettiklerini belirten Olcay, "En gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da görev yapıyoruz. Deniz kazaları her yerde oluyor. Bodrum deniz aktivitelerinin çok yoğun olduğu bir yer. Özellikle deniz olaylarını; dikkatsizlik, insanların bilinçli olmaması ve eğitimsizliğe bağlayabiliriz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetimleriyle, yaşanan kazalarda son yıllarda azalmalar oldu. Deniz taşıtları kurallarına göre kullanıldığı zaman, kazaların olmayacağına inanıyoruz. Denize çıkıldığı zaman hepimi. her şeyi en iyi bildiğimizi sanıyoruz" dedi. Ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlunun yaptığı kazaya da değinen Olcay, "Görüntü pek hoş değildi. Doğru müdahele ederek, hastaneye yetiştirilmesini sağladık. 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. Kurumlar arası dayanışmanın faydasını herkes görmüş oldu. O kazayı görenler, bizlere dikkatsizlikten kaynakladığını söylediler" diye konuştu.

Kızılırmak Deltası UNESCO sürecine hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO dünya Mirası Daimi Listesine alınması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgede çeşitli bilimsel çalışmaların yapılmasıyla ilgili talep olduğunu belirterek bilimsel çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürecin tekrar dikkatli ve hızlı biçimde başlatılacağını söyledi.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu 6 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Daimi listeye alınması yönünde çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası için hazırlanan rapor, UNESCO'ya sunuldu. Ancak, Dışişleri Bakanlığı dosyasındaki bazı eksiklikler nedeniyle başvuruyu geri çekti. Dosyanın yeniden hazırlanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumlar tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Kuş Cenneti'nin korunmasına yönelik ilave tedbirler hayata geçiriliyor. Başvurunun kabul edilmesiyle Türkiye'den bu listeye giren ilk doğal miras olacak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece ülke çapında değil tüm dünyanın tanıdığı bir alan haline gelecek. Delta, yürütülen koruma faaliyetleri açısından en üst düzeyde uluslararası bir koruma statüsüne kavuşacak. Bu durum koruma faaliyetlerinin etkinliğini artırırken deltanın gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı verecek. Başvuru dosyası UNESCO'nun 2020 yılı toplantısına yeniden sunulacak.

Samsun Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Demir, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek "Geçici listeye alınması aslında bu talebin uygun görüldüğü anlamını taşıyor. İlk müracaatın ardından buranını korunması yönetimsel anlamda projesine dair bir şeyler görmek istiyor UNESCO. O listeye aldığında ir standartlar var. O standartlar ile ilgili gelen heyetim bilimsel çalışmalar yapılmasıyla ilgili talepleri odu. O çalışmalar devam ediyor ve henüz tamamlanmadı. Bu nedenle dosyayı Dışişleri Bakanlığı geri çekti. 2-3 yıl içerisinde bu çalışmaların tamamlanmasına müteakip kesin listeye alınması için çalışmalar dikkatli ve hızlı bir şekilde devam ediyorö diye konuştu.

Alınan tedbirler kapsamında deltanın motorlu araç trafiğine kapatılmasının olumlu yansımalarını gördüklerini dile getiren Başkan Demir, "Araçlarla beraber buradaki doğal ortamı bozacak bir çok şey de beraberinde geliyordu. Onlar artık gelmiyor. Burada motorlu araçların girişi yasak ancak gelen insanlarımızın gezmesi için onlara bisikletler elektrikli araçlar veriyoruz. Daha sonraki süreçlerle ilgili insanların daha fazla kalabilmelerinin önünü açabilecek çalışmalarımız olacak. 3-4 yıl önceki konuma göre burada doğal yaşam o kadar düzeldi ki kuşlar hemen anımızda. Rahatlıkla onları yakın mesafeden de izleyebiliyorsunuz artıkö dedi.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için, bölge geçen yıl Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada, irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor. Bölgedeki yaban hayatının korunması için fotoğraf çekimi yapılan alanda geçen yıl sınırlamaya gidildi.

Yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı.

Sandıklı ilçesi Dinar kavşağında saat 14.30 sularında yola dökülen yağdan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 4 otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yolda polis geniş önlem alırken, yol bir müddet araç trafiğine kapandı. İtfaiye ekipleri tarafından yolun yıkanması sonrası trafik tekrar açıldı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada; 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Bingöl yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 12 AAD 687 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 21 AZ 322 plakalı otomobil, Çaytepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 12 AAD 687 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Boz'un (49) kullandığı 35 AD 412 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Boz ve oğlu Bayram Boz (14) ile Sıddık Labac yaşamını yitirdi. Aynı araçta aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste 7 yaralı, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin

Dermatolog Sinem Karaca, 'D vitamini eksikliği ile deri kanseri riski' uyarılarının kişileri güneşlenip güneşlenmeme konusunda ikilemde bıraktığını söyledi. Ultraviyole (UV) ışınlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından listelenen 'kanser yapıcı özelliği en kuvvetli etkenler' arasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Karaca, "Deride kızarıklık yaratmayacak kadarlık süre, güneşe maruziyet için en güvenli süredir" dedi.

Yazın en sıcak günleri yaşanırken güneşin etkilerine daha yoğun şekilde maruz kalındığını belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, güneş ışınlarının zararlarına karşı korunmanın önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Karaca, korunmak için 'doğrudan maruziyetten kaçınma, güneş kremi kullanma ve özel giysiler giyilmesi' formülünü önerdi. DSÖ verilerine göre UV ışınlarının yılda 60 bin erken ölüm, 12.8 milyon melanom dışı ve 200 bin melanom deri kanseri gelişimi ile ilişikli olduğunun gösterildiğini kaydeden Uzm. Dr. Karaca, "Ultraviyole ışınlar, DSÖ Uluslararası Kanser Araştırma Kuruluşu (IARC) tarafından listelenen kanser yapıcı özelliği en kuvvetli etkenler arasında yer almaktadır. Deride UV (UVA ve UVB) ile tetiklenen DNA hasarının en iyi göstergelerinden biri deride güneş sonrasında oluşan kızarıklıktır. Deride kızarıklık yaratmayacak kadarlık süre, güneşe maruziyet için en güvenli süredir. Deride yoğun kızarıklık ile oluşan güneş yanığı durumunda DNA hasarının geliştiği ve deri kanseri gelişimi riskinin taşındığı söylenebilir" diye konuştu.

GÜNEŞTEN KORUYUCU KREM SEÇİMİ

Dermatolog Karaca, güneş kremi seçiminde hem UVA hem de UVB koruması olan, terlemeye dayanıklı ve en az 30 koruma faktörü (SPF) içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı hastalıklara yönelik içerikleri zenginleştirilmiş güneş koruyucular da bulunduğunu, hastanın bunları doktoruna danışarak kullanmasının uygun olacağını belirten Karaca, kremlerle ilgili doğru bilinen yanlışlara da dikkat çekti. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde organik, doğal ve bitkisel olduğu yazılan güneş koruyucuların daha güvenli olduğuna dair bir veri yoktur, tüketicilerin aldanmaması önerilir. Güneş kremlerinin içeriğinde bulunan kimyasal maddeler ile ilgili endişeler bulunmakla birlikte bu maddelerin sağlığa zararlı olduğuna dair bilimsel net veriler saptanmamıştır. Titanyum oksit ve çinko oksit içeren güneş koruyucular ise son derece güvenlidir. Tüm bu veriler ışığında içeriklerinden ötürü tedirgin olup güneş koruyucuları kullanımı ihmal edilmemelidir. Güneş kremi kullanımı ile yapılan hatalardan biri de sadece sabah uygulanması ve sonrasında tekrarlanmamasıdır. Deniz, havuz, duş sonrasında ve her 3 saatte bir güneş kremleri yenilenmelidir. Güneş koruyucuları doğru kullanmaya ilaveten güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00 ile 16.00 arasında mümkünse güneşe çıkmamak, gölgede ve şemsiye altında bulunmak, şapka ve güneş gözlüğü takmak gerekir."

D VİTAMİNİ Mİ KANSER RİSKİ Mİ?

Öte yandan Karaca, deride kızarıklık oluşturmadan öğlen saatlerinde güneş görmeyen yüz, boyun ve el üzeri dışındaki bölgelerin toplam 15-20 dakikalık güneşe maruziyetinin deride yeterli D vitamini sentezini sağladığını söyledi. Güneşten korunurken D vitamini yetersizliği endişesinin yaşanabileceğini belirten Karaca, "D vitamininİ güneşin UVB ışını ile deride sentezlenmesiyle almak dışında besinler ile de alabiliriz. Balıkta özellikle somon ve ton balığında, süt, yumurta, dana ciğeri, peynir ve portakal suyunda D vitamini bulunmaktadır. UV ışınlarına fazla maruz kalmak ile D vitamini yetersizliği riskleri karşılaştırıldığında vitamin yetersizliğine bağlı vücuttaki açık, takviyelerin alınması ile kapatılacağı için UV ışınlarına bağlı oluşabilecek hasarlardan korunmak daha çok önem taşır" dedi.

KİMİ VATANDAŞ KORUNURKEN, KİMİ GÜNEŞTEN MEMNUN

DHA muhabiri, Marmaris'te plajda güneşlenenlere konu hakkında görüşlerini sordu. Marmaris'te yaşayan emekli devlet memuru Coşkun Ercan (59), "14 yıldır halk plajında güneşte tavla oynuyorum. Güneşin alnındayız, hiçbir şey olmadı. 14 yıldır vücuduma hiçbir şey sürmüyorum ve mutluyum" dedi. İzmir'den Marmaris'e tatile gelen 37 yaşındaki Ahmet Yılmazerçi, "Güneşte kalmamayı tercih ediyorum. Her şeyin fazlası gibi güneşin de fazlasının zararlı etkisi mevcut. Vücuduma uygun çeşitli kremlerle korunuyorum" dedi. Ev hanımı 35 yaşındaki Gülben Yılmazerçi, "Güneşin zararlı olduğu doğru. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmıyorum. Etkisini yitirdiğinde plajda şemsiye altında dinleniyorum. Dışarı çıktığımda güneş kremi kullanıyorum" dedi. Ankara'dan tatile gelen 32 yaşındaki Batuhan Özçelik, "Yıllardır bizlere D vitamini olduğu, vücuda yararlı olduğu ve iyi geldiği söylendi. Güneş vücuda yararlı olduğu için uzun yıllardır hiçbir koruyucu krem kullanmadan güneşleniyorum. Şimdiye kadar cildimde bu konuda bir sıkıntı yaşamadım" dedi. Marmarisli 33 yaşındaki Mehmet Hakan Almaz da, "Güneşlenmeyi seviyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Koruyucu krem de kullanmıyorum" dedi.

Şarampolde devrilen cip, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Tonya ilçesinde, kontrolden çıkan cip, devrildiği şarampolde evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Osman Öztürk (37), yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen Osman Öztürk'ün kullandığı 61 KU 759 plakalı cip, kontrolden çıkarak, 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Savrulan cip, yamaçta bulunan evin duvarına çarparak, durdu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Osman Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Bayram (46), Erkan (14), Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

