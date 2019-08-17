DHA YURT BÜLTENİ - 11

13 yaşındaki Taha, ablasını kurtarmak isterken boğuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde serinlemek için girdiği Sarum Çayı'nda çırpınmaya başlayan ablasını kurtarmaya çalışan Taha Ersancan (13) boğuldu. Helikopter ambulansla Diyarbakır'da özel hastaneye götürülen abla Semanur Ersancan ise yaşam (15) mücadelesi veriyor.

Olay, öğleden sonra Kulp ilçesi Seyrek köyünden geçen Sarum Çayı'nda meydana geldi. Lice ilçesinden piknik için çay kenarına gelen Ersancan ailesinden Semanur Ersancan, serinlemek için çaya girdi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda çırpınmaya başlayan ablasını gören Taha Ersancan ise onu kurtarmak için suya atladı. Ailenin çığlıklarını duyan çevredekiler suya atlayarak abla- kardeşi sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan abla- kardeş Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taha Ersancan hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Semanur Ersancan ise helikopter ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi.

Çaya piknik yapmaya gelen İhsan Alacak, abla- kardeşi çayın kenarında gördüklerini belirterek, "Müdahale ettik. Nabızları yoktu. Sonra ambulans geldi. Alıp götürdüler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Jandarma ekiplerinin olay yerine gelişi

Çayda yüzen vatandaşlar

Görgü tanığının konuşması

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Kocaeli'nde dolu yağdı, TEM Otoyolu kapandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. TEM Otoyolu Dilovası ilçe geçişi sel suları nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Öğle saatlerinde Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde araçlar yollarda oluşan su birikintileri ve yoğun yağış nedeniyle güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde sel suları nedeniyle ulaşım durdu. Yolda yapılan çalışma sonucu trafik tek şeritten ulaşıma açıldı.

AHIRDA MAHSUR KALDILAR

Dilovası'nda yoğun yağışta ahıra sığınan iki kişi sel sularının gelmesiyle ahırdan çıkamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipleri 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Yağışın ardından Dilovası ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Dilovası rampasında yolun bir bölümü beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle araçlar yol kenarında bekleme yaparak dolu yağışının bitmesini bekledi. Ayrıca selle gelen taşlar ve birikintiler nedeniyle Dilovası Rampası D-100 Karayolu geçişinde ulaşım güçlükle sağlandı.

Yağmur yağışı Kocaeli'nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde de etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle yollar sularla kaplandı. Tıkanan mazgallar nedeniyle suyla kaplı caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Bazı işyerlerini su basarken, esnaflar işyerlerine giren suları temizledi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Kocaeli Büyükşehir Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından, "Hava muhalefeti sebebiyle deniz ulaşım seferlerimizden Hereke, Karamürsel seferleri hariç seferlerimiz iptal edilmiştir" şeklinde açıklama yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dolu görüntüleri

-Sağanak yağış

Sel suları

-Vatandaşlarla röp

HABER: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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Bodrum'da, Yunan adalarına geçmek isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bodrum'dan bindikleri fiber tekne ile Yunan adalarına kaçmak isteyen, 1'i kadın 8 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde, 9 kişiden 6'sının, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığı, 3'ünün ise bu suçtan yargılandığı ve haklarındaki davaların temyiz aşamasında olduğu belirlendi.

Bodrum'dan bindikleri fiber tekne ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen FETÖ/PDY üyelerine yönelik Sahil Güvenlik ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün ortak operasyon yapıldı. Gümbet limanından 8 metrelik tekneye binen, 1'i kadın 8 kişi, takip sonucu Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen 9 kişiden 6'sının, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığı, 3'ünün ise 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan yargılandığı ve haklarındaki davaların temyiz aşamasında olduğu tespit edildi. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de güvenlik güçlerince aranan ve Bodrum'dan Yunan adalarına kaçmak üzereyken yakalanan 9 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B.'nin sağlık personeli, A.U.'nun öğretmen, İ.B.'nin mali müşavir, H.E.'nin öğretmen, K.A.D.'nin bilgisayar mühendisi, M.Ş.'nin akademisyen, İ.D.'nin işsiz, M.C.S. ve K.G.'nin de esnaf olduğu belirlendi. Esnaf olan K.G. hakkında, aynı zamanda tekne kaptanı olarak da işlem yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin Adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

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Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Susurluk'ta, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak nedeniyle yolları, evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, trafik akışında aksamalar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına, iş yerlerinin önlerindeki tentelerin altına girerek korunmaya çalıştı. İş yeri sahipleri de yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Yağıştan detaylar

-Sokaktan deteaylar

Süre: 32 saniye, Boyut: 72 MB

Haber-Kamera: Ender DURMAZ/SUSURLUK,(Bursa),

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Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş İlçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Tugay Yolu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şühelindikleri hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta yurda yasadışı yollarda getirildiği belirtenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigalarla ilgili araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araçtaki diğer kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Araç içinden ve kaçak sigaralar

-Genel ve detaylar

BOYUT: 50 MB - SÜRE: 56 Saniye

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -