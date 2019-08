DHA YURT BÜLTENİ - 11

Fazıl Say'dan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek konseri

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'nin Kirazlı-Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek için konser verdi.

Çanakkale'de, 26 Temmuz'da, Kirazlı- Balaban mevkisinde altın madeni şirketince yürütülecek maden arama faaliyetlerine tepki için başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' sürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, nöbetin 24'üncü gününde, alanında kurulan sahnede destek konseri verdi. Konsere Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, STK temsilcileri, çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi katıldı. Piyano başına geçen Say, besteleği 'Kaz Dağları Marşı' ile kendi eserleri ve dünya klasiklerinden eserleri çaldı.

'İLHAM KAYNAĞI OLDULAR'

Konser sırasında alandakilere seslenen Fazıl Say, "Kaz Dağları için başlatılan kampanyanın 24'üncü gününde, ilk günden itibaren burada bulunanlara, doğayı savunanlara teşekkür ederim. Onlar hepimizi yönlendirdiler. Bu konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Onları yalnız bırakmamak için burada amacımız; bu gezegende insanlar olarak bitkiler, hayvanlar hep beraber geleceğe kadar gelecek için bir şeyler bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan, yaşamaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor, diye düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE

Suriyeli aile, yolda bulduğu bin euroyu sahibine teslim etti

Konya'da, Suriyeli aile yolda yürürken park halindeki aracın yanında buldukları bin euroyu, sosyal medya üzerinden sahibini bulup, teslim etti. Parayı sahibine vermekten başka bir şey düşünmediklerini belirten Hikmet Kalu (20), "Annem, kayınvalidem ve ablam bayramdan iki gün önce parayı bulmuş. Beni aradılar ve bende sosyal medya üzerinden Suriyeliler ile irtibata geçtim. Para sahipleri de sosyal medya üzerinden para kaybettiklerini söylemişler. Bir araya geldik ve paralarını teslim ettim" dedi.

Olay, Kurban Bayramı'ndan iki gün önce merkez Selçuklu ilçesi Kültüpark civarında meydana geldi. Eşiyle birlikte bayram alışverişine çıkan Sedat Ekici (29), aracından inerken cebindeki bin euroyu yere düşürdü. Alışverişten dönen Ekici, cebinde paranın olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarına bakan Ekici, üç kadının parayı bulduğunu, aracın yanında bir süre bekledikten sonra ayrıldıklarını gördü. Ekici, daha sonra polis merkezine giderek müracaatcı oldu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNİ ARADILAR

Parayı bulan Suriyeli üç kadın Hikmet Kalu'yu arayıp para bulduklarını söyledi. Hemen eve gelen Kalu, sosyal medya üzerinden Konya'daki Suriyelilerin oluşturduğu gruplara mesaj bırakıp para bulduğunu söyledi. Sedat Ekici de bu gruba üyeleri aracılığıyla mesaj bıraktı. Sosyal medya üzerinden birbirlerini bulan ikili bir araya geldi. Hikmet Kalu, parayı Ekici'ye teslim etti.

TEK İSTEĞİM SAHİBİNİ BULMAKTI

Parayı bulduktan sonra tek istediklerinin sahibine bulup teslim etmek olduğunu ifade eden Hikmet Kalu, "Bayramdan iki gün önce Annem, kayınvalidem ve ablam bir aracın yanında para bulduklarını söyledi. Bende sosyal medya üzerinden Suriyeli hesaplarına para buldum diye not bıraktım. Onlarda Suriyeliler üzerinden para kaybettiklerini belirtip not bırakmış. Bir araya geldik ve iki gün önce paralarını teslim ettim. Ben haram yiyemem. Tek amacımız parayı sahibine teslim etmekti" dedi.

BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ

Sedat Ekici ise, "Helal para olunca, para geri gelir diye ümit ediyordum. Az para değil bin euro. Suriyelilerle ilgili kötü bir algı oluştu. Suriyeli bir vatandaşın parayı bulup bize teslim etmesi bizi çok sevindirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beklenmedik bir hareket ama onlar doğru olanı yaptılar" diye konuştu. Sedat Ekici içinden geldiğini belirterek paranın 100 eurosunu aileye verdi.

Ovit Yaylası'nda en iyi muhlama yapmak için yarıştılar

Rize'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda bu yıl 21'incisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nin son gününde Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan muhlamanın en lezzetlisini yapma yarışması düzenlendi. Festivalde katılanlar en uzun süreli horon oynama rekoru da denedi, 1 saat 45 dakika aralıksız horon oynadı.

İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda 21'incisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nin son gününe Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Festivali, Gençlik ve Spor eski Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi ile Vakıf Meclis Başkanı İbrahim Ekşi izledi.

EN LEZZETLİ MUHLAMA YAPMAK YARIŞTILAR

Festivalde Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden muhlama yapma yarışması düzenlendi. 7 yarışmacı yaylada kendilerine verilen mısır unu, peynir ve yağdan muhlama yaptı. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz'ün de katıldığı yarışmada muhlamaları tadan jüri, Bayram Bektaş'ın yaptığı muhlamayı en lezzetli seçti. Yarışmada birinciye cep telefonu hediye edildi.

EN UZUN SÜRELİ HORON REKORU DENENDİ

Festivalde en uzun süreli horon oynama rekoru denendi. Kemençe eşliğinde yaylada çimlerin üzerinde 7'den 77'ye on binler horon el ele oynadı. Protokolünde eşlik ettiği horon halkasını yöneten sunucu organizatör Necati Selvitop, horonun 1 saat 45 dakika aralıksız sürdüğünü belirtti. Yaylada geçen yıl 1 saat 16 dakika aralıksız horon oynanmıştı.

Festivalde Volkan Arslan, Gizem Kara, Osman Akbulut, Resul Dindar ve Altay sahne aldı. Festivale katılanlar sanatçıların türkülerine eşlik ederek horon oynadı.

Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde aralarında husumet bulunanların karıştığı silahlı kavgada 3 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından polis aralarında yaralananların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kemer merkezdeki Deniz Caddesi'nde sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavgada Z.Ş. ayağına ve bacağına isabet eden kurşunlarla, H.A. ayağına, A.T. ise başına aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan ile biri çöp tenekesine atılmış 3 tabanca ele geçirdi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği yaralıların da aralarında bulunduğu 8 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis şüphelilerin kullandığı araçlarda da inceleme yaptı. Araçlar daha sonra parka çekildi.

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Samandağ ilçesindeki Hz. Hıdır Makamı'na akın etti. Makamı ziyaret eden vatandaşlar burada Bahhur (Tütsü) yakarak dualar edip namaz kıldı. Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen, bayram gününe özel yemek hazırlandı. Yemekler vatandaşlara ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de dar gelirli vatandaşlara dağıtıldı.

Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için işyerlerinin kepengini bir günlüğüne kapattı.

