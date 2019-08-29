Dha yurt bülteni-11

Çanakkale'de orman yangını (1)



Çanakkale'nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Dardanos mevkisinden havalanan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Bölgeye Edremit ve Keşan'dan da helikopterlerin gönderildiği belirtildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Görünüt dökümü

-Söndürme çalışmalarından genel ve detaylar

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan Güvenli Bölge için oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite çalışmaya başladığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yakıt takviyesi yaptıktan sonra Türk ve ABD askerlerinin binmesiyle havalanarak Suriye sınırında devriye görevi yaptı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ise güneyinde kalan Fırat nehrinin doğusunda Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden başlayıp Şırnak'a kadar uzanan sınır hattı terör örgütü PKK/YPG kontrolünde girdi. Terör örgütünün denetiminde olan bölgedeki sivilleri zorunlu göçe zorlaması ve sınır kentlerindeki güvenliği tehdit etmeye başlamasıyla, Türkiye bölgeye yönelik operasyon sinyali verdi. Ancak, aradan geçen süre içerisinde Türkiye'nin düzenlemeyi planladığı askeri hareket, özellikle ABD'nin çözüm için çeşitli öneriler getirerek süre istemesiyle ertelendi. ABD'nin de Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelere yönelik uygulamaya yönelik yol haritasının sürekli çeşitli bahaneler ile ertelemesiyle hareket bir türlü yapılamadı. Türkiye'nin bu konuda rahatsızlığını dile getirmesi ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı benzeri yeni bir harekat ile bölgeyi terörden arındırması yönündeki kararlılığı ile ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantılar yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke arasında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması ve bunun iki ülke tarafından tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Mutabakatın ardından ABD'li ilk askeri heyet Türkiye'ye geldi ve Güvenli Bölge için Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulacağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk askeri yetkililer ile toplantılar yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TSK'nın komuta kademesi ile incelemelerin ardından Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Merkezin kurulmasının ardından geçen Cumartesi günü ABD'ye ait helikopter ile Türk ve ABD'li askeri yetkililer Suriye sınırında ortak devriye uçuşu yaptı.

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

Sınır hattında terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentine komşu Akçakale'de, ortak devriye uçuşunun ardından helikopter hareketliliği başladı. Bugün öğle saatlerinde de Kara Kuvvetleri'ne ait 2 Skorsky tipi helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı. Yakıt takviyesinin ardından helikopterler Türk ve ABD'li askerlerin binmesinin ardından havalandı. Zırhlı araçlar ile İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde askerler tarafından önlem alınırken, havalanan helikopterler ise Suriye sınır hattına giderek devriye uçuşu yaptı.

SINIRA SEVKİYAT DA SÜRÜYOR

Öte yandan Güvenli Bölge konusunda Müşterek Harekat Merkezi'nin çalışmalarını sürdürdüğü sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından zırhlı araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde çıkan aralarında zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu araçlar ile askeri personel, güvenlik önlemleri arasında Akçakale ve sınır hattındaki diğer ilçelerde konuşlandırılıyor.

KARADAN DEVRİYE HAZIRLIĞI

Öte yandan tam kapasiteyle çalışmaya başlayan Müşterek Harekat Merkezi'nde iki ülke askerlerinin yoğun çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda iki ülke askerlerinin sınırın Suriye tarafında terör örgütü unsurlarının ağır silahları ile belirlenecek alandan çıkarılmasının ardından karadan da devriye görevi yapması için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Suriye tarafında oluşturulacak Güvenli Bölge'de de ilerleyen günlerde Türk ve ABD askerlerinin zırhlı araçlar eşliğinde devriye görevi yapması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İlçe Jandarma Komutanlığı

- Bahçedeki heliktopterler

- Askerlerin helikoptere binişi

- Zırhlı araçla alınan önlem

- Helikopterleri izleyen çocuklar

- Helikopterlerin havalanması

- Hasan Kırmızıtaş anons

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: Hasan DÖNMEZ-ŞANLIURFA-DHA)

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Muğla için sağanak uyarısı

Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Muğla'da 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

MUĞLA - DHA

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Havuzda boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuk, 10 gün sonra öldü



Rusya'dan tatil için ailesiyle Bodrum'a gelen ve 18 Ağustos'ta kaldıkları otelin havuzunda kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulma tehlikesi geçiren Alisa Adamova (12), Denizli'deki hastanede dün yaşamını yitirdi.

Ruys'nın St. Petersburg kentinden ailesiyle Türkiye'ye tatile gelen Alisa Adamova, 18 Ağustos'ta, Bodrum'da kaldıkları otelin havuzunda yüzerken, kolunu su tahliye pompasına kaptırdı. Rus çocuk, pompanın, borunun içine doğru çektiği kolunu kurtaramadı. Boğulmak üzere olan Alisa, babası ve görevliler tarafından kolu borudan çıkarılarak, kurtarıldı. Çok fazla su yutan Alisa, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Rus çocuk, buradan da ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alisa, dün akşam, 10 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Alisa Adamova, toprağa verilmek üzere Rusya'ya götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden görüntü

- Alisa Adamova'nın fotoğrafı

-Anne baba röp Arşiv

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerince Avaşin Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Katrancı, cumhuriyet savcısıları İlyas Göbelek ve Sabahattin Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zümrüt İlter ile 50 hükümlü, Avaşin Parkı'nda çevre temizliği etkinliğine katıldı. Katrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bakanlığımızın başlattığı temiz çevre proje kapsamında belirlediğimiz bu alanda temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Bakanlığımızın bir uygulaması halkla birlikte kaynaşarak ıslahi bir şekilde hükümlülerimizin toplumla kaynaşmasını umuyoruz ve aynı zamanda topluma faydalı olmalarını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hükümlülerin çevre temizliğinden detaylar

-Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Katrancı'nın açıklaması

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Işık bekleyen otomobile çarpmamak isterken faciaya neden oldu



Aksaray'da ışıkta bekleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, bisikletli çocuğu çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca, yolun kenarında ağaca ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Canlıer (28), yönetimindeki 68 BB 972 plakalı otomobille, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpmamak için direksiyonunu sağa çevirdi. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağındaki bisikletli Recep Bıyık'a (12) çarptı. Sonra park halindeki 68 BS 915 plakalı bir otomobille, yolun kenarındaki ağaca çarpan otomobil, ardından bir iş yerinin duvarına çarpıp durabildi.

Kazada sürücü Ahmet Canlıer, ağabeyi Adem Canlıer (34) ve bisiklet sürücüsü Recep Bıyık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Bıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

OĞLUMU BANA GÖSTERMİYORLAR DİYE AĞLADI

Recep Bıyık'ın kazada yaralandığı öğrenen babası Derya Bıyık ise hastaneye geldi. Derya Bıyık acil servis önünde "Recebime otomobil çarpmış. Oğlumu bana göstermiyorlar" diyerek ağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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Aracın ilerlemesi

kaza anı

Dün kazadan sonra detay

Araç ve yaralıların acil servise alınması

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Bodrum'da protokol üyeleri hükümlülerle çevreyi temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ilçe protokolünün de katılımıyla hükümlüler çevre temizliği yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında hükümlüler için imzalanan 'Hep birlikte temiz bir geleceğe' protokolü kapsamında, Gümbet Değirmenler bölgesinde çevre temizliği yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ve bazı daire amirleri ellerine eldiven giyerek temizlik çalışmasına katıldı.

Kıyı temizliği sonrasında açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, projenin hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalışmaları açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Kaymakam Yılmaz ayrıca, Bodrum'un sembolü olan yel değirmenlerinin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi için Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanarak Anıtlar Kurulu'na sunulan projenin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Projeye katılımın yoğun olduğunu belirten Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, katılan herkese teşekkür etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ise, "Toplanan çöplerin insan kaynaklı olması, kendi elimizle çevreyi kirletiyor olmamız çok acı. Bodrum'u temiz tutmak için hükümlülerle birlikte yürüttüğümüz çalışmaları sürdürüyoruz. Etkinlik, onların sosyal hayata adapte olmaları için de önemli bir uygulama. Aynı zamanda dikkatleri çevreye ve çevre kirliliğine çekerek, toplumsal bir farkındalık da yaratıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, ağustos ayı içinde ikinci kez çevre temizliği yapılan bölgeden yaklaşık 1 ton atık malzeme toplanması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Temizlik çalışmasından görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Toplanan çöplerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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Sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeği ile vurdu

Şanlıurfa'da, bir kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, bacağından yaralanan köpek, belediyeye ait hayvan barınağında tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti. Silah sesini duyanlar kanlar içerisinde kalan köpeği görünce durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı hayvanseverler ise yaralanan köpeğin bacağına ilk müdahalede bulunup kanamayı önlemek için bez bağladı. Gelen polisler, köpeği yaralayan kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de yaralı köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü.

Köpeği vuran kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kanlar içinde kalan yaralı köpek

Köpeğin başında bekleyen çocuk

Can çekişen köpek

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)