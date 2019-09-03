Dha yurt bülteni-11

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Marmaris-Muğla karayolunun 17 kilometresindeki Taşhan mevkiinde, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri söndürnmek için havadan helikopterler, karadan arazöz ve orman ekipleriyle müdahaleye başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye girişleri

-Eskişehir Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,-

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Didim'de papağana bira içirilmesine tepki

Aydın'ın Didim ilçesinde bir plajda papağana bira içirerek kendilerince eğlenen kişilere tepki yağdı. Didimli hayvanseverler, papağana el konulmasını, bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Altınkum Mahallesi, Yalı Caddesi'nde bulunan bir beach club işletmesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sahibinin elinde duran evcil papağana, bir başka kişi tarafından bira içirildi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya paylaşılmasının ardından hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Didimli hayvanseverler, sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, papağana el konulmasını, bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı. İşletmenin açıklamasında, "Sosyal medya üzerinde konu olan papağana içki içirilmesi ile işletmemizin hiçbir ilgisi yoktur. Papağan, müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach club'ımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

İşletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında işlem başlattı. Papağanın sahibi ile yanındaki kişinin ifadelerinin alınıp, serbest bırakıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Papağana içki içirilmesinden cep telefonu görüntüsü

Haber: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın),

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Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı

Elazığ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerindeki oto galericiler sitesinde meydana geldi. Galerici Mehmet Yılmaz ile S.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G., yanındaki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş ederek vurdu. Mehmet Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, S.G. ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Ekiplerin inceleme yapmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

