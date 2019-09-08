Dha yurt bülteni -11

1)TUZ GÖLÜ'NDE TEKNOFEST ROKET YARIŞLARI

TEKNOFEST etkinlikler kapsamında, bu yıl ikincisi düzenlenen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 79 takımın yarıştığı 'Roket Yarışları'nın finali Tuz Gölü'ndeki atış merkezinde yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan roketler başarıyla fırlatıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK'ın desteğiyle 4 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. 10 Eylül'de sona erecek yarışların bugün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Aksaray Valisi Ali Mantı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar izledi.

79 takımın katıldığı yarışları izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'de binlerce takım ve genç, bu yarışmalarda geliştirdikleri teknolojilerle ortaya eserler koymaya çalışıyor. Burada ilgi alanlarına göre yarışmalarda netice almaya çalışıyorlar. Teknoloji, uzay ve havacılık gibi geleceğin ilgi alanları ülkemiz açısından önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, TEKNOFEST'in düzenleyicisi olarak, T3 Vakfı ile birlikte bu alanlardaki insan kaynağını yetiştirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da bütün faaliyetlerimizi, özellikle sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla beraber sürdürmeye devam edeceğiz. TEKNOFEST'i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST'te herkesin ilgisini çekecek, çeşitli teknoloji sunumları, hava ve kara araçlarının sergileri de yer alacak."

Rusya ve Ukrayna'dan hava araçlarının bu yıl festivale katılacağını ifade eden Varank, "Rusya ve Ukrayna'dan hava araçları gelecek. Bu yılki TEKNOFEST'e katılacak. Rusya'dan birtakım havacılık gösterileri düzenleyecek. Biz, Türkiye'deki bu alanda çalışan herkesin katkılarıyla, gelecek nesillerin içindeki inovasyon ateşini yakmak üzere bunu uluslararası bir şekilde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yıl TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Daha merkezi bir mekan. Bir milyon rakamını bu yıl geçmek istiyoruz. İnşallah tüm halkımızı TEKNOFEST'e davet ediyoruz. Orada hem yarışmaları izlesinler, hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çerçevesinde geliştirdiği teknolojileri ve ürünleri şahitlik etsinler" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, bu yıl katılımın daha fazla olduğunu belirtti. Bayraktar, "Bu yıl da çok daha büyük bir katılımla ve heyecanla devam ediyor. Bu yıl 56 paydaş TEKNOFEST'in 2'nci yılını düzenliyor. TEKNOFEST bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ve 6 gün. Geçen yıla oranla sayının inanılmaz yüksek olduğundan 4 günde 550 bin seviyesinde katılımla gerçekleştiğinden bu yıl tahminimiz 1 milyonun üzerine çıkacağı yönünde. Kayıtlara baktığımızda geçen yıla oranla 5 misli artış görüyoruz. Bu alanlarda ülkemizin kritik ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek. Burada da 2 atış izledik" dedi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu genç kardeşlerimiz şu anda ufak gözükse de bir yıl boyunca önce hayal ettiler, sonra araştırdılar, sonra geliştirdiler, sonra da prototip roketlerini tasarladılar, 3 saniyede 3 bin metreye fırlatmak için. Bizim de insansız hava araçlarındaki yolculuğumuz, benzer şekilde başlamıştı. Bundan tam 15 yıl önce. İlk olarak ülkemizin milli güdüm sistemi olan mini insansız hava aracıyla başladı. Sonrasında Bayraktar TB2 dediğimiz 100 bin saatin üzerinde uçmuş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve havacılıkta çok gelişmiş ülkelere satılan, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak değerlendirilen, Ukrayna'ya da ihraç ettik. Çok kritik terörle mücadele operasyonlarında görev almış Bayraktar TB2'yi geliştirdik. Şu anda 5,5 ton ağırlığında çok stratejik görevler yapabilen, yani 15'inci yılın sonunda dünyada sadece 4 ülkenin yapabileceği Akıncı İnsansız Hava Aracı'nı geliştiriyoruz. Dün gece bunun motor testini yaptık" dedi. Arından yarışmacılar roketlerini fırlattı.

(Görüntü Dökümü

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Roket yarışlarından detay

Protokol üyelerinden detay

Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'ın konuşması

Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde

2)EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15' YÜKSELDİ

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı. Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır'da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başladı. Hüsniye Kaya, PKK'lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye'ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi. Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için oturma eylemine başladı. Ayten Elhaman, 2 yıldır oğlunun gelebileceği ümidiyle sevdiği yemekleri yapıp, kıyafetlerini yıkayıp ütülediğini söyledi. Elhaman, "Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Bizi izliyorsan haber ver. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. 2 yıldır oğlumdan gelecek bir haber bekliyorum. Bir ümitle sevdiği yemekleri yapıyorum. Kıyafetlerini yıkayıp ütülüyorum" dedi.

GAZETECİ-YAZARLAR ILE OYUNCU YENİLMEZ'DEN ZİYARET

Hüsniye Kaya ile birlikte 14'e yükselen aileler, bugün de İstanbul ve Ankara'dan gelen gazeteci ve yazarlar ile oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından ziyaret edildi. Gazeteci- yazarlar ile oyuncu Yenilmez, ailelere karanfil verip desteklerini iletti.

Görüntü Dökümü

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Oyuncu Ahmet Yenilmez'in ailerle gorüsmesi

Ahmet Yenilmez'in konuşması

Gazeteci, yazarlar ve STK'lardan ziyaretler

Annelere Karanfil verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Görüntü Dökümü

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Ayten ve Şadin Elhaman çifti

Kayıp oğulları Bayram'ın fotografı

Ayten Elhaman'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB

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3)GÖLETE DEVRİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, MAHSUR KALAN 1 KİŞİ KURTARILDI

ESKİŞEHİR'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin gölete devrilmesi sonucu sürücü Recep Tektaş (60) hayatını kaybetti. Araçta mahsur kalan Zehra Öztürk (40) ise çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otura Recep Tektaş, kullandığı 26 E 7867 plakalı otomobille, Gülpınar Mahallesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Mamuca göletine devrildi. Kazada araç sürücüsü Tektaş ile yolcu olarak bulunan Zehra Özbek, olayı görenler ve güvenlikleri görevlileri tarafından göletten çıkarıldı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Recep Tektaş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı olan Zehra Özbek'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Gölete devrilen otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mamuca göleti

-Devrilen aracın görüntüsü

-Vinçle çekilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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4)SİVAS'TA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Yıldızeli istikametinden Sivas'a giden Ali Zehni Keller yönetimindeki 33 PB 596 plakalı otomobil, köy yolundan kavşağa çıkan Cuma Bozkurt idaresindeki 72 KD 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 33 PB 596 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ali Zehni, Buğra ve Güngör Keller ile diğer araçtaki aynı aileden Hıdır Eymen, Muhammet ve Mehmet Emin Bozkurt yaralandı. Sürücü Cuma Bozkurt ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,