Dha yurt bülteni - 11

Şenyayla bölgesinde terör operasyonu

Muş-Diyarbakır- Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesinde barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

Muş, Diyarbakır'ın Kulp ve Bingöl'ün Solhan ilçeleri sınırlarında yer alan Şenyayla Bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Üç ilin sınırında yer alan Şenyayla'da bulunan Seresipi, Eskar, Kozme ve Zengök bölgelerinde barınan terörist gruplar tespit edildi. Bunun üzerine havadan yerli üretim ATAK helikopterler tarafından bölge de belirlenen noktalar vuruldu. Ardından teröristlerin etkisiz hale getirmek için karadan geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Bölgeye helikopterlerle indirilen özel birlikler, ormanlık alanda arama yaparak ilerlerken, operasyon bölgesi havadan da sürekli olarak helikopterler tarafından kontrol altında tutuluyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Helikopter geçişleri

-Vurulan yerden dumanların çıkması

-Bölgeden detay

-Bölgeye sevk edilen askeri zırhlı araçlardan detay

-Bölgedeki zırhlı araçlardan detaylar

Boyut: 234 MB

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

====================

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)

15 TEMMUZ GECESİ TANKIN ALTINA YATAN GAZİ DOĞAN'DAN DESTEK ZİYARETİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemlerine destek ziyareti sürüyor. Bugün 8'inci gününe giren oturma eylemine 15 Temmuz darbe girişiminde tankın altında yatarak gazi olan Metin Doğan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ailelere destek ziyaretinde bulundu.

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN AİLELERE KIRMIZI GÜL

15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havaalanı'nda tankın altında yatan gazi Metin Doğan, ailelere kırmızı gül dağıtarak, cumartesi günü bir annenin burada bayıldığını gördüğünü, çok ağladığını belirterek, ailelerin acıları paylaşmak için geldiğini söyledi. Doğan, şunları söyledi:

"Annelik duygusu yaşama içgüdüsünden daha önce gelir, bu annelerin yavrularını ellerinden alanlar aynı zamanda yaşama içgüdülerini de aldılar. Bu bir cinayet demektir, bunlar yaşayan ölüler hepsi, çocukları alındığı için ellerinden. Bizler doğarken kendi anne babamızı seçemiyoruz, kendi ırkımızı, cinsiyetimizi, ten rengimizi seçemiyoruz. Bize ortak kalan hepimizin Müslüman olmasıdır. Müslümanlar kardeştir, ben Türk evladıyım, Türk genciyim ama Kürt annelerin acılarını paylaşmak için buraya geldim. Selahaddin Eyyubi'nin çocukları haçlı ordusuna asker olamaz, burada bir yanlışlık var. Sorun varsa da bunun çözümü kan ve gözyaşı olmamalı. Ben 15 Temmuz'da o tankın altına neden yattıysam bugün için de buradayım, insanlar ölmesin diye o gün yatmıştım, çünkü bizler Müslümanız. Birbirimize karşı kazanacak hiç bir zaferimizi yoktur ama birlikte kazanacağımız bir sürü zaferler vardır."

Malatya'dan çiçeklerle aileleri ziyarete gelen Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Ece Budan ile dernek üyeleri, yaptıkları ziyarette ailelere desteklerini iletip, her zaman yanlarında olacaklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü

---------

Ailelere destek ziyaretleri

Ayşe Ece Budan'ın açıklaması

Ailelere gül verilmesi

Metin Doğan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 417 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

====================

Marmaris'te 'dostluk' sergisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen 18'i yabancı 34 ressam 'Dostluk' adlı resim sergisi açtı.

Marmaris'te 15'i Yunan, 2'si Alman, 1'i İranlı ve 16'sı Türk olmak üzere 34 ressam, 'Mavi Marmaris'te Mor Buluşma' adı altında bir araya geldi. Sanatçıların 65 resmi, 'Dostluk' temasıyla, Belediye Kültür ve Sanat Evi'nde sanatseverlere sunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Başkan Vekili Asım Geniş'in yanı sıra çok sayıda davetli açılışa katıldı. Etkinlikte ressamlara teşekkür belgesi verildi. Ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Yunan müzisyen, gitarıyla etkinliğe renk kattı. 1 hafta açık kalacak sergiden elde edilecek gelirin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'Bir çocuk okutalım' projesi ile LÖSEV'e aktarılacağı kaydedildi. Yabancı sanatçıların kültür turlarına götürülerek Marmaris'in tarihi dokusu ve cennet koylarının tanıtılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Açılış öncesi toplu fotoğraf alım görüntüsü

-Kurdele kesimi ve serginin gezilmesi genel görüntü

-Sergiden görüntü

-Katılan sanatçılara belediye tarafından teşekkür belgesi verilmesi

(Toplam: 5 dakika 12 saniye-376 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

====================

Köy salçası markalaşıp yurtdışına açıldı

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde belediye tesislerinde köylülerin yaptığı salça markalaşıp yurt dışına açıldı. Tesislerde üretim günlük 700 kavanoza ulaşırken, Almanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Özellikle yöresel ürünlere karşı yurtdışında da çok büyük bir ilgi var. Tabi bizim salçamız sanayi tipi salça değil, ev üretimi bir salça, üretim konseptimizde o yönde, böyle olunca yurtdışından da yoğun talep alıyoruzö dedi.

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanlığı, Beşevler köyünde evlerinde domates salçası üretenler için tesis kurup markalaştırdı. Kısa sürede ilgi uyandıran salça için üretim tesislerinde kapasite arttırılırken, üretim de 6 kat yükseldi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, projenin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı( (BEBKA) desteğiyle büyüdüğünü ifade ederek, "Osmaneli tarım ilçesi, Bilecik'in de 'Antalya'sı' diye geçiyor, en önemli ürünlerimizden bir tanesi de domates, en azından çiftçimize yardım etmek onların ürünlerini değerlendirebilmek için daha önce BEBKA destekli salça üretimine başlamıştık. Ancak o kadar çok taleple karşılaştık ki bu talebi karşılayamaz hale geldik, yeni makine siparişlerimizi verdik. Şu andan kapasitemizi 6 kat arttırmak suretiyle yaklaşık 700 ile 1000 kilo arasında salça üretebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor, yaklaşık 3 bin 500 kilo domatesi tesislerimizde işliyoruz ve salça üretiyoruz, salçalarımız tabiki tamamen organik, bugün evlerimizde yapılan Osmaneli'nin kendine has güzel bir salça türü. Zaten piyasada da bu kadar çok ilgi görmesinin ana sebebi, ev salçası olması, bu anlamda da bu kadar ilgi ve rağbete teşekkür ediyoruzö dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin, köylülerin yaptığı ev salçasının marka haline getirildiğini ve yurt dışına da açıldıklarını kaydederek, "Devamını bekliyoruz çünkü bizde talep arttıkça, üretim artacak, dolayısıyla köylünün ürünü de daha fazla alıcı bulacak. Almanya'nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden de yoğun talep gelmeye başladıö şeklinde konuştu.

Aynı tesislerde Beşevler köyünde yetişen günde 100 kilogram biber kurusu da üretiyor. Osmaneli Belediyesi Hisarcık-Beşevler Meyve-Sebze Paketleme ve Kurutma Tesisleri Müdürü Abdullah Tetik, domates kurusunu dört mevsim insanların tüketimine sunmak istediklerini söyledi. Bu anlamda tesisleşme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tetik, "İkinci amacımız da bu ürünleri daha sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunmak. Domatesin içerisinde bulunan vitamin ve minareler insan vücudunda ki bağışıklık sitemini artırıyor, özellikle kanser hastası olanlara doktorların tavsiyelerinden bir tanesi de bol bol domates tükettirilmesi, dolayısıyla biz dört mevsim boyunca bu domatesi tükettirebilmek adına domatesleri kurutarak tüm Türkiye'ye sipariş üzerine tüketicilere sunuyoruzö dedi. Aynı tesiste günlük 160-300 kilo ayva lokumu üretimi yapıldığını aktaran Tetik, "Yılda 30 – 40 bin kilo ayva işleyen tesis üretimde çiftçimize alımla destek oluyor, tesislerde meyve suyu, reçel, tarhana, makarna da üretiliyor, sebze ve meyve paketlemesi de yapılıyorö dedi.

Görüntü Dökümü

-------

-Köylülerin domatesleri temizlemesi

-Tesislerde işlenmesi

-Kazanlarda salça kaynatmaları

-Başkan Şahin ile röp.

-Tesisler ve paketleme

-Muhabir Cafer ELMAS anonsu

-Müdür Tetik ile röp.

-Domates ve diğer ürünler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/OSMANELİ(Bilecik),-

===================

Tepki çeken lokanta tabelası indirildi

Ünlü televizyon programcısı Bekir Develi, Manisa'daki bir lokantanın 'Muhamm-et' isimli tabelasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Vatandaşlar tepkiye hak verip eleştirince, zabıta ekipleri tabelayı indirdi.

Televizyon programcısı Bekir Develi, Kula'da faaliyet gösteren bir lokantanın 'Muhamm-et' isimli tabelasını Twitter hesabından eleştirdi. Develi, hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu rezalet Manisa'nın Kula ilçesindeki basit bir lokantaya ait. İkaz eden vatandaşlara 'Elinizden geleni ardınıza koymayın' diyecek kadar pervasızlarmış. Bi yayalım mı dostlar' yazdı. Ülke genelinde birçok kişi, Develi'ye hak verdi. Bir kullanıcı, 'Edep yahu. Nerede çocuklarına yüksek sesle bağırırım endişesi içinde Peygamber Efendimizin ismini vermekten çekinip, Mehmet ismini veren sahabeler' yazdı.

Eleştiriler giderek artarken Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ise bu sabah lokantayı denetledi. Yapılan incelemelerin ardından 'Muhamm-et' isminin yer aldığı tabela, zabıtalar tarafından indirildi.

Kendi isminin Muhammet olmasından dolayı lokantaya bu ismi verdiğini söyleyen işletmeci Muhammet Kurnaz, önceki yıllarda 'Nil' lokantası olarak hizmet verdiklerini, 3 yıl önce iş yerinde yapılan tadilat çalışmalarının ardından isim değişikliği yaptıklarını söyledi. Hiçbir kötü düşünce gözetmeden kendi ismini lokanta ismi olarak kullandığını ifade eden Kurnaz, babası ile birlikte 18 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

Zabıtanın tabelayı indirmesi

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

======================

Kınık'ta üretici Hasat Festivali'nde yorgunluk atıyor

İZMİR'in Kınık ilçesinde, 3'üncüsü bu yıl 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Hasat Festivali, kortej yürüyüşü ve Gizem Kara konseri ile başladı.

3. Kınık Hasat Festivali kapsamında dün (pazartesi) Kınık Hükümet Konağı önünden başlayan kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Şimşek ve Rafet Uslu, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada İstiklal Marşı'nın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Çiftçilerimiz yıl boyunca çalıştı ve ürünlerinin hasadını yaptı. Bir bölümü de yapmaya devam ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli hasat diliyorum. Hasat festivalini, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yorgunluklarını atabilmesi için düzenledik. Festivalin son gününü Kınık'ın düşman işgalinden kurtuluşunu daha coşkulu bir şekilde kutlayabilmek için son güne gelecek şekilde planladık. Önümüzdeki yıllarda daha nice hasat festivalllerinde sağlık ve mutluluk içinde buluşmak üzere saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Daha sonra ise sahneye şarkıcı Gizem Kara çıkarak, konser verdi. Şarkılarının bazılarını

alanı dolduran hayranları ile birlikte seslendiren Gizem Kara, 2 saat sahnede kaldı. Kara, şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkati çekti.

Gizem Kara, bir ara izleyiciler arasındaki down sendromlu Berkay Yıldırım ve Kemalcan Doğan'ı sahneye çıkartıp, onlarla birlikte oynadı. Konser sonunda Kınık Belediye Başkanı Doğruer, Gizem Kara'ya, katkıları nedeni plaket ve çiçek verip, Kınık kilimi hediye etti. Ardından Gizem Kara, 'Türkiyem' isimli şarkıyı

Doğruer ile birlikte söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Gizem Kara konserinden görüntü

-Gizem Kara'nın 'Ölürüm Türkiyem' isimli şarkıyı Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte söylemesi

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in festivalin kortej yürüyüü sonrasındaki konuşması

-Şarkıcı Kara'ya paleket ve çiçek verilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

