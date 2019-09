Dha yurt bülteni - 11

Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Midyat yolu Çağlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bahri Orhan'ın kullandığı 33 BHA 02 plakalı cip, kontrolden çıkıp, takla atarak, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber alınamayan İrem, evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan İrem Ayrancı'nın (30), polis ve sağlık ekiplerince çilingirle girilen evinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Tepebaşı'na bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Manyas Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katında yaşayan İrem Ayrancı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı çilingire açtırarak, eve giren ekipler, Ayrancı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayrancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrancı'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İrem Ayrancı'nın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

18 yaşındaki genç kız evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yalnız yaşayan 18 yaşındaki Gamze Kurt, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün saat 08.00 sıralarında, Gamze Kurt'un yaşadığı Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki müstakil evden silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde buldu. Av tüfeğiyle başından vurulduğu belirlenen Kurt'un yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Kurt'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından suç aleti av tüfeğiyle birlikte G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y.'yi (30) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GastroAntep festivali kapsamında fıstık hasadı yapıldı

Gaziantep'te bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında 'Antep Fıstığı' hasadı yapıldı.

Karkamış ilçesi Teketaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Fıstık hasadına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekillerinden Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in yanı sıra 40 ülkeden Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirlerin temsilcileri katıldı. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen gastronomi festivalinin ikinci gününe, 90 dönümlük Antep Fıstığı bahçesinde yapılan hasatta şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları ağaçlardan fıstık topladı.

Hasat öncesi etkinlikte konuşan ve şehrin en önemli ürününün fıstık olduğunu belirten Şahin, " Şehrimizin en önemli ürünü; fıstık ve zeytindir, bizim için Karkamış, Nizip ve Barak Ovası çok değerlidir. Başkanlık koltuğuna oturduğumda ilk talimatım, Tarım Daire Başkanlığını kurmak oldu. Çünkü her şey topraktan başlıyor, eğer bugün GastroAntep'i konuşuyorsak 40 ülke buradaysa bu nimetler soframızı zenginleştirdiği içindir. Çiftçilere verdiğimiz altın gübre desteğiyle fıstığın yok yılını var yılına çevirdik, oda başkanları, erkek ağaçla dişi ağaç arasında fark olduğunu söylediler, hemen aşılama yaptık, zararlı böceklerle mücadele başlattık. Fıstığa ve zeytine yönelik yapılması gereken ne varsa onu yaptık. Birlikte başarılı çalışmalarla rekolteyi her yıl yükseltiyoruz. Geçen yıl 270 bin ton olan rekolteyi en kısa zamanda 400 bin tona ulaştırmayı amaçlıyoruz. Neden? Çünkü gıdaya dayalı sanayide fıstık her gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu istihdam demek bu ihracat demek. Geçen yıl Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler geldiler, kendi ürünlerini yaparken içerisine fıstığı koydular, fıstığın rengi, kokusu, aroması ürünü tamamen değiştirdi. Dünya'nın bu lezzete ihtiyacı var, şef gittiği yere bu lezzeti tattırınca insanlar acayip beğendi, fıstıkla ilgili zincir marketlerde satışlarımız arttı. Fıstığa dayalı sanayi ürünlerde patlama yaşandı. Bu işin kaybedeni yok" dedi.

Tüm dünyadan insanların Gaziantep'i görmeleri gerektiğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise " GastroAntep Festivali'nin bu yıl ikincisi yapılmasına rağmen sanki yıllardır yapılıyormuşçasına bir atmosferin oluşturuldu. Antep Fıstığı hasadına yılda bir kez de olsa hasada katılması gerekiyor. Tüm dünyada bulunan insanların bir defa da olsa Gaziantep'i görmesi gerekiyor" diye konuştu.

ŞAHİN, PARAMOTORA BİNDİ

Yamaç paraşütçülerin kullandığı motorlu hafif hava aracı olarak bilinen Paramotordan 'Kapadokya'nın kalbi Göreme Belediyesi'nden Gaziantep'e Sevgilerle' yazılı afiş açıldı. Başkan Fatma Şahin de Paramotora bindi.

Görsel şölenin ardından Antep Fıstığı hasadı başladı, başkan Şahin ve protokol üyeleri, fıstık ağaçlarından Antep Fıstığı topladı. İlk kez fıstığı ağacından toplayan ziyaretçilere fıstığın kabuğundan nasıl ayrıldığını nasıl yenileceği gösterildi.

SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 15 Eylül Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Sinop semalarında prova uçuşu yaptı. F-16 uçakları ile yapılan prova uçuşunu kent sakinleri, cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Sinop'ta Harf İnkılabının 91'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında 15 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi keşif uçuşu yaptı. Gösteri için Sinop semalarında prova uçuşları yapan 2 SoloTürk uçağı, kentte heyecan yarattı. Vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Solotürk pilotları F-16'larla, pazar saat 17.00'da Sinop İskele Meydanı semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Mersin'de okul müdürüne saldırı kınandı

Mersin'deki bir öğrenci velisinin tehdit ettiği okul müdürünün kapısını tekme ile kırmasının ardından bir araya gelen sendikalar, yaşanan olayı kınadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan öğretmenler ve sendika temsilcileri, eğitimcilere yönelik saldırılara karşı önlem alınmasını istedi.

2 gün önce, merkez Yenişehir ilçesindeki Müfide İlhan İlkokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuğunun başka bir sınıfa alınmasını isteyen ancak okul yönetiminden olumsuz yanıt alan K.K., çocuğunun bahçede oyun oynarken düşmesinin ardından okul müdürü H.S.'nin kapısını tekmeleyerek kırıp içeri girdi ve tehditler savurdu.

H.S.'nin şikayetçi olmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, bugün okul önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı eğitimciler, düzenledikleri basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Tüm sendikalar adına bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdulla Çelik, "Öğretmenlerin, yöneticilerin maruz kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artış, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru ciddi manada tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Müfide İlhan İlkokulu'nda bir öğrenci velisi okul müdürünün kapısını tekmeleyerek kırmış, içeri girmiş, okul müdürüne ölüm tehditleri ve hakaretler savurmuştur. Yeter artık. Bu saldırganlara karşı toplum olarak da bakanlık olarak da acilen önlem alınmalıdır. Bu gidişat, bizleri endişelendirmektedir. Şiddetin egemen ve baskın olduğu yerde sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü, eğitimcilere yapılan saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın şiddet olaylarına karşı önlem alması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine, öğrencilere olumsuz yansımaları ile eğitim düzenini olumsuz etkilemektedir. Çalışanlarını en etkili ve güven verici tarzda koruması çağrısında bulunuyoruz. Bakanlık önlemleri almak için yoksa başka darpların, başka ölümlerin mi olmasını beklemektedir? Hareket geçmek için daha kaç eğitimci arkadaşımızın saldırıya uğraması gerekmektedir?" diye konuştu.

4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Kocaeli'nden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Bayar savunmasının sonunda, "Çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek odadan ayrıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Eski eşi ve azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasında, başını duvara vuran Bayar, 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek odadan çıkarılmıştı. Volkan Bayar bugünkü duruşmada ise akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Bana inanmazsanız anneme ve babama sorun. Beni küçükken zor zapt ediyorlarmış. Zincir bile kullanmışlar zapt edebilmek için. Başkanım benim bir an önce bilgisayarımı ve cep telefonumu gönderin. Müşteri buldum, satıp üç beş kuruş para kazanmak istiyorum. Akli dengemin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum. Kocaeli'ndeki hastaneye gönderdiler. Tek bir doktor vardı. Ben uzmanlardan oluşan bir heyet kontrolünden geçmek istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianameyi anlayacak kadar zeka düzeyim yok. Eski Rektör Hasan Gönen'inde tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Ceza ehliyetimin olup olmadığı belirlensin o zaman ifade vereyim. İşimizi doğru yapalım. Ben çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.

Bayar'ın SEGBİS odasından ayrılmasının ardından tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 01 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Haber: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -