Dha yurt bülteni-11

Rize Valisi Çeber: Yol yapılan yaylalar kirletiliyor

Rize Valisi Kemal Çeber, yaylalara ulaşım için yapılan yollar ile ulaşımın kolaylaştığını ancak duyarsız ziyaretçiler tarafından çevrenin kirletildiğini ifade ederek "Yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen insanlar gittiği zaman oraları kirletiyor" dedi. Vali Çeber, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 'Dünya Çöp Toplama Günü' nedeniyle gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine katıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, insanların doğayı kirletmemesi ve daha özverili davranması gerektiğini belirtti. Vali Çeber, "Bizim çok güzel bir şehrimiz var. 3 bin 920 kilometre karelik Rize olarak mükemmel bir doğamız var. Harika bir çevremiz var. Eğer insanlar olarak biz bunu bozmazsak, kirletmezsek dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Yaylalara çıktığımız zaman çöpleri görüyorsunuz. Yollara çıktığımız zaman çöpleri görüyorsunuz. Eminim sizde benim gibi bundan rahatsız oluyorsunuz. Ayder'i gördüğüm zaman, Çağrankaya'yı gördüğüm zaman, nispeten Pokut'u gördüğüm zaman yol için gelenlere 'Ne olur oraya yol yapmayalım' diyesim geliyor. Çünkü yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen insanlar gittiği zaman oraları kirletiyor. Biz bununla mücadele edeceğiz ama en çok da sizin gibi yeni nesillerden bu mücadeleyi bekliyoruzö dedi.

Etkinlikte protokol ve öğrencilerin katılımı ile cadde ve sokaklardan çöp toplandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerden detay

-Dövizlerden detay

-Çöplerden detay

-Çöp toplama detay

-Belediye Başkanı röp.

-Vali açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, yoğun bakıma alındı

Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay (20), yoğun bakıma alındı. Takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyor.

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı.

'HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLMASININ TAM ZAMANI'

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun.ö

TAKİPÇİLERİ DUA EDİYOR

Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığını öğrenen takipçileri genç kız için dua etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle;

'Bir an önce bize geri dön Neslican. Rabbim sana şifalar versin', 'Allah'ın izni ile iyi olacaksın', 'Dualarımız seninle tatlı kız', 'Dualarım seninle, başaracaksın', 'İyi ol birlikte felçli bir köpeğe yürüteç yapacağız', 'Öyle bir mucize olsun ki tüm kötü anıları unuttursun', 'Çiçek çıkacaksın o yoğun bakımdan dualarımızla.'

Arzu ERBAŞ/RİZE,

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Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü



Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda gece çıkan yangın, 8 saatlik çalışma sonrası sabah söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alan zarar görürken, yemyeşil olanlar siyaha büründü.

Bodrum'un Karabağ Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, dün saat 22.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. AKUT ve 911 Derneği üyelerinin de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Havanın aydınlanmasının ardından havalanan helikopterlerin de müdahalesiyle yangın, 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlandı. Yeşiliyle göz kamaştıran alan yerini siyaha bıraktı. Yerleşim yerleri uzağındaki yangında 10 hektarlık alan zarar görürken, jandarma çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan alandan görüntü

Gece yangın görüntüsü

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Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

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Yunanistan'daki maçta Türk bayrağına izin verilmedi, kadın sporculara tükürüldü



Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. turda Muratpaşa Belediyespor'un Yunanistan takımı PAOK ile oynadığı iki maçta bayrak krizi yaşandı. Türk bayrağının salona asılmasına izin verilmeyen maçta, fanatik Yunan taraftarları kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, dün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi.

'TÜRK BAYRAĞI ASILMASINA İZİN VERİLMEDİ'

Karşılaşmalarda yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı. Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.

TARAFTAR KADIN SPORCULARA TÜKÜRÜP, SAHAYA YAĞ FIRLATTI

Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı. İki takım arasında 13 Eylül'de oynanan ilk maçın ardından dün oynanan rövanş maçında da salona Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi. Muratpaşa Belediyespor yöneticileri bunun üzerine ilgililere itirazlarını ileterek sahada yerini aldı. Polisin ilk maça göre daha yoğun önlem aldığı rövanş maçında, Paşa'nın Melekleri rakibiyle berabere kalarak, şampiyonadan elendi.

YILMAZ: ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK

Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Maç öncesi yapılan toplantıda her iki takım ülke bayraklarını asmama kararı aldı. Salonda asılı Yunan bayrağı vardı. Salonda ya iki ülke bayrağı asılmalı ya da iki ülke bayrağı asılmayıp, sadece EHF bayrağı yer alması gerekir. Biz, 'Madem bayrak asılmayacak dendi niye asıldı' diye yetkililerle konuştuk. Türk bayrağımızın da asılması gerektiğini belirttik. Gözlemci ile görüştük. Önceden asıldığı için indirilmesinin taraftarı tahrik edeceği belirtildi. Gözlemci de yaşananları rapor tuttuğunu söyledi. İtirazlarımızdan dolayı maç 5 dakika geç başladı. Yönetmelik gereği sahaya çıkmama durumunda cezayla karşı karşıya kalmamak için maçı oynadık. Biz EHF ve başkanına dilekçe gönderip, gerekli yerlere şikayetimizi yaptık."

'TARAFTARDAN SPORCULARIMIZ OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Karşılaşmada PAOK taraftarının tişörtlerini çıkarıp tezahürat ederek, kadın sporculara el hareketi, yumruk gösterdiğini anlatan Özcan Yılmaz, "Taraftar küfür etti. Kadın sporcularımız bundan olumsuz etkilendi. Kanat oyuncumuza tükürüldü. Gözlemciyi uyardık ama müdahale etmedi. Maç sonlarına doğru sahaya sıvı yağ atıldı. Oyuncularımız ciddi sakatlanabilirdi. 3-4 dakika sahanın temizliğiyle uğraşıldı. Derdimizi anlatamadık. Maçta taraftarın tribündeki ilk 3 sırayı güvenlik amacıyla boşaltmasını talep ettik. Maça verilen arada karşılaşmaya çıkmama kararı alacağımızı bildirince isteğimiz yerine getirildi ve maç tamamlandı. Fanatik taraftara sahip takımın salonunda yeteri kadar güvenlik tedbiri yoktu" diye konuştu.

'İSTEĞİMİZLE İKİNCİ MAÇTA POLİS TEDBİRİ ARTIRILDI'

İkinci maçta polis tedbirinin artırıldığına dikkati çeken Yılmaz, salona yakın 3 sıra tribüne taraftar alınmadığını söyledi. Polis eskortu eşliğinde salona gidip geldiklerini aktaran Özcan Yılmaz, "İkinci maçta isteğimiz üzerine güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla kızlarımız daha cesaretli oynadı. İlk maçta sporcularımız endişeden dolayı rahat oynayamadı. İkinci maçta sporcularımız kendilerini rahat hissettiği için iyi performans sergiledi. Muratpaşa Belediyespor olarak önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarında yer alma adına ciddi çalışmalarımız olacak. Türkiye'nin en genç takımıyız, milli takım sporcularının yüzde 40'ını oluşturan kulübüz" dedi.

AY YILDIZLI FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'taraftarın tahrik olacağı' gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, yaşananları şöyle anlattı:

"Cuma günkü ilk maçta A.C. PAOK taraftarı, yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdü. Bunlara karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar ve yedi sayı farkla yenildiler. Salonda yaşananlar üzerine EHF'ye, maçın gözlemcisine ve ayrıca karşılaşmanın oynandığı Veria polis müdürlüğüne durumu anlatan ve oyucularımıza yönelik saldırı ve tehdidin önlenmesi talebinde bulunan kapsamlı dilekçeler yazdık. Bunun sonucunda ikinci maçta PAOK taraftarları sahadan 4 metre kadar geriye uzaklaştırıldı ve araya güvenlik koridoru oluşturuldu."

Bu önlemler sonucunda rövanş karşılaşmasının çok daha dengeli geçtiğini belirten Başkan Uysal, "Maç berabere bitti ancak ilk maçtaki yedi sayıyı telafi edemedik. Üzgünüz. Dört yıldır devam eden programınız çerçevesinde, yaşları 19 - 23 bandında genç ve yerli bir takımımız var. Bu yıl zaten bizim için tecrübe yılıydı. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız ve Türkiye'mizde amatör sporların yerli sporcularla en güzel şekilde yapılabildiğini ve uluslararası başarı elde edilebildiğini göstereceğiz. Hedefimiz bu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Üstlerini çıkaran taraftarlar

Sahadaki oyundan fotolar

Haber: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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Vali Karaloğlu'ndan esnafa: Sızlanmak, şikayet etmek turist getirmez



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, esnafın, turistin kent merkezine inmediğine yönelik serzenişte bulunduğunu belirterek, "Ürünlerinize mutlaka etiket takın, yaşadığınız şehrin gerçeğine göre hareket edin. Sadece sızlanmak, şikayet etmek size turist getirmez" dedi.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) ev sahipliğinde başladı. Sobacılar Çarşısı'ndaki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından etkinliklerle devam etti. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticilerinin de katıldığı kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın marşlarıyla devam etti. Ahilik geleneğinin yansıtıldığı tiyatro gösterisinin ardından Karaloğlu, 'Yılın ahisi' seçilen, Manavgat'ta 63 yıllık terzi Yaşar Azgan'a kaftan giydirdi.

KARALOĞLU: SADECE SIZLANMAK TURİST GETİRMEZ

Törende konuşan Vali Karaloğlu, ahiliğin, birlik teşkilatının önemli yapı taşı olduğunu söyledi. Bu topraklarda esnafın yaklaşık 1000 yıl önce güven oluşturduğunu kaydeden Karaloğlu, "Bu toprakların vatan tutulmasında esnaf ve sanatkarın emeği çok. Ahi Evran'ın asıl amacı iyi ve ahlaklı insan yetiştirmekti. Bizim de amacımız eğitim amacıyla iyi insan ve iyi Müslüman yetiştirmek. Kendi değerlerini özümsemiş insan yetiştirmek, esnaf ve sanatkar yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Tarihte Ahi Evran'ın; işini doğru yapmayan, müşterisini aldatan, cömert olmayan esnafın pabucunu dama attığını dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi:

"Biz Antalya'da esnafsak Antalya'nın gerçeklerine uygun hareket etmemiz lazım. Antalya turizm şehridir, esnaf olarak bunun gereğini yapmamız lazım. Türkiye'nin dünyaya açılan turizm penceresindeysek ona göre davranmamız lazım. Esnafı ziyaret ettiğimizde etiketinizi takın, yerli ve yabancı kim varsa hangi malı kaça sattığınızı görsün, diyoruz. Turist dükkandan çıkarken aklına aldatmanın soru işareti bile gelmesin. Tam anlamıyla bunu başarabilmiş değiliz; ancak iyileşme var. Bunu yapmıyorsun sonra '16 milyon turist geliyor ama turist sokağa inmiyor' diyorsun. Yapmamız gerekeni yapalım; o turist bu sokağa inecek, dükkana girecek. Sizde bir gayret olması lazım. Yaşadığınız şehrin gerçeğine göre hareket edin. Sadece sızlanmak, şikayet etmek size turist getirmez. Turist olsam etiketi olmayan iş yerine girmekten endişe duyarım."

BÖCEK: BİRLİĞİMİZ BOZULMASIN

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise teşkilatın kurucusu Ahi Evran'ı andı. Ahiliğin iyiyi ve doğruluğu benimsemek olduğunu belirten Böcek, yerel yöneticilerin de bu anlayışı benimsediğini dile getirdi. Böcek, "Göreve geldiğimin 161'inci gününde hakkaniyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birliğimiz bozulmasın. Ezanımıza, al bayrağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

AESOB Başkanı Dere de ahi teşkilatının, Osmanlı'nın kuruluşunda etkin olduğunu söyledi. Ahi Evran'ın 32 çeşit esnaf oluşturduğunu belirten Dere, ahilik teşkilatının Kırşehir'de başladığını kaydetti. Ahiliğin özünde erdemli insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Dere, "Ahiliğe sahip çıkmamız, özümüzü kavramamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehteran görüntüsü

Protokolün görüntüsü

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Plaket töreni

ŞED kuşanma

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

