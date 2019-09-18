Dha yurt bülteni - 11

Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor

Çanakkale Boğazı'nda palamut bu sezon ilk kez bu sabah avlandı. Tezgahlardaki yerini alan palamut tanesi 40 TL'den satışa sunuldu. Toriğin tanesinin 90 TL'den satıldığı balıkçılara gelen vatandaşlar ise tercihlerini kilosu 20-25 TL'den satılan sardalya ya da hamsiden yana kullandı.

Av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle Çanakkale'de 'Vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçılar, en fazla sardalya balığı ile kıyıya döndü. Palamuda ise hem balıkçılar hem de vatandaşlar hasret kaldı.

Palamut, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez bu sabah, bir balıkçı teknesi tarafından yakalandı. Az miktardaki palamut ve torik, balık halindeki mezatta 2 esnaf tarafından satın alınıp, paylaşıldı. Uysallar Balıkçılık, palamutu tanesi 40, toriği de tanesi 90 TL'den satışa sundu.

Satıcı Eren Türel, "Çanakkale'ye palamut ilk kez geldi. Geç kaldı. Geçen sene daha erken gelmişti. Bu nedenle fiyatlar yüksek. Umarım fiyatı düşer. Balık çoğaldıkça fiyatının düşeceğini umut ediyoruz. Talep var ama az geldiği için fiyatlar yüksek, vatandaşlar daha çok sormakla yetiniyorö dedi.

Kilosu 20 TL'den sardalya alan Cem Baykal ise, "Palamut gelmiş ama çok pahalı. O nedenle sardalya, hamsi, midye alıyoruz. Tezgahta palamudu bu hafta ilk kez gördüm. Başka yerde de yok ö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, -

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Yol denetiminde Afgan göçmenler yakalandı

DÜZCE'de, jandarma ve polisin yaptığı denetimde durdurulan iki otobüste 100'e yakın Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı yol denetiminde iki otobüs durduruldu. Ülkeye kaçak yollardan giren 100'e yakın Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Plastik kelepçe ile gözetim altına alınan göçmenler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Yabancılar Şubesine gönderilen göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsten inerken görüntüleri

Emniyet bahçesinde beklerken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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ÇODEM öğrencileri sergi açtı

Burdur'da Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) kalan kız öğrencilerin el işi ve resim sergisi Vali Hasan Şıldak tarafından açıldı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki sergi açılışına Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile vatandaşlar katıldı.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler sergilenen ürünleri inceledi. Sergide Sevim- Zekai Piribaş ÇODEM'de kalan öğrencilerin yaptığı el işi ürünler ve resimlerin satışından elde edilecek gelir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Vali Hasan Şıldak, "Bize emanet edilen, devletimizin himaye altına aldığı kız çocuklarımız çok başarılı bir çalışma yapmış. Onların bir el uzatıldığında toplum için ne kadar faydalı girişimlerde bulunabileceklerini, ne kadar yetenekli ve başarılı olduklarını, yeter ki onlara ilgi gösterilen bir kurumun çatısı altında, sıcak bir yuvada onları ağırlayıp fırsat tanındığında neler yapabileceklerini hep birlikte gördük. İlimizdeki Çocuk Destek Merkezi'miz ülkemizin en başarılı, en beğenilen bakanlığımızın da takdir ettiği bir kurum. Kurum yöneticilerimiz oradaki çocuklarımıza itinayla sahip çıkıyor ve onları geleceğe hazırlıyor. Topluma faydalı kendileriyle barışık bir birey, devletine, milletine faydalı insanlar olarak yetiştiriyorlar. Bu faaliyet de bunu gösterdi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden detay

-Sergiyi gezenler

-Vali Şıldak'ın açıklamaları

-Halk oyunları

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te vatandaşların cep telefonlarını çalan E.K. isimli kadın ile kendisini polis olarak tanıtarak ona yardım eden M.K. polis operasyonu ile yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile yanındaki kadınını vatandaşların cep telefonlarını konuşmak bahanesi ile çaldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde inceledikleri güvenlik kamarası kayıtlarından şüphelilerin M.K. ile E.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyon ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.K.'nın 10 farklı suçtan arandığı, ayrıca 11 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kendini polis olarak tanıtan şüpheli

-Magdurun telefonu vermesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 56 MB

Haber: Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Ağaçların aşırı budanmasına tepki

Mersin'in Anamur ilçe merkezinde bazı ağaçların budama amacıyla tüm dallarının kesilmesine tepki gösterildi.

Anamur Belediyesi'nin bulunduğu Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bazı ağaçlar, aşırı şekilde budandı. Durumu fark eden çevre sakinleri, iş yerinin önünü kapattığı için ağaçların dallarını kestirdiğini düşünerek bir esnafa tepki gösterdi. Ancak esnafın kestirmediğini öğrenen bölge sakinlerinden bazıları belediyeye gitti. Ağaçları belediyenin budadığını düşünüp, yetkililere tepki gösterdi.

Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Batum ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ağaçları kendilerinin kesmediğini belirten Kasapoğlu, "Ağaçların bu şekilde kesilmiş olmasından Anamur Belediyesi olarak bizim, vatandaşlarımızın şikayeti üzerine haberimiz oldu. Belediyeye gelen vatandaşlar ağaçları niye kesiyorsunuz?' diye şikayetçi oldu? Biz kesmediğimizi belirttik. Belediyenin karşısında ağaçların haddinden fazla budanmış olduğunu gördük. Bunun üzerine kimin yaptığını araştırdık fakat bizim ekiplerimizden hiçbirisi yapmadı. Tabii biz bilemeyiz" dedi.

Ağaç kesmeye karşı olduklarını belirten Türkan Kasapoğlu, "Ağacı kesmek yerine budamayı, eğer budanması gerekmiyorsa, bir yere nakledilmesi gerekiyorsa o derece zararlı bir ağaçsa kesinlikle naklediyoruz. Ama asla ağaç kesmiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Site Kızılçam ağacı kesiminden

-Belediye önünde budanan ağaçlar

-Vatandaşın ağaçların budanmasına tepkisi

-Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu'nun açıklaması

(SÜRE: 2.46 DK) (BOYUT: 163 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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Muratpaşa, bayrak krizinin yaşandığı maçın tekrarını talep edecek

MURATPAŞA Belediye spor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında PAOK'a 32-25 yenildiği karşılaşmanın tekrarını talep edecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bizim 7 sayıyla yenilmemize, küfre, hakarete, maruz kalmamıza, çocuklarımızın yarı çıplak taraftarın cinsel taciz içerikli davranışlarını yaşamasına sahne olan ilk maçın, gerçek bir maç olduğunu düşünmüyoruz. O maçın yenilenmesi talebinde bulunacağız" dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yunanistan'da Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında PAOK'a 32-25 yenildi, rövanşta da 24-24 berabere kalıp kupadan elendi. İki ülke takımı temsilcileri arasında yaşanan bayrak krizi ve olaylar, maçın önüne geçti. Yunan taraftarının sporculara tükürmesi, sahaya yağ fırlatması, el kol hareketleri yaptığı karşılaşmanın ardından turnuvadan elenen hentbolcuları, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ziyaret etti. Antrenmanda sporcularla görüşen Uysal, hentbolculara moral ve destek verdi.

'SAHADA KALARAK YOLUMUZA DEVAM ETTİK'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, PAOK taraftarının fanatik olduklarını bilmelerine rağmen müsabakada sorun yaşamayı tahmin etmediklerini söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı salonda holigan niteliğindeki taraftar ile sporcular arasındaki mesafenin yakın olmasından dolayı güvensiz bir ortam bulunduğunu fark ettiğini dile getiren Uysal, salonda Yunanistan bayrağı bulunmasına rağmen Türk bayrağı asılmadığını belirtti. Türk bayrağının salonda yer alması için gerekli itirazı yaptıklarını anlatan Uysal, "Ay yıldızlı blok kırmızı forma giyerek, salonda Türk bayrağı bulunmamasını telafi ettik. Daha radikal şeyler de yapılabilirdi ama radikal kararlar sporun özüne uygun değil. Haklıyken haksız duruma düşme, ceza alma gibi nedenlerden, çocukların ve ülkemizin spor geleceğini olumsuz etkileme riski olacak şeyler ortaya çıkardı. Makul, doğru tepkilerle sahada kalarak yolumuza devam etmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

'HOLİGAN TARAFTAR SPOR YAPAN GENÇ KIZLARI TACİZ EDİYOR'

İlk maçta sporcuların güvensiz ortamda 7 farkla yenildiğini dile getiren Uysal, şunları söyledi:

"Baskı ve tehdit altında hemen çizginin kenarında holiganlar olacak şekilde tükürük ve hakaretlere, radikal tezahüratlara maruz kalarak sporcularımız 60 dakikayı oynadı. O ortamda takımdan üstün olsanız da baskı ve tehdit altında oynayamazsınız. İkinci maç öncesinde bulunduğumuz yerin polis müdürlüğüne suçun önlenmesi için dilekçe verdik. Burada holigan erkekler, üstünü de çıkararak yarı çıplak şekilde sahada spor yapan genç kızları taciz ediyor. Bu farklı bir durum ve önlenmesini istedik. EHF'ye yazı verdik. Gözlemciye dilekçelerimizi ilettik. Sonucunda ikinci maçta güvenlik koridoru oluşturuldu. Taraftar 4 metre kadar sahadan uzak yere çekildi. Holiganlar tantana yaptı ama güvenli bir ortam oluştu. İkinci maçta oyunu önde götürdük ama son 2 dakikada 7 fark kapanamayacağı için karşılaşma berabere bitti."

'İLK MAÇIN İPTALİNİ TALEP EDİYORUZ'

Uysal, EHF tarafından PAOK'a ceza verileceği düşüncesinde olduklarını belirtti. Oyun sırasında kural hatası yapılmamasına rağmen yaşananların maçın iptal nedeni olduğuna dikkati çeken Uysal, "Oyunculara yönelik çok yakın mesafeden, doğrudan baskı ve tehdit var. Bu bir tribün olayı değil çünkü ortada tribünü yalıtacak bariyer yok. Uluslararası spor hukukuna göre tribün olayı nedeniyle maç iptali pek olmaz. Para ya da saha kapatma cezası verilir. Biz, bu olayın sıradan tribün olayı olmadığını söylüyoruz. Birincisi ırkçı yaklaşım var. İkincisi, cinsel taciz boyutunda güvenliksiz, sistematik tehdit var. Bu nedenle sporcuların tehdit altında olduğu müsabakanın gerçek bir müsabaka olduğu düşünülemez. Bu nedenle EHF'den maçın iptalini talep ettik. Bugün federasyonumuz üzerinden EHF'ye itirazımız yapılacak" dedi.

'BİR BAYRAĞI ASMADILAR SAHAYA 15 BAYRAKLA ÇIKMIŞ OLDUK'

Salonda Yunanistan bayrağının yer alması nedeniyle Türk bayrağının da asılı olması gerektiğini vurgulayan Uysal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bayrağın asılmaması maç iptali olacak bir durum değil. Bizi inciten bir şey ama buna gerekli refleksi gösterdik. Bir bayrağı asmadılar, biz sahaya 15 bayrakla çıkmış olduk. Ay yıldızlı formalarla çıktık. 7 sayıyla yenilmemize küfre, hakarete maruz kalmamıza, çocuklarımızın yarı çıplak taraftarın cinsel taciz içerikli davranışlarını yaşamasına sahne olan ilk maçın, gerçek bir maç olduğunu düşünmüyoruz. O maçın yenilenmesi talebinde bulunacağız."

Diğer yandan Muratpaşa Belediyespor'un 8 sporcusu, Hentbol Kadın Milli Takımı'nın 25 Eylül'de Fransa ile oynayacağı 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 6'ncı grup müsabakasının hazırlık kampına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ümit Uysal'ın açılaması

Başkan Uysal'ın sporcularla görüşmesi

Detay

Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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