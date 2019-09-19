Dha yurt bülteni-11

Televizyon çalan hırsızın bahanesi, "Evde televizyon bozulmuştu" oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, balkondan girdiği evden televizyon ve tablet çalan hırsız, İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan H.A.U., "Evde televizyon arızalanmıştı, çalmak zorunda kaldım" dedi.

Mayıs ayında Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir apartmanın 2'nci katındaki eve kimsenin olmadığı sırada giren hırsızlar, evde bulunan televizyon ve laptopu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliden Z.Y.'yi geçen günlerde İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Z.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayının diğer şüphelisi H.A.U. (20) da İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

H.A.U.'nun ifadesinde "Evde televizyon arızalanmıştı çalmak zorunda kaldım." dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.A.U. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Emniyet Müdürlüğünden detay

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Adıyaman'da Gaziler Günü etkinliği



Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Adıyaman Vali Vekili Ayhan Aypak Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan kurum müdürleri şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumun ardından şehitlik ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyarette Adıyaman İl Müftülüğü görevlileri tarafından dua edildi. Şehitlik programından sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı konferans salonunda etkinlik düzenlendi.

Günün anlam ve önemi hakkında konuşan Jandarma Yarbay Zafer Yeneri, "Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarını savunmak, savunması uğruna kendilerini feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bugünün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadim milletimizce takdir edişinin bir nişan işi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından edebi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildiği gününde yıl dönümüdürö dedi.

Konuşmaların ardından Esentepe Anadolu Lisesi 9 sınıf öğrencisi Fatma Türk'ün şiir okunmasının ardından etkinlik son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehitlik

Şehit aileleri

Protokolün çiçek bırakması

Protokolün şehit aileleri ile sohbet etmesi

Dua edilmesi

TPAO konferans salonundan görüntü

Jandarma Yarbay Zafer Yenerin konuşması

9 sınıf öğrencisi Fatma Türk'ün şiir okuması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Ayakları kesilmiş olan kedi vatandaşların tepkisine yol açtı

Karabük'te, ayaklarının kesilmesi sonucu ölen kediyi gören mahalle halkı, kedinin bir aracın altında kaldığını veya köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede kopan ayaklarını aradı. Ayaklar bulunamayınca kedinin işkence edilerek öldürüldüğü düşünülürken, polis çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Camiye gitmek için evinden çıkan Yunus Yavuz, evinin önünde ayakları olmayan kediyi görüp eşine haber verdi. Hatice Yavuz, kedinin besledikleri kedilerden biri olmadığını görüp komşularına haber verdi. Vatandaşlar, ayakları olmayan kedinin bir aracın altında kaldığını ya da köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede kopan ayakları aradı. Bulunamayınca kedinin işkence edilerek ayakları kesilip atıldığını düşünen vatandaşlar, çöp konteynerleri ve ağaçlık alanlardan arama yaptı. Bir sonuç alınamadı. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. Vatandaşlar, durum hakkında belediyeye de haber verdi.

Hatice Yavuz, "Eşim camiye giderken görmüş. Acaba bizim kedi yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlar kedinin başında beklerken

-Vatandaşlar çevrede kapan bacakları ararken

-Hatice Yavuz'un açıklaması

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Bitlis'te 'Gaziler Günü' kutlandı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik, Atatürk anıtına çelen konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Merkez Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Karaosmanoğlu, bugünün aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. TBMM, 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşallik unvanı tevcih etmiştir. Bugün, 1919- 1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'nda, 1950 yılında Kore'de, 1974 yılında Kıbrıs'ta savaşan, muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları, tüm malul gazilerin şeref günüdür.ö

Bugün, dün olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların olduğunu söyleyen Teğmen Karaosmanoğlu, "Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararı, her türlü zorluğu yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatmaya muktedirdir. Al rengini şehit kanından alan, al bayrağımızın rengi son dönemde toprağa düşen şehitlerimizin kanlarıyla daha da katmerleşmiştir. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazilik unvanı Türk toplumunun ortak değeridir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Katılanlrdan detay görüntüler

-Çelenklerin sunulmasından detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-İl Merkez Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Karaosmanoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması

-Şehit yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz'ın konuşması

-Öğrenci ve askerlerin şiir okumasından detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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İspir fasulyesi sofraların lezzeti

Erzurum'un fasulyesi ile nam salan İspir ilçesi her yıl Eylül ayında düzenledikleri İspir Panayırını bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında ilk kez yeni düzenlenen İspir Festival alanında gerçekleştirdi. Sunuculuğunu Okan Karacan'ın yaptığı festivalde Ömür Gedik ve Hülya Koçyiğit de yer aldı.

İspir ilçesinde yetişen ve yılda yaklaşık 300 ton üretilen İspir fasulyesi geçtiğimiz yıl 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' ile markalaşınca ünü Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldı. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, çabuk pişen, kabuk atmayan özelliklere sahip İspir fasulyesinin tadına herkesin bakması gerektiğini söyledi. Yiyenlerin bir tabak daha istemesini sağlayacak lezzetiyle öne çıkan İspir fasulyesi haklı şöhretiyle adından sıklıkla söz ettirmektedir. İspir'den çıkan bu doğa harikası fasulye çeşidi, enfes tadıyla kuru fasulye seven ya da sevmeyen herkesi kendisine hayran bırakıyor. İspir fasulyesiyle hazırlanmış bir kuru fasulye yemeği, konuklar için hazırlanan yemeklerin gözdesi oluyor. Klasik bir yemeğin bambaşka bir lezzete büründüğü İspir kuru fasulyesinden herkesin hoşnut kalacağını söyleyen Başkan Coşkun, "Doğanın bize armağanı olan bu enfes ürün, hem tat hem de besin değeri açısından gereksinimlerinizi karşılar. İlçemizden göçü durdurmak için yapılacak tek birşey var. Özellikle kadınlarımızı üretim hayatına sokmak ve onlara özgüven vermek. Önce 'Hanımeli' isminde hanımlardan oluşan bir dernek kurduk. Bu dernekte bir şeyler yapılmaya başlanıldı. Hanımlarımız sosyal hayatın içerisine daldılar. Küçücük bir tesis içerisinde gözleme yapmaya başladılar. Sonra bunu kooperatife dönüştürelim dediler. Bizim markamız fasülye çok pahalı ve kaliteli bir ürün. Bu ürünün üretimi zor, iş gücü lazım. Bizde de aktif ve dinamik olan iş gücü kadınlarımızda. Derneğimiz devreye girdi ve bu çalışmayı kooperatif üzerinden yürütmeye başladılar. Aracıyı aradan çıkardık. Hanımefendiller kendileri çalışıyor, çalıştıklarını üretime dönüştürüyor, üretimi de kazanca. Özgürce kendi alın teriyle vücut bulmuş paralarıyla kendi ihtiyaçlarını kendileri karşlıyorlar" diye konuştu. Geceye katılanlar Ömür Gedik'in hareketli şarkıları ile eğlenceli anlar yaşadı. Konser öncesi fasulye tarlasına gidip kadınlardan özel İspir kuru fasulyesi yemeğinin püf noktalarını öğrenen Gedik, "En kısa zamanda evde deneyeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tarlada fasülye toplayan kadınlar

-Fasulye ayıklayan kadınlar

-Kuru fasülye pişirilmesi

-Ömür Gedik'in kuru fasülye pişirmesi

-Ömür Gedik'in açıklamaları

-Ömür Gedik'in konseri

Haber-Kamera: ERZURUM,

