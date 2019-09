Dha yurt bülteni - 11

Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıktan sonra evin arka tarafındaki kümese götürdüğü Zeynep Çıldır'ın (91) başına çekiçle vurup gasbeden Ali A. (51), polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın, küçük yaştaki çocuğa tecavüz edip öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

Olay, 17 Eylül'de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır evinin önünde oturduğu sırada yanına, adres sorma bahanesiyle kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. Yaşlı kadını arka tarafa götürüp, kümese sokan kişi, burada bulduğu çekicin demir kısmını Çıldır'ın başına vurup, kolundaki altın bilezik ile parmağındaki altın yüzüğü alıp, kaçtı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Mahalle sakinleri tarafından bulunan yaşlı kadın, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 kırık olan, sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Çıldır'ın tedavisi sürüyor.

ISPARTA'DA YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, saldırganın Ali Aslan olduğunu belirledi. Cep telefonu sinyalini takip eden polis, Ali Aslan'ın Antalya'ya kaçtığını tespit etti. Yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iz süren polis ekipleri operasyon düzenlemeye hazırlandığı sırada, Aslan Isparta'ya gitti. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Ali Aslan'ı dün Isparta'da kontrol noktasında gözaltına aldı.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Antalya'ya getirilen Ali A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfade vermeyi reddeden Ali A., adliyeye sevk edildi.

BİR KADINI DAHA GASBETMİŞ

Polis ekipleri, Ali Aslan'ın, 12 Eylül'de ise Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde Arefe Demirkaya'yı (60) gasbettiğini belirledi. Saldırganın, büfe işletmecisi Arefe Demirkaya'ya büfeyi devralmak istediğini söylediği, bir süre konuştuğu kadının başına sert bir cisimle vurup bayılttığı, parmağındaki yüzüğü ve kasadaki bir miktar parayı gasbettiği tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Evli ve bir çocuk babası Ali A.'nın bir çocuğa tecavüz edip öldürdüğü ve 23 yıl hapis yattıktan sonra bir süre önce tahliye olduğu kaydedildi.

Saldırganın Zeynep Çıldır'ı evinin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilmişti. Görüntüde, evinin önünde oturan yaşlı kadının yanına gelen şüpheli, önce yanına oturup bir süre sohbet ediyor, ardından evin arka tarafına doğru yürüyor. Yürümekte güçlük çeken kadın bir süre bekleyip, yürümeye devam ediyor. Bir başka görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Asayiş dış plan görüntü

-Zanlının çıkarılışı araca binişi

******

ARŞİV

-Güvenlik kamerası görüntüsü

129 MB//1.09 SN ( HD )

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

=====================

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (2)

ALANYALI TURİZMCİLERDEN THOMAS COOK DEĞERLENDİRMESİ

Alanyalı turizmciler, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasını açıklayarak tasfiye sürecine başladıklarını duyurmasının ardından durumun panik oluşturmadan atlatılması gerektiğini söyledi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Thomas Cook'un faaliyetlerini durdurma kararının sadece Alanya'da değil tüm dünyada ciddi bir yankı bulduğunu söyledi. Tüm ülkelerde faaliyetlerin sonlanmadığını belirten Sili, "Hali hazırda Almanya ve Rusya kanadındaki operatör bacakları faaliyetlerini sürdürmekte. İngiltere durmuş durumda. Çin kanadı da devam ediyor. Aslında iş İngiltere'ye kilitlenmiş durumda. Dün itibarıyla gelen tüm müşteriler İngiltere seyahat sigortası kapsamına alındı. Onlarla ilgili sorun yok. Şu anda herkesin sağduyulu yaklaşarak en az zararla atlatılması yönünde çaba sarf etmesi gerekiyor. Alanya özelinde ise Alanya'da birden fazla Thomas Cook markalı tesis var. Bu tesislerde ciddi sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir de Thomas Cook'un farklı pazarlarıyla çalışan oteller var. Gün içinde maliyet ve risk değerlendirmesi yapacağız. Sonuç olarak olmamasını arzu ettiğimiz bu olayı, minimum zararla atlatmak için çalışacağız" dedi.

GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI SORUNU

Faaliyetlerini durdurma kararı alan Thomas Cook'un müşterisi olan ve Alanya'da konaklayan turistler olduğunu aktaran Sili, "İngiltere haricinde diğer pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörleri açıklamalar yaptı, 'Bu müşterilerle ilgili problem yoktur. Geri dönüş ve ödemeleri bizim garantimiz altındadır' diye ama burada önemli olan geçmiş dönem alacaklarıyla ilgili. Farklı tur operatörleri gelir veya gelmez ama önemli olan geçmiş dönem alacaklardır. Thomas Cook ile gelen misafir sayısında azalma olacağı kesin. Dünyanın her yerini etkileyen bu olayda, şu anda dünya genelinde 650 bin misafir var. Thomas Cook'un bizde de yüzde 10'a denk gelen bir payı var." diye konuştu.

'48 SAATTE BELLİ OLUR'

Skal Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı, tüm dünyada olduğu gibi Alanya'nın da etkileneceği bir sürece girdiklerini belirterek, şöyle dedi:

" Battı denilen yer 178 yıllık bir kurum. Burada biraz soğukkanlı olmamak, batmayacak insanı da batırır. Şu an 50'ye yakın ülkede operasyon yapan, 300 binden fazla çalışanı olan bir kurum. Dünya turizmini geriye atar. Dünyada iki numara. Alanya'da da ciddi pazarı var ama diğer pazarlara sirayet edip etmeyeceği 48 saatte belli olur. Çünkü altında birçok operatör var. Bu operatörler güçlüyse yüzde 60- 70'lik hacminin batmaması durumu da var. Alanya'da tehlikeyi şurada görüyorum. Bu operatörle iş yapanlar arasında sağlam sermayesi olan firmalar atlatır. Burada en büyük sıkıntı kiralık firmalar ve sermayesi zayıf olanlarda. O da Thomas Cook ile ne kadar çalıştığına bağlı. Bizler için Almanya ve Rusya pazarı çok önemli. İngiltere pazarı ilçemizde yok. Almanya, Rusya pazarındaki operasyonun nasıl olduğu ise 48 saat içinde belli olur."

'PANİK HAVASI YOK'

İlçede Thomas Cook konseptiyle franchising otel işleten Sun Prime C-Lounge Otel sahibi Şükrü Cimrin ise şöyle konuştu:

"Bugünden itibaren Thomas Cook İngiltere'den misafir almayacağız ve bütün rezervasyonlar şu andan itibaren geçersiz. Yarından itibaren şu an içerideki misafirlerin transferleri başlayacak. Ayın 6'sına kadar misafirler ülkelerine döndürülecek. Ümit ediyoruz sadece İngiltere olarak kalır ve Thomas Cook diğer ülkelerdeki operasyonlarına şu an ettiği gibi devam eder. Şu an en önemli şey, tesisimizde misafirlerimiz var ve panik havası yok. Sürekli bilgi geçiyoruz, Thomas Cook da bilgi geçiyor. İletişimi doğru tutup, sağduyulu davranıp misafirlerin bu süreçten en az kaygı ile zararla ülkelerine geri dönmelerini sağlamaktır. Bugün dahil İngiliz misafirler İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) güvencesinde, bakanlığımız da bunu teyit etti."

Görüntü Dökümü

-------------

-Burhan Sili röportaj

-Mehmet Nedanlı Röportaj

-Şükrü Cimrin Röportaj

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

================

TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 35 yaşındaki Ali Demir öldü.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Torbalı- Kemalpaşa karayolu Ortaköy Mevkisinde meydana geldi. Torbalı yönüne gelen Ali Demir'in yönetimindeki 35 ZAS 08 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran mermer yüklü, 35 TOB 32 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Demir, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü Ali Demir'in cesedi, kaza yeri incelemesi sonrası İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır şoförü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan tır şoförünün aracını emniyet şeridine park edip, yolun karşısında kalan mermer fabrikasına bir şey sormaya gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

Kaza yerinden görüntü

Araçlardan görüntü

Haber: İbrahim DANIŞ- Kamera: TORBALI (İzmir),

==========================

Uyuz köpek tedavi altına alındı

OSMANİYE'de dağlık alanda yaşayan ve yoğun parazit enfestasyonu bulunan dişi köpek tedavi altına alındı.

Bölgede bulunan hayvan sever yayla sakinleri, bölgede uzun bir süredir besledikleri köpeğin hastalıklı olduğunu görünce hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilciği ile iletişime geçtiler. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yoğun parazit enfestasyonu bulunan köpeği ilaçlı suyla banyo yaptırdıktan sonra ilaç tedavisi uyguladı. Direnç kazanması için vitamin takviyesi yapılan köpeğin ayrıca tırnak bakımları da yapıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Ormanlık araziden genel görüntü

Uyuz olan köpeğin yatarken görüntüsü

Köpeğin özel bir aparatla yakalanması, uyuşturulması

Köpeğin tırnak bakımının yapılması

Köpeğin ilaçlı suyla yıkanması

Fevzi Çelik ile röportaj

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile röportaj

Tedavi sonrası çimler üzerinde yatan köpek

SÜRE: 04'22" BOYUT: 135 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==========================

Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı. Patlamanın ardından ekipler durumu düzeltmek için çalışma başlattı ancak tazyikli suyun metrelerce yukarı çalışanlara zor anlar yaşattı.

Şemdinli'ye bağlı Günyazı köyü Yenice mezrası bölgesinde bulunan ilçenin içme suyu boru hattı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından ilçe merkezinde sular kesilirken, tonlarca su metrelerce yukarıya çıkarak boşa aktı. Bölgeye giden Şemdinli Belediyesi ekipleri, arızayı gidermek iş makineleriyle çalışma başlattı. Tazyikli su çalışanlara da zor anlar yaşatırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçe merkezine su verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Patlayan boru hattından fışkıran su

-Arızayı gidermek için çalışan belediyeye ait iş makinesi

Haber: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), -