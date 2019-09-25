Dha yurt bülteni - 11

Böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu (53) için uygun böbrek Erzurum'da bulundu. Üç saat içinde ameliyata alınması gereken Etemoğlu, polis helikopteriyle Erzurum'a götürüldü.

Van Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'nin, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu'nun durumunu Van Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine hemen harekete geçildi. Etemoğlu için uygun böbreğin Erzurum'da bulunduğu ve 3 saat içerisinde ameliyata alınması gerektiği bildirilmesi üzerine de helikopter hazırlandı. Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter, saat 08.00'de hasta Kıymet Etemoğlu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinden sağlık ekibi ile birlikte Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine gitmek üzere havalandı. Etemoğlu'nun Erzurum'da tedavisine başlandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, Kıymet Etemoğlu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, aile ise hemen helikopter hazırlayan Van Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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POLİS KAMERASI

-Helikopter görüntüsü

-Helikopterin inmesi

-Ambulanstan inen hastanın helikoptere gelmesi

-Helikopterin ayrılması

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -

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Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeline yönelik öğle saatinde gerçekleştirilen 'sıra gecesi' eğlencesi görüntüleri tepki çekti. Adana Valiliği, eğlenceyle ilgili soruşturma başlattı.

Şehir Hastanesi'nin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serilip, davullu müzik eşliğinde 'sıra gecesi' eğlencesi düzenlendi. Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen sıra gecesinde görevli sağlık personeli müzik eşliğinde oynarken, çalışan diğer personelin de yemek yemesi dikkat çekti. Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.

Öte yandan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Şehir Hastanesi'nde öğle saatinde gerçekleşen eğlenceyi,TBMM gündemine de taşıdı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Görüntü Dökümü

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Hastanedeki sıra gecesinden görüntüler

Sağlık personellerinin davul eşliğinde oynaması

Şehir Hastanesi arşiv görüntüleri

SÜRE: 52" BOYUT: 97 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Kayıp kuzularını ararken kazada yaralandı

Elazığ'da, kaybolan kuzularını aramaya çıkan Selim Fırat (33), traktörünün devrilmesiyle yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Selim Fırat, sürüsündeki kuzularının bazılarının kayıp olduğu fark edince arama çalışması başlattı. Traktörüyle hayvanlarını arayan Fırat, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devirldi.

Kazada yalanan Fırat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Traktörden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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İlçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine inen ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin'de dün gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. İnönü Bulvarında 7 köpek tarafından kovalanan ayı, bir iş yerine girmeye çalıştı. Ancak iş yerine giremeyen ayı, cadde de kaçmayı sürdürdü. Ayı bir süre sonra kameranın açısından çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu. Sokak köpeklerinin ayıyı kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Ayının kovalanma anı

Haber: Mehmet Can PEÇE RİZE,

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Türkiye'yi temsil edecek Şırnaklı gençler, İspanya yolcusu

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı uluslararası Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek Şırnak UYAFA futbol takımında yer almak için 500 Şırnaklı genç ter döktü.

Geçen yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nın şampiyonu olan Şırnak Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) takımı, bu yıl 13-19 Ekim'de yapılacak turnuva için hazırlıklarına başladı. Şehir Stadyumu'nda yapılan hazırlıklar kapsamında, takımda yer alacak oyuncular da seçildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte turnuva hazırlığı yapan gençlerle stadyumda bir araya geldi.

Burada konuşan Vali Pehlivan, Şırnaklı çocukların hendek ve barikat olaylarından travma geçirdiğini hatırlatarak, bugün o çocukların sahada top oynadıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bölgemiz çektiği sıkıntılardan sonra 35 yılı aşkın terör olayları ve özellikle 2015-2016 çukur ve barikat eylemleri, çocuklarımız bunun travmasını yaşadı. Şimdi biz valilik olarak bütün kurumlarımızla birlikte bu gençlerimize sahip çıkmak hem akademik anlamda başarılarını artırmak hem de var olan yeteneklerini otaya çıkarmak ve bu yönde ilerlemelerini sağlamak için gerekli adımları geçmişte olduğu gibi bundan sonra da seferberlik anlayışı ile artırarak gerçekleştirme gayreti içindeyiz. Biz de her zaman gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıları artıkça da gururumuz ve mutluluğumuz da artacak. Şehrimiz her geçen gün çok daha huzurlu, çok daha güvenli hale geliyor. Maalesef gençlerimiz o terör döneminde sokaklara, eylemlere çekilmeye çalışılmışken bugün ne mutlu ki o çocuklarını sokaklarda koşarak, sahalarda top koşturarak yaşayabiliyorlar. Zaten görmek istediğimiz tablo buydu. Bundan sonra da ülke genelinde sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakanlıklarımızın katkılarıyla yerelde de müşterek ortaya koyacağımız gayretlerle kalıcı hale gelmiştir, gelecektir. Çocuklarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülecektir. Onlar mutlu oldukça biz de çok daha mutlu olacağız."

Görüntü Dökümü

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-Sporcuların antrenman yapması

-Şırnak Valisi ve Belediye Başkanının çocuklarla maç yapması

-Vali Pehlivan açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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