Dha yurt bülteni- 11

Malatya'da midibüs devrildi: 26 yaralı

MALATYA'da, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 26 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Malatya- Dilek yolunda meydana geldi. Murat Altuntaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 44 BT 452 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Murat Altuntaş ile 25 yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından devrilen midibüs, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Devrilen midibüs

Kalabalık

Ambulanlar

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB

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Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısında korkutan yangın

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Zemin kattaki fırının bacasından çıktığı sanılan yangın itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Soğuksu Mahallesi, Sümer Oral Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatısından bugün saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Boş plastik kasalar ve divanların bulunduğu çatıdaki yangın, kısa sürede büyüyüp tüm çatıyı sardı. Alaşehir'in en işlek caddelerinden birindeki apartmanda çıkan yangın, korkuttu. Apartman sakinleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çaba sonunda alevler alt katlara ve çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Bina sahibi Şükrü Alkan, binada kiracıların oturduğunu belirterek, "Tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

Polis, zemin kattaki fırının bacasından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 88 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi ve Kocaköy köyleri sahilindeki zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 88 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Ağaç parçalarından eşya yapıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli Halil Sungur (72), topladığı ağaç parçaları ve köklerini işleyerek, eşyalara dönüştürüyor. Sungur, 40 yıl boyunca 110'un üzerinde eşya yaptığını söyledi.

İslahiye merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçili Mahallesi'ne, 7 yıl önce emekli olduktan sonra yerleşen, 5 çocuk babası Halil Sungur, doğadan topladığı ağaç parçaları ile köklerini işliyor. Dekoratif ürünler, masa, sehpa, abajur ve tablo gibi kullanılabilir eşyalar yapan Sungur, evde bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü söyledi. Eşya yapmak için günlerce uğraştığını anlatan Halil Sungur, "40 yıl önce hobi olarak başladım. Yolda giderken görüp, 'Ben bundan şu şekli verebilirim' diye karar verdiğim ağaç parçalarını ve köklerini kucaklayarak veya arabama atarak evime getiririm. Hayal ettiğim şekli verebilmek amacıyla bazen günlerce uğraşıyorum. Emekli olduktan sonra daha fazla zaman ayırdığım ahşap işi, eşimi de kaybettikten sonra tek uğraşım oldu. Duyup, merak edip, beni görenler, yolda doğada bir ağaç parçası görseler hemen beni arayıp, 'Gel bak, işine gerekli olanları al' derler" dedi.

Yaptığı eşyaları sergilemek istediğini de dile getiren Halil Sungur, kendisine fırsat verilirse sergi açarak, eserlerini öğrencilerle paylaşmak istediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çerçili mahallesi

Halil Sungur'un evi

Ağaç işleriyle uğraşırken

Halil Sungur ile röp

Ağaçtan yapılan eşyalar

Bahadır Sungur ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 404 MB

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