Dha yurt bülteni-11

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 30'UNCU GÜN (2)

AİLE SAYISI 50 OLDU

Batman'da yaşayan Melike Akdoğan, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, geçen yıl lise öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Abdulkadir (14) için oturma eylemine katıldı. Akdoğan ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 50'ye çıktı.

Oğlu geçen yıl okula gittikten sonra bir daha haber alamadığını anlatan Melike Akdoğan, "Oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Onu kandırıp, dağa götürmüşler. Okul çıkış saatinde eve gelmeyince onu aramaya gittik, bulamayınca kayıp başvurusunda bulunduk. Herkes onu aradı ama hiçbir yerde bulamadı. 1 yıldır kayıptır ve hiç haber alamadım. Kandırılıp, dağa götürülmüştür, başka bir yerde olamaz. Neredeysen gel Abdulkadir, seni çok özledim, gel eve artık. Küçücüktü, kandırmışlardır onu. Beni duyuyorsan, ne olur gel Abdulkadir. Gel, annen senin arkanda. Seni çok özledik. Gel eve artık, yeter. Kim götürmüşse getirsin seni bana" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Melike Akdoğan'ın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA



Diyarbakır'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Dicle Kız Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan Servet Koyun'un kullandığı 21 S 0650 plakalı servis minibüsü, Mehmet Akçakaya yönetimindeki 63 M 5269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla gelen sağlık görevlileri, tedbir amacıyla öğrencilerin sağlık durumunu kontrol etti. Kaza anının ise sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Kaza anı

Genel ve detay

Haber: Selim KAYA- Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,

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ARAZİYE BIRAKILAN YÜZLERCE AYAKKABININ SIRRI ARAŞTIRILIYOR

POLİS EKİPLERİ AYAKKABILARI BIRAKANLARIN BULUNMASI İÇİN ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR

Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 gündür boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni olan yüzlerce ayakkabının bırakılması ilçede merak konusu oldu. Belediye ekiplerince toplanan ayakkabıları bırakanların bulunması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri de, çalışma başlattı.

Bafra ilçesinde oturanlar, son 3 gün içerisinde, çöp alım saatleri dışında, Organize Sanayi Bölgesi ile Çilehane Mahallesi'ndeki boş arazilerde bazı noktalarda yer alan çöp konteynırının içi ve çevreye yüzlerce ayakkabı bırakıldığını fark etmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni ve bir kısmı da yakılmış haldeki ayakkabıları, bulundukları yerden topladı. Ekiplerce toplanan ayakkabılar, 16 çöp poşetine konulup depoya götürüldü. İlçede, yüzlerce ayakkabının belirli aralıklarda boş arazilere bırakılması ise merak konusu oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri de, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Depodaki ayakkabılardan detaylar

-Boş arazide bulunan ayakkabılardan detay

-Yakkabıların bulunudğu alandan detaylar

-İlçeden detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY-Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),

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17 YAŞINDAKİ YAKUP'TAN 24 GÜNDÜR HABER YOK



Van'ın Erciş ilçesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), evden 24 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadığı oğlu Yakup Taş'ı (17) arıyor. Baba Taş, "Hayatından endişe duyuyoruz" dedi.

Van Yolu Caddesi'nde ailesi ile yaşayan Yakup Taş, 8 Eylül'de "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aile, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, inşaat işçisi baba Taş da oğlunun gidebileceği her yere bakmaya devam etti.

Tüm aramalara rağmen oğlunu bulamayan Abdulvahap Taş, artık hayatından endişe duymaya başladığını belirterek, "Yakup, 4 çocuğumun 3'üncüsü. 24 gündür arıyoruz. Gittiği her yerden bize haber verirdi. Ama 24 gündür ne bir telefon ne bir mesaj alabiliyoruz ve hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdulvehap Taş'la röportaj

-Kaybolan Yakup Taş'ın fotoğrafı ve detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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ÖYKÜ ARİN'İN AYLAR SONRA SAÇI ÇIKTI



Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) 26 Haziran'da babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü Arin'in kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı çıkmaya başladı.

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı tarafından nakledilen yarı uyumlu kök hücre yüzde 98,5 oranında tuttu.

Hastaneye yakın bir bölgedeki eve taburcu olan Öykü Arin'in artık saçı çıkmaya başladı. Anne Eylem Şen Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Öykü Arin'in kirpikleri, kaşlarının belirginleştiği ve saçlarının çıktığı görülüyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin'le geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak birçok kişiye umut aşılıyor. Öykü Arin'e umut ol, donör ol kampanyalarına destek olan kişi ve kurumlara özel kartlar gönderen minik Öykü'ye birçok kişi çeşitli kartlar ve hediyeler gönderiyor. Son olarak 'Çukur' dizisi ekibinden Öykü Arin'e kucak dolusu kitap geldi. Minik Öykü'ye gelen kitapların kapağında dizi ekibinin özenle yazdığı notlar ve imzalar bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Öykü Arin'in ARŞİV görüntüleri

HABER: Aslı DURAN/ANTALYA,