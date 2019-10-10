Dha yurt bülteni - 11

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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

AKÇAKALE'YE ROKET VE HAVAN İLE SALDIRI: YARALILAR VAR

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Rafet Efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış

Kocaeli'de kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı iddia edilen 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Ş.Ö.'nün cenneti vaat edip, cehennem azabıyla korkutarak, kendisine inananların para, mülk ve araçlarını aldığı belirtildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne ve babanın şikayeti üzerine 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile ilgili 22 Nisan'da soruşturma başlattı. Kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Ş.Ö.'nün, kendisine inananlardan aldığı yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaat ettiği belirlendi. Ş.Ö.'nün hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürüldü. Ş.Ö.'nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira para aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak para ve mülk bağışlamaya zorladığı iddialar arasında yer aldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından önceki gün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sadaka adı altında ev, araç ve para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ile R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda paralar ve belgelere el konuldu. 6 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 9 kişi, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarıyla adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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Polisin eve girmesi

Arama çalışmalarından görüntü

Paralardan görüntü

HABER: Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), -

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Uzaklaştırma cezası alan öğrenci, okul müdürünü bıçakladı

Gaziantep'te okuldan uzaklaştırılan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzi A. (16), okul müdürü Ercan Bahadır'ı kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Mavikent Mahallesi'ndeki Mavikent Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzaklaştırılan Fevzi A., babası ile birlikte müdür Ercan Bahadır ile görüşmek için okula geldi. Baba ve oğlu ile okul bahçesinde karşılaştıkları Ercan Bahadır arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi A., yanındaki bıçağı çekip, Bahadır'ı kolundan yaraladı.

Ercan Bahadır, öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okulun güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen Fevzi A. ve babası da gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öğretmenlerin, başarısız olduğu için sınıf tekrarı yapan Fevzi A.'nın evini iki gün önce ziyaret ettiği, çocuklarının sorunlarının giderilmesi konusunda aile ile görüştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın olduğu okul

Jandarma ekipleri

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, sürücü ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza Süleymaniye Mahallesi, Yeşil Bursa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Suat Yılmazsoy (50) yönetimindeki 16 CEV 30 plakalı otomobil, sokağa dönmekte olan Betül Öztürk (30) yönetimindeki 16 J 8052 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp, yürümekte olan Suriye uyruklu Uteyfe Uysi'ye (33) çarptı.

Yaralanan 3 aylık hamile kadın, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Hamile kadından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 ayrı suçtan aranan 35 yaşındaki Erkan Gümüş, saklandığı ormanlık alanda üzerinde kadın kıyafetleriyle yakalandı. Başında eşarp, altında etekle yakalanan Erkan Gümüş, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'adam yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' başta olmak üzere 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, ayrıca hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Gümüş'ün, Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Erkan Gümüş'ün yakalanması için bu sabah harekete geçti. Erkan Gümüş, ormanlık alan içinde kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakalandı. Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş'ün yakalanmamak için bu yolu denediği öğrenildi. Gözaltına alınan Erkan Gümüş, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlının kadın kıyafetleriyle çekilmiş fotoğrafı

Jandarmadan çıkarken görüntü

Adliyeye çıkarılırken görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Sivas'ta, fabrika çalışanlarından Mehmetçik için dua

Sivas'ta Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Doğusu'nda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için Fetih Suresi okuyarak, dua etti. Şehit Aileleri Derneği de harekata destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın Doğusu'nda PKK ve YPG terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Sivas'ta, TÜDEMSAŞ çalışanları fabrika içerisinde bir araya geldi. Fabrika önünde toplanan işçiler harekatta görev alan askerler için Fetih Suresi okuyarak, dua etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, "Dün itibariyle Türkiye sınırında Barış Pınarı Harekatı askerlerimiz tarafından başlatılmıştır. Bizde TÜDEMSAŞ olarak, onların manevi olarak yanında olduğumuzu hissetirmek için bugün burada toplanarak Fetih Suresi'ni okuduk, dualar ettik. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Bütün camilerde ordumuz için dua edildi. Biz de o sorumluluk bilinciyle TÜDEMSAŞ olarak ordumuzun yanında hissettirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Onlara dua ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, başarılı kılsın. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kast edenlere karşı ordumuz barış koridoru oluşturmak için orada. Allah yardımcıları olsun" dedi.

ŞEHİT AİLELERİNDEN DESTEK

Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal da dernek binasında düzenlediği basın açıklamasından Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e başarılar diledi. Hızal, "Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden PKK,YPG, PYD, DEAŞ gibi hainler Amerika ve İsrail'den destek alarak binlerce kilometre dışarıdan gelip sınır güvenliğini sağlamak ve enerji koridoru adı altında, terör örgütünün bölgede kurmak istediği terör yapılanmasına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı İç Anadolu bölgesi dernek başkanları olarak destekliyoruz. Hain terör örgütünün baskısına maruz kalarak ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşların bir an önce yurtlarına dönmeleri adına Suriye'nin terör örgütü yapılanmasından temizlenmesi için bu operasyonun yapılması gerekiyordu. Bunu da yapabilecek orduya sahip tek devlet Müslümanlığın ve İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun bağrından çıkan Türk ordusundan başka hiçbir güç buna cesaret edemezdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile operasyon başlatılmıştır. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olan aslan yürekli, çelik bilekli, kahraman Türk ordumuzun, bu operasyondan yüzünün akıyla, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır. Kahramanlarımıza Barış Pınarı Harekatı operasyonunda ve terörle mücadelede yapılan bütün operasyonlarda üstün başarılar diliyor, illerimizden şehit ailelerimizin, gazi ve gazi ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz. Sefer askerimizden, zafer Allah'tandır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan görüntü

-Fabrika personelinin dua etmesi

-Genel Müdürün açıklaması

-Şehit Aileleri Dernek başkanının basın açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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HDP'li Ertan'a 30 yıl hapis istemi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 4 ayrı suçtan toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ertan'ın yargılanmasına Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 25 Aralık günü başlanacak.

İçişler Bakanlığı tarafından 'terör suçu' nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan hakkında HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde işlediği iddia edilen suçlarla ilgili hazırlanan fezlekeler, TBBM' ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekeler, Ertan'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte dokunulmazlığının kalkmasıyla da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.

Başsavcılık, Bedia Özgökçe Ertan hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Ertan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suçu ve suçluyu övmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİNE KATILDI

İddianamede, Ertan'ın çeşitli tarihlerde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin cenaze ve taziyeleri ile kentte düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldığı, toplantılar sırasında ve terör örgütü PKK'ya müzahir basın yayın organlarına yaptığı açıklamalarda halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, suçu ve suçluyu övdüğü, öldürülen teröristleri yücelttiği, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtildi.

Bedia Özgökçe Ertan'ın çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği haklı mücadelesini 'hukuksuz ve insanlık dışı' olarak nitelendirdiği aktarılan iddianamede, şüphelinin bu yolla bölge halkını şiddet eylemlerini gerçekleştirme noktasında tahrik ederek, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği anlatıldı.

Ertan, iddianemede yer verilen ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, 2 dönem milletvekilliği görevi yürüttüğünü, dosyaya konu olan taziyelere değil başka taziyelere de katıldığını, taziyelere katıldığı kişilerin siyasi tercihlerine bakmadan bunu yaptığını belirtti. Davanın görülmesine 25 Aralık günü başlanacak.

VAN,-

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Arkadaşını yaralayan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de, tartıştığı arkadaşı İlker Güler'i (22), bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun (23), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Geçen 30 Nisan'da Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Coşkun ile İlker Güler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Coşkun, arkadaşı İlker Güler'i kasığından bıçakladı. Yaralanan Güler, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Coşkun, mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Coşkun, olayın sinirle yaşandığını söyleyerek, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanık Coşkun'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesini kararlaştırdı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

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Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yapanlara yasal işlem

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Harekat üzerinden sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırımızdaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimizce başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, -

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Hesabına 6.8 milyon TL geçirdi, savcı 17 yıl hapis istedi

Kocaeli'de, araç lastikleri üreten bir fabrikada personelin maaşlarında işlem yaparak hesabına 6.8 milyon TL geçirdiği iddia edilen Yusuf Türk yargılanmaya başlarken, savcı 17 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli'de araç lastikleri üreten bir fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T. ile üretim kısmında işçi olarak çalışan F.K., T.Ş. ve H.A.'nın, 2013 ile 2017 yılları arasında usulsüz olarak hesaplarına para geçirdiği belirlenerek, 2017 yılının Aralık ayında işlerine son verildi. Fabrika yönetiminin şikayeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi geçen yıl gözaltına alındı. Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K., T.Ş. ve H.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianameye göre, fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T., personelin maaş, maaş avansı, yıllık izin avansı ve acil ihtiyaç avansı gibi ödemelerle ilgili sahte belge düzenledi. Y.T. belgeleri fabrikanın kullandığı sisteme yükledikten sonra finans bölümü, talebe göre aylık olarak bütçe ayırdı ve ödemeler bu şekilde yapıldı. Y.T., fabrikanın kullandığı programa sahte bordro girişi yaparak yapılacak ödemeleri yüksek gösterdi. Ödemeler yapıldıktan sonra geriye kalan bedelleri hem kendisinin hem de belirlediği 3 kişinin hesabına yönlendirdi. Y.T. bu yöntemle kendi banka hesabına usulsüz olarak toplamda 6 milyon 599 bin 938 TL para gönderimi gerçekleştirdi. Y.T. hesaplardaki hareketliliğin dikkat çekmemesi için T.Ş.'nin hesabına 140 bin 749 TL, F.K.'nın hesabına 73 bin 79 TL ve H.A.'nın hesabına ise 27 bin 167 TL gönderdi. 4 şüphelinin fabrika üzerinden edindiği haksız tutarın ise toplam 6 milyon 840 bin 934 TL olduğu belirlendi.

Bugün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Türk, tutuksuz sanık H.A., sanık avukatları ve şirket avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı sanıklar hakkında mütalaasını verdi. Savcı, Yusuf Türk'ün 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan 3 yıl 6 aydan 17 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasını, diğer sanıklar T.Ş., F.K. ve H.A.'nın 1'er yıl 9 aydan 12'şer yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların mütalaa hakkında savunmalarını yapmak için süre verilmesine ve Yusuf Türk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), -