DHA YURT BÜLTENİ - 11

Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (3)

KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralalanlar olurken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kızıltepe Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),

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HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 43'üncü günde de sürdürdü. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya'nın, 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için gelmesiyle oturma eylemi yapan aile sayısı 55'e çıktı. Gözyaşları içinde kızına teslim olması için çağrıda bulunan baba Kaya fenalaştı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyledikten bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başladı.

Ağrı Taşlıçay ilçesine bağı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya'nın, Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya için eyleme katılmasıyla, il binası önünde oturan aile sayısı 55 oldu.

KIZINA SESLENİRKEN FENALAŞTI

Kızının kayıp olduğunu kendisine pansiyonun müdürünün bildirdiğini, polise başvuru yaptığı sırada ise Çiğdem'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını öğrendiğini anlatan baba, "Kaldığı pansiyonun müdürü telefon açıp, kızımın iki gündür gelmediğini söyledi. Böylelikle kaybolduğunu öğrendim. Okula gittim, yoktu. Emniyete gidip, bildirdim. Bana, 'kızın dağa kaçırılmış' denildi. Çocuğumu götüren kişi yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Hep HDP yapıyor, ben çocuğumu okula gönderdim onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar, mahvoldum. Benim çocuğumu geri göndersinler. Benim ailem tertemiz bir ailedir, benim kızım masumdu. Ben okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı. Nasıl kaçırdınız vicdansızlar? Kızım beni duyuyorsan kaç gel, devlet sana bir şey yapmaz. Ailen mahvoldu, PKK içinden kaç gel, gel devlete sığın, sen masumsun, sen 17 yaşındasın gel, kapım sana açık gel" dedi.

Acılı baba, gözayaşları içinde kızına seslenirken fenalaştı. Yasin Kaya'ya, HDP il binası yanında hazır bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansa alınarak sakinleştirilen Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eylemin 43'üncü gününde 55 aile, HDP il binası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay İlçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. Sınıf öğrencisiyken 2015'te dağa kaçırıldığını iddia ederek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Yasin Kaya'nın röportajı

Yasin Kaya'nın fenalaşması

Sağlık görevlilerin müdahalesi ve ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 724 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Muhtar, söz verdiği kooperatifi kurdu çiftçinin gelirini arttırdı (YENİDEN)

Aydın'ın Söke ilçesinin kırsal mahallesi Tuzburgazı'nın Muhtarı Mutlu Akıllı, yerel seçimde söz verdiği kooperatifle zeytin üreticisinin gelirini arttırmayı başardı. Paketleme sistemine geçmeyi planlayan Akıllı'nin hedefi markalaşmak.

Söke'nin 325 haneli 755 nüfuslu Tuzburgazı Mahalle Muhtarlığı'na 31 Mart Yerel Seçimleri'nde adaylığını koyan Mutlu Akıllı, kooperatif kurarak yerel ürünlerin satışını yapma sözü verdi. Muhtar seçilen Akıllı, 13 Eylül'de, kendisiyle birlikte 7 kurucu üyeyle, Tuzburgazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kurucu üyeler ceplerinden toplam 85 bin lira harcayarak, zeytin eleme makinesi aldı. Mahallede yıllık 600 ile 800 ton arasında zeytin üretimi yapan vatandaşlar, topladıkları zeytinleri kooperatife teslim etmeye başladı. Kuruluşundan itibaren geçen 1 aylık süreçte, 250 ton zeytin alımı yapıldı. Ürüne ise cinsi ve kalitesine göre kilosu 2,5 ile 7,5 lira arasında ödeme yapıldı. Bu ödemelerle, piyasaya göre kilo başına 1 ile 2 lira arasında çiftçinin daha fazla kazanç sağladığı belirtildi. Paketleme sistemine geçilmesiyle, üreticinin cebine girecek paranın daha da artacağı vurgulandı. Mahallede gemlik, memecik ve domat başta olmak üzere 8 cins zeytin yetiştiğini belirten Kooperatif Başkanı da olan Muhtar Akıllı, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bize gelen bu zeytinleri Bursa, Isparta ve Denizli olmak üzere birçok ile yolluyoruz. O illerde işlenen zeytinlerin çoğunluğu Romanya gibi Avrupa ülkelerine ve yurt dışı pazarına çıkıyor. Hedefimiz markalaşmak. Kooperatif kurulduğundan beri kilo fiyatlarında 1- 2 lira gibi yükselme yaşandı. İlerleyen yıllarda başta zeytin olmak üzere kuru fasulye ve nohut gibi birçok ürünü de paketleyerek, 'Tuzburgazı' markası adı altında, bütün piyasalarda görme imkanı olacak. İleride paketleme olduğu zaman, şu an 3 liraya aldığımız zeytini o zaman 5 liraya alacağız. Amacımız vatandaşın para kazanması. Kooperatifin kuruluş amacı bu" dedi.

Isparta'dan gelerek zeytin alan İbrahim Duran, "Mahsuller çok güzel, memnunuz. Bizim en çok üzerinde durduğumuz toplama hatası. Birçok kişi zeytini toplarken, tarakla sıyırma yapılıyor. Burada ise çoğunlukta elle sıyırma zeytin olduğu için tercihimizi bu bölgeden kullanmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kooperatifte yapılan çalışmalardan görüntü

Zeytin eleme makinesinin çalışmasından görüntü

Ispartalı İbrahim Duran zeytin yüklemesi ve röp.

Kooperatif Başkanı Mutlu Akıllı röp.

Mahalleden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Kedinin balığı avlama anı kamerada

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, bir kedinin ilginç balık avlama anları, kameralara yansıdı. Kedi, kıyıya attığı köpük parçasına gelen balıklardan birini, ani hamlesiyle yakaladı.

Bozcaada ilçesinde bir kedinin denizden kefal avlama anları, görenleri şaşırttı. Kedi, poliüretan köpük parçasını denizin kenarına attı. Bu sırada su yüzeyine çıkan kefallerden en büyüğü kedinin avı oldu. Bu şaşırtan av ise çevrede bulunan Rahmi Alkan'ın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alkan bu anlarda, "Aslanım benim be. 'Balıkçıyım' diyen adam utansın" diyerek tepki verdi.

Cuma günü saat 18.30 sıralarında Bozcaada Limanı'nda görüntüyü çektiğini belirten Rahmi Alkan, "Bir arkadaşım ile birlikte balıkçıların avlanmaya çıkışını seyrediyorduk. Bu sırada bir kedinin ağzında köpük parçasıyla yavaşça, saklanarak deniz kenarında yürüdüğünü fark ettik. 'Bir şey yapacak bu kedi kesin' diye konuştuk ve hemen cep telefonumun kamerasını çalıştırdım. Kedi ağzındaki köpüğü kırdı ve bir kısmını otların içerisine bıraktı. Bir kısmını da ağzıyla denizin kenarına attı. Sonra beklemeye başladı. Gelen küçük balıklar vardı, onlara hiç saldırmadı. Büyük bir kefal gelince patisi ile vurup, ağzıyla balığı yakaladı. Avladığı balığı bir arabanın altına giderek afiyetle yedi. Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştım. Çok şaşkınım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kedinin köpük parçasını denize düşürmesi.

Kedinin ağzıyla balığı yakalaması.

Yakaladığı balığı alıp götürmesi.

Rahmi Alkan ile röp.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),

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58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 3 çocuk 6 torunu olan ev kadını Hikmet Erdem, 58 yaşında belediyenin açtığı kursa katılarak okuma yazmayı öğrendi. Ehliyet kursuna başlayan Hikmet Erdem'in şimdi hedefi sürücü belgesi sahibi olmak.

Hikmet Erdem, okuma yazma bilmemesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için Hacılar Belediyesi'nin açtığı kursa katılmaya karar verdi. Erdem, geçen Nisan ayında Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde açılan kursa katılarak, okuma-yazma eğitimi almaya başladı. 3 aylık eğitimin ardından Erdem, okuma ve yazmayı öğrenerek, belgesini aldı. Belgesi aldıktan sonra ehliyet kursuna başlayan Erdem, şimdi ise hayalini kurduğu ehliyet için bu ay yapılacak sınava hazırlanıyor.

'TORUNLARIMLA OTURUP DERS ÇALIŞIYORUM'

Hikmet Erdem, çocukluğu döneminde ulaşım güçlüğünün bulunduğunu ve babasının da yurt dışında olduğunu söyleyerek, "Okul uzak olduğu için de annem, 'kaçırırlar, kaybolursun' diye korkuttuğunda okula gidemedim. Hatta kayınvalidem bana, 'okuma ve yazma bilmediğini bilseydim seni almazdım' dedi. Zorluklar yaşadım. Okuma ve yazmayı fazla bilmiyordum. Herkes okuma yazma biliyordu, 'ben niye geride kalayım ki' dedim? Sonra Hacılar Belediyesi'nin açtığı okuma yazma kurslarına katılmayı düşündüm. Eşimin de destek olmasıyla kursu geldim. Torunlarımla oturup ders çalışıyorum. Hatta bazen kendimi o kadar çok kaptırıyorum ki anneme, eşime hizmet etmeyi unutuyordum. Üç aylık kursun sonunda da okuryazarlık belgesi aldım" dedi.

'EHLİYETİ İNŞALLAH ALACAĞIM'

Erdem, şimdiki hedefinin ehliyet sahibi olmak olduğunu belirterek, "Hayatımda sahip olmak istediğim şeylerden biri de sürücü belgesidir. Bir gün komşum, 'bizi şuraya götürür müsün, araba kapıda duruyor' dedi. 'Ehliyetim yok götüremem' dediğimde o kafamda bir şekilde yer edindi. Cumartesi günü ehliyet sınavına gireceğim ve başaracağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Hikmet Erdem'in kurs merkezine gelişi

Kurs merkezin okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirmesi

Online olarak ehliyet sınavlarına bilgisayar üzerinden hazırlanması

Hikmet Erdem röportaj

-Diğer detaylar

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ -DHA

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Denizli Büyükşehir Meclisi'nden harekata destek bildirisi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvelerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bildiri yayınladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Başkan Zolan'ın önerisiyle, gündemin 40'ncı maddesinde yer alan Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı hazırlanan bildiri görüşüldü. Toplantıda ayrıca bildiri okundu. Konuşma yapan Başkan Zolan, "Bu okunan metinle hem cephedeki Mehmetçiğimize hem de ülkemize destek olmak, duygu ve düşüncelerimizi tüm dünyaya duyurmak adına meclisimizin gündemine getirdik. Büyükşehir Belediye Meclisimizin bir açıklaması ve bildirisi olması hususunda oylarınıza sunuyorum" dedi. Başkan Zolan'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri; AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

BİLDİRİDE YAZANLAR

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan bildiride, şunlar kaydedildi: "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat, Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Meclisten detay

Bildirinin okunmasından detay

Başkan Zolan'ın konuşması

Oy birliğinin alınması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,