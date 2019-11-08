DHA YURT BÜLTENİ-11

Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'e gidiyor

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu, yarın ilçede ailesi ile görüşüp incelemelerde bulanacak. Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aylardır araştırıldığını ancak sonuca ulaşılamadığını belirten baba Şaban Vatan, komisyondan umutlu olduklarını söyledi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

KOMİSYON YARIN EYNESİL'DE

Yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüşüp incelemelerde bulunmak için yarın Eynesil ilçesine gideceği belirtildi. Komisyon üyeleri burada Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin incelemelerde bulunup, ayrıca baba Şaban Vatan ile o dönem görevde bulunan emniyet görevlileri ve avukatlarla da görüşecek.

'BİRÇOK KEZ ARAŞTIRILDI, SONUCA ULAŞILAMADI'

Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aylardır araştırıldığını ancak sonuca ulaşılamadığını belirten baba Şaban Vatan, komisyondan umutlu olduklarını söyledi. Delillerin yok edilmeye çalışıldığını öne süren Şaban Vatan, "Rabia'nın ölümüyle ilgili sorumlu ya da sorumlular bulunamadı ve kızımın ölüm sebebi kayıtlara 'intihar' olarak geçti. Burada çocuk cinayeti var. Bu olay artık sadece benim evladım olmaktan çıkmış, 'kamuoyunun neden öldüğünü bilmediği kızı' haline gelmiştir. Çocuklarımızın şüpheli ölümlerinin ardında yatan gerçeği arıyoruz. Aylardır evladımın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Birçok kez araştırıldı. Ama bir sonuca ulaşılamadı. Deliller yok edilmeye çalışıldı. Savcılık dosyasında, 'şüpheli ölüm' yazarken 'intihar' olduğu gündemi yapıldı. Adalet ararken susturulmam için akıl yargılaması ile karşı karşıya kaldımö dedi.

'EVLADIMIN KATİLLERİ BULUNACAK'

Kızının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasını isteyen Şaban Vatan, "İnşallah bu defa öteki araştırmalar gibi sonuca ulaşmadan bitmeyecek bu araştırma. Bu defa evladımın katilleri bulunacak. Ölümünün arkasında kim suçlu ise, kim göz yummuş ise, kim örtbas etmeye çalışmışsa hepsi cezalandırılacak. Bugün son geldiğimiz nokta TBMM'nin uzun süre inceleme önergesi sunulması sonucunda nihai olarak alınan karar sonucunda yüce meclisimiz Rabia Naz'ımıza adalet için Eynesil ilçemize geliyor. Temennimiz tüm çocuklarımızın adaletini ve güvencesini sağlayabilmekö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Komisyon üyelerinin gelişi

-Emniyet tedbirleri detayları

-Muhabir anonsu (Aleyna KESKİN)

-Komisyonun eve girişi

-Detaylar

Haber: Aleyna KESKİN Kamera: Mehmet Can PEÇE GİRESUN-DHA

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O okulda özel öğrenciler derste (3)

MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYURU

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda yaşanan olayın ardından özel eğitimli öğrencilerin velileri, diğer velileri yönlendirip, kendilerine hareket ettiğini öne sürdükleri okulun bulunduğu Laleli Mahallesi Muhtarı Şükür Genç hakkında, 'hakaret' suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, Laleli Mahallesi Muhtarı Şükür Genç hakkında suç duyurusunda bulunmak için, velilerle birlikte adliyeye geldiklerini belirterek, muhtar hakkında gerekli maddi ve manevi tazminat davası ile 'hakaret' suçundan başvuruda bulunacaklarını söyledi. Arık, "Gereken ne ise onu yapacağız. Sayın Valimiz de konunun takipçisi. Okul müdürüyle ilgili gerekli işlem başlatıldı. Müdür yardımcılarının akıbetini de bekliyoruz" dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Cennet İnceöz de şunları söyledi:

"Bugün sabah itibariyle birkaç kendini bilmez veli, arkadaşlara tepkilerde bulunmuş. Yaptıkları yanlışın hala farkında olmayan insanlar. Ailelere destek olmak için Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden psikologlar geldi. Valimiz desteğini açıkladı. Emniyet Müdürü güvenliğimiz için polis ekiplerini hazırda bulunduruyor."

(Görüntü Dökümü

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Velilerden detay

Röportaj

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Gaziantep'te 39 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların yurda girmesinde yardımcı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda kontrol noktası oluşturan Arıl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hüseyin Ç.'nin kullandığı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde minibüsteki 39 kişinin Bitlis 'in Tatvan ilçesi sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla geçen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu belirledi. Minibüste bulunan 4 kadın 5 çocuk toplam 39 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından otobüslere bindirilerek karakola götürüldü. Arıl Jandarma Komutanlığı'na getirilen göçmenlere askerler tarafından su ve yemek ikram edildi. Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şoför Hüseyin Ç.'nin verdiği ifade doğrultusunda kent merkezinde yapılan operasyonda ise kaçakların yurda girmesini yardımcı olduğu belirlenen Vakkas Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Göçmenler

Jandarma ekipleri

Jandarmanın göçmenlere su ve yemek vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Bitlis'te 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için fidan dağıtıldı

Bitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilecek 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bitlis Adliyesi önünde fidan dağıtımı yaptı. Törene, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, adliye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bu kampanyanın tüm ülkenin yeşillenmesine katkı sunmasını temenni ettiklerini belirterek, "11 Kasım 2019 itibari ile ilk defa kutlayacağımız ağaç dikme etkinliği ve bayramımız şimdiden kutlu olsun. Bu etkinlik çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün katkılarıyla şu an adliyemizde hem vatandaşlarımıza hem de personellerimize hediye fidanlarımızı sunacağız. İnşallah bu katkı okyanusta bir damla olarak tüm ülkemizin yeşillenmesine, ağaçlarımızın artmasında çok büyük bir katkısı olur. Bundan sonraki süreçte inşallah bunun devamı da gelecektir. Şu ana kadar şikayet ettiğimiz yeşil olmayan arazilerden yemyeşil ağaçlara ve arazilere dönüşmesi amacıyla bu etkinliğin ilk startını vermek bizlere nasip oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Katılanlardan detay görüntüler

Fidan değıtımdan detaylar

Fidanlardan detay görüntüler

Vatandaşlardan detaylar

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ile röportaj

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Polis memuru 22'nci kişisel resim sergisini Marmaris'te açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis memuru İsmail Utku 22'nci kişisel resim sergisini açtı. Hiçbir sanat eğitimi almadan kendini geliştirdiğini belirten Utku, sergisinde 50 yağlı boya tablosuna yer verdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 22 yıllık polis memuru İsmail Utku, 'Sevgi İzleri' adını verdiği 22'inci kişisel resim sergisini Marmaris'te açtı. Marmaris Kültür Sanat Evi'ndeki sergide Utku, 3 yıllık bir çalışma sonucunda yaptığı toplam 50 yağlı boya tablosunu beğeniye sundu. Sergiye ilk günden ilgi büyük oldu. Hiçbir resim eğitimi almadan kendini geliştirdiğini söyleyen polis memuru İsmail Utku, "Polisliğe başladığım ilk yıllardan bugüne kadar resim yapıyorum. Muğla'nın ilçelerini hem geziyorum hem de o şehrin öne çıkan tarihi eser, insanlar ve doğasını resmediyorum. Herkesi cezbeden ve sevdiğimiz hayvan, doğa, tarihi ve kültürel eserleri tablolarıma aktarmam nedeniyle sergiye 'Sevgi İzleri' adını verdim. Mesleğimden arta kalan zamanlarımda Muğla'nın tüm güzelliklerini tablolarıma aktarmaya çalışıyorum" dedi. Sergi, 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Resim sergisinden görüntü

-Sergideki eserlerden görüntü

-Polis memuru İsmail Utku ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Hamam duvarına manzara resmi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan eski hamam, Kaymakamlık tarafından yıkılıp yeniden yapıldı, duvarları görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay'ın yağlı boya manzara çizimleriyle renklendi. Ağçay, amacının bölgedeki doğal güzellikleri tanıtmak olduğunu belirtti.

Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, 5 sıcak su kaynağının bulunduğu 310 metrekarelik alana inşa edilen modern hamamda 25 metrekare yüzme havuzu, soyunma ve dinlenme odaları, oturma grupları, engelliler için lavabo ve duşlar bulunduğunu söyledi. Hamamın yeniden yapımının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü ifade eden Gürkan, "Hamam duvarlarımız köyümüzün doğal güzelliklerinden olan Tahtalı göleti ve mesire alanının büyük bir boy yağlı boya resmi ile güzelleştiriliyor. İlçe dışından hamama gelenlere de ilçemizi ve köyümüzü bu şekilde de tanıtma fırsatımız oluyor" dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay, hamama yoğun ilgi olduğunu ve duvarlarını yağlı boya ile süslediğini söyledi. Önce köydeki doğal manzaraları fotoğrafladığını, ardından da duvara çizmeye başladığını kaydeden Ağçay, "Amacımız hem hamama görsel güzellik kazandırmak hem de bölgemizde bulunan diğer doğal güzelliklerin de tanıtımını yapmak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hamam genel görüntü

-Hamam içinden görüntüler

-Hamam duvarı yapılan resimden görüntüler

-Köy muhtarı Akın Gürkan konuşması

-Görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay konuşması

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),-