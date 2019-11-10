DHA YURT BÜLTENİ-11

Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı

Türkiye'nin kültür turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.

Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava bolanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Atatürk posterleriyle süslendi. Uzakdoğu ve Avrupalı turistlerin yanı sıra yerli turist grupları, Atatürk posterlerinin asıldığı balonlarla havalandı. Balon turuna katılanlardan bazıları, 'En Büyük Atatürk' sloganı attı. Atatürk posterlerinin yer aldığı balonlar, Kapadokya semalarına farklı bir güzellik kattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,

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Kapadokya'da yabancı turistlerden Ata'ya saygı

Türkiye'nin kültür turizm merkezi Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden yabancı turistler, ölümünün 81"inci yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Güney Kore, Tayland ve Çinlilerden oluşan turistlere, turist rehberi Mustafa Soner Menekşe tarafından, 10 Kasım'ın anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Turistler, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'de, 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yabancı turistlerden saygı duruşu

-Yerli ve Taylandlı turistlerle röportaj

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Foça Atatürk'ü andı

İzmir'in Foça ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde İzmir'in Foça ilçesinde saygı ve minnetle anıldı. Vatandaşlar, ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının resmi programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasına geçmiş yıllara oranla daha büyük katılım göstererek, destek verdi.

Foça'daki Atatürk için ilk anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı Vekili ve Amfibi Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından uzun yıllardır resmi törenlerde çelenk sunamayan, ancak resmi törenler sonrası diğer grupların ayrılmalarının ardındran alternatif tören ve sunum yapan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları anons edildi. Sırasıyla AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ilçe başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube yöneticileri aynı tören dahilinde çelenklerini takdim etti. Saat 09.05'te ise ilçede hayat adeta durdu. Foklu Çeşme çevresinde kurulan Yeryüzü Pazarı'nda tezgah açan pazarcılar, minibüs durağında şoför ve yolcular, meydan ve sokaklarda gençler, Atatürk Adası'nı gören kıyılarda vatandaşlar 2 dakika süreyle çalan sirenlerin eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Foça'daki 10 Kasım programı 10.30'da Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki Anma etkinliği, saat 13.00'te Yenifoça Mahallesi'nde, saat 15.00'te ilçe merkezinde yapılacak saygı yürüyüşleri ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tören alanından genel görüntü

-Askerlerin önünde saygı duruşundaki çocuk görüntüsü

-Yeryüzü Pazarı ve minibüs durağından saygı duruşunda bulunan yolculardan görüntü

-Protokol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlanının çelenklerinin konulmasından ve Atatürk Anıtı önünde birlikte durmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir)

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Hakkari, doğal gaza kavuştu

Türkiye'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğal gaz getirilmesi için yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Vatandaşlar, evlerine doğal gaz çekilmesi için işlemlere başladı.

Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara 2 yıl önce başlandı. BOTAŞ'ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van'ın Özalp ilçesinin Erçek Mahallesi'nde başlatılan 204 kilometrelik doğalgaz çelik boru hattı, geçen yıl, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı. Hattaki test işlemleri bittikten sonra, BOTAŞ görevlileri de doğal gaz dağıtım istasyonuna gaz dolum işlemi yaptı. Hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar evlerine doğal gaz tesisatı döşeyerek abonelik işlemlerine başladı. Kentteki Gazi, Bulak ve Yeni mahallelerine 500 adet servis kutusu takılıp, 2 bin haneye doğalgaz verilecek. Ortalama 20 kilometre hat çekilirken, ildeki doğalgaz döşeme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte ekipler kent merkezindeki birçok mahallede gaz açma işlemine başladı.

DOĞALGAZ SEVİNCİ

Türkiye'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğal gazın gelmesi vatandaşları da sevindirdi. Evine hat döşeyen Musa Kılınç, doğalgaza kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Hakkari'de yakılan kömürün hava kirliliğine neden olduğunu belirten Kılınç, kış aylarında hava kirliliğinden nefes almakta bile güçlük çektiklerini söyledi. Kılınç, "Hakkari'ye doğal gazın gelmesini hasretle bekliyorduk. Kömürün kirli havasından bir an evvel kurtulmayı istiyorduk. Çoğu insan yaşlılıktan veya astım hastalığından nefes darlığı çekiyordu. Kentimizin doğal gaza kavuşturan devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Hakkari'de doğalgaz dönüşüm ve iç tesisat işleri yapan firma yetkilisi Emrah Sulu ise kısa süre içinde kentte doğal gaz kullanımının başlayacağını söyledi. Sulu, ısınmak için kullanılan kömürün yoğun bir hava kirliliğine neden olduğunu belirterek, doğal gaz ile birlikte vatandaşların artık rahat bir nefes alacağını söyledi. Hakkari'de bu nedenlerden dolayı doğal gaza çok büyük bir talep olduğunu belirten Sulu, "Hakkari'nin kirli havası ve yüksek faturalardan dolayı doğal gaza çok büyük bir talep var. Şu an yaklaşık olarak 500 dairenin doğal gaz projelerini çizip gaz açma uğraşına başladık. İnşallah Hakkari'nin geri kalan kısımlarına doğal gazı ulaştıracağız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Doğalgaz ekiplerinin bir çok mahallede çalışması yapması

Evlere bağlanacak Doğalgaz tesisatının yapılması

Musa Kılınç ile röpörtajı

Hakkari'deki kirli havadan görüntü

Doğalgazı evlere ulaştıran firma yetkilisi Emrah Sulu ile röpörtaj

Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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-'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi

Mardin'de Eyyüphan Al (48), 17 yıl önce, 'Hem iyi günde hem kötü günde beraberiz' diyerek hayatını birleştirdiği kronik böbrek hastası 5 çocuğunun annesi Aynülhayat Al'a (46) böbreğini verdi. Aynülhayat Al, "Eşim, bir böbreğini bana vererek gerçek anlamda ikinci sefer bana hayat verdi" dedi.

Mardin'de 5 çocuk annesi Aynülhayat Al'ın böbrekleri, geçen yıl iflas etti. Bunun üzerine Al, Antalya'da Organ Nakil Merkezi'ne nakil için başvurdu. Eyyüphan Al, eşinin ağrılarını dindirmek için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Yapılan operasyonla Eyyüphan Al'ın bir böbreği eşine nakledildi.

Sağlık durumu iyi olan Aynülhayat Al, "5 çocuğumuz var. Son bir yıldır ya sürekli diyalize gireceksin, ya da organ nakli olacaksın dediler. Allah razı olsun, eşim bir böbreğini verdi, nakil oldu. Biz bir bütünüz. İlk gün nasıl tanıştık ve birbirimizi seviyorsak, şu anda bu sevgimiz daha da katlandı. Eski sağlığıma kavuşacağıma inanamıyordum. Bana bir mucize gibi geliyor. Eşimin fedakarlığından dolayı kendisine teşekkür ederim. Hem iyi günde, hem de kötü günde her zaman yanımda oldu. İnşallah dünyada olduğu gibi, ahrette, cennette birlikte oluruz" dedi.

Zor bir süreçten geçerek evlendiklerini aktaran Eyyüphan Al ise, "Sevgi her şeyi kurtarıyor. Tüm zorlukları yendik. Bunu da birlikte yeneceğiz. Böbreğimin uyması çok büyük bir nimet oldu. Allah'ın bize verdiği büyük bir lütuf. 17 yıl önce zaten kalbimi kendisine kaptırmıştım, şimdi de bir böbreğimi verdim. Hem de hiç tereddüt etmeden verdim. Rabbim sağlık sıhhat versin. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Biz evlenirken hem iyi günde, hem kötü günde beraberiz demiştik birbirimize. Çocuklarımın annesine bir böbreğim feda olsun dedim ve bir böbreğimi verdim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Evden görüntü

Eyyüphan ve Aynülhayat çiftinin açıklamaları

Hastaneden görüntü

İlaçların kullanımı

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,