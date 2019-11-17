DHA YURT BÜLTENİ-11

Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp silindirle tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgedeki yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

APOLLİNARİS LEJYONUNUN HAZİNESİ ARANDI

Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmazken, iş insanı olduğu öne sürülen 2 kişinin, heyet huzurundaki kazı çalışmalarını yakından takip ettikleri belirtildi.

GÖL ALANI TOPRAKLA DOLDURULDU

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Gümüşhane Valiliği de göl alanının eski haline getirildiğini açıkladı. Ancak, Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Su kalmayan göl, taş ve toprak yığını haline döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gümüşhane Valiliği de, kazı için uygunluk raporu veren ilgililer hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DİPSİZ GÖL'DE KAR BEKLENECEK

Yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup yok edilen, Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, göl alanına doldurulan dayanıksız toprağı çıkarıp, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döktü. Dün başlatılıp gün boyu süren çalışmalar kapsamında; göl tabanının hazır hale getirilme çalışmalarına bugün de devam edildi. Suya dayanıklı kireçli, killi toprak dökülüp, iş makinesi ve silindir eşliğinde tabanı hazırlanan gölün, her hangi bir su takviyesi yapılmadan, bölgede beklenen yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.

Gölün doğal haline gelmemesi halinde ise yapılacak incelemeler sonucu yakaşık 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ'

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberindeki teknik personel ve akademisyenle rehabilitasyon çalışmaları süren gölde incelemelerde bulundu. Vali Taşbilek, "Bilim adamlarımızın bize göstereceği yolla, gölümüzün düzenlenmesiyle ilgili doğru bir çalışma yapacağız. Çalışma sonrasında burada yaşayan vatandaşlarımızı da dinleyerek, her türlü tedbiri alacağız" dedi.

PROF. DR. BEKTAŞ: ZAMAN GÖSTERECEK

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gölün eski doğal haline dönmesinin zaman alacağını söyleyerek, "Kazı sırasında gölün doğal yapısı muhtemelen bozulmuştur. Çünkü bilinçli bir kazı yapılmamış. Orası sonuçta öyle ya da böyle bir şekilde dengede idi. Gelen su ile buharlaşan su arasında bir denge vardı. Gölün beslenme yolları kapandıysa eğer, doldurduktan sonra o su kaçar gider. Yapılan çalışmalarla gölün, doğal yol ile yoksa taşınacak suyla mı eski hale geleceğini zaman gösterecek" diye konuştu.

PROF. DR. KANDEMİR: 12 BİN YILLIK DEĞER YOK EDİLDİ

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, ise, define araması sırasında suyu boşaltılan Dipsiz Göl'ün son buzul döneminde oluştuğunu ve en az 12 bin yaşında olduğunu belirtti. Kandemir, "Böyle kıymetli bir oluşuma, kendi kafalarına göre hiçbir uzmana danışmadan nasıl müdahalede bulunuyorlar? Buzul göller, dünyadaki en temiz sulardır ve küresel ısınmanın konuşulduğu şu günlerde gelecek kuşakların belki de ihtiyaç duyacağı böyle bir kaynak fütursuzca yok edildi. 12 bin yılda oluşan bu gölü nasıl olacak da siz doldurarak eski haline getireceksiniz? 12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir" dedi.

MERAK EDİP GÖLE GELDİLER

Hafta sonu yaylada gezintiye çıkan vatandaşlar da, tepkiler ve tartışmalara konu olan Dipsiz Göl'deki çalışmaları inceledi. Vatandaşlar eski haline dönüştürülecek göl çevresinde cep telefonlarıyla sıkça fotoğraf da çekti. Akıbetini merak ettiği göl için yaylaya çıkan Muhammed Şengül, "Burası bizim yaylamız, Çocukluğumuz burada geçti. Burayı merak edip geldik, gölü kapatmışlar, çalışmalar sürüyor. Burası çok doğaldı; eski haline gelmesini umuyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Şengül ise "Burası bizim gölümüz, doğal güzelliğimizdi. Böyle güzelim bir doğayı tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Burası vatandaşın gezeceği bir yerdi. Dipsiz gölün tahrip edilmesi vatandaşın tepkisini çekmiştir eski haline getirilmesini isteriz" diyerek gölün son halinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölde yürütülen çalışmalar

-Merak edip gelenlerden görüntüler

-İş makinesi çalışmaları

-Muhabir anosu (Selçuk Başar)

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE,

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Geyiğin vücudundan 60 saçma çıkarıldı

Bilecik'te önce avcıların tüfekle vurduğu, ardından da köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik, tedaviye alındı. Yaklaşık 60 saçmanın çıkarıldığı geyiğin yaralarına 150 dikiş atıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde avcıların tüfekle yaraladığı kızıl geyik, Sakarya nehri kıyısında da köpeklerin saldırısına uğradı. Köylülerin yaralı bulduğu kızıl geyik, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedaviye alındı. Vücudunda 60'a yakın saçma tespit edilen geyiğe 150 kadar dikiş atıldı. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık. Ardından tıraş makinesi ile yaralı yerlerini tıraş yaparak, vücudundaki saçmaları çıkardık. Yaklaşık 150 dikiş attık. Muhtemelen yarın ayağa kalkar, hayati tehlikesi geçti. İyileşince doğal ortamına salacağız" dedi.

Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı kızıl geyik

-Tedavisi ve saçmaların çıkarılması

-Nedret Avcı'nın tedaviyi anlatması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2)

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ BOZMUŞ

Kütahya'da 6 yıl önce boşandığı eşi Süleyman D.'nin kendisini tehdit ettiğini belirten Meryem Çelik'in 6 ay önce Kütahya Aile Mahkemesi'ne başvurarak uzaklaştırma kararı aldığı belirlendi. Ancak eski eşi Meryem Çelik'i tüfekle yaralayıp, fırında çalışan Fatih Görü'yü ise başından vurarak öldüren katil zanlısı Süleyman D.'nin uzaklaştırma kararıyla ayağına takılan elektronik kelepçeyi geçen hafta bozduğu ortaya çıktı.

'BOŞANMA DAVAMIM ŞAHİDİYDİ'

Olayın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Çelik, hayati tehlikesini anlattı. Verdiği ilk ifade de fırında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Görü'nün boşanma davasındaki şahidi olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını anlatan Çelik, "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda kapıda karşılaştık. Kafama taşla vurdu ve 'seni öldüreceğim' deyip av tüfeği ile ateş etti. Vuruldum daha sonra bayılmışım. Eski eşim hakkında beni tehdit ettiği için 6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım. Ayağına çipli elektronik kelepçe takmışlardı. Geçen hafta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden beni aradılar ve eski eşimin kelepçeyi bozduğunu ve herhangi bir sıkıntı olduğunda polisi hemen arayabileceğimi söylediler. Fırında çalışan Fatih Görü, benim 6 yıl önceki boşanma davamda şahitlik yapmıştı. Aramızda herhangi bir ilişki yok, komşum olur ve mahkeme şahidimdi" dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu

Kayseri'de 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından aranan Murat E. (28), kendisini gözaltına almak isteyen sivil polislere jiletle saldırdı. Murat E., çıkan arbede sırasında almaya çalıştığı polisin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Hisar Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 10 ayrı araması bulunan Murat E.'yi fark etti. Sivil polisler, bir süre takip ettiği Murat E'yi gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada Murat E., cebinden çıkardığı jiletle polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Murat E. polisin tabancasını almaya çalıştı. Ancak bu sırada silah ateş aldı, mermi, Murat E.'nin koltuk altına isabet etti.

Yaralanan Murat E'ye ilk müdahaleyi saldırdığı polisler yaptı, ardından da sağlık ekibi çağırdı. Kelepçelenen Murat E., polis eşliğinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Jiletli saldırganın polis tarafından tedavisin edilmesi ve ambulansa bindirilmesi

- Olay yerinde yapılan incelemelerden görüntü

- Diğer görüntüler

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ,