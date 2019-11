DHA YURT BÜLTENİ-11

Patronlarının makineleri alıp, maaşlarını vermeden kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldular

Edirne 'de, Havsa karayolu üzerinde bulunan ve 130 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasının Azeri uyruklu sahibi S.K., iddiaya, dün mesai bitiminde tüm malzemeleri ve makineleri, TIR'lara yükleyip kaçtı. Sabah geldikleri fabrikayı bomboş bulan işçiler, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyerek, patronlarından şikayetçi oldu.

Havsa karayolu üzerinde bulunan ve 3 yıldır faailiyet gösteren tekstil fabrikasının Azeri uyruklu sahibi S.K., iddiaya göre dün işçilerine, pazartesi gününe kadar izin verip, tatil yapmalarını söyledi. İşçilere alacaklı oldukları maaşlarının da akşam hesaplarına geçeceğini bildirdi.

FABRİKAYI BOŞALTTI

Bekçiye de izin veren S.K., gece yarısı ise iş yerini boşalttı. Tüm malları ve makineleri TIR'a yükleyip, götürdü. Mal sahibinin 80 bin TL değerindeki makinesini de alan S.K., fabrika binasının 2 aylık kirasını da ödemeden ortadan kayboldu.

Maaşları hesabına geçmeyen ve durumdan şüphelenen bazı çalışanlar, sabah fabrikaya geldi. Fabrikanın camının kırık olduğunu gören işçiler, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleriyle içeri giren işçiler, fabrikanın boşaltıldığını gördü. Yemekhanede toplanan ve 2 aydır maaşlarını alamadıkları söyleyen 130 işçi, patronlarından şikayetçi oldu.

'MAL SAHİBİNİN DAHİ MAKİNELERİNİ ÇALMIŞLAR'

Sabah geldiğinde iş yerinin boşaltıldığını gören bekçi Sabri Altınelmas, mağdur edildiklerini söyleyerek, "Akşam saat dokuz buçuğa kadar buradaydık. Kalan malları yükledik ve mallar gitti. Fabrika sahibi bizi evlere bırakıp, pazartesi sabahı iş başı yapacağımızı söyledi. Gece yarısı maaşların yatacağını belirtti. Maaşların yatmadığını görünce sabah erkenden fabrikaya geldim, camın kırık olduğunu gördüm. Jandarmaya haber verdim, mülk sahibini aradım. İçeriyi boşaltmışlar. Mal sahibinin makinelerini bile çalmışlar. İşçilerin 53 günlük alacağı var, en az 100 saatlik de mesaisi var. Yazık günahtır, Allah'tan korksunlar. Şimdi hem dolandırıldık hem işsiz kaldık" dedi.

Fabrikada 2 yıldır çalışan ve 2 aydır maaşını alamadığını söyleyen Meryem Büyükkal, gözyaşları içinde "Biz bu fabrikada sabahlara kadar çalışıp mesai yaptık. İki aydır maaş almadık, mesai alacaklarımız var. Daha önce böyle bir şey olmadı. Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

İşçi Gülşah Yetmen de, "Kış kıyamet gününde 2 aylık maaşımızı alamadık ve işsiz kaldık. Hiç şüphelenmedik. Bizi ortada bıraktı. Mağduruz yardım istiyoruz" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şehit Savcı Kiraz'ın babası: Adaletin tecellisi beni memnun etmiştir

Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, sanıklar hakkında verilen cezaların onanmasına ilişkin, "Allah'a çok şükür ki Türkiye'de adalet de vardır, hukuk da vardır. Hiç olmazsa yaptıkları yanlarına kar kalmıyor. Elbette ki verilen cezanın onanması, adaletin tecellisi beni memnun etmiştir. Lakin kendilerinin şahsi olarak ceza alması beni mutlu etmez. Keşke bu suçu işlemeselerdi, keşke yapmasalar ve biz de bu mevzuyu bugün burada konuşmasak" dedi.

31 Mart 2015'te görev yaptığı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyesi 2 terörist tarafından rehin alınan ve 8, 5 saat sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirlenen sanıklar için verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

'ADALETİN TECELLİSİ BENİ MUTLU ETTİ'

Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, kararı değerlendirdi. Baba Hakkı Kiraz, verilen cezanın bir insan olarak kendilerini mutlu etmediğini ancak kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığını vurguladı. Cezaların onanmasının ardından torunlarını görmek için geldiği Afyonkarahisar'da, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan baba Hakkı Kiraz, verilen cezadan dolayı insan olarak mutlu olmadığını, bir insanın ceza almasından haz duyamayacağını söyledi. Hakkı Kiraz, şunları kaydetti:

"Dava, sadece Türk milletinin gözü önünde değil internet aracılığıyla tüm dünyaya yayınlandı. İki terörist gidecek görevinin başında olan, görevini yapan bir savcıyı makamında rehin alacak, 8,5 saat rehin tutacak, ondan sonra akıbet böyle olacak. Böyle bir olay vuku bulmamış dünyada. Ama böyle bir olay başımıza geldi. Biz ne dedik, 'kader' dedik. Başka ne yapabiliriz ki? Ama bu insanlar neden bunu yaptılar? Elbette ki kendilerine verilen ceza, bunlara yardım ve yataklık yapan kişilere verilen ceza beni bir insan olarak hiçbir zaman mutlu etmez. Ben mutlu olamam. Bir insanın ceza almasından haz da duymam, mutlu da olmam. Fakat bunu da takdir ediniz ki bir çocuk kolay kolay yetişmiyor. Bir savcı da kolay kolay yetişmiyor. Bir polis de kolay kolay yetişmiyor. Bir subay kolay kolay yetişmiyor. Albay oluyor, binbaşı oluyor, general oluyor ve bu terör belası denen melanet bir bakıyorsun, onu geliyor görevi başında yakalıyor. Tabii bu bütün Türk milletini üzer. Vicdan sahibi, izan sahibi herkesi üzer böyle bir olay. Bizi üzdüler. Bizim yüreğimiz yandı, ailemiz dağıldı, yuvamız dağıldı. Kendilerine verilen cezadan dolayı ben rahat etmiyorum, haz da etmiyorum. Ancak adaletin tecellisi de çok güzel bir şeydir. Allah'a çok şükür ki Türkiye'de de adalet de vardır, hukuk da vardır. Hiç olmazsa yaptıkları yanlarına kar kalmıyor. Elbette ki verilen cezanın onanması, adaletin tecellisi beni memnun etmiştir. Lakin kendilerinin şahsi olarak ceza alması beni mutlu etmez. Keşke bu suçu işlemeselerdi, keşke yapmasalar ve biz de bu mevzuyu bugün burada konuşmasak."

'KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMADI'

Cezanın onanmasıyla kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığını belirten baba Hakkı Kiraz, "Düşünün bunlar cezaevinde. Yarın eşleri yanlarına gider, çocukları yanlarına gider, dünya halidir, bizim hayatımızda, tarihimizde kaç keredir böyle bir olaylarla rast geliyoruz? Bir bakıyorsunuz af çıkıyor, 5 sene, 10 sene yatıp, çıkıyor, çocukları görüyor ve umutları var. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Benim bir tek oğlum vardı. Bu oğlanı da biz yemedik, içmedik, giymedik, sadece yedirdik, giydirdik, içirdik el bebek, gül bebek büyüttük. Okuttuk, elimizden geldiği kadar gözümüzden sakındık. Çok beğendiğim, çok sevdiğim ve gurur duyduğum bir mesleği de rica ettim dedim 'Ne olursun mümkünse sen de hukukçu ol' dedim. ve Allah nasip etti oldu. Gittiği her yerde başarıyla görevini yaptı. Adaleti dağıttı, adaleti tecelli etti ve buraya geldi. Eşim her cuma günü ya sabah namazında ya da öğlen cuma namazında Eyüp Camii'nde oluruz. Eyüp Camii'ne gideriz, namazımızı kılarız, oradan da mezarlığa gideriz. Bizim 2 saatimiz her cuma mezarlıkta geçer ve en mutlu olduğumuz, en rahat, en haz aldığımız yer mezarlıkta olduğumuz zamanımızdır. Şimdi bir tarafımız Afyonkarahisar'da. Benim torunlar burada. Ben onları görmek için her ay buraya geliyorum. Bizim aile dağıldı, yuvamız dağıldı, hayatımız kaydı ama Allah'a çok şükür. Biz bir kere kadere iman etmişiz" dedi.

Teröristlerin oğlu üzerinden devleti vurmaya çalıştığını, devleti hedef aldığını belirten Kiraz, "Bunların gayesi bizim üzerimizden devlete vurmaktı, devleti yıkmaktı. Bu devlete vurmaksa, bu devleti yıkmaksa e bizde bu aziz vatan toprağında yaşıyorsak, suyunu içip, havasını teneffüs ediyorsak e bu nezih milletin bir ferdiysek vallahi zaten bizim için ölüm mukaddestir, bizim için şehit olmak mukadderdir. Biz şehit olacağız tabii ki bu vatan uğruna. Hani hepimiz deriz ya bu vatana canım feda. İşte bu vatana canımız feda fakat onların da yaptıkları yanlarına kar kalmasın. İyi ki cezaları onanmış" diye konuştu.

'OĞLUMUN GAYESİ ADALETİ TECELLİ ETMEKTİ'

Allah'ın insanlara bahşettiği en kıymetli şeyin evlat olduğuna işaret eden Hakkı Kiraz, şöyle devam etti:

"Sizin yemediğiniz, içmediğiniz, yetiştirip, büyüttüğünüz ve gözünüzden dahi sakındığınız evladınızı 2 tane terörist odasında rehin almış, elini kolunu bağlamış ve 8,5 saat sonra şehit etmiş. Bu görüntüler biz sağ oldukça gözümüzün önünden gitmiyor. Anne- baba olarak biz böyleyiz ama çocukların durumu da öyle. Psikolojileri bozuldu. Biz dedik ki bu kişilerin bizim şahsımızla, oğlumun yaptığı bir suçla alakası yok. Sadece ve sadece benim oğlumun gayesi adaleti tecelli etmekti. Onların haklarının kaybolduğunu iddia ettikleri o Berkin Elvan'ın dosyasına baktı ve sonuca götürüyordu. Dolayısıyla oğlumun başka bir amacı yoktu. Bizim içimizde kor yanıyor ve hayatımız boyunca da bu acıyı unutamayacağız. Bu suçu işleyenler, bu olayı tertip edenler ve bundan nemalananlar, bundan haz duyanlar cezasız mı kalsın? Tabii ki kalmasın hiçbir zaman. Ne yapalım bizim de kaderimiz buymuş."

YEREL MAHKEMENİN KARARI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davanın kararını 11 Temmuz'da açıkladı. Mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıkları Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 27 yıl, 'kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verirken, bu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Tutuksuz sanık Deniz Özel'i, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanık hakkında daha önce verilen 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol uygulamasını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasının devamına yönelik karar verdi. Mahkeme heyeti, haklarında daha önce kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyalarının ayrılmasına ve yakalama infazlarının beklenilmesine yönelik karar da almıştı.

KARAR ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Ak Partili Ünal: Şartlar yerine getirilmezse termik santral kapatılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afşin- Elbistan A Termik Santrali hakkında yaptıkları görüşmede santralin kül tutan filtrelerin tamamlanması, ilk ateşlemenin fuel oil yerine doğal gaz ile yapılması ve duman filtrelerinin de en kısa zamanda projelendirilmesi tedbirlerinin alınmaması durumunda, kapatılması talimatını verdiğini belirtti. Ünal, "Bu şartlar yerine getirilmezse de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burasının kapatılacağı kesindir" dedi.

Mahir Ünal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve yönetimiyle bir araya gelen Ünal, daha sonra gündemi değerlendirdi.

'MERKEL'İN MACRON'UN, JONSON'IN ESAMESİ OKUNMUYOR'

Nisan ve Temmuz ayında Türkiye'de ekonominin çok kötüye gidileceğinin konuşulduğunu, hatta doların 11 lirayı bulacağını söyleyenlerin çıktığını belirten Ünal, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye, hamdolsun en son OECD Türkiye'nin büyüme rakamlarını güncelledi. Daha önce -0.3 olarak kullandığı büyüme oranını artı 0.3 olarak OECD güncelledi ve 2020 yılında da artı 3 büyüme beklendiğini ifade etti. Yani Türkiye ekonomisi büyüyor, sorunlarını çözüyor. Türkiye ekonomisi büyürken hem refahın tabana yayılması, hem de özellikle dezavantajlı grupların devlet tarafından korunması layıkıyla yerine getiriliyor. Yani Türkiye hem ekonomik anlamda büyürken, hem de diğer taraftan sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor. Tabi bu Ak Parti'nin, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile gerçekleşiyor. Yani günümüzde dünyada en büyük avantaj ülkeler açısından nedir diye soracak olursanız, günümüzde ülkeler açısından en büyük avantaj liderlik arkadaşlar. Liderleri olan ülkeler son derece yüksek bir avantaja sahipler. Bugün Avrupa'ya baktığınızda, Avrupa'da artık Merkel'in Macron'un, Jonson'ın pek de fazla bir esamesinin okunmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve sorunlarını çözüyor."

'CUMHURBAŞKANIMIZ, TEDBİR ALINMAZSA KAPATILMASI TALİMATINI VERDİ'

Mahir Ünal, termik santrallere filtre takılmasına yönelik sürenin uzatılmasını sağlayan torba yasanın Meclis'te kabul edilmesiyle Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin çevreye olan zararı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 21 Ekim 1984 yılından bu yana elektrik üreten santralin 1997'de özelleştirilmesine rağmen yeni özelleştirilmiş bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Ünal, tüm Kahramanmaraş milletvekillerinin Temmuz ayında Meclis'e verdikleri önerge ile süre uzatımını engellediklerini söyledi. Daha sonra milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımız 'Burası gerekirse kapatılsın' dedi. Milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Gerekli tedbirler alınmazsa burası kapatılsın talimatını verdi Cumhurbaşkanımız. Gerekli tedbirler ney? Bir; hızlı bir şekilde kül tutan filtrelerin tamamlanması. Bu ilgili firma, yüzde 80 oranında kül tutan filtrelerin tamamlandığını söyledi, şimdi bunun denetimini Elektrik Üretim AŞ. gerçekleştirecek. İkinci olarak ateşleme fuel oil ile yapıldığı için çok ciddi bir hava kirliliği oluşturuyor. Bu ateşlemenin fuel oil ile değil de doğal gazla yapılması ve hızla doğal gaza geçilmesi şatı koşuldu. ve duman filtrelerinin de en kısa zamanda 6 ay içerisinde projelendirilmesi şartı getirildi. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler alındı ve Cumhurbaşkanımız eğer bu tedbirler hayata geçirilmezse burası kapatılsın talimatını verdi. Şimdi dolayısıyla verilen süre dikkate alındığında bu tedbirlerin yerine getirilmesi şartının yanı sıra görmemiz gereken bir şey daha var."

'KAPATILIRSA, 19 MİLYAR 200 MİLYONLUK DOĞAL GAZ ALIMI YAPILMASI GEREKİYOR'

Yıllık maksimum 8,1 milyar kilovat saat elektrik üretimi kapasitesine sahip olan A Termik Santrali'nin Türkiye'nin önemli enerji ihtiyacını karşıladığını hatırlatan Mahir Ünal, santralın kapatılması durumunda çalışanların işsiz kalacağını, bunun da çalışanlarla birlikte 10 bin kişiyi etkileyeceğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti:

"Burası kapandığı takdirde devletin yaklaşık 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yapması gerekiyor. Yani devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı ve bu doğal gaz alımı üzerinden de bu 19 milyar 200 milyonluk doğal gazın çevrim santrallerinde elektriğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bütün bunlar dikkate alındığında buranın, Türkiye'nin elektrik ihtiyacı açısından gerekli tedbirleri alarak evreye zarar vermeden çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Biz yine söylediğimizin arkasındayız. Burasının değil 36 ay, 1 gün bile durması zarar. Çünkü bu külden, bu dumandan dolayı benim vatandaşımın sağlığının zarar görmesi, benim vatandaşımın tırnağına taş değmesi her şeyden daha kıymetlidir. Bu şartlar yerine getirilmezse de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burasının kapatılacağı kesindir."

MÜSİAD ziyaretinde Mahir Ünal'a Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habbe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları ile partililer eşlik etti.

Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı

İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İzmit Süleymaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol kapsamında yapılan viyadük ayaklarının demirlerini döşeyen 3 işçi, iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.

