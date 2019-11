DHA YURT BÜLTENİ-11

Fil hastası Gamze 15 ayda 163 kilo verdi

DİYARBAKIR'da 3 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 230 kiloya çıkan Gamze Kanik (25), fizyoterapi ve diyet tedavisiyle 15 ayda 67 kiloya indi. Hastalığı nedeniyle zaman zaman kilo alıp veren Kanik'in hedefi 60 kiloda sabit kalmak ve şarkıcı Murat Boz ile düet yapmak.

Diyarbakır'da 3 yaşındayken yakalandığı Lenfödem (fil hastalığı) nedeniyle yaşam standardı düşen ve kilo almaya başlayan Gamze Kanik, aşırı kilosu nedeniyle 14 yaşında tamamen eve kapandı. Dışarı ile bağını koparan ve evden dışarı çıkmayan Kanik, 22 yaşında 230 kiloya ulaştı. Zaman zaman intiharı düşünen ve ailesinin yalnız bırakmadığı Kanik, kuzeninin tavsiyesi sonrası İstanbul'da 3 ay fizyoterapi tedavisi gördü. Tedavi sonrası 167 kiloya düşen Kanik, Diyarbakır'a döndü. Burada diyetisyen Mehtap Yakut ile tanışan Kanik, uygulanan diyet tedavisi sonrası 60 kiloya kadar düştü. Ancak son dönemde sigarayı bırakan Kanik, 67 kiloya çıktı. Hastalığı nedeniyle zaman zaman kilo alıp veren Kanik, bu kilosunu korumayı amaçlıyor. Konservatuar okumayı hayal eden ve ev şarkı sözü yazan Kanik'in en büyük hayali ise 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Murat Boz ile düet yapmak.

'14 YAŞINDA KENDİMİ EVE KAPATTIM'

3 yaşından beri bu hastalığın pençesinde olduğunu ifade eden Kanik, şunları söyledi:

"Okula başladıktan sonra arkadaş ortamlarında benimle dalga geçenler oldu. Okulu bıraktım. Ondan sonra kilo almaya başladım ve 14 yaşında artık kendimi hep eve kapattım. 22 yaşına kadar da 230 kiloya kadar çıktım. Biz akrabalarla aynı sitede oturuyorduk ve ben hiçbirine gidemiyordum ve hep böyle düşünüyordum; Acaba ben de bir gün dışarı çıkabilecek miyim? Bir gün ben de yürüyebilecek miyim? Ondan sonra kuzenimin bana bir lafı vardı. Beni tam damardan vurdu. Yüzüm, yüzüm diyorsun, git aynada bir kendine bak. Yüzünden aşağıdaki gerçekleri gör diye. Gittim aynadan kendime baktım o anda kendimle yüzleştim. Maddi sıkıntılarım olduğu için tedavi olamıyordum. Habercileri çağırdık, bana yardım eli uzatıldı. İstanbul'da fizyoterapi gördüm. 3 ay kaldım orda. Bandajla çorap tedavisi ve masaj uygulandı bana. Biz o ödemi vücuttan da idrarla çıkarttık. Diyarbakır'a geldiğimde 167 kiloydum. Mehtap hocanın kapısına geldim. Derdimi anlattım.' 2 yıl sonra seni bambaşka bir Gamze yapacağım' dedi. Gerçekten dediğini yaptı. Benim maddi durumum olmadığı için evdeki yiyeceklerle diyet yaptım. Yağı kestim, tuzu kestim, şeker kullanmadım, çay yasak, ödem hastası olduğum için kahve çok az, su çok az. Yoğurt yedim. Yani bir nevi diyeti kendime eğlenceli hale getiriyordum."

'YAŞAYAMADIĞIM HAYATI ŞU AN YAŞIYORUM'

Kiloluyken dışarıyı pencereden izlediğini ve hep 'Bir gün gezebilecek miyim?' diye düşündüğünü vurgulayan Kanik, "Düğünlere gitmiyordum. Artık intiharı bile düşünmüştüm. Çünkü durumum çok çok kötüydü. Ailem beni yalnız bırakmıyordu. Bir arkadaş ortamım yoktu. İnsanların bir Gamze Kanik'ten haberi yoktu. Ağabeyimin arkadaşları beni bilmezler. Çünkü ben herkesten saklanıyordum. Bir kadın ayakkabısı giymek, en büyük hayalimdi. Okuluma devam etmek hayalimdi. Şu an açık öğretim okuyorum. Yaşayamadığım hayatı şu an yaşıyorum. Her umut yeni bir başlangıçtır. Şu an 10 kiloya yaklaşık kilo alışım oldu. Çünkü sigarayı bıraktım. Ben eksi 107 kilo verdim, 10 kilo benim için hiçtir. Hedefim 60 kilo olmak. Bunun için çabalıyorum. Şimdi artık geziyorum. En azından kimse dalga geçmiyor benimle. Herkes bana acınacak durumda bakıyordu. Halen onun etkisi var bende. Acaba 'Çıksam millet bana bakar mı?' diye düşünüyorum bazen. Utangacım bu konuda. Kilo vermem hastalığım için de çok iyi oldu. Çünkü lenfödem hastalarına kilo hiçbir şekilde iyi değil. Şimdi geziyorum, tozuyorum kafelere gidiyorum. 22 yaşıma kadar hayatım kabus, 25 yaşından sonra hayat benim için yeniden başlıyor" diye konuştu.

'O SES'E KATILMAYI ÇOK İSTİYORUM'

Konservatuar okumak istediğini ve söz yazdığını dile getiren Kanik, "O Ses'e katılmayı çok istiyorum. Murat Boz hayranıyım. Kendime diyordum, acaba ben O Ses'e katılabilir miyim bir gün? Hep öyle bir hayalim vardı ve hala var. Kuzenim iyi ki bana o lafı söylemiş ve ben o boy aynasının karşısına geçmişim. ve iyi ki de hayatımı böyle değiştirmişim" ifadelerini kullandı.

'TARTIYA BİLE ÇIKAMIYORDU'

Diyetisyen Mehtap Yakut ise lenfödem hastalarında beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tedavi sürecinde daha iyi yanıt alabilmeleri için beslenme konusunda biz devreye giriyoruz. Gamze'de de bunu yaptık. Gamze zaten daha önce tedavi görüp 170 kiloya kadar inip bana geldi. Biz onu 60'lara kadar düşürebildik. Diyet artı bandaj sistemiyle tedavisine devam ederek yaptık bunu. Bu hastaların çok riskli durumları var. Tuzu çok abartmadan diyetlerine devam etmeleri gerekiyor. Günlük içecekleri su bile çok önemli. Çok hızlı hareket edemiyorlar. Çünkü ödem miktarları artabiliyor. O yüzden bunlarda uyguladığımız sistem çok böyle ince detay gerektiren bir sistem. Bir diyetisyen olarak buna çok dikkat ettik. Gamze bana geldiğinde sosyo-ekonomik durumu çok da iyi değildi. Biz bunu da göz önünde bulundurarak ona bir diyet hazırladık. Tamamen evde ailesiyle beraber, çok aileden kopmadan da diyet yapmasını sağladık. Evde pişen yemekleri daha doğru pişirme yöntemleriyle daha kontrollü herkesin seviyesine inebilecek şekilde bir diyet hazırladım Gamze'ye. Hem Gamze'de kilo kaybını sağladık, hem de lenfödem hastası tabi iyileşemiyor. Çünkü Gamze 3 yaşında öğrenmiş lenfödem hastası olduğunu. Hala devam eden bir sağlık sorunu. Ama en azından artık daha iyi dışarı çıkabiliyor. Sosyal hayatına devam edebiliyor. Biz onu o noktaya getirdik. Sadece diyetle sporsuz, sadece doğru beslenmeyle biz 107 kilonun üzerinde bir kilo kaybettik. Bunu aslında 1,5 yıla yakın bir sürede verdik. Sonrasında bunu korumaya devam ettik. Bana geldiğinde tartıya bile çıkaramıyordu. Ayağını kaldırıp ayakkabısını bile çıkaramayan bir danışandı. Zaten yürümesi çok sıkıntılıydı. Özel araçlarla gelip gidiyordu. Ama şu an nerdeyse koşuyor."

Kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kozan ilçesindeki Şevkiye Mahallesi'nde bulunan Köprülü Değirmen Sokak'ta vatandaşlar çam ağacının dallarından aşağıya inmeye çalışan ancak başaramayan bir kedi fark etti. Vatandaşların ihbarıyla sokağa merdivenli itfaiye aracı geldi. İtfaiye erleri merdivenle ağacın dalına uzanarak kediyi kurtardı. Kedi daha sonra kaçarak gözden kayboldu.

Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalan 2 kişi, İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Arifiye'de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından evlere girerek ziynet eşyaları ve bir ruhsatlı tabanca çalan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan G.V. (27) ile K.Y. (23) olduğu belirlendi. İstanbul'da oldukları tespit edilen G.V. ve K.Y., yakalanarak gözaltına alındı. G.V. ve K.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalınan ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.V. ve K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Havsa ilçesinde gece saatlerinde yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri 2 aracı takibe aldı. Araçların kaçmasıyla başlayan kovalamacada iki araçta durdurularak içindekiler gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edildiği ve haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 5'i Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin soruşturması sürüyor.

Farkındalık için otobüste kitap okudular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde toplu kitap okumayı artırmak amacıyla şehir içi yolcu otobüsünde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından vatandaşlar arasında farkındalık oluşturarak kitap okumayı artırmak amacıyla toplu taşıma araçlarında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay'ın koordinasyonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu'yla birlikte bir grup vatandaş ve öğrencilerin katılımıyla şehir içi yolcu otobüsünde kitap okudu.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, etkinliğin amacının insanlarda okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Günümüzde kent yaşantısının vazgeçilmezi olan toplu taşıma araçları yaşamı kolaylaştırırken, farklı seçenekler de sunmaktadır. Büyük kentlerde insanın yaklaşık 1 saati toplu taşıma araçlarında geçmektedir. Bu kadar uzun sürede insanlar çok farklı işlerle bu süreyi geçirmektedir. Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında cep telefonundan video izlenmesi en çok başvurulan eylemdir. Biz, insanların toplu taşıma araçlarında geçirdikleri bu süreyi kitap okuyarak geçirmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu okumaktır" dedi.

Etkinliğe katılan emekli edebiyat öğretmeni Vildan Güzel, kendisinin 4 kitap yazdığını aktarırken, "Okumak güzel bir duygu, güzel bir uğraş. Okumak insana çok şey kazandırır. Toplu taşıma araçlarında veya kalabalık yerlerde okumak, okumaya farkındalık yaratmak için çok özel bir çalışmadır. Herkes her yerde okumalı. Yazar kendi düşüncelerini yazıyor ama okunsun diye yazıyor. Bizler öğrenmekten ziyade zevk almak için okuyoruz. En güzeli de zevk alırken öğreniyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Fatma Nur Sezgen de gençler olarak kitap okumanın değerini bilmeleri gerektiğini anlatırken, her zaman kitap okumaya vakit ayırmaları gerektiğini söyledi. Toplu taşıma araçlarında kitap okumanın önemli olduğunu belirten Sezgen, "Otobüste kitap okumak çok güzel bir duygu. Yanınızda olan ama böyle bir farkındalığa sahip olmayan insanlara hem örnek oluyorsunuz hem de birey olarak üstünüze düşen görevi yapmış oluyorsunuz" dedi.

