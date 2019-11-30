DHA YURT BÜLTENİ-11

Van'da oto pazarında silahlı kavga: 7 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde, açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Tuşba ilçesindeki ikince el araçların alınıp, satıldığı galericiler sitesinde yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen kavgada iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, 4'ü silahla silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKTÜMÜ

-Cep telefonu görüntüleri

-Alınan güvenlik önlemleri

-Galariciler sitesinden detaylar

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Güvenlik bandı ve detaylar

Gülay KUYUCU/VAN,

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Üniversiteli Mikail, tekrar yürüyebilmek için yardım bekliyor

Tokat'ta, 4 yıl önce sinovyal sarkom (yumuşak doku) kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Mikail Yıldırım'ın (20) tekrar yürüyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı için gerekli 210 bin TL bulunursa, bacağı kesilmekten kurtulacak olan gencin babacı Güngör Yıldırım (46), maddi durumunun iyi olmadığını belirterek oğlunun ameliyatı için yardım çağrısında bulundu.

Kent merkezinde yaşayan Güngör ve Kevser Yıldırım (45) çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik Elektronik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Elektronik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mikail Yıldırım, 4 yıl önce sağ ayağından sinovyal sarkom kanserine yakalandı. Yıldırım çifti çocukları Mikail'i, Tokat'ta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada sağ ayağının kesilmesine karar verilmesi üzerine aile çocuklarını Ankara Onkoloji Hastanesi'ne götürdü. 2017 yılının Mart ayında tümör rezeksiyonu ve modüler tümör protez ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrasında protez çevresinde gelişen enfeksiyon nedeniyle 1 yıl tedavi edildi. Fakat ayağında bir iyileşme göremeyen Yıldırım ailesi, çocuğunun ayağının kesilmemesi için İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada Mikail Yıldırım'ın ilk tedavisini yapan doktorlar, protez çevresinde enfeksiyon, peroneal sinir felci, diz hareketlerinde kısıtlanma tespit etti. Yapılacak olan ameliyat ile sağlığına kavuşacak olan Mikail Yıldırım'ın ameliyatı için ise 210 bin TL gerekiyor. Ameliyatın maddi açıdan yüksek olması nedeniyle masrafları karşılayamayacak durumda olan Yıldırım ailesi, kendilerine yardım elinin uzatılmasını istiyor.

'AYAĞIMIN KESİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Hastalığının sağ ayağında şişme ile başladığın belirten Mikail Yıldırım, "Şişmeyi umursamadım. O da tümör çıktı. Gittikçe şişlik oluştu. Hastaneye gittim, devlet hastanesinden olumsuz cevap aldım. Üniversite hastanesine sevk ettiler oradan da olumsuz cevap aldım. Daha sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da kemoterapi sürecim başladı. Kemoterapi gördükten sonra 30 gün ışın tedavisi gördüm. Sonra ameliyat oldum. Ameliyattan sonra 5 ay hastanede yattım. Hastanede yattığım sürede ayağım enfeksiyon kaptı. Tedavi olduktan sonra çıktım ve bir ay sonra tekrar hastaneye yattım. Yedi ay da enfeksiyondan dolayı hastanede yattım. Şu an ayağım iyi değil. Ameliyat olmam gerekiyor tekrar. Ona da devlet hastanelerinin çoğu olumsuz cevap veriyor. Ayağımın kesilmesini talep ediyorlar. Ben kesilmesini istemiyorum. İstanbul'da başka bir hastaneye gittim o da yüklü miktarda para istedi. Şu an ameliyatım için 210 bin TL lazım. Onu da bizim karşılama durumumuz yok. Babam çalışamıyor. Yardım severlerden yardım bekliyorum" dedi.

'BİZİM GÜCÜMÜZ YETMİYOR'

Oğlunun bugüne kadar 5 ameliyat geçirdiğini belirten baba Güngör Yıldırım, "Beş kez ameliyat yaptırdım. Bir sonuç elde edemedik. Bu süreç içerisinde başka hastanelere de götürdüm. İstanbul'da bir hastaneye götürdüm. Orası da çocuğumun ameliyatı için çok büyük bir miktar para istedi. Yüzde elli yürütme imkanı olduğunu da söyledi. Yalnız bizim gücümüz kudretimiz yetmiyor. 210 bin civarında bir para istendi. Zaten ben çalışamıyorum. Oğlumun peşinde geziyorum. Eşim ev hanımı, okula giden 2 çocuğum daha var ve onlarla ilgileniyor. Yani zor bir aşamadayız. Bunu da hayırsever kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan talep edeceğiz. Tüm Türkiye'ye duyurumuz olsun. Çocuk ne kadar benimse onların da olsun. Herkes birer anne baba. Ben çocuğumun sabahlara kadar sancı çekmesine dayanamıyorum. Bacağı gözümüzün önünde eriyor, kaslar eriyor. Bir anne baba olarak bunlara dayanamıyoruz. Yürüyemiyor, tuvalete biz koluna girip götürüyoruz. Çok zor bir durumdayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Mikail'de görüntüler

-Aileden görüntüler

-Mikail röportaj

-Baba Güngör Yıldırım röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Ceyhan'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde 164 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının emniyet binasından çıkışı

Özel harekat polislerinin eve baskın yapması

Operasyonda ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber: Şahin ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),

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'Ayvalık'ta 'Kara Cuma'ya karşı, 'Yeşil Cuma'

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iklim aktivistleri, dünya çapında süren 'Kara Cuma'ya alternatif olarak, tüketim çılgınlığının önüne geçmek için 'Yeşil Cuma' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kitap ve oyuncak takası yapılırken, 'Daha az tüket. Değerlendir tamir et, takas et' ana teması vurgulandı.

Dünya genelinde başlayan ve Türkiye'de 'Kara Cuma/Black Friday' adı altında indirimli ürünlerin satışının düzenlediği günler sürerken, tüketime karşı olan gruplar tarafından da alternatif girişimler başladı. Tüketim kültürünün çevreyi olumsuz etkilediğini ve tüketim alışkanlıklarının bu şekilde artmasının çevreyi de tüketeceğini savunan aktivistler Ayvalık'ta 'Yeşil Cuma' etkinliği düzenledi.

Ege Edman (14) ve arkadaşları tarafından Ayvalık'ta organize edilen 'Yeşil Cuma' etkinliğinde kitap ve oyuncak takası yapıldı.Kurulan semt pazarı alanında oluşturulan stantlarda, okudukları kitapları ve bir zamanlar kullandıkları oyuncakları yeni sahipleriyle buluşturan iklim aktivisti çocuk ve gençler, iklim için gereksiz tüketimin durdurulması gerektiğine dikkat çekti.

Düzenledikleri 'Yeşil Cuma' etkinliğiyle ilgili bilgi veren Ege Edman, "Sadece indirimde olduğu için para verip gereksiz eşyaları almaktansa, para vermeden ve karbon ayak izimizi azaltmak için eşya takası yapıyoruz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 10 kişi olarak düzenledik etkinliği. Biz bugün 'Kara Cuma' değil, 'Yeşil Cuma' diyoruz. Ne kadar çok tüketirsek geleceğimizden o kadar çok gidiyor. O yüzden az tüketelim takas edelim diyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yeşil Cuma etkinliğinden genel ve detay görüntüler

-Ege Edman röp

-Yeşil Cuma katılımcılarının görüşleri

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

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Erkek arkadaşının evinin balkonundan atlayan Rus kadın öldü

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Nadezhda Z.(35), geceyi geçirdiği erkek arkadaşının 7'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı kadın, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2278 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Nadezhda Z., dün akşam erkek arkadaşı Murat Ö.'nün evine gitti. Geceyi burada geçiren Nadezhda Z., sabah 7'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Kulağında kulaklık, elinde cep telefonuyla beton zemine düşen Nadezhda Z., ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı Nadezhda Z., yaşamını yitirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Nadezhda Z.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin ifadesine başvurduğu Murat Ö., arkadaşının, kendisine çok bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söylediğini ileri sürdü. Polis, Nadezhda Z.'nin cep telefonuna incelemek için el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

Polisin araştırma yapması

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Binadan genel görüntüsü

Opak fotosu

Detaylar

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan işyerlerindeki hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde zanlılarının, yakalanmamak için kameraların yönünü kürekle değiştirdikleri görüldü.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir kahvehaneden bin 500 lira değerinde motosiklet ile bin lira değerinde iki cep telefonu ve 100 liraya yakın yakın bozuk para çalındı. Aynı bölgede bulunan ev yemekleri satan bir işyerine de giren hırsızlar ise işyerine zarar verdi. Yine başka bir işyerinin de güvenlik kamerası tahrip edildi ve kapıları zorlandı. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, hırsızların işyerlerine girmeden önce yüzlerinin görülmemesi için güvenlik kameralarının yönünü kürekle değiştirdikleri belirlendi. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, kapüşonlu bir kişi elindeki kürekle bir iş yerinin kapısında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalışırken görünüyor. Aynı kişi diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise iş yerinin kepengini zorlarken görünüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Doğan ÇİZMECİ - Kamera: TURGUTLU/ (Manisa),