DHA YURT BÜLTENİ-11

Güleda cinayetinde valilik soruşturması tamamlandı (Zafer Pehlivan'ın olay yerinden görüntüsü ile)

Isparta'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesiyle ilgili olayda ihmali bulunduğu ileri sürelen bazı kamu görevlileri hakkında valiliğin başlattığı soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devamı için 2 müfettiş görevlendirdi.

Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından kaldığı aparttaki odasında bıçakla öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan tutuklanırken, Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toğrağa verildi.

Olaydan sonra Isparta Valiliği, bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine idari soruşturma başlattı. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Güleda Cankel'in öldürülmesiyle sonuçlanan sürecin detaylarıyla ele alındığı soruşturma dosyasında Zafer Pehlivan'ın, Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi. İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler devraldı. Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV-Cep telefonu kamerası)

Zafer Pehlivan'ın olay yerindeki görüntüsü (4. saniyede kaldırımda oturuyor, başında polis bekliyor)

Detaylar

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Sanal gerçeklik ile sokak hayvanı besleme duygusunu yaşadılar

Osmaniye'de, 'Sokak Hayvanlarını Besleme Etkinliği'ne katılamayan bedensel engelli bireyler, sanal gerçeklik gözlüğüyle bu duyguyu yaşama fırsatı buldu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından düzenlenen proje kapsamında, kentin farklı noktalarında yapılan sokak hayvanlarını besleme faaliyetleri, 360 derece çekim yapabilen kamera ile kayıt altına alındı. Daha sonra bu görüntüler, hayvan besleme etkinliğini yapmak isteyen fakat bedensel engelinden dolayı yapamayan bireylere, sanal gerçeklik gözlüğü ile izletilerek bu duyguyu yaşamaları sağlandı.

7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Muttalip Atun, bedensel engelli insanların sokak hayvanlarına yaklaşmasının çok kolay olmadığını, özellikle çevresel faktörlerden kaldırım ve benzeri işgallerin kendilerini engellediğini söyledi. Yapılan çalışma ile hayali de olsa bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Altun, "Sanal gerçeklik gözlüğü ile sokak hayvanını beslediğimiz görüyoruz. İyice yaklaşabiliyoruz. Sokak hayvanlarının bilinenin aksine zarar vermediğini görüyoruz. Çok güzel bir teknoloji. Bazı ihtiyaçlara ulaşamayan biz engellilerin hayali de olsa yaşanılmasını sağlayan bu teknolojinin desteklenip çoğalarak diğer arkadaşlarımızın da ulaşılması sanal olsa da hayatımızı güzelleştirir" diye konuştu.

Bedensel engelli Hatice Sırtlayan ise özellikle kızının soka hayvanlarını çok sevdiğini kaydederek, "Evimizin etrafına mama bırakıyoruz. Ekrandan bakmak çok farklı oldu. Bir sokak hayvanına hiç bu kadar yaklaşamamıştım. Biraz ürperdim" dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bir hayvanseverin rutin olarak yapmış olduğu hayvan besleme etkinliğini yapmak isteyen fakat bedensel engelinden dolayı yapamayanlar için 360 derece çekim yapabilen bir kamera ile kayıt yaparak engelliler haftasında gösteri yaptıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sanal gerçeklik ekranı

360 derece kamerayla yapılan kayıttan detaylar

Köpek besleme ve yolda ilerlerken detaylar

Sanal gerçeklik kaydı yapan kameradan detay

360 derece kamera kaydı

Dernek Başkanı Muttalip Altun'un sanal gerçeklik kamerasını takması

Sanal gerçeklik kamerasından izlerken detaylar

Sanal ortamda gördüklerini anlatması

Muttalip Altun'un konuşması

Bedensel Engelli Hatice Sırtlayan'ın sanal gerçeklik gözlüğünü takması

İzleme anından detaylar

Hatice Sırtlayan konuşması

Ali Laçinbala ile röp.

Haber-kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu aralarında şifreli konuşmalar yaparak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 4'ü İstanbul'da, 12'si de Niğde'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilogram esrar, 374 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 15 gram Hint keneviri, 1 öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, 1 muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Aklınızda bulunsun. Çekin aslanım çekin. Delikanlı görsün millet" sözleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin otobüsten indirilmesi

-Jandarma eşliğinde adliyeye getirilmesi

-Şüphenin 'yaptıklarımdan pişman değilim' diye bağırması

-Adliyeden detay görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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UMKE'den sürücülere 'Yaşama Yol Ver' hediyesi

Bitlis'te, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 'Yaşama yol ver' kampanyası dahilinde sürücülere çeşitli hediyeler dağıtarak, bilgilendirme yaptı.

Bitlis UMKE ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada, durdurulan araç sürücülerine uygulama hakkında bilgilendirmeler yapılarak, araç kokusu ve araç reflektörü hediye edildi. UMKE Birim Sorumlusu Paramedik Ömer Daşdemir, her yıl Aralık ayının ilk haftasının 'Aile Sağlık Hizmetleri Haftası' olarak kutlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"112 Acil Sağlık sistemi bu yıl 25'nci yaşını kutluyor. Bizler de bu hafta etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bitlis il ve ilçelerinde birçok faaliyet belirledik. Polis uygulama noktasında trafikteki sürücü kardeşlerimize 'Yaşama yol ver' adlı kampanya kapsamında Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu araç kokusu ve araç reflektörü hediye ediyoruz. Bu etkinliğimizi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile birlikte koordine ettik. Destek veren bütün ekiplere teşekkür ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin afiş yapıştırmalarından detay

-Araçların durudurlmasından görüntü

-UMKE Ekiplerinin sürücülee uyarısı ve çeşitli hediyeler vermesinden detay

-Yolcu otobüsündeki yolculara bilgi verilmesinden detay

-Minibüs yolcularının bilgilendirilmesi

-Yolcularla ekiplerin toplu fotoğraf çekiminden detay

-UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -